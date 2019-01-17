+1. Все командные трофеи Криштиану Роналду 

вчера, 13:45

Гол Роналду в матче за Суперкубок Италии помог «Ювентусу» выиграть 80-й трофей в истории. Но «Соккер.ру» хочет поговорить о титулах Криштиану и его вкладе в их завоевание.

1. Суперкубок Португалии 2002 («Спортинг»). Первый трофей в карьере достался Роналду «задаром». В матче за Суперкубок Португалии «Спортинг» разгромил «Лейшойнш» со счетом 5:1, один из голов забил белорусский форвард Виталий Кутузов, а юный Криштиану просто удачно посидел на скамейке. Около часа Роналду сидел рядом с Данни, но потом Мигель вышел на замену, а компанию КриРо пришел составить Рикардо Куарежма.

2. Кубок Англии 2003/2004 («Манчестер Юнайтед»). Роналду высадился в Англии в период доминирования лондонских клубов, АПЛ он выиграет только с четвертой попытки, зато Кубком Англии овладел сразу. В триумфальном для МЮ розыгрыше португалец провел пять матчей и забил два мяча, в том числе открыл счет в финале против «Миллоула». Еще два мяча добавил Руд ван Нистелрой, «красные дьяволы» выиграли 3:0.

3. Кубок Английской Лиги 2005/2006 («Манчестер Юнайтед»). В финальном матче МЮ снова разгромил своего соперника – «Уиган» со счетом 4:0, и без гола Роналду не обошлось. Всего в том розыгрыше португалец провел 4 матча и забил дважды.

4. АПЛ 2006/2007 («Манчестер Юнайтед»). Это первый чемпионский титул Роналду. С этого сезона и до отъезда Криштиану в Мадрид МЮ не уходил с первого места в АПЛ . Роналду вложился в это манкунианское «золото» семнадцатью голами, став третьим бомбардиром Премьер-Лиги (больше всех забил Дрогба – 20 мячей).

5. Суперкубок Англии 2007 («Манчестер Юнайтед»). Основное время матча с «Челси» завершилось вничью 1:1 (за «дьяволов» забил Райан Гиггз), а в серии пенальти до Роналду, который все время был на поле, очередь просто не дошла: футболисты МЮ реализовали три первые попытки, а их соперники из «Челси» трижды промахнулись.

6. АПЛ 2007/2008 («Манчестер Юнайтед»). МЮ защитил свой чемпионский титул, а Криштиану Роналду выиграл спор лучших снайперов Премьер-Лиги, забив 31 гол. Фернандо Торрес и Эммануэль Адебайор, разделившие вторую строчку, отстали на семь мячей.

7. Лига чемпионов 2007/2008 («Манчестер Юнайтед»). Первый международный трофей Криштиану. В финальном матче против «Челси», который проходил в московских «Лужниках», Роналду открыл счет, но в ответ МЮ пропустил от Лэмпарда. Выяснение отношений с «синими» вновь перешло в серию пенальти, где Роналду оказался единственным промазавшим манкунианцем. «Ман Юнайтед» мог проиграть, но Джон Терри поскользнулся, а трофей оказался у «дьяволов» и Криштиану, который стал лучшим бомбардиром того розыгрыша Лиги чемпионов с восемью голами.

8. Клубный чемпионат мира 2008 («Манчестер Юнайтед»). Победный мяч в финальном матче против эквадорского клуба « ЛДУ Кито» Уэйн Руни забил с передачи Криштиану Роналду. МЮ вырвал победу, играя в меньшинстве после удаления Неманьи Видича в начале второго тайма. На том турнире португалец отметился голом в яркой полуфинальной игре с японской командой «Гамба Осака».

9. Кубок Английской Лиги 2008/2009 («Манчестер Юнайтед»). Как и в победном розыгрыше сезона 2005/2006, Роналду принял участие в четырех матчах и забил два мяча, а в финальной игре против «Тоттенхэма» реализовал пенальти в послематчевой серии, голов с игры в той встрече не было.

10. АПЛ 2008/2009 («Манчестер Юнайтед»). Еще одна золотая медаль АПЛ , на этот раз Роналду не хватило совсем чуть-чуть до английской «Золотой бутсы»: он забил 18 мячей, а Николя Анелька – 19.

11. Кубок Короля 2010/2011 («Реал»). Роналду не смог выиграть трофеи в первом сезоне с «Реалом» под руководством Мануэля Пеллегрини, но потом пришел Жозе Моуриньо. Спустя почти два года пребывания в Мадриде Криштиану поднял над головой кубок. Да, это был «всего лишь» Кубок Короля, но с него-то всё и началось. В том розыгрыше Роналду забил 7 мячей, как и Месси, но победный гол в овертайме финала против «Барселоны» на счету Роналду.

12. Примера 2011/2012 («Реал»). Вот и испанское чемпионство подъехало. Криштиану вложился в титул «Реала» 46 голами и 12 результативными передачами. Удивительно, но трофей Пичичи не выиграл, ведь Месси в тот сезон забил 50 мячей.

13. Суперкубок Испании 2012 («Реал»). Общий счет двухматчевого противостояния с «Барселоной» - 4:4, но трофей достался «Реалу», который больше голов забил на выезде. Роналду огорчил каталонцев в каждом из двух матчей.

14. Кубок Короля 2013/2014 («Реал»). В этом победном розыгрыше Роналду забил три мяча в шести встречах, однако финал пропускал из-за травмы. Партнеры справились без него, солировали Бэйл и Ди Мария, а Криштиану в любом случае является полноценным обладателем этого трофея.

15. Лига чемпионов 2013/2014 («Реал»). Это вторая в карьере португальца победа в Лиге чемпионов. Анчелотти помог «Реалу» взять «Десиму», главным героем финального матча стал Серхио Рамос, сумевший перевести почти проигранную игру в овертайм. Роналду забил в самом конце, установив окончательный счет дуэли с «Атлетико» - 4:1. Кроме того, в том розыгрыше Криштиану забил 17 мячей. Естественно, больше всех.

16. Суперкубок УЕФА 2014 («Реал»). Впервые этот трофей покорился Роналду на пороге 30-летия. Конечно, он не мог себе позволить остаться без Суперкубка УЕФА , поэтому взял инициативу в свои руки и оформил дубль в ворота «Севильи».



17. Клубный чемпионат мира 2014 («Реал»). На том турнире ярче себя проявили Рамос и Бэйл, но и Роналду не остался в стороне от очередной международной победы.

18. Лига чемпионов 2015/2016 («Реал»). Светлые силы привели на тренерский мостик «Реала» Зинедина Зидана. В сезоне 2015/2016 «сливочные» начали эпоху доминирования в Лиге чемпионов. Криштиану вновь выиграл «Золотую бутсу» турнира, забив 16 мячей, а еще он реализовал решающий пенальти в послематчевой серии финального матча с «Атлетико».

19. Чемпионат Европы 2016 (сборная Португалии). Возможно, самая главная победа Роналду в карьере, ведь это единственный трофей со сборной. На Евро-2016 Роналду забил три гола (больше только у Гризманна) и вошел в символическую команду турнира. Финальный матч, как вы помните, КриРо не доиграл из-за травмы, но партнеры справились с Францией, в то время как Криштиану скакал на бровке, словно заправский тренер.

20. Клубный чемпионат мира 2016 («Реал»). На двух предыдущих для своих команд КЧМ Роналду позволял солировать партнерам, но тут исполнил первую скрипку: забил четыре мяча в двух матчах, причем в финале оформил хет-трик в ворота японского клуба «Касима Антлерс».

21. Примера 2016/2017 («Реал»). Особенно богатым на трофеи выдался 2017 год, а началось все с победы в чемпионате Испании, которые «Реалу» даются труднее, чем успехи в Лиге чемпионов. Роналду стал третьим снайпером турнира (после Месси и Суареса).

22. Лига чемпионов 2016/2017 («Реал»). Криштиану снова лучший бомбардир ЛЧ (12 голов), «Реал» снова чемпион. В финальном матче против «Ювентуса» Роналду забил два мяча и, по сути, сделал разницу в пользу «сливочных», совершенно справедливо получив приз лучшего игрока финала.

23. Суперкубок УЕФА 2017 («Реал»). В тот год финал Лиги чемпионов «Реал» выиграл у будущего клуба Роналду, а матч за Суперкубок УЕФА – у бывшего. В общем-то, товарищи сами справились с МЮ , португалец вышел на замену в концовке, чтобы встретить на поле свисток, символизирующий завоевание очередного трофея.

24. Суперкубок Испании 2017 («Реал»). В первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» Роналду тоже появился на поле по ходу игры. Отметился шикарным голом и удалением, из-за которого пропустил ответную игру, которую «Мадрид» тоже выиграл с преимуществом в два мяча (3:1 и 2:0).

25. Клубный чемпионат мира 2017 («Реал»). Роналду забил по голу в каждом из матчей «Королевского клуба» на клубном чемпионате мира, причем в финале с «Гремио» его мяч оказался единственным и победным.

26. Лига чемпионов 2017/2018 («Реал»). Последний трофей Роналду с «Реалом», пятая его победа в Лиге чемпионов. В каждом из пяти триумфальных розыгрышей (один с МЮ и четыре с «Реалом») именно Криштиану становился самым результативным игроком всего турнира. На этот раз закинул в ворота соперников мадридцев 15 голов, а его удар ножницами через себя в ворота «Ювентуса» вызвал фурор.

27. Суперкубок Италии 2018 («Ювентус»). Первый трофей с «Ювентусом» мог прийти к Роналду раньше, если бы итальянцы проводили матч за Суперкубок как все, но пришлось ждать до января. В 14-й раз в карьере Роналду отметился голом в победной для своей команды схватке за трофей. Мяч португальца в ворота «Милана» оказался единственным в матче и помог «Старой Синьоре» завоевать 80-й трофей в своей богатой на победы истории. Естественно, для Роналду это только начало: он хочет выиграть «требл» с «Ювентусом», собрать все возможные трофеи 2019 года. Странно было бы, ставь футболист с таким послужным списком перед собой иные цели.