Первый супертрансфер 2019 года

вчера, 19:00

«Челси» рапортовал о рекордном обороте, и не сбавляют – в январе осуществили первый дорогущий трансфер. «Соккер.ру» рассматривает многослойную сделку.

Кто такой этот Пулишич? Двадцатилетний американец с отцом с хорватскими корнями. Марк Пулишич был шоуболистом – оригинальная разновидность футбола на искусственном покрытии в «коробках», похожих на хоккейные. Поэтому неудивительно, что и Кристиан, и его двоюродный брат Уилл Пулишич занялись футболом. Братец был и остается вратарем, а наш герой играл в поле.

Оба выступали за юношескую сборную США , оба связаны со школой «Боруссии». Сначала туда попал Кристиан, а потом и Уилл. Хотя вратаря уже отправили обратно в США . А вот Кристиан в Европе три года, не считая времени в Англии – семья переезжала в Великобританию из-за маминой работы. За три с половиной сезона Кристиан успел стать звездой Бундеслиги и заиграл в первой сборной США . Провел 23 игры, забил 9 мячей!

На клубном уровне статистика тоже хорошая, особенно если помнить, что парню всего 20 лет, и на пик формы, если выйдет, то ближе к 25 годам. За «шмелей» в 107 матчах разных турниров забил 12 голов, отдал 16 результативных передач. Не как Мбаппе, но и роли разные, хотя позиции формально смежные – атакующие футболисты с креном на фланги. Но у Кристиана еще и оборонительные показатели очень хорошие – другого новичка Сарри бы на порог «Челси» не пустил.

Немцам выгодна продажа? «Боруссию» Ватцке и Цорка много раз упрекали в неумение держаться за футболистов, которые позволят опережать «Баварию». В этом сезоне у команды многое получается, хотя полностью отказаться от донорства клуб объективно не может – невозможно не продать за 64 миллиона евро парня, которого забрали бесплатно.

Причем раньше говорили, что Пулишич может перейти в «Челси» за 50 млн евро, но немцы сумели улучшить условия. Причем не потеряют футболиста на плей-офф Лиги чемпионов – а играть против «Тоттенхэма» будет непросто. До лета Кристиан останется в Дортмунде, а дальше переедет в Лондон, ведь с детства мечтал играть в АПЛ . Нашелся клуб, который убедил Пулишича, что ему нужно именно в его состав.

Зачем Кристиан «Челси»? Точно не для того, чтобы «Арсеналу» и «Ливерпулю» не достался. Конкуренты «синих» претендовали на молодого американца, но никто не предложил «Боруссии» лучшие условия, которые немцы уже назвали «экстремально прибыльными». И только Сарри смог объяснить Кристиану, зачем ему переходить именно в лондонский клуб.

Во-первых, Пулишич в этом сезоне отошел на второй план в «Боруссии». Сыграл всего пять матчей в основе в Бундеслиге, забил 1 мяч и отдал 2 голевых. Ему нужен новый вызов, ведь Санчо оккупировал правый фланг атаки лидера немецкого сезона. Во-вторых, Сарри не всегда в восторге от игры Педро и Виллиана. Впрочем, Пулишич умеет работать не только по правому краю. И это уже намек на один из главных трансферов-2019.

Американец рискует? Известный российский комментатор Дементьев, который разбирается в немецком футболе, саркастически оценил перспективы Кристиана в новой команде, когда узнал о 64 миллионах евро отступных: «Отличные деньги за игрока запаса». В принципе, достаточно рациональных аргументов для такого мнения.

У «Челси» полно трансферных неудач за большие деньги – Мората, Торрес, Шевченко, Бакайоко… Тот же Оскар не показал все, на что способен, хотя и уехал в Китай за огромные деньги. Пулишич становится третьим по цене новичком в истории «Челси», выше только Кепа и Мората. Но если Кристиан сейчас не является основным в «Боруссии» - Ройс, Санчо и даже Ларсен нередко ярче, усилит ли он «Челси»? Большой вопрос.

Чем может помочь «Челси»? Покупка Пулишича вряд ли означает, что Сарри видит американца полузащитником – одним из тройки. Хотя в возрасте Кристиана можно из атаки перейти в центр поля. Особенно с учетом, что сейчас ближе к чужой штрафной площади располагается Канте, а стеснительному французу все-таки удобнее глубже по схеме.

В будущем Жоржиньо и Канте могут занять места за спиной у Пулишича. И Маурисио будет доволен. С другой стороны, от Кристиана много пользы в атаке, когда он на пике формы. Сейчас у него меньше голевых действий в Бундеслиге, чем у Гетце, и примерно столько же сыгранных минут. Но в этом переходе есть еще и нефутбольная составляющая. У Пулишича контракт с той же фирмой экипировки, что у «Челси».

Осенью 2016 года они заключили контракт на 15 сезонов, перехватив клуб у немецкого производителя. Речь о сделке на сумму в 900 миллионов фунтов, то есть желание видеть Пулишича в составе лондонского клуба может быть не только желанием Сарри, но и ключевого спонсора. Американцы хотят видеть американца, с которыми у них есть личный контракт, в команде, чьи футболки можно продавать в США .

А там интерес к соккеру растет. ЧМ -26 лишь укрепит позиции этого вида за океаном, как и хитрые рекламные кампании, выставочные турниры и прочие коммерческие шалости. Например, выпускали специальные версии футбольных форм «Тоттенхэма», «Челси» и «Барселоны» в стилистике футболок для американского футбола. Пулишича таскают на каждую большую презентацию «Nike» - надо это обстоятельство учитывать.

Азар летом уйдет в «Реал»? Скорее всего, причем необязательно такой поворот связан с покупкой Пулишича. «Челси» тратил много денег на новичков, даже когда Эден не рассказывал раз в неделю о мечтах играть за «сливочных». Но теперь Пересу нужна звезда, Азару – новый вызов, хотя всем понятно, насколько «Челси» зависит от бельгийца.

Кристиан не выдаст 10 голов и 9 ассистов в 19 играх АПЛ , как это сделал Азар. Игроки разного опыта, класса и формата. Пулишич не такой изобретательный футболист, хотя и является игроком, которого можно представить в основе команды Сарри. Переход Пулишича не только напоминает о том, насколько богатые клубы АПЛ – «Челси» зафиксировал рекордный оборот в 443.4 миллиона фунтов за прошлый финансовый год и похвастался самой высокой прибылью – 62 млн фунтов.

Вот вам и деньги на новичков. С другой стороны, покупка контракта Пулишича за огромные деньги, если его соглашение с «Боруссией» истекало летом 2020 года, отдает трансфером Санчеса в МЮ . Однако в «Челси» всегда уверены, даже когда ошибаются. И уже догадываются о решении Азара, даже если официально до лета ничего не скажут. Также лондонцы не прочь зайти на американский рынок, а лучше всего это сделать с помощью вундеркинда, которого обожают заокеанские фанаты соккера.