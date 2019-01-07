  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Кубок Лиги
  • Австралия. А-Лига
  • Кубок Азии
  • Португалия. Примейра
Австралия. А-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2:3 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 3.25 1.75 5.5
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 2.4 3.7 3
Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 4.35 3.3 1.92
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Ирак 1:2  Вьетнам - - -
19:00 сегодня  Сауд. Аравия -:-  КНДР - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:1 Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур 1.43 4.3 7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.05 3.05
21:00 сегодня  Амьен -:-  Анже 3.05 2.95 2.57
ГлавнаяБлогиТренерская доля

Несоответствие занимаемой должности

вчера, 22:00

«Реал» снова проиграл, если у кого-то и были иллюзии относительно Сантьго Солари, им пора испариться. «Соккер.ру» проверяет аргентинца на соответствие занимаемой должности.

Солари провел у руля «Реала» 15 матчей – это достаточный отрезок, чтобы перестать делать хорошую мину при плохой игре и, наконец, начать оценивать тренера по его достижениям. Заметили ли вы игровой прогресс отдельных игроков или команды в целом под руководством Сантьяго? Я – нет. Непродолжительный всплеск результатов обусловлен эмоциями от смены главного тренера и одним простым обстоятельством: Солари принимает стандартные решения, он не ставит футболистов в стилистические рамки, никак не идеализирует игру. У Лопетеги был план, который не сработал по ряду объективных (травмы, мало времени на внедрение сложносочиненного футбола, слабая подготовка к конкретным соперникам в расчете, что команда всех должна раскатывать «от себя») и субъективных причин (плохая реализация при обилии созданных моментов, кармическая месть за расставание со сборной Испании накануне чемпионата мира).

У тренера Солари нет даже намека на собственную философию. И стоит признать, это ему помогло на первоначальном этапе, как тренер-временщик Сантьяго был неплох. Он разрубил путы на своих футболистах, позволил им играть в простой и привычный футбол, помог выбросить из головы многочисленные уравнения Лопетеги, тормозившие команду на затянувшемся этапе внедрения: обилие непричесанных мыслей и заданий приводит к тому, что команда на поле слишком много думает и медлит с действиями. Упрощение помогло «Реалу», но ненадолго. Неправда, что великие команды могут годами играть без грамотного тренера, генерирующего идеи или мотивацию. Кажется, у Солари запасы того и другого уже иссякли. И да, выше мы сравнивали его с Лопетеги – тоже неудачником, а ведь параллели нужно проводить с успешными предшественниками, ближайший из которых – Зинедин Зидан.

Статистика Сантьяго Солари у руля «Реала»

15 матчей = 11 побед, 1 ничья, 3 поражения.

11 побед в 15 матчах – много ли это? Для «Реала» - мало. И я докажу вам. Процент победных матчей – 73%. Зидан ушел с тренерского мостика «сливочных» с 70% побед после 150 матчей, у Карло Анчелотти было 74.8% после 119 встреч, Мануэля Пеллегрини Перес отправил в отставку после одного сезона, в котором «Реал» под руководством чилийца выиграл 75% матчей, у Моуриньо почти 72% после трех сезонов. Показатель Солари выглядит неплохо на фоне упомянутых тренеров? Если он после 15 матчей на их уровне, то дальше будет только хуже, к тому же, будет полезно проверить, у кого выиграл Сантьяго, и кому он проиграл.

Команды, у которых «Реал» выиграл при Солари: «Мелилья» (дважды), «Вальядолид», «Виктория», «Сельта», «Рома», «Валенсия», «Уэска», «Райо Вальекано», «Касима Антлерс», «Аль-Аин».

Сыграл вничью: «Вильярреал».

Проиграл: «Эйбар», ЦСКА, «Реал» Сосьедад».

«Мелилья» и соперники по клубному чемпионату мира – это те команды, которые «Реал» обыграл бы даже с Серхио Рамосом в роли играющего тренера. «Уэска» и «Райо Вальекано» - две худшие команды Ла Лиги, 19-е и 20-е место в турнирной таблице, «Сельта», «Вальядолид» и «Валенсия» тоже представители нижней половины табели. Остаются победы над «Викторией» и «Ромой» в Лиге чемпионов. Состав чешского клуба в десятки раз дешевле состава «Реала», а «волки» в этом сезоне сами проблемные. Вот они 11 побед Солари. При этом команда талантливого аргентинского тренера сыграла вничью с 17-й командой Ла Лиги, проиграла 12-й и 13-й. И ЦСКА заодно в Лиге чемпионов, причем крупно и на своем поле, установив клубный антирекорд. Достижения Солари сомнительны, а провалы чувствительны.

Солари не Зидан. И никогда им не станет

Есть несколько причин, чтобы доверить первую команду тренеру без опыта работы на таком уровне. Ничего предосудительного в этом нет, «Реал» и «Барселона» регулярно так поступали по ходу своей истории и часто попадали в «яблочко», как мадридцы с Зиданом, а каталонцы с Гвардиолой. Но не каждый бывший игрок, поработавший в недрах клуба, сможет проявить себя на высоком посту. Для этого нужно обладать рядом качеств или хотя бы одним выдающимся качеством, вокруг которого можно выстроить свою работу. Гвардиола – тактический гений и фанатик футбола, это было видно по его работе с «Барселоной Б».

Зидан – это мистер Харизма, к тому же, его назначение главным тренером было подготовлено и «подогрето». Во-первых, некоторые игроки оказались в «Реале» исключительно благодаря уговорам Зизу (Иско и Варан – ярчайшие примеры), во-вторых, француз работал ассистентом Анчелотти в том сезоне, когда «Мадрид» выиграл «Десиму», то есть уже знал возможности и характеры футболистов, имел представление о рычажках, на которые нужно давить. В-третьих, Зидан – это Зидан. Человек, которого слушают с открытым ртом. Килиан Мбаппе не скрывал своего восхищения после знакомства с Зизу: «У него такая харизма, будто разговариваешь не с одним человеком, а с 15-ю одновременно».

А какими качествами обладал Солари, чтобы принять «Реал»? Два года работал в «Кастилье». Ну да, под его руководством вторая команда «Королевского клуба» пережила худший отрезок в истории, боролась за выживание в третьем дивизионе, несмотря на наличие ряда отличных футболистов вроде Хакими, Эрмосо, Эдегора и Вальверде. Болельщики «Реала» даже писали письма в клуб с требованием уволить Солари, так как не замечали «никакой выстроенной системы игры, никакого прогресса» и очень беспокоились за талантливых ребят, чье планомерное развитие оказалось под угрозой.

При этом теоретически Сантьяго вроде бы здорово подкован, но на поверку практикой оказывается весьма поверхностным тренером, что подтверждает его работа с главной командой. Даже если аргентинец все знает, но не может рассказать, показать и построить – грош цена такой работе. Еще один Гвардиола из него не получился. Не получится и Зидан, потому что такой харизмой обладает один человек на миллион. А Солари еще в бытность игроком проявлял заносчивость, склочность, высокомерие. Сейчас делает вид, что выше всего этого, но люди редко меняются, а власть почти никогда не идет на пользу. Но даже и не это важно. Сантьяго необязательно быть плохим или злым, чтобы не подходить «Реалу», достаточно не соответствовать занимаемой должности, а это с каждым матчем становится все более очевидным. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Реал» переключился с Почеттино на Аллегри
Сегодня, 11:33 Комментарии27
СлухиИгроки «Ман Юнайтед» хотят, чтобы Сульшер остался на посту тренера
Сегодня, 11:00 Комментарии10
СлухиВенгер может возглавить сборную Катара
Сегодня, 02:35 Комментарии10
СлухиМойес может возглавить «Бирмингем»
06 января Комментарии3
СлухиМоуриньо хочет возглавить европейский топ-клуб
06 января Комментарии29
Бесплатные уроки от безумного гения
05 январяСтанислав Горин в блоге Тренерская доляКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил Groove000
   248 / 664
сегодня в 16:57
Ну скинь пруфы, пожалуйста, где я везде его пихаю, аж самому интересно стало)
Ну во первых спустись ниже по комментариям, и прочитай свой первый комментарий, надо школоте научиться хотя бы запоминать что и где они писали, а затем прочитай заголовок статьи и саму статью, и посмотри есть ли упоминание твоей любимой леониды в статье? В статье про Ивана а ты про болвана.
RomM84
RomM84
сегодня в 16:05
Сантьго Солари
Но коммент
Groove000
Groove000 ответил наблюдатель_13
   164 / 664
сегодня в 14:30
Среагировал так как странно было читать самоиронию от глора, который в любую тему пытается всеми правдами и неправдами впихнуть эту полутораметровую химическо выращенную лабораторную крысу))
Ну скинь пруфы, пожалуйста, где я везде его пихаю, аж самому интересно стало)
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил Groove000
   248 / 664
сегодня в 13:03
Кстати, а чего это среагировал на мое сообщение?) Оно было послано тупым глорам, аха-ха)) Ты являешься таковым?)
Среагировал так как странно было читать самоиронию от глора, который в любую тему пытается всеми правдами и неправдами впихнуть эту полутораметровую химическо выращенную лабораторную крысу))
Groove000
Groove000 ответил наблюдатель_13
   164 / 664
сегодня в 11:32
Проснись, тебе кошмары приснились)) Никто ни с кем не сговорился, твоя леонида для аргентинцев не более чем капризный ребёнок, который убил надежды всех аргентинцев на победу на ЧМ!
Кстати, а чего это среагировал на мое сообщение?) Оно было послано тупым глорам, аха-ха)) Ты являешься таковым?)
Groove000
Groove000 ответил наблюдатель_13
   164 / 664
сегодня в 11:26
Проснись, тебе кошмары приснились)) Никто ни с кем не сговорился, твоя леонида для аргентинцев не более чем капризный ребёнок, который убил надежды всех аргентинцев на победу на ЧМ!
Ну это ты так думаешь, что не сговорились. А ведь найдется дурак, который поверит в это)
viv
viv
   28 / 664
сегодня в 10:36
Такой же физрук как Каррера.....
cevin cigan
cevin cigan ответил Nety-net
   36 / 664
сегодня в 09:35
Нормального тренера, Повара нужно купить очень, Азара и Кавани. Все вопросы решаются, продать Иско и Бейла. Бензема в паре с Кавани норм будет смотреться.
Кавани не возьмут,ему 31 и это не в правилах Реала.....
beefs
beefs
   115 / 664
сегодня в 08:08
Тренер, тренером, а звездам нужно спуститься на грешную...
Фата лист
Фата лист
   170 / 664
сегодня в 08:03
соперники по rлубному
Nety-net
Nety-net ответил cevin cigan
сегодня в 05:01
Нормального тренера, Повара нужно купить очень, Азара и Кавани. Все вопросы решаются, продать Иско и Бейла. Бензема в паре с Кавани норм будет смотреться.
Сантус
Сантус ответил Ruslik1982
   79 / 664
сегодня в 02:33
виновата VAR и Перес, который в этом году решил передохнуть и не тратиться на судей, никаких других причин нету. играют все те же игроки под началом примерно таких-же физруков тренеров
Перес фсё купил-это примитивно ))Он не самый богатый и могущественный дядька в футболе.Если бы все решалось только деньгами мы бы увидели другую картину...)ПЫ.СЫ.Кстати о ВАР.последняя игра как с ВАРом сложилась?Ась?:)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Сантус
   119 / 664
сегодня в 02:14
Я не буду рассуждать о Солари как тренере,я вижу результат.Та же (почти)) команда,результат-...опа.Кто виноват?Виноват военкомат!Перес 8а,который не знает чего хочет и как следствие его назначенец...дешево и сердито.)Контракт зачем ему дал так быстро?8а в кубе....)
виновата VAR и Перес, который в этом году решил передохнуть и не тратиться на судей, никаких других причин нету. играют все те же игроки под началом примерно таких-же физруков тренеров
Сантус
Сантус
   79 / 664
сегодня в 00:47
Я не буду рассуждать о Солари как тренере,я вижу результат.Та же (почти)) команда,результат-...опа.Кто виноват?Виноват военкомат!Перес 8а,который не знает чего хочет и как следствие его назначенец...дешево и сердито.)Контракт зачем ему дал так быстро?8а в кубе....)
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил cevin cigan
   248 / 664
сегодня в 00:44
Да пошёл твой гномяра лесом...при чём тут твой божок и наш Реал? Вообщем ,ты не в свою волну попал барсук....
Эти барсучата такие смешные, в любую тему умудряются пропихнуть этого полутораметровую обиженку, выращенную на ростишке и напичканную гормоном роста))
cevin cigan
cevin cigan
   36 / 664
сегодня в 00:34
Всё пошло не так,когда Зизу и Рон сваливали от нас. У Перереца должен был план Б! Но......его тоже можно понять,игроки Реала его убедили,что Рона-зависимость отпала и мы реаловцы будем играть как команда. В сухом остатке что я вижу......нет тренерской руки,нет лидеров,нет голов и тд ит....Одно слово....сдулись не набрав обороты....Что делать? Срочно менять тренеришку! Усадить на лавку "небожителей" в лице Крооса,Модрича(эти ребята уже не играют) Каземиро уажаю....хоть один из "трезубца" бьётся..Срочно усиливаться в линии нападения....там полный АХТУНГ!! в лице Бензина....Срочно менять воротчика на Наваса.....Начо в основу...пох куда он везде будет лучше всех привозных(Карвахаль тупеет на глазах!) Винсуса всегда в основу,убрать к чертям Васкеза с правого фланга,В атаку......кого??? Наверное вашего покорного слугу.............НЕТ У НАС ТОП ФОРВАРДА!!!!!!!!!!!!!
cevin cigan
cevin cigan
   36 / 664
сегодня в 00:19
Да пошёл твой гномяра лесом...при чём тут твой божок и наш Реал? Вообщем ,ты не в свою волну попал барсук....
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил Groove000
   248 / 664
вчера в 23:09
Глоры Реала: "Это всё Меся виноват, Солари тоже аргентинец, сговорились уничтожить великий клуб, бла-бла-бла")))
Проснись, тебе кошмары приснились)) Никто ни с кем не сговорился, твоя леонида для аргентинцев не более чем капризный ребёнок, который убил надежды всех аргентинцев на победу на ЧМ!
Groove000
Groove000
   164 / 664
вчера в 23:03
Глоры Реала: "Это всё Меся виноват, Солари тоже аргентинец, сговорились уничтожить великий клуб, бла-бла-бла")))
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил dimagas1
   248 / 664
вчера в 22:48
Как же лениво играет Реал.Там как минимум Бенз,Модрич,Марсело и Рамоса нужно гнать куда подальше.Ставь любого тренера ничего не изменить пока играют эти игроки.
На счёт Марсело не согласен, да, он слаб в защите, но в атаке он очень хорош и равных ему из защитников в этом плане вряд ли найдутся... Его можно было бы ставить когда нужен результат и менять когда необходимо обороняться! Рамос порой играет очень здорово, но он не стабилен, по нему согласен отчасти, Модрич тоже пешеход, может раз получил ЗМ решил что ему больше ничего не надо, его бы на скамейку, да и на долго его не хватит, возраст как никак... А вот Бэйла и Бензему давно надо было убирать, даже удивительно как Зидан побеждал с такими игроками в основе))
dimagas1
dimagas1
   83 / 664
вчера в 22:37
Как же лениво играет Реал.Там как минимум Бенз,Модрич,Марсело и Рамоса нужно гнать куда подальше.Ставь любого тренера ничего не изменить пока играют эти игроки.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил наблюдатель_13
   35 / 664
вчера в 22:23
👍👍👍👍👍👍👍👍. Не прибавить, не убавить. Лопетеги надо было настоять Пересу купить икарди или Кейна. Тогда бы пришли голы.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   211 / 664
вчера в 22:22
кабинет надо подключать,тогда и солари зайдет не хуже алжирского физрука
сила черкизона в кабинетных интригах и однажды она заканчивается
зинаид с кристиной это поняли и свинтили от позора
но хоть козла отпущения нашли и то хорошо)
наблюдатель_13
наблюдатель_13
   248 / 664
вчера в 22:08
Просто уже наелись трофеев эти пешеходы! Бензема лет так 7 как должен был играть в Марселе или Лионе, то же самое Бэйл, уже года 2 как только и делает что ломается. Иско и Асенсио заслуживают больше времени, нежели эти двое. Нужен топовый защитник, найти бы своего Ван Дейка, ну и конечно нужен топовый нап, понятно что Роналду некем заменить, но хотя бы Икарди думаю был бы хорошим вариантом, а Бэйла и Бензему заменить на Мбаппе и Азара. И Лопетеги нужно было остовлять, при нём игра была куда интереснее, хоть результаты были и не очень. Там хоть была видна рука тренера, а тут как будто этих пешеходов насильно на поле вытолкали! Никакой спортивной злости.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100