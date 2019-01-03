Клопп vs Гвардиола. За кем правда?

вчера, 15:30

Моуриньо спекся. Сарри, Почеттино и Эмери нужны титулы, а Сульшеру – закрепиться у руля МЮ . Клопп против Гвардиолы – вот главная тренерская дуэль АПЛ , по мнению «Соккер.ру».

Юрген Клопп против Хосепа Гвардиолы – главное на сегодняшний день тренерское противостояние в АПЛ , а может быть, и во всем мире. С этим мог бы поспорить Зинедин Зидан, но он сейчас без клуба, да и такой истории встреч с титулованными коллегами у Зизу нет. За Юргеном и Хосепом остросюжетная история личной дуэли, борьба за английское «золото» здесь и сейчас, харизма и футбольное новаторство. Сегодня встречаются не только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но и два специалиста, характеризующих современный футбол. Любопытно выяснить, на чьей стороне перевес по итогам предыдущих раундов? Тогда идемте с нами!

2013/2014

Суперкубок Германии. «Боруссия» (Клопп) – «Бавария» (Гвардиола) – 4:2

Бундеслига. Первый круг. «Боруссия» (Клопп) – «Бавария» (Гвардиола) – 0:3

Бундеслига. Второй круг. «Бавария» (Гвардиола) – «Боруссия» (Клопп) – 0:3

Финал Кубка Германии. «Боруссия» (Клопп) – «Бавария» (Гвардиола) – 0:2

В том сезоне Гвардиола и Клопп впервые столкнулись в футбольной драке. Со дня знакомства прошло пять лет с хвостиком, но сколько же воды утекло с тех пор! «Бавария» только что выиграла Лигу чемпионов, одолев в финале «Боруссию» Юргена Клоппа, после этого власть в мюнхенском клубе перешла из рук бывалого Юппа Хайнкеса к Хосепу Гвардиоле, чье приглашение стало большим экспериментом для консервативной «Баварии». Они встретились уже в июльском матче за Суперкубок Германии, тогда Юрген поприветствовал Пепа в Германии, выиграв 4:2.

За «Баварию» дважды забил Роббен, а победный мяч в составе «шмелей» провел нынешний подопечный Гвардиолы в «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. В рамках Бундеслиги немец и каталонец оригинально обменялись гостевыми крупными победами, но последнее слово осталось за «Баварией», которая победила в финале Кубка Германии 2:0, Роббен и Мюллер принесли Мюнхену и Гвардиоле трофей голами в овертайме берлинского матча. «Серебряная Салатница» тоже досталась «Баварии», так что, несмотря на равенство по победам, Клопп проиграл Гвардиоле главные титулы. В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия», финишировавшая на втором месте, отстала от лидера на 19 очков.

2014/2015

Суперкубок Германии. «Бавария» (Гвардиола) – «Боруссия» (Клопп) – 0:2

Бундеслига. Первый круг. «Бавария» (Гвардиола) – «Боруссия» (Клопп) – 2:1

Бундеслига. Второй круг. «Боруссия» (Клопп) – «Бавария» (Гвардиола) – 0:1

Полуфинал Кубка Германии. «Боруссия» (Клопп) – «Бавария» (Гвардиола) – 1:1 (по пенальти 2:0)

Перед стартом этой кампании лучший нападающий Клоппа сбежал к Гвардиоле, Роберт Левандовски стал очередным трансфером «Баварии», который одновременно усилил мюнхенскую команду и ослабил конкурента. Тем не менее, сезон снова начался с победы «Дортмунда» в матче за Суперкубок Германии. Голы Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга, надевшего маску Человека-паука после своего успеха, принесли «Боруссии» титул. А вот в чемпионате команда Клоппа дважды проиграла с минимальным перевесом, дважды пропустив от Роберта Левандовски. Сезон вообще получился очень неудачным для «Боруссии»: в чемпионате дортмундцы заняли 7-е место и отстали от защитившей свой титул «Баварии» на 33 очка! Но Гвардиолу и Клоппа снова ждала встреча в Кубке Германии, правда, на этот раз в полуфинале. После того как Левандовски и Обамеянг обменялись мячами, команды доиграли до серии пенальти, где «шмели» били точнее. Впрочем, в финале они уступили «Вольфсбургу» 1:3.

2016/2017

АПЛ . Первый круг. «Ливерпуль» (Клопп) – «Манчестер Сити» (Гвардиола) – 1:0

АПЛ . Второй круг. «Манчестер Сити» (Гвардиола) – «Ливерпуль» (Клопп) – 1:1

В сезоне 2015/2016 бурные отношения Гвардиолы и Клоппа взяли паузу. Пеп дорабатывал контракт в Мюнхене, а Юрген по ходу дела возглавил «Ливерпуль» и дождался любимого соперника в Англии на следующий год. Воссоединение состоялось в канун Нового года – 31 декабря 2016-го на «Энфилде». Перед игрой Гвардиола назвал Клоппа «лучшим атакующим тренером планеты», но Юрген в том матче выиграл благодаря качественной игре в обороне – 1:0 с голом Вейналдума в дебюте. В ответном мартовском матче на «Этихаде» победитель не был выявлен, но игра получилась эмоциональной, чему способствовала и отчаянная борьба команд за топ-4, а также решения Майкла Оливера, накаляющие обстановку, и взаимные промахи в решающих фазах атак. Можно сказать, этот матч послужил годным «промо» к состязанию двух тренеров, которое раскрылось во всей красе в сезоне 2017/2018…

2017/2018

АПЛ . Первый круг. «Манчестер Сити» (Гвардиола) – «Ливерпуль» (Клопп) – 5:0

АПЛ . Второй круг. «Ливерпуль» (Клопп) – «Манчестер Сити» (Гвардиола) – 4:3

Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» (Клопп) – «Манчестер Сити» (Гвардиола) – 3:0

Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Гвардиола) – «Ливерпуль» (Клопп) – 1:2

После трех сезонов соперничества Гвардиолы и Клоппа счет в их дуэли был равным – 4:4 при двух ничьих. В кампании 2017/2018 Хосеп вырвался вперед благодаря убедительной победе 5:0 в начале сентября, тогда еще Мане получил прямую красную карточку за жесткую атаку вратаря Эдерсона, но в следующих матчах побеждал исключительно «Ливерпуль». «Красные» взяли реванш в рамках АПЛ , выиграв 4:3, хотя вели по ходу встречи 4:1. Крупно команда Клоппа выиграла в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, забив за полчаса три безответных мяча в ворота будущих чемпионов Англии. На «Этихаде» «Ливерпуль» тоже одержал победу, причем волевую. Счет по победам стал 7:5 в пользу Юргена Клоппа, и если говорить об официальных встречах, этот результат держится до сих пор.

2018/2019

АПЛ . Первый круг. «Ливерпуль» (Клопп) – «Манчестер Сити» (Гвардиола) – 0:0

Летом в рамках Международного Кубка чемпионов «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встречались в Нью-Джерси, где «красные» снова добились волевой победы со счетом 2:1, причем Садио Мане провел решающий гол с пенальти на 94-й минуте. Это восьмая победа Клоппа над Гвардиолой, но в общий реестр эту встречу включать не станем, все же матч не носил официального характера, в отличие от встречи первого круга АПЛ . «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не сумели выявить победителя на «Энфилде», матч закончился нулевой ничьей, а Рияд Марез на 86-й минуте не реализовал пенальти. Эта встреча стала 15-й в рамках официальных турниров между Гвардиолой и Клоппом, первой без забитых мячей.

Хосеп Гвардиола vs Юрген Клопп. Официальная статистика