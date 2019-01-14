Выборы-выборы. Кандидат… один

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Англия. Кубок 2018/2019, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 2.3 3.2 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.25 3.35 3.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.45 4.2 7.2
Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 3.05 3 2.55
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 1.23 6.1 13
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Анже -:-  Бордо 2.5 3.1 3
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.2 3.75 2
Англия. Лига Два 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
Кубок Азии 2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Палестина -:-  Иордания - - -
16:30 сегодня  Австралия -:-  Сирия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Челик (Зеница)Челик - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Бутовия БутовБутовия Бутов - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок -:- Логотип футбольный клуб Годонин-ШардицеГодонин-Шардице - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова -:- Логотип футбольный клуб Липтовски МикулашЛиптовски Микулаш - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л -:- Логотип футбольный клуб Ст. ЭндрюСт. Эндрю - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рот-Вайсс ЭрфуртРот-Вайсс Эрфурт -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ХорнХорн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб ВинтертурВинтертур - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МурсияМурсия -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб БельтинчиБельтинчи - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрайкирхенТрайкирхен -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Алемания (Аахен)Алемания -:- Логотип футбольный клуб Падерборн 2Падерборн 2 - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб МаннсвортМаннсворт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия (Вейгмал)Олимпия -:- Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб Гэлвей Юнайтед Гэлвей Юнайтед - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4.6 3.5 1.72
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 9.9 5.2 1.27
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.55 6.5
ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Выборы-выборы. Кандидат… один

вчера, 14:00

Александр Дюков внезапно оказался единственным кандидатом на пост президента РФС. «Соккер.ру» не смог удержаться от разговора о футбольной политике.

Мы с кентом позвонили соседу,
Изложили программу вдвоем
И решили: в Москву я поеду,
В кандидаты мандат подаем.

ВИА «Ленинград»

Как прекрасны выборы в России! Кому нужна политическая борьба, дебаты, предвыборные программы и прочая ересь?! Работать нужно, а не ерундой заниматься. Есть силы и системы, которым вы должны чуть более или чуть менее, но полностью доверять. Если система подсчета голосов показывает на табло, что в голосовании приняли участие 36 человек, а в зале сидит на 10 человек меньше, и вы этим возмущены, то проблема исключительно в вас и вашей слабой вере. Хорошая новость: это лечится (есть действенные методы, первый из которых – зомбирование). Еще одна хорошая новость: даже если у вас запущенная и неизлечимая форма, всем плевать на ваше заболевание. Возрадуемся!

Еще парочка хороших лозунгов, прежде чем перейти от политических абстракций к конкретным выборам президента РФС. Хорошие выборы – честные выборы. Хороший кандидат – единственный кандидат. Грядущие выборы главы РФС обещают быть всесторонне хорошими, вот и Александр Дюков в гордом одиночестве претендует на пост №1 в российском футболе. Это самое удивительное. Футбол в России – больше, чем игра. Собственно, как и во всем мире. Нет, мы не можем тягаться по уровню популярности этого великого вида спорта среди населения со странами Европы, Латинской Америки и даже Ближнего Востока. Но зато та часть народа России, которая не на уровне «22 потных мужика полтора часа бегают за мячом», а немного глубже понимает футбол, постоянно генерирует идеи по развитию и реформации.

Любая домохозяйка, которая в погожий день отличает «Баварию» от «Барселоны», знает, что нужно сборной России, каждый комбайнер или плотник готов встать во главе российского футбола. А уж как кичатся своими знаниями, умениями и опытом «футбольные люди», и как они не любят дилетантов и менеджеров, которые захватили мягкие кресла. Но вот приходят очередные выборы главы РФС и всех критиков, ораторов, реформаторов, амбициозных и честолюбивых людей, готовых отдать жизнь за российский футбол, словно ветром сдувает. И только один сине-бело-голубой рыцарь в сияющих доспехах принимает свою тяжкую долю. «Чему быть, того не миновать» или «Кто, если не я?», - подумал Александр Дюков и согласился стать президентом РФС

Да, черт побери, все было именно так! Вы понимаете, насколько все шиворот-навыворот? Посмотрите, как все преподносится. Если вы почитаете новостные ленты снизу вверх, то увидите, что сначала Дюкова стали выдвигать в качестве кандидата на пост президента РФС регионы (Татарстан, Томск, Башкортостан, Мордовия, Пермь, Калуга, Дальний Восток и так далее), потом вмешались профессиональные клубы и РПЛ в целом («Кандидатуру Дюкова единодушно поддержали все участники собрания РПЛ», - Сергей Прядкин). И только после этого Александр Дюков соблаговолил дать согласие на участие в выборах и передал документы в избирком. 

Мне хочется понять мотивацию регионов и клубов, выдвинувших кандидатуру Дюкова. Какова, на мой взгляд, нормальная ситуация: 

1. Александр Валерьевич официально заявляет о желании стать президентом РФС. С этого момента начинается его политическая борьба за кресло.
2. Дюков озвучивает основные направления своей президентской программы: допустим, смягчение лимита на легионеров, постройка крытых манежей, пошаговое развитие детского футбола и так далее. 
3. Кандидат в президенты РФС ездит по регионам, знакомится с локальными проблемами, дает обещания и заручается поддержкой избирателей. 
4. Клубы и регионы, заинтересованные в том, чтобы Дюков стал первым лицом российского футбола, выдвигают его кандидатуру и, естественно, проголосуют за него непосредственно на выборах.
5. И да, еще один показатель «нормальности», если бы подобной деятельностью в предвыборный период занимался не один Дюков, а несколько человек, желающих добра и триумфов российскому футболу. 

Как все происходит в кривом зеркале:

1. Будущие избиратели по «собственной инициативе» выдвигают кандидатуру Александра Дюкова на пост главы РФС. Почему? Гениальный план развития футбола, который будет применять Дюков, был представлен им за закрытыми дверями, чтобы враги не узнали его деталей заранее? Или все гораздо банальнее: партия сказала «надо!», колхоз ответил «есть!»
2. После выдвижения пятью организациями-членами РФС (этого требует регламент) Дюков соглашается идти на выборы. То есть до этого не планировал?
3. Дюков оказывается единственным кандидатом на высокий пост.
4. Дюков становится президентом РФС

Пожалуй, на сегодняшний день именно этот изящный метод захода в РФС поражает больше всего. Уже нет смысла говорить о том, что до президента РФС стабильно повышают экс-президентов «Зенита»: Мутко, Фурсенко, теперь Дюков. В общем-то, ничего не имею против того, что в РФС приходят люди из клубов, ведь не из кого будет выбирать, если искать независимых кандидатов «в вакууме». Но разве «Зенит» - клуб с безупречным менеджментом? При Дюкове «сине-бело-голубые» пригласили Халка с Витселем, чтобы выиграть с ними всего лишь одно чемпионство, ни разу не пробились дальше 1/8 финала Лиги чемпионов, а на протяжении трех последних сезонов не могут попасть в главный турнир Старого Света, что является провалом с учетом финансовых возможностей. И это эффективный менеджмент? Окей. 

Второй поразительный момент: Дюков будет совмещать президентство в РФС с работой в «Газпром нефти», где он председатель правления и генеральный директор. Чего уж там, тогда и совет директоров «Зенита» покидать не стоит. В регламенте РФС давно должен появиться пункт о том, что президентом организации может быть только свободный от любой другой деятельности человек. На самом деле, даже одного толкового и полностью сконцентрированного президента мало, чтобы охватить все проблемы российского футбола, а если для него это еще и «вторая работа», то каких результатов можно ожидать? Один очень хороший российский актер недавно решился на режиссерский дебют. Как полагается, взял себя на главную роль, а некоторые сцены, по собственному признанию, снимал удаленно по «Ватсапу» в перерывах между выступлениями на сцене и репетициями. Стоит ли удивляться, что при таком подходе получился дрянной фильм? Думаю, что нет. 

Аналогичная ситуация в футболе, причем она не с Дюкова началась, но им продолжится. И вот вам плоды отсутствия конкурентной политической борьбы за кресло РФС. Представьте, что история складывалась бы по нормальному сценарию, на президентство претендовал бы Дюков и еще один-два достойных кандидата. Пусть бы даже выиграл Александр Валерьевич, но его соперники, заручившиеся поддержки части избирателей, получили бы должности в РФС, а вместе с должностями – возможность влиять на политику организации в определенных вопросах, отстаивать интересы своих избирателей. При нынешней ситуации нет и не будет никакого плюрализма и инакомыслящих. У всех будет одно мнение – правильное. Такое, как у генерального пастуха. Выбранного или назначенного – не их и не наше дело. Главное, не упустить удачный момент, чтобы прокричать: «Ура!»

P.S. Во время верстки статьи стало известно, что Александр Дюков все-таки будет не единственным кандидатом на пост главы РФС. Ура! В экстренном порядке часть членов РФС снарядила в противовес Дюкову вице-президента ульяновской «Волги» Сергея Кузьмина. Заверяем вас, что появление в списке из двух кандидатов «ноунейма» без политического веса является дешевым пиар-ходом, который не меняет ничего из сказанного выше и не окажет ни малейшего влияния на предрешенные итоги голосования.

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Все комментарии
plusnindimon
plusnindimon
   565 / 709
вчера в 22:54
Выборы-выборы. Все кандидаты и мясные ...... )))
Tostao
Tostao
   264 / 709
вчера в 21:12
А где же наш "великий реформатор", потрясавший воздух революционными реформами, "наше всё" футбола?!
Где В. Г. Газзаев?
parallels
parallels
   3 / 709
вчера в 20:17
смешно, что не учли такой немаловажный момент: дюков устраивает абсолютно всех. и федуна с гинером, в том числе, раз они его выдвинули - а это показатель. возможно даже, что ему первому предложили - а не он сам захотел, потому что на кой чёрт ему это нужно? глава газпром-нефти, глава зенита - куда ему третий пост, для чего? уж точно не из-за денег. и тем более, пост в москве, а нефть в петербурге, и из неё он вряд ли уйдёт. может, он проведёт реформу и вернёт рфс на историческую родину в питер, подальше от федуна, который туда тропинку протоптал, бегая с чемоданами 😅
димон 37
димон 37
   701 / 709
вчера в 20:11
Что мы еще выиграем чемпиона галактики?
trimetil
trimetil ответил d_fincher
   286 / 709
вчера в 18:41
А.Дюков - Генеральный директор "Газпром нефть". Ну кто бы мог подумать, да? Один питерский меняется на другого питерского. Вот такой у нас честный футбол. Потом удивляемся откуда на позорном матче-открытии Газпром Арены было 3 удаления у игроков Урала.
Один питерский меняется на другого питерского, а Зенит чемпионом не становится... Что то не так с вашими подозрениями...
spartach n1
spartach n1
   145 / 709
вчера в 18:15
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   463 / 709
вчера в 16:51
Все выборы РФ так проходят. Подсадные утки доожны быть расстрелены вместе со своими палачами
yrasikos22
yrasikos22 ответил d_fincher
   273 / 709
вчера в 16:35
А.Дюков - Генеральный директор "Газпром нефть". Ну кто бы мог подумать, да? Один питерский меняется на другого питерского. Вот такой у нас честный футбол. Потом удивляемся откуда на позорном матче-открытии Газпром Арены было 3 удаления у игроков Урала.
Из Москвы никто не заявил кандидатуру,а Спартаку хватит и Симоняна в кабинете который организовывает чемпионства Спартака под свой юбилей.
d_fincher
d_fincher
   197 / 709
вчера в 16:20
А.Дюков - Генеральный директор "Газпром нефть". Ну кто бы мог подумать, да? Один питерский меняется на другого питерского. Вот такой у нас честный футбол. Потом удивляемся откуда на позорном матче-открытии Газпром Арены было 3 удаления у игроков Урала.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил spartach n1
   130 / 709
вчера в 16:17
А разве федун не единорос? Или может быть он ЛДПРовец?
spartach n1
spartach n1
   145 / 709
вчера в 16:16
Мутко, Фурсенко, Дюков-круговорот газпромышей в футболе .
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   130 / 709
вчера в 16:15
Как же много желчи в статье, больше похоже на комментарий из тарасовки

При дюкове должности получат и Гинер, и федун, и Галицкий

Разве это не правильно? Все конкуренты так же получат кусок власти
ошалевший
ошалевший
   541 / 709
вчера в 16:12
сенсейшион какой то прям,очередной полиглот из питера будет позорить страну своим образованием
spartach n1
spartach n1
   145 / 709
вчера в 15:56
Опять едросня путинского сокила на футбольное царствие сватает,как же тошнит уже от вас !
Питермен
Питермен
   67 / 709
вчера в 15:42
Дюков Патриот Питера и Зенита в отличие от Мутко. Он кабинетного Федуна задвинет в дальний угол, на 8 строчку, а Зенит чемпионом будет. гыгыгыгыгыггггггггггы
mars6791
mars6791
   406 / 709
вчера в 15:01
Как надоел уже этот застой, и деградация, в этой игре нет места болельщикам, здесь играют интересы и деньги других немногочисленных людей, в нашем футболе болельщик занимает последнее место.
beefs
beefs
   144 / 709
вчера в 14:44
Братья по оружию, а футбол его интересует? Надеюсь что да
...
sir_Alex
sir_Alex
   14 / 709
вчера в 14:28
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 14:20
Дюков очень умный мужик. И с этим не поспорит ни один болельщик Зенита, потому что мы видели его работу. И если бы он хотел руководить РФС, то давно бы уже был во главе. Но сегодня другая история...Фурсенко пытается выпихнуть Дюкова из Зенита, а что бы это сделать ему надо типо на повышение отправить уважаемого человека, за которого стоят определённые силы в Питере. Но я думаю, что это не пойдёт на пользу ни Зениту, ни РФС. Как мы увидели Фурсенко без Сарсании ноль, а РФС не спасёт даже приличный руководитель, потому что наши проблемы в футболе соответствуют проблемам во всей стране, и один человек не способен их решить.
Gelious
Gelious
   36 / 709
вчера в 14:18
Ой да никто все равно не верит, что он смены публичного лица что-от кардинально изменится.
makkie
makkie
   50 / 709
вчера в 14:01
Даже внеше Дюков напоминает Мутко :)
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