«Манчестер Сити» vs «Ливерпуль». С чемпионским подтекстом

вчера, 20:30

Сегодня в АПЛ действующий чемпион сыграет против, возможно, будущего триумфатора. «Соккер.ру» со всех сторон разглядывает привлекательную встречу на «Этихаде».

Турнирное положение и влияние результата на борьбу за чемпионство

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ , на второе место после победы над «Кардиффом» вышел «Тоттенхэм», который раньше сыграл свой матч 21-го тура, но по потерянным очкам ближайшим преследователем команды Юргена Клоппа накануне очной встречи является «Манчестер Сити». Разрыв между «красными» и «горожанами» в турнирной таблице составляет 7 очков, и если «Ливерпуль» сегодня побеждает, то, по мнению британских экспертов, тем самым открывает себе прямую дорогу к долгожданному чемпионскому титулу.

В случае победы мерсисайдцы будут опережать «Тоттенхэм» на 9 очков, а «Манчестер Сити» - на 10, это действительно солиднейшее преимущество. Но сегодняшний матч еще не сыгран, значит, у команды Хосепа Гвардиолы есть шанс обострить борьбу за «золото». Стоит выиграть «Манчестер Сити», и ситуация кардинально меняется: у «Ливерпуля» будет 4 очка отрыва от «Ман Сити» и 6 – от «Тоттенхэма». Иными словами, поединок на «Этихаде» - ключевой, от него будет зависеть дальнейший сценарий золотой гонки в АПЛ . В случае любого результата «красные» останутся главными претендентами на трон, но сегодня они могут упростить или облегчить себе грандиозную задачу, не покорявшуюся «Ливерпулю» почти 30 лет.

Текущее состояние

«Ливерпуль» одержал 17 побед в 20 турах Премьер-Лиги и ни разу не проиграл, а к матчу с «Манчестер Сити» команда Клоппа подходит с серией из девяти кряду успехов в АПЛ . «Ливерпуль» стремителен и упоительно прекрасен, декабрьский марафон мерсисайдцы прошли на одном дыхании: обыграли МЮ и «Вулверхэмптон», разгромили «Ньюкасл» и «Арсенал». Обратите внимание на силу команд. Все, кроме команды Рафаэля Бенитеса, представляют верхнюю половину турнирной таблицы АПЛ , а «Арсенал» и МЮ – это парни из «Большой шестерки». Если сказать, что «Ливерпуль» на стыке 2018 и 2019 годов «в огне», это не будет преувеличением. Впрочем, для полного счастья нужно обыграть «Манчестер Сити» и довести серию побед в АПЛ до юбилейного значения – 10.

В свою очередь, «Манчестер Сити» по своим высоким меркам провалил декабрь, проиграв три матча из последних пяти. И если поражение на «Стэмфорд Бридж» от «Челси» еще можно понять, то домашнее фиаско от «Кристал Пэлас» и последовавшее сразу поражение от «Лестера» - это события из ряда вон выходящие. Особенно если их поставить рядом. Не скажу, что «Сити» был идеален в игре с «Саутгемптоном», в которой удалось выиграть 3:1. Победа по делу, но можно говорить и о невезении «святых», и о двух голах в раздевалку, предрешивших исход, и банально о том, что «Саутгемптон» - это команда из зоны вылета. Тем не менее, даже ведущие борьбу за выживание «святые» сумели создать «Ман Сити» определенные проблемы.

История противостояния

«Манчестер Сити» не может выиграть у «Ливерпуля» на протяжении четырех матчей в рамках официальных турниров, а началась эта серия после домашней победы «горожан» над мерсисайдцами со счетом 5:0. После этого «красные» выиграли три раза подряд – в ответной игре прошлого сезона (4:3), а еще дважды в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:0 и 2:1). Встреча первого круга нынешнего чемпионата на «Энфилде» завершилась нулевой ничьей. В разрезе противостояния «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» интересна дуэль Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа. Пока перевес на стороне немца: 7:5 по победам при трех ничейных исходах.

Ориентировочные составы команд

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Компани, Ляпорт – Фернандиньо, Бернарду Силва, Давид Сильва – Сане, Стерлинг, Агуэро.

«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Кейта – Мане, Фирмино, Салах.

Конечно же, Хосеп Гвардиола хотел бы рассчитывать в этом матче на Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана без ограничений, но оба хавбека, если и сумеют сыграть против «Ливерпуля», то, скорее всего, не с первых минут. Хотя ситуация располагает к риску, а выход Де Брюйне вместо Бернарду Силвы – это серьезное подспорье для «Манчестер Сити». Что касается «Ливерпуля», то главная потеря – это Джеймс Милнер, но вряд ли отсутствие ветерана станет определяющим.

Слова перед игрой

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»:

Проблема в том, что у нас будет просто фантастический соперник. Вероятно, «Ливерпуль» на данный момент - лучшая команда Европы и мира. Мы понимаем, в какой ситуации находимся - мы на 7 очков отстаем от «Ливерпуля». Начинается второй круг, и я чувствую, что у нас есть хорошая возможность сократить этот разрыв. Люди спрашивают меня, что мы будем делать, если проиграем, но «Манчестер Сити» постарается выиграть этот матч, чтобы вернуться в гонку.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: