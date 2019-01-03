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«Манчестер Сити» vs «Ливерпуль». С чемпионским подтекстом

вчера, 20:30
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Сегодня в АПЛ действующий чемпион сыграет против, возможно, будущего триумфатора. «Соккер.ру» со всех сторон разглядывает привлекательную встречу на «Этихаде».

Турнирное положение и влияние результата на борьбу за чемпионство

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, на второе место после победы над «Кардиффом» вышел «Тоттенхэм», который раньше сыграл свой матч 21-го тура, но по потерянным очкам ближайшим преследователем команды Юргена Клоппа накануне очной встречи является «Манчестер Сити». Разрыв между «красными» и «горожанами» в турнирной таблице составляет 7 очков, и если «Ливерпуль» сегодня побеждает, то, по мнению британских экспертов, тем самым открывает себе прямую дорогу к долгожданному чемпионскому титулу.

В случае победы мерсисайдцы будут опережать «Тоттенхэм» на 9 очков, а «Манчестер Сити» - на 10, это действительно солиднейшее преимущество. Но сегодняшний матч еще не сыгран, значит, у команды Хосепа Гвардиолы есть шанс обострить борьбу за «золото». Стоит выиграть «Манчестер Сити», и ситуация кардинально меняется: у «Ливерпуля» будет 4 очка отрыва от «Ман Сити» и 6 – от «Тоттенхэма». Иными словами, поединок на «Этихаде» - ключевой, от него будет зависеть дальнейший сценарий золотой гонки в АПЛ. В случае любого результата «красные» останутся главными претендентами на трон, но сегодня они могут упростить или облегчить себе грандиозную задачу, не покорявшуюся «Ливерпулю» почти 30 лет.

Текущее состояние

«Ливерпуль» одержал 17 побед в 20 турах Премьер-Лиги и ни разу не проиграл, а к матчу с «Манчестер Сити» команда Клоппа подходит с серией из девяти кряду успехов в АПЛ. «Ливерпуль» стремителен и упоительно прекрасен, декабрьский марафон мерсисайдцы прошли на одном дыхании: обыграли МЮ и «Вулверхэмптон», разгромили «Ньюкасл» и «Арсенал». Обратите внимание на силу команд. Все, кроме команды Рафаэля Бенитеса, представляют верхнюю половину турнирной таблицы АПЛ, а «Арсенал» и МЮ – это парни из «Большой шестерки». Если сказать, что «Ливерпуль» на стыке 2018 и 2019 годов «в огне», это не будет преувеличением. Впрочем, для полного счастья нужно обыграть «Манчестер Сити» и довести серию побед в АПЛ до юбилейного значения – 10.

В свою очередь, «Манчестер Сити» по своим высоким меркам провалил декабрь, проиграв три матча из последних пяти. И если поражение на «Стэмфорд Бридж» от «Челси» еще можно понять, то домашнее фиаско от «Кристал Пэлас» и последовавшее сразу поражение от «Лестера» - это события из ряда вон выходящие. Особенно если их поставить рядом. Не скажу, что «Сити» был идеален в игре с «Саутгемптоном», в которой удалось выиграть 3:1. Победа по делу, но можно говорить и о невезении «святых», и о двух голах в раздевалку, предрешивших исход, и банально о том, что «Саутгемптон» - это команда из зоны вылета. Тем не менее, даже ведущие борьбу за выживание «святые» сумели создать «Ман Сити» определенные проблемы.

История противостояния

«Манчестер Сити» не может выиграть у «Ливерпуля» на протяжении четырех матчей в рамках официальных турниров, а началась эта серия после домашней победы «горожан» над мерсисайдцами со счетом 5:0. После этого «красные» выиграли три раза подряд – в ответной игре прошлого сезона (4:3), а еще дважды в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:0 и 2:1). Встреча первого круга нынешнего чемпионата на «Энфилде» завершилась нулевой ничьей. В разрезе противостояния «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» интересна дуэль Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа. Пока перевес на стороне немца: 7:5 по победам при трех ничейных исходах. 

Ориентировочные составы команд

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Компани, Ляпорт – Фернандиньо, Бернарду Силва, Давид Сильва – Сане, Стерлинг, Агуэро.

«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Кейта – Мане, Фирмино, Салах.

Конечно же, Хосеп Гвардиола хотел бы рассчитывать в этом матче на Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана без ограничений, но оба хавбека, если и сумеют сыграть против «Ливерпуля», то, скорее всего, не с первых минут. Хотя ситуация располагает к риску, а выход Де Брюйне вместо Бернарду Силвы – это серьезное подспорье для «Манчестер Сити». Что касается «Ливерпуля», то главная потеря – это Джеймс Милнер, но вряд ли отсутствие ветерана станет определяющим.

Слова перед игрой

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»:

Проблема в том, что у нас будет просто фантастический соперник. Вероятно, «Ливерпуль» на данный момент - лучшая команда Европы и мира. Мы понимаем, в какой ситуации находимся - мы на 7 очков отстаем от «Ливерпуля». Начинается второй круг, и я чувствую, что у нас есть хорошая возможность сократить этот разрыв. Люди спрашивают меня, что мы будем делать, если проиграем, но «Манчестер Сити» постарается выиграть этот матч, чтобы вернуться в гонку.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Это будет сложная и важная игра. У «Манчестер Сити» сильная команда во главе с выдающимся тренером. Для меня «Манчестер Сити» - лучшая команда мира. Я так считаю. Если бы «Ливерпуль» отставал на 10 очков, сказал бы я, что мы не можем их догнать? Конечно же, не сказал бы. Год только стартовал.

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
   633 / 657
сегодня в 09:47
Ну неужели наконец-то хоть кто-то вздёрнул петухов!)))
juvenale
juvenale
   11 / 657
вчера в 23:52
сколько там за этого клоуна на воротах отдали?который в ближний пускает
Roman73
Roman73
   188 / 657
вчера в 23:33
Не скажу, что Сити выглядит хуже.
Палыч82
Палыч82
   369 / 657
вчера в 22:54
Смотрю, на Матче Даша Исаева, бывшая соккерчанка, в студии с Аршавиным АПЛ обсуждают,) Молодец наша Локо-Арсеналочка,)
Robinson
Robinson
   305 / 657
вчера в 22:53
Пеп обыграет Клопа
dinoel
dinoel
   460 / 657
вчера в 22:33
За Ливерпуль!!!
Фата лист
Фата лист ответил dimagas1
   164 / 657
вчера в 22:06
Ставлю на 2:1.Я за интригу чемпе)))
Поддерживаю, пусть интрига до последнего живет. Если МС сегодня не выиграет, то скорее всего красные уже своего не упустят.
beefs
beefs
   236 / 657
вчера в 21:56
МанСити - хорошая команда, но Ливер сегодня круче. Победу сильнейшему...
Ravshan878
Ravshan878
   28 / 657
вчера в 21:44
Ё мае ещё 1,20 ждать!))
Начало матча.))
Roger Young
Roger Young
   96 / 657
вчера в 21:40
Удачи Сити
goalaktika
goalaktika
   431 / 657
вчера в 21:26
Отдуши желаю Клоппу очередную победу над Пепом, но и всем болелам Ливерпуля брать АПЛ в нынешнем сезоне! Ну очень симпатичную команду собрал Юрген! Браво !
Ruslan3132
Ruslan3132
   51 / 657
вчера в 21:25
ничья 2-2 )
El Dassory
El Dassory
   213 / 657
вчера в 21:21
Зная как Ливерпуль любит усложнять, полагаю будет не всё так просто. 50:50 сказал бы.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   121 / 657
вчера в 21:09
Клопп тактически переиграет Гвардиолу и счет будет 2:0 в пользу Ливерпуля
Migelito
Migelito
   160 / 657
вчера в 20:56
Тяжелейшая игра, классный соперник. Вывеска на весь год) Удачи и победы Ливерпулю!
dimagas1
dimagas1
   87 / 657
вчера в 20:46
Ставлю на 2:1.Я за интригу чемпе)))
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