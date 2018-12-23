Пришёл, увидел, победил. Долгожданный титул «Ювентуса»

вчера, 11:00

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «бьянконери» стали чемпионами после 9-летнего перерыва.

Вторая половина 80-х и начало 90-х - не лучшее время в истории «Ювентуса». На протяжении восьми сезонов «Юве» не мог стать чемпионом. Скудетто выигрывали «Наполи», «Интер», «Сампдория», но чаще всего «Милан» - четыре раза. Пауза затягивалась. Нельзя сказать, что годы эти были такими уж бесплодными - два Кубка УЕФА , Кубок Италии. Но самому титулованному клубу Серии А хотелось большего. Особенно на фоне успехов «Милана».

Охота к перемене мест

Не помогло возвращение на пост главного тренера Джованни Трапаттони. Но имея у руля такого тренера и обладая мощным составом (Роберто и Дино Баджо, Джалука Виалли, Андреас Мёллер, Юрген Колер, Анджело Перуцци), прийти на финиш первым не получалось. И в 1994 году новый президент «Ювентуса» Лучано Моджи пригласил на должность главного тренера Марчелло Липпи, которому на то время было 46 лет.

В бытность футболистом Липпи выступал за «Сампдорию». Там же в Генуе он начинал и свою тренерскую деятельность. Затем он сменил много клубов, но редко где задерживался больше чем на год. Нельзя сказать, что его выгоняли. «Аталанта» и «Наполи» были бы рады продолжению сотрудничества. Но охота к перемене мест брала верх. Но, как оказалось, Липпи пришёл на долгие пять лет.

Укрепление рядов

Летом девяносто четвёртого команду покинули несколько человек. Андреас Мёллер и Жулио Сезар перешли в дортмундскую «Боруссию». Вице-чемпион мира Дино Баджо примерил футболку «Пармы». У левого защитника Андреа Фортунато была выявлена редкая форма лейкоза. Футболист боролся с тяжёлым недугом. Увы, болезнь взяла верх, и оставшийся навсегда 23-летним Андреа не увидел, как его товарищи стали чемпионами.

Пополнили команду два защитника - опытный Чиро Феррара («Наполи») и молодой Алессио Таккинарди («Аталанта»). Впрочем, Таккинарди в Турине была отведена роль в середине поля. На левый фланг обороны был приглашён хорват Роберт Ярни, игравший в «Торино». Среднюю линию укрепили один из лидеров «Спортинга» и сборной Португалии Паулу Соуза и Дидье Дешам из разбегающегося «Марселя». Липпи наложил вето на продажу в другой клуб юного воспитанника Алессандро Дель Пьеро, на позиции которого играл сам Роберто Баджо.

Ворота защищал Анджело Перуцци, некогда забракованный «Ромой». И за лишний вес, и за положительный допинг тест. Справа обычно действовал Морено Торричелли, слева Роберт Ярни. В центре обороны работали Чиро Феррара и Массимо Каррера. Иногда будущего тренера «Спартака» заменял Серджио Порини, а Феррару - Юрген Колер. В средней линии действовали Паулу Соуза, Дидье Дешам, Антонио Конте либо Анджело Ди Ливио. Роберто Баджо, игравший тогда со своим знаменитым хвостиком, действовал ближе к нападающим. Атакующий дуэт составляли рано поседевший Фабрицио Раванелли и уже стригшийся наголо Джанлука Виалли. Дель Пьеро по ходу сезона всё чаще и чаще подменял Баджо. Роберто злился, считал, что вся Италия в лице Липпи злится на него за тот незабитый пенальти в финале чемпионата мира. Ближайший резерв составляли вратарь Микелеанджело Рампулла, защитник Алессандро Орландо, полузащитники Алессио Таккинарди, ветеран Джанкарло Марокки и Лука Фузи, молодой нападающий Коррадо Грабби.

Выход из сумрака

Первый гол в новом сезоне записал на свой счет Антонио Конте, поразивший ворота «Брешии» в гостевом матче. Победу удержать не удалось. Но в следующем туре «Юве» благодаря ударам Колера и Виалли обыграл «Бари». В этой встрече Дель Пьеро заменил в стартовом составе Баджо и сыграл не хуже капитана.

Серьёзность намерений «Ювентуса» подтвердил матч в Неаполе. Сначала Раванелли отправил мяч в ворота южан, не забыв по традиции натянуть майку на седую голову. А потом уже Дель Пьеро закрепил победу гостей. В следующем туре «старая синьора» обыграла другой бывший клуб своего тренера. «Ювентус» третий, а вперёд вырвались «Парма» и «Рома». Говорить о каком-либо отрыве после четырёх туров не приходится.

Горечь первого поражения довелось ощутить в шестом туре. «Фоджа», в которой уже не было Игоря Шалимова, а его тёзка Колыванов нечасто выходил на поле, одержала уверенную победу. Но после этой неудачи «бьянконери» выдали серию из шести побед. В числе обыгранных чемпион «Милан», «Фиорентина» и «Лацио». Вернувшийся в состав Баджо забил единственный мяч в ворота «Милана». С «фиалками» встреча складывалась очень тяжело. За 15 минут до финального свистка флорентийцы вели на «Делле Альпи» 2:0. И тут взорвался Виалли - два гола за три минуты. «Ювентусу» было мало ничьей, он устроил штурм ворот Франческо Тольдо, и Дель Пьеро провёл победный гол.

И после такого сумасшедшего матча «Ювентус» отправился в Рим, в гости к «Лацио». Пропустив на 20 минуте, гости ответили четырьмя голами. Молодой нападающий Грабби, в четвёртый раз заставивший капитулировать «небесно-голубых», не подозревал, что его гол окажется победным. Ибо в оставшееся время «лациале» едва не отыгрались - 3:4. Эта победа позволила команде Липпи в первый раз в сезоне вырваться вперёд. Ненадолго. Всего на тур, ибо после домашней ничьей с «Дженоа», туринцы пропустили вперёд «Парму». Так ушли на зимний перерыв.

Сразу же после возобновления первенства «Ювентус» отправился в гости к этой самой «Парме». Коллектив Невио Скалы имел грандиозные планы на сезон, а именно выиграть Скудетто, Кубок Италии и Кубок УЕФА . И конечно, для достижения первой из них необходимо было побеждать «Ювентус». Во-первых, это красиво. А во вторых, осенью девяносто четвёртого именно пармезанцы выглядели главными претендентами на титул.

Тяжелейший первый тайм. Травма вратаря «Пармы» Луки Буччи. В ворота отправился ветеран Джованни Галли, про которого вы читали в статьях про «Фиорентину» и «Милан». Во втором тайме серия атак пармезанцев привела к голу Дино Баджо. Но команда Скалы выложилась вся, что пробить оборону гостей. А те, наоборот, сумели сохранить силы для решающего броска. Паулу Соуза и дважды Фабрицио Раванелли обеспечили и победу туринцев, и смену лидера.

В нервном, изобиловавшим карточками матче, обыграна в Турине «Рома». При счёте 1:0 в пользу хозяев подрались Алессио Таккинарди и вратарь римлян Джованни Червоне. Обоим было предложено продолжить выяснение отношений за пределами поля. Потеря основного голкипера подкосила римлян. Раванелли и Виалли довели счёт до крупного - 3:0. «Парма» потеряла два очка во Флоренции, и отставание от лидера выросло до +4.

И тут две увесистые оплеухи от «Кальяри» 0:3 и «Торино» 2:3. Первый круг остался за «Юве», но «Парма» шла рядышком. Всё должно было решиться во второй половине чемпионата. Очень кстати пришлась серия из 7 побед и одной ничьей с «Интером». В числе пострадавших «Наполи», «Сампдория» и «Милан» на «Сан-Сиро». К 25 туру отрыв от «Пармы» уже составлял 9 очков. Все остальные находились ещё дальше. Даже домашний проигрыш в туринском дерби оказался просто неприятностью, не более того. Уставшая «Парма» тоже проиграла. «Милану» со счётом 2:3.

Но «Юве» устал. Иначе чем можно объяснить весенние качели - то поражение дома от «Падовы», то эффектный разгром «Фиорентины» в гостях (4:1). После тридцатого тура команда подверглась серьёзной обструкции со стороны болельщиков, - проигрывать дома «Лацио» со счётом 0:3 не позволялось даже лидеру и без нескольких недель чемпиону.

Липпи против Скалы

Судьба чемпионского титула решалась в 32 туре в игре с «Пармой». Отставание -7 выглядело внушительным, но за три тура его можно было ликвидировать. При ряде условий, первое из которых - победа пармезанцев на «Делле Альпи».

Но перед тем как провести решающую схватку за Скудетто, «Ювентус» и «Парма» встретились в финале Кубка УЕФА . По дороге к двум главным встречам туринцы прошли болгарский ЦСКА (3:0 и 5:1), португальский «Маритиму» (1:0 и 2:1), австрийскую «Адмиру» (3:1 и 2:1) и два немецких клуба - «Айнтрахт» (1:1, 3:0) и дортмундскую «Боруссию» (2:2, 2:1). Первый из финалов игрался в Парме на стадионе «Эннио Тардини». Зол был Дино Баджо на «Юве». Не упустил случая забить бывшей команде. Его гол оказался единственным.

И через две недели Дино не упустил случая забить. Ответил на гол Джанлуки Виалли. Как ни старался туринский клуб забить два мяча - не вышло. Не забил ни одного. Ничья 1:1 принесла Кубок УЕФА команде Невио Скалы.

А через четыре дня соперники снова вышли на «Делле Альпи». Несложно представить, как Роберто Баджо и его товарищи были злы на однофамильца своего капитана. Мотивация зашкаливала. «Парма» должна быть порвана. И вся злость за неудачу в еврокубковом финале вылилась на пармезанцев.

11-я минута: Фабрицио Раванелли - раз. 37-я минута: Дидье Дешам - два. 64-я минута: Джанлука Виалли - три. И 68-я минута снова Раванелли - четыре. Четыре пробоины в корпусе пармезанцев утопили мечты Невио Скалы о Скудетто, которое досталось «Ювентусу». Впервые с 1986 года. А «Парма» в итоге откатилась на третье место, уступив вторую строчку «Лацио».

На этом противостояние Липпи и Скалы не закончилось. «Ювентус» и «Парма» встретились в финале Кубка Италии. Защитник Серджио Порини за весь чемпионат не забил ни одного мяча. Копил силы на финальные матчи. Его удар принес «бьянконери» выигрыш в первом матче - 1:0. Он же отличился и на «Эннио Тардини». А потом Фабрицио Раванелли поставил восклицательный знак в конце сезона.

Свои победы - в чемпионате и Кубке футболисты посвятили памяти Андреа Фортунато. Он не дожил совсем недолго до триумфа. «Ювентус» оформил чемпионство 21 мая, а Андреа умер 23 апреля. Ему было всего 23 года.

Дубль - Скудетто и Кубок Италии в первом же сезоне - блестящий результат для Марчелло Липпи. Могло быть ещё лучше, если б не проигрыш в финалах Кубка УЕФА . Но было ясно, что в Турине создаётся мощная команда, которой по силам взять не только Кубок УЕФА . К «старой синьоре» вернулось былое величие.

И только один человек чувствовал себя несколько чужим на этом празднике жизни. Это, как несложно догадаться, Роберто Баджо. При всём величии «Хвостика» нашёлся тот, кто был готов его затмить. Роберто ещё не паковал вещи, но уже задумался об уходе из «Ювентуса». Наступала эпоха Алессандро Дель Пьеро.