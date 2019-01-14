Выборы-выборы. Кандидат… один

вчера, 14:00

Александр Дюков внезапно оказался единственным кандидатом на пост президента РФС . «Соккер.ру» не смог удержаться от разговора о футбольной политике.

Мы с кентом позвонили соседу,

Изложили программу вдвоем

И решили: в Москву я поеду,

В кандидаты мандат подаем.

ВИА «Ленинград»

Как прекрасны выборы в России! Кому нужна политическая борьба, дебаты, предвыборные программы и прочая ересь?! Работать нужно, а не ерундой заниматься. Есть силы и системы, которым вы должны чуть более или чуть менее, но полностью доверять. Если система подсчета голосов показывает на табло, что в голосовании приняли участие 36 человек, а в зале сидит на 10 человек меньше, и вы этим возмущены, то проблема исключительно в вас и вашей слабой вере. Хорошая новость: это лечится (есть действенные методы, первый из которых – зомбирование). Еще одна хорошая новость: даже если у вас запущенная и неизлечимая форма, всем плевать на ваше заболевание. Возрадуемся!

Еще парочка хороших лозунгов, прежде чем перейти от политических абстракций к конкретным выборам президента РФС . Хорошие выборы – честные выборы. Хороший кандидат – единственный кандидат. Грядущие выборы главы РФС обещают быть всесторонне хорошими, вот и Александр Дюков в гордом одиночестве претендует на пост №1 в российском футболе. Это самое удивительное. Футбол в России – больше, чем игра. Собственно, как и во всем мире. Нет, мы не можем тягаться по уровню популярности этого великого вида спорта среди населения со странами Европы, Латинской Америки и даже Ближнего Востока. Но зато та часть народа России, которая не на уровне «22 потных мужика полтора часа бегают за мячом», а немного глубже понимает футбол, постоянно генерирует идеи по развитию и реформации.

Любая домохозяйка, которая в погожий день отличает «Баварию» от «Барселоны», знает, что нужно сборной России, каждый комбайнер или плотник готов встать во главе российского футбола. А уж как кичатся своими знаниями, умениями и опытом «футбольные люди», и как они не любят дилетантов и менеджеров, которые захватили мягкие кресла. Но вот приходят очередные выборы главы РФС и всех критиков, ораторов, реформаторов, амбициозных и честолюбивых людей, готовых отдать жизнь за российский футбол, словно ветром сдувает. И только один сине-бело-голубой рыцарь в сияющих доспехах принимает свою тяжкую долю. «Чему быть, того не миновать» или «Кто, если не я?», - подумал Александр Дюков и согласился стать президентом РФС .

Да, черт побери, все было именно так! Вы понимаете, насколько все шиворот-навыворот? Посмотрите, как все преподносится. Если вы почитаете новостные ленты снизу вверх, то увидите, что сначала Дюкова стали выдвигать в качестве кандидата на пост президента РФС регионы (Татарстан, Томск, Башкортостан, Мордовия, Пермь, Калуга, Дальний Восток и так далее), потом вмешались профессиональные клубы и РПЛ в целом («Кандидатуру Дюкова единодушно поддержали все участники собрания РПЛ », - Сергей Прядкин). И только после этого Александр Дюков соблаговолил дать согласие на участие в выборах и передал документы в избирком.

Мне хочется понять мотивацию регионов и клубов, выдвинувших кандидатуру Дюкова. Какова, на мой взгляд, нормальная ситуация:

1. Александр Валерьевич официально заявляет о желании стать президентом РФС . С этого момента начинается его политическая борьба за кресло.

2. Дюков озвучивает основные направления своей президентской программы: допустим, смягчение лимита на легионеров, постройка крытых манежей, пошаговое развитие детского футбола и так далее.

3. Кандидат в президенты РФС ездит по регионам, знакомится с локальными проблемами, дает обещания и заручается поддержкой избирателей.

4. Клубы и регионы, заинтересованные в том, чтобы Дюков стал первым лицом российского футбола, выдвигают его кандидатуру и, естественно, проголосуют за него непосредственно на выборах.

5. И да, еще один показатель «нормальности», если бы подобной деятельностью в предвыборный период занимался не один Дюков, а несколько человек, желающих добра и триумфов российскому футболу.

Как все происходит в кривом зеркале:

1. Будущие избиратели по «собственной инициативе» выдвигают кандидатуру Александра Дюкова на пост главы РФС . Почему? Гениальный план развития футбола, который будет применять Дюков, был представлен им за закрытыми дверями, чтобы враги не узнали его деталей заранее? Или все гораздо банальнее: партия сказала «надо!», колхоз ответил «есть!»

2. После выдвижения пятью организациями-членами РФС (этого требует регламент) Дюков соглашается идти на выборы. То есть до этого не планировал?

3. Дюков оказывается единственным кандидатом на высокий пост.

4. Дюков становится президентом РФС .

Пожалуй, на сегодняшний день именно этот изящный метод захода в РФС поражает больше всего. Уже нет смысла говорить о том, что до президента РФС стабильно повышают экс-президентов «Зенита»: Мутко, Фурсенко, теперь Дюков. В общем-то, ничего не имею против того, что в РФС приходят люди из клубов, ведь не из кого будет выбирать, если искать независимых кандидатов «в вакууме». Но разве «Зенит» - клуб с безупречным менеджментом? При Дюкове «сине-бело-голубые» пригласили Халка с Витселем, чтобы выиграть с ними всего лишь одно чемпионство, ни разу не пробились дальше 1/8 финала Лиги чемпионов, а на протяжении трех последних сезонов не могут попасть в главный турнир Старого Света, что является провалом с учетом финансовых возможностей. И это эффективный менеджмент? Окей.

Второй поразительный момент: Дюков будет совмещать президентство в РФС с работой в «Газпром нефти», где он председатель правления и генеральный директор. Чего уж там, тогда и совет директоров «Зенита» покидать не стоит. В регламенте РФС давно должен появиться пункт о том, что президентом организации может быть только свободный от любой другой деятельности человек. На самом деле, даже одного толкового и полностью сконцентрированного президента мало, чтобы охватить все проблемы российского футбола, а если для него это еще и «вторая работа», то каких результатов можно ожидать? Один очень хороший российский актер недавно решился на режиссерский дебют. Как полагается, взял себя на главную роль, а некоторые сцены, по собственному признанию, снимал удаленно по «Ватсапу» в перерывах между выступлениями на сцене и репетициями. Стоит ли удивляться, что при таком подходе получился дрянной фильм? Думаю, что нет.

Аналогичная ситуация в футболе, причем она не с Дюкова началась, но им продолжится. И вот вам плоды отсутствия конкурентной политической борьбы за кресло РФС . Представьте, что история складывалась бы по нормальному сценарию, на президентство претендовал бы Дюков и еще один-два достойных кандидата. Пусть бы даже выиграл Александр Валерьевич, но его соперники, заручившиеся поддержки части избирателей, получили бы должности в РФС , а вместе с должностями – возможность влиять на политику организации в определенных вопросах, отстаивать интересы своих избирателей. При нынешней ситуации нет и не будет никакого плюрализма и инакомыслящих. У всех будет одно мнение – правильное. Такое, как у генерального пастуха. Выбранного или назначенного – не их и не наше дело. Главное, не упустить удачный момент, чтобы прокричать: «Ура!»