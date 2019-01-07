Несоответствие занимаемой должности

вчера, 22:00

«Реал» снова проиграл, если у кого-то и были иллюзии относительно Сантьго Солари, им пора испариться. «Соккер.ру» проверяет аргентинца на соответствие занимаемой должности.

Солари провел у руля «Реала» 15 матчей – это достаточный отрезок, чтобы перестать делать хорошую мину при плохой игре и, наконец, начать оценивать тренера по его достижениям. Заметили ли вы игровой прогресс отдельных игроков или команды в целом под руководством Сантьяго? Я – нет. Непродолжительный всплеск результатов обусловлен эмоциями от смены главного тренера и одним простым обстоятельством: Солари принимает стандартные решения, он не ставит футболистов в стилистические рамки, никак не идеализирует игру. У Лопетеги был план, который не сработал по ряду объективных (травмы, мало времени на внедрение сложносочиненного футбола, слабая подготовка к конкретным соперникам в расчете, что команда всех должна раскатывать «от себя») и субъективных причин (плохая реализация при обилии созданных моментов, кармическая месть за расставание со сборной Испании накануне чемпионата мира).

У тренера Солари нет даже намека на собственную философию. И стоит признать, это ему помогло на первоначальном этапе, как тренер-временщик Сантьяго был неплох. Он разрубил путы на своих футболистах, позволил им играть в простой и привычный футбол, помог выбросить из головы многочисленные уравнения Лопетеги, тормозившие команду на затянувшемся этапе внедрения: обилие непричесанных мыслей и заданий приводит к тому, что команда на поле слишком много думает и медлит с действиями. Упрощение помогло «Реалу», но ненадолго. Неправда, что великие команды могут годами играть без грамотного тренера, генерирующего идеи или мотивацию. Кажется, у Солари запасы того и другого уже иссякли. И да, выше мы сравнивали его с Лопетеги – тоже неудачником, а ведь параллели нужно проводить с успешными предшественниками, ближайший из которых – Зинедин Зидан.

Статистика Сантьяго Солари у руля «Реала»

15 матчей = 11 побед, 1 ничья, 3 поражения.

11 побед в 15 матчах – много ли это? Для «Реала» - мало. И я докажу вам. Процент победных матчей – 73%. Зидан ушел с тренерского мостика «сливочных» с 70% побед после 150 матчей, у Карло Анчелотти было 74.8% после 119 встреч, Мануэля Пеллегрини Перес отправил в отставку после одного сезона, в котором «Реал» под руководством чилийца выиграл 75% матчей, у Моуриньо почти 72% после трех сезонов. Показатель Солари выглядит неплохо на фоне упомянутых тренеров? Если он после 15 матчей на их уровне, то дальше будет только хуже, к тому же, будет полезно проверить, у кого выиграл Сантьяго, и кому он проиграл.

Команды, у которых «Реал» выиграл при Солари: «Мелилья» (дважды), «Вальядолид», «Виктория», «Сельта», «Рома», «Валенсия», «Уэска», «Райо Вальекано», «Касима Антлерс», «Аль-Аин».

Сыграл вничью: «Вильярреал».

Проиграл: «Эйбар», ЦСКА , «Реал» Сосьедад».

«Мелилья» и соперники по клубному чемпионату мира – это те команды, которые «Реал» обыграл бы даже с Серхио Рамосом в роли играющего тренера. «Уэска» и «Райо Вальекано» - две худшие команды Ла Лиги, 19-е и 20-е место в турнирной таблице, «Сельта», «Вальядолид» и «Валенсия» тоже представители нижней половины табели. Остаются победы над «Викторией» и «Ромой» в Лиге чемпионов. Состав чешского клуба в десятки раз дешевле состава «Реала», а «волки» в этом сезоне сами проблемные. Вот они 11 побед Солари. При этом команда талантливого аргентинского тренера сыграла вничью с 17-й командой Ла Лиги, проиграла 12-й и 13-й. И ЦСКА заодно в Лиге чемпионов, причем крупно и на своем поле, установив клубный антирекорд. Достижения Солари сомнительны, а провалы чувствительны.

Солари не Зидан. И никогда им не станет

Есть несколько причин, чтобы доверить первую команду тренеру без опыта работы на таком уровне. Ничего предосудительного в этом нет, «Реал» и «Барселона» регулярно так поступали по ходу своей истории и часто попадали в «яблочко», как мадридцы с Зиданом, а каталонцы с Гвардиолой. Но не каждый бывший игрок, поработавший в недрах клуба, сможет проявить себя на высоком посту. Для этого нужно обладать рядом качеств или хотя бы одним выдающимся качеством, вокруг которого можно выстроить свою работу. Гвардиола – тактический гений и фанатик футбола, это было видно по его работе с «Барселоной Б».

Зидан – это мистер Харизма, к тому же, его назначение главным тренером было подготовлено и «подогрето». Во-первых, некоторые игроки оказались в «Реале» исключительно благодаря уговорам Зизу (Иско и Варан – ярчайшие примеры), во-вторых, француз работал ассистентом Анчелотти в том сезоне, когда «Мадрид» выиграл «Десиму», то есть уже знал возможности и характеры футболистов, имел представление о рычажках, на которые нужно давить. В-третьих, Зидан – это Зидан. Человек, которого слушают с открытым ртом. Килиан Мбаппе не скрывал своего восхищения после знакомства с Зизу: «У него такая харизма, будто разговариваешь не с одним человеком, а с 15-ю одновременно».

А какими качествами обладал Солари, чтобы принять «Реал»? Два года работал в «Кастилье». Ну да, под его руководством вторая команда «Королевского клуба» пережила худший отрезок в истории, боролась за выживание в третьем дивизионе, несмотря на наличие ряда отличных футболистов вроде Хакими, Эрмосо, Эдегора и Вальверде. Болельщики «Реала» даже писали письма в клуб с требованием уволить Солари, так как не замечали «никакой выстроенной системы игры, никакого прогресса» и очень беспокоились за талантливых ребят, чье планомерное развитие оказалось под угрозой.

При этом теоретически Сантьяго вроде бы здорово подкован, но на поверку практикой оказывается весьма поверхностным тренером, что подтверждает его работа с главной командой. Даже если аргентинец все знает, но не может рассказать, показать и построить – грош цена такой работе. Еще один Гвардиола из него не получился. Не получится и Зидан, потому что такой харизмой обладает один человек на миллион. А Солари еще в бытность игроком проявлял заносчивость, склочность, высокомерие. Сейчас делает вид, что выше всего этого, но люди редко меняются, а власть почти никогда не идет на пользу. Но даже и не это важно. Сантьяго необязательно быть плохим или злым, чтобы не подходить «Реалу», достаточно не соответствовать занимаемой должности, а это с каждым матчем становится все более очевидным.