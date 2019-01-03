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Клопп vs Гвардиола. За кем правда?

вчера, 15:30

Моуриньо спекся. Сарри, Почеттино и Эмери нужны титулы, а Сульшеру – закрепиться у руля МЮ. Клопп против Гвардиолы – вот главная тренерская дуэль АПЛ, по мнению «Соккер.ру».

Юрген Клопп против Хосепа Гвардиолы – главное на сегодняшний день тренерское противостояние в АПЛ, а может быть, и во всем мире. С этим мог бы поспорить Зинедин Зидан, но он сейчас без клуба, да и такой истории встреч с титулованными коллегами у Зизу нет. За Юргеном и Хосепом остросюжетная история личной дуэли, борьба за английское «золото» здесь и сейчас, харизма и футбольное новаторство. Сегодня встречаются не только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но и два специалиста, характеризующих современный футбол. Любопытно выяснить, на чьей стороне перевес по итогам предыдущих раундов? Тогда идемте с нами!

2013/2014

Суперкубок Германии. «Боруссия» (Клопп) – «Бавария» (Гвардиола) – 4:2
Бундеслига. Первый круг. «Боруссия» (Клопп) – «Бавария» (Гвардиола) – 0:3
Бундеслига. Второй круг. «Бавария» (Гвардиола) – «Боруссия» (Клопп) – 0:3
Финал Кубка Германии. «Боруссия» (Клопп) – «Бавария» (Гвардиола) – 0:2

В том сезоне Гвардиола и Клопп впервые столкнулись в футбольной драке. Со дня знакомства прошло пять лет с хвостиком, но сколько же воды утекло с тех пор! «Бавария» только что выиграла Лигу чемпионов, одолев в финале «Боруссию» Юргена Клоппа, после этого власть в мюнхенском клубе перешла из рук бывалого Юппа Хайнкеса к Хосепу Гвардиоле, чье приглашение стало большим экспериментом для консервативной «Баварии». Они встретились уже в июльском матче за Суперкубок Германии, тогда Юрген поприветствовал Пепа в Германии, выиграв 4:2. 

За «Баварию» дважды забил Роббен, а победный мяч в составе «шмелей» провел нынешний подопечный Гвардиолы в «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. В рамках Бундеслиги немец и каталонец оригинально обменялись гостевыми крупными победами, но последнее слово осталось за «Баварией», которая победила в финале Кубка Германии 2:0, Роббен и Мюллер принесли Мюнхену и Гвардиоле трофей голами в овертайме берлинского матча. «Серебряная Салатница» тоже досталась «Баварии», так что, несмотря на равенство по победам, Клопп проиграл Гвардиоле главные титулы. В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия», финишировавшая на втором месте, отстала от лидера на 19 очков. 

2014/2015

Суперкубок Германии. «Бавария» (Гвардиола) – «Боруссия» (Клопп) – 0:2
Бундеслига. Первый круг. «Бавария» (Гвардиола) – «Боруссия» (Клопп) – 2:1
Бундеслига. Второй круг. «Боруссия» (Клопп) – «Бавария» (Гвардиола) – 0:1
Полуфинал Кубка Германии. «Боруссия» (Клопп) – «Бавария» (Гвардиола) – 1:1 (по пенальти 2:0)

Перед стартом этой кампании лучший нападающий Клоппа сбежал к Гвардиоле, Роберт Левандовски стал очередным трансфером «Баварии», который одновременно усилил мюнхенскую команду и ослабил конкурента. Тем не менее, сезон снова начался с победы «Дортмунда» в матче за Суперкубок Германии. Голы Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга, надевшего маску Человека-паука после своего успеха, принесли «Боруссии» титул. А вот в чемпионате команда Клоппа дважды проиграла с минимальным перевесом, дважды пропустив от Роберта Левандовски. Сезон вообще получился очень неудачным для «Боруссии»: в чемпионате дортмундцы заняли 7-е место и отстали от защитившей свой титул «Баварии» на 33 очка! Но Гвардиолу и Клоппа снова ждала встреча в Кубке Германии, правда, на этот раз в полуфинале. После того как Левандовски и Обамеянг обменялись мячами, команды доиграли до серии пенальти, где «шмели» били точнее. Впрочем, в финале они уступили «Вольфсбургу» 1:3. 

2016/2017

АПЛ. Первый круг. «Ливерпуль» (Клопп) – «Манчестер Сити» (Гвардиола) – 1:0
АПЛ. Второй круг. «Манчестер Сити» (Гвардиола) – «Ливерпуль» (Клопп) – 1:1

В сезоне 2015/2016 бурные отношения Гвардиолы и Клоппа взяли паузу. Пеп дорабатывал контракт в Мюнхене, а Юрген по ходу дела возглавил «Ливерпуль» и дождался любимого соперника в Англии на следующий год. Воссоединение состоялось в канун Нового года – 31 декабря 2016-го на «Энфилде». Перед игрой Гвардиола назвал Клоппа «лучшим атакующим тренером планеты», но Юрген в том матче выиграл благодаря качественной игре в обороне – 1:0 с голом Вейналдума в дебюте. В ответном мартовском матче на «Этихаде» победитель не был выявлен, но игра получилась эмоциональной, чему способствовала и отчаянная борьба команд за топ-4, а также решения Майкла Оливера, накаляющие обстановку, и взаимные промахи в решающих фазах атак. Можно сказать, этот матч послужил годным «промо» к состязанию двух тренеров, которое раскрылось во всей красе в сезоне 2017/2018…

2017/2018

АПЛ. Первый круг. «Манчестер Сити» (Гвардиола) – «Ливерпуль» (Клопп) – 5:0
АПЛ. Второй круг. «Ливерпуль» (Клопп) – «Манчестер Сити» (Гвардиола) – 4:3
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» (Клопп) – «Манчестер Сити» (Гвардиола) – 3:0
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Гвардиола) – «Ливерпуль» (Клопп) – 1:2

После трех сезонов соперничества Гвардиолы и Клоппа счет в их дуэли был равным – 4:4 при двух ничьих. В кампании 2017/2018 Хосеп вырвался вперед благодаря убедительной победе 5:0 в начале сентября, тогда еще Мане получил прямую красную карточку за жесткую атаку вратаря Эдерсона, но в следующих матчах побеждал исключительно «Ливерпуль». «Красные» взяли реванш в рамках АПЛ, выиграв 4:3, хотя вели по ходу встречи 4:1. Крупно команда Клоппа выиграла в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, забив за полчаса три безответных мяча в ворота будущих чемпионов Англии. На «Этихаде» «Ливерпуль» тоже одержал победу, причем волевую. Счет по победам стал 7:5 в пользу Юргена Клоппа, и если говорить об официальных встречах, этот результат держится до сих пор.

2018/2019

АПЛ. Первый круг. «Ливерпуль» (Клопп) – «Манчестер Сити» (Гвардиола) – 0:0

Летом в рамках Международного Кубка чемпионов «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встречались в Нью-Джерси, где «красные» снова добились волевой победы со счетом 2:1, причем Садио Мане провел решающий гол с пенальти на 94-й минуте. Это восьмая победа Клоппа над Гвардиолой, но в общий реестр эту встречу включать не станем, все же матч не носил официального характера, в отличие от встречи первого круга АПЛ. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не сумели выявить победителя на «Энфилде», матч закончился нулевой ничьей, а Рияд Марез на 86-й минуте не реализовал пенальти. Эта встреча стала 15-й в рамках официальных турниров между Гвардиолой и Клоппом, первой без забитых мячей. 

Хосеп Гвардиола vs Юрген Клопп. Официальная статистика 

Тренер (команды)

Гвардиола («Бавария», «Манчестер Сити»)

Клопп («Боруссия», «Ливерпуль»)

Матчи

15

Голы (в среднем)

43 (2.87)

Турниры

Бундеслига, АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Германии

Победы

5

7

Победы(%)

33.3%

46.7%

Ничьи

3

3

Разница голов

22:21

21:22

Самая крупная победа

5:0

3:0

Самый результативный матч

3:4

4:3
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Все комментарии
dinoel
dinoel
   460 / 657
вчера в 20:42
Ливерпуль ВСЕГДА!!!
Roman73
Roman73
   188 / 657
вчера в 19:53
Кто прихлопнет Клоппа ?
Ещё год назад Ливерпуль был сырым с коллективом с напористой но нестабильной игрой.
И даже на этом недоделанном , несбалансированном корабле куражистый Клооп прорвался в финал Кубка Чемпионов.
С тех пор Ливерпуль вырос в монолитную глыбу, метеор не замечающий ничьей гравитации.
Вырос и Клопп, и теперь это усатый таркан в семь этажей, нависший над малюсеньким Гвардьолой -ботаником.
Кто прихлопнет Клоппа ???
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   44 / 657
вчера в 19:47
Воротники оба в отличной форме. в Защите преимущество будет у Ливерпуля, да и в центре тоже скорее всего,хотя скорее всего где то на равных. Нападение вроде бы тоже по мощней. А как сложится матч - посмотрим, ведь может быть один удар в створ и гол и 20 мячей не достигнувших цели. Матч будет интересным в любом случае и если не обилие голов(во что с трудом верю),то уж как минимум психологическое напряжение. Родные стены помогут ли МС( с Кристалом не помогли) или окажутся с пробоиной? Ливерпуль даже при поражении остаётся в лидерах, поэтому турнирного давления нету,а вот у Горожан ситуация щекотливая.Посмотрим что придумают Гиганты Мысли и как этот замысел воплотят подопечные.
Остальные пусть завидуют этой игре и учатся как нужно играть.
cannongun
cannongun
   19 / 657
вчера в 17:29
да, а Клоппу титулы не нужны. лузер
beefs
beefs
   236 / 657
вчера в 17:22
Правда за Клоппом....
Питермен
Питермен
   66 / 657
вчера в 17:00
Я за Клоппа он подарил стране величайший праздник, разгромив пупсиков 7-0, а вот Гвардиоле это только предстоит. Так что поддержим всей страной Клоппа в борьбе за чемпионство!!!
barcelonistas
barcelonistas
   438 / 657
вчера в 17:00
Да выходит Клопп самый неудобный коуч для Пепа. Неожиданно
barcelonistas
barcelonistas ответил Так Себе Аналитик
   438 / 657
вчера в 16:59
Че там, выходит два топа в мире, Зидан и Энрике?
Т34
Т34
   108 / 657
вчера в 16:49
Сегодня немец приКлоппнет испанца. Если МС сможет замутить ничью, это очко будет для него словно "манна небесная".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 657
вчера в 16:08
Вангую, сегодня мы тоже топ-слив увидим.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 657
вчера в 16:07
Да-да, один из топ тренеров, который топово 5 лет подряд сливается в ЛЧ и на 6й сольется.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   7 / 657
вчера в 15:58
По мне, так два самых крутых тренера мира на сегодня.
Forever77
Forever77
   135 / 657
вчера в 15:39
По ходу мешки сегодня влетят...
FILL3286
FILL3286
   41 / 657
вчера в 15:17
Лысый физрук и рядом не стоял с Клоппом!
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