Выборы-выборы. Кандидат… один

Александр Дюков внезапно оказался единственным кандидатом на пост президента РФС. «Соккер.ру» не смог удержаться от разговора о футбольной политике.
Мы с кентом позвонили соседу,
Изложили программу вдвоем
И решили: в Москву я поеду,
В кандидаты мандат подаем.
ВИА «Ленинград»
Как прекрасны выборы в России! Кому нужна политическая борьба, дебаты, предвыборные программы и прочая ересь?! Работать нужно, а не ерундой заниматься. Есть силы и системы, которым вы должны чуть более или чуть менее, но полностью доверять. Если система подсчета голосов показывает на табло, что в голосовании приняли участие 36 человек, а в зале сидит на 10 человек меньше, и вы этим возмущены, то проблема исключительно в вас и вашей слабой вере. Хорошая новость: это лечится (есть действенные методы, первый из которых – зомбирование). Еще одна хорошая новость: даже если у вас запущенная и неизлечимая форма, всем плевать на ваше заболевание. Возрадуемся!
Еще парочка хороших лозунгов, прежде чем перейти от политических абстракций к конкретным выборам президента РФС. Хорошие выборы – честные выборы. Хороший кандидат – единственный кандидат. Грядущие выборы главы РФС обещают быть всесторонне хорошими, вот и Александр Дюков в гордом одиночестве претендует на пост №1 в российском футболе. Это самое удивительное. Футбол в России – больше, чем игра. Собственно, как и во всем мире. Нет, мы не можем тягаться по уровню популярности этого великого вида спорта среди населения со странами Европы, Латинской Америки и даже Ближнего Востока. Но зато та часть народа России, которая не на уровне «22 потных мужика полтора часа бегают за мячом», а немного глубже понимает футбол, постоянно генерирует идеи по развитию и реформации.
Любая домохозяйка, которая в погожий день отличает «Баварию» от «Барселоны», знает, что нужно сборной России, каждый комбайнер или плотник готов встать во главе российского футбола. А уж как кичатся своими знаниями, умениями и опытом «футбольные люди», и как они не любят дилетантов и менеджеров, которые захватили мягкие кресла. Но вот приходят очередные выборы главы РФС и всех критиков, ораторов, реформаторов, амбициозных и честолюбивых людей, готовых отдать жизнь за российский футбол, словно ветром сдувает. И только один сине-бело-голубой рыцарь в сияющих доспехах принимает свою тяжкую долю. «Чему быть, того не миновать» или «Кто, если не я?», - подумал Александр Дюков и согласился стать президентом РФС.
Да, черт побери, все было именно так! Вы понимаете, насколько все шиворот-навыворот? Посмотрите, как все преподносится. Если вы почитаете новостные ленты снизу вверх, то увидите, что сначала Дюкова стали выдвигать в качестве кандидата на пост президента РФС регионы (Татарстан, Томск, Башкортостан, Мордовия, Пермь, Калуга, Дальний Восток и так далее), потом вмешались профессиональные клубы и РПЛ в целом («Кандидатуру Дюкова единодушно поддержали все участники собрания РПЛ», - Сергей Прядкин). И только после этого Александр Дюков соблаговолил дать согласие на участие в выборах и передал документы в избирком.
Мне хочется понять мотивацию регионов и клубов, выдвинувших кандидатуру Дюкова. Какова, на мой взгляд, нормальная ситуация:
1. Александр Валерьевич официально заявляет о желании стать президентом РФС. С этого момента начинается его политическая борьба за кресло.
2. Дюков озвучивает основные направления своей президентской программы: допустим, смягчение лимита на легионеров, постройка крытых манежей, пошаговое развитие детского футбола и так далее.
3. Кандидат в президенты РФС ездит по регионам, знакомится с локальными проблемами, дает обещания и заручается поддержкой избирателей.
4. Клубы и регионы, заинтересованные в том, чтобы Дюков стал первым лицом российского футбола, выдвигают его кандидатуру и, естественно, проголосуют за него непосредственно на выборах.
5. И да, еще один показатель «нормальности», если бы подобной деятельностью в предвыборный период занимался не один Дюков, а несколько человек, желающих добра и триумфов российскому футболу.
Как все происходит в кривом зеркале:
1. Будущие избиратели по «собственной инициативе» выдвигают кандидатуру Александра Дюкова на пост главы РФС. Почему? Гениальный план развития футбола, который будет применять Дюков, был представлен им за закрытыми дверями, чтобы враги не узнали его деталей заранее? Или все гораздо банальнее: партия сказала «надо!», колхоз ответил «есть!»
2. После выдвижения пятью организациями-членами РФС (этого требует регламент) Дюков соглашается идти на выборы. То есть до этого не планировал?
3. Дюков оказывается единственным кандидатом на высокий пост.
4. Дюков становится президентом РФС.
Пожалуй, на сегодняшний день именно этот изящный метод захода в РФС поражает больше всего. Уже нет смысла говорить о том, что до президента РФС стабильно повышают экс-президентов «Зенита»: Мутко, Фурсенко, теперь Дюков. В общем-то, ничего не имею против того, что в РФС приходят люди из клубов, ведь не из кого будет выбирать, если искать независимых кандидатов «в вакууме». Но разве «Зенит» - клуб с безупречным менеджментом? При Дюкове «сине-бело-голубые» пригласили Халка с Витселем, чтобы выиграть с ними всего лишь одно чемпионство, ни разу не пробились дальше 1/8 финала Лиги чемпионов, а на протяжении трех последних сезонов не могут попасть в главный турнир Старого Света, что является провалом с учетом финансовых возможностей. И это эффективный менеджмент? Окей.
Второй поразительный момент: Дюков будет совмещать президентство в РФС с работой в «Газпром нефти», где он председатель правления и генеральный директор. Чего уж там, тогда и совет директоров «Зенита» покидать не стоит. В регламенте РФС давно должен появиться пункт о том, что президентом организации может быть только свободный от любой другой деятельности человек. На самом деле, даже одного толкового и полностью сконцентрированного президента мало, чтобы охватить все проблемы российского футбола, а если для него это еще и «вторая работа», то каких результатов можно ожидать? Один очень хороший российский актер недавно решился на режиссерский дебют. Как полагается, взял себя на главную роль, а некоторые сцены, по собственному признанию, снимал удаленно по «Ватсапу» в перерывах между выступлениями на сцене и репетициями. Стоит ли удивляться, что при таком подходе получился дрянной фильм? Думаю, что нет.
Аналогичная ситуация в футболе, причем она не с Дюкова началась, но им продолжится. И вот вам плоды отсутствия конкурентной политической борьбы за кресло РФС. Представьте, что история складывалась бы по нормальному сценарию, на президентство претендовал бы Дюков и еще один-два достойных кандидата. Пусть бы даже выиграл Александр Валерьевич, но его соперники, заручившиеся поддержки части избирателей, получили бы должности в РФС, а вместе с должностями – возможность влиять на политику организации в определенных вопросах, отстаивать интересы своих избирателей. При нынешней ситуации нет и не будет никакого плюрализма и инакомыслящих. У всех будет одно мнение – правильное. Такое, как у генерального пастуха. Выбранного или назначенного – не их и не наше дело. Главное, не упустить удачный момент, чтобы прокричать: «Ура!»
P.S. Во время верстки статьи стало известно, что Александр Дюков все-таки будет не единственным кандидатом на пост главы РФС. Ура! В экстренном порядке часть членов РФС снарядила в противовес Дюкову вице-президента ульяновской «Волги» Сергея Кузьмина. Заверяем вас, что появление в списке из двух кандидатов «ноунейма» без политического веса является дешевым пиар-ходом, который не меняет ничего из сказанного выше и не окажет ни малейшего влияния на предрешенные итоги голосования.
Где В. Г. Газзаев?
Где В. Г. Газзаев?
При дюкове должности получат и Гинер, и федун, и Галицкий
Разве это не правильно? Все конкуренты так же получат кусок власти
При дюкове должности получат и Гинер, и федун, и Галицкий
Разве это не правильно? Все конкуренты так же получат кусок власти
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