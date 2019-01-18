Генералы против банкиров. «Динамо» на пороге перемен

вчера, 13:20

Банк ВТБ возвращает «Динамо» в свое лоно, в начале следующей недели будет объявлено о смене владельца. «Соккер.ру» - о том, что было, есть и будет с «бело-голубыми».

ВТБ пришел

Первые слухи о революции в «Динамо» поползли в ноябре прошлого года. Стала распространяться информация о том, что всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» будет отодвинуто от руководства футбольной и хоккейной командами в связи с грядущим открытием «ВТБ Арены». И в это легко было поверить, потому что банк, чье название содержится в названии спортивного комплекса, своими взносами покрывает 90% бюджетов футбольного и хоккейного клубов. Всем бы таких «спонсоров»! На самом деле, ВТБ еще в 2009 году приобрел 70% акций «Динамо», банк завладел социально значимым активом, чтобы «войти» в долю при строительстве спортивного комплекса, включающего в себя футбольную и хоккейную площадки. «Динамо» управлялось через пень-колоду, долги росли, ВТБ их гасил, а взамен прибирал к рукам будущую арену, доведя свою долю до тех же 70%.

ВТБ никуда не уходил

Итак, по состоянию на 2016 год ВТБ удерживал контрольный пакет акций «Динамо» и являлся фактическим владельцем строящегося спортивного комплекса. Однако два года назад проблемы с финансовым фейр-плей, свалившиеся на футбольный клуб, заставили ВТБ расстаться с контрольным пакетом за символическую сумму один рубль. При этом банк остался генеральным спонсором и вливал в «бело-голубых» 90% бюджета. Однако ВФСО «Динамо» в лице председателя Владимира Стржалковского оказалось не слишком дружелюбным, ВТБ был отодвинут от принятия решений в клубе, отношения выстраивались по принципу: «Давайте сюда ваши деньги и заткнитесь». Естественно, генеральному спонсору (а де-факто владельцу главного актива «Динамо») такое отношение не нравилось, но банкиры терпели, понимая, что все козыри у них в рукавах.

Нечем крыть

Стржалковский, ратуя за независимость «Динамо», а, по сути, пытаясь удержать в руках «генералов» ускользающую власть, позволял выпады в сторону кормящей руки – «банкиров», попутно пытаясь найти нового спонсора для «бело-голубых». Известно, что обращался в «Норильский никель», где прежде работал генеральным директором. Все тщетно, к тому же в какой-то момент на бурную самодеятельность Владимира Стржалковского обратили внимание на вершинах власти и послали не двузначный сигнал для непонятливых: «„Динамо“ должно сотрудничать с ВТБ». Да и сам банк прозрачно намекнул, что в случае неповиновения со стороны ВФСО он готов забрать новый спортивный комплекс и уйти. Вот и те самые козыри.

Кто, если не они?

На самом деле, не очень понятно, на что рассчитывала группа «генералы» и их представитель Стржалковский в этой борьбе с очевидным исходом. Сотрудничество с фактическим владельцем активов провалено, теперь глава ВТБ Андрей Костин расставит на руководящие должности своих людей, а мятежные «генералы», если и останутся в «Динамо», то исключительно в роли «свадебных». При этом футбольный клуб за пару лет плавания под знаменами ВФСО успел накопить долгов на 5 миллиардов рублей, а внутри клуба с подачи и благодаря личным усилиям генерального директора Сергея Федорова творится бардак. При поддержке своего заместителя по спортивным вопросам Романа Широкова Федоров хотел выдавить с тренерского мостика Дмитрия Хохлова, но футболисты горой за тренера.

Поддерживает Хохлова и ВТБ, в новом «Динамо» Дмитрию Валерьевичу обещают полный контроль над командой и преданного спортивного директора в поддержку. Вроде бы функции, которые сейчас выполняет Роман Широков, перейдут к Дмитрию Галямину, который уже работал в «Динамо». В свою очередь, пост генерального директора должен занять Юрий Белкин, который уже был и вице-президентом, и председателем совета директоров, и советником генерального директора «бело-голубых». Если вы беспокоитесь о нынешних руководителях и их судьбах, то спешим вас успокоить. Сергей Федоров уже постелил себе соломку: на декабрьском собрании совета директоров было принято решение о выплате всей суммы причитающейся гендиректору по трехлетнему контракту в случае одностороннего расторжения этого договора. Это порядка 20 миллионов рублей. До этой поправки Федоров получил бы всего лишь два оклада, как простой смертный инженер, отправленный в отставку.

Сдержанный оптимизм

За обилием перестановок и перетягиваний одеяла важно не упустить саму суть: а как же футбол? «Динамо» и болельщики выиграют от возвращения под крыло ВТБ? Хочется верить.

Во-первых, клубом будет управлять непосредственно та структура, которая дает деньги, а так всегда эффективнее. Андрей Костин собирается не только расставить людей по руководящим должностям, но и отправить в «Динамо» куратора от ВТБ – одного из топ-менеджеров Виктора Лукьянова. Правда, динамовцы больше порадовались бы, взойди на пост гендира Дмитрий Иванов, с которым команда выигрывала «бронзу» в 2008 году, а не Юрий Белкин, причастный к вылету в ФНЛ .

Во-вторых, «бело-голубые» и так все это время жили на деньги ВТБ (и умудрялись копить долги), теперь обещано увеличение бюджета, у клуба снова появятся еврокубковые амбиции. Говорят о сумме от 4.8 до 5.5 млрд рублей в год (65-70 миллионов евро) – это бюджет на уровне «Локомотива» и «Краснодара».

Сегодняшняя повестка

Что касается решения текущих вопросов на уровне команды, то сейчас идут поиски новичков, которые позволят «Динамо» свободно чувствовать себя весной и не беспокоиться о выживании. «Бело-голубые» уже вернули Артура Юсупова, также хотят подписать мощного нападающего (возьмите Заболотного!) и игрока на позицию атакующего полузащитника. «Фантазистой», похоже, станет Ивелин Попов, недавно расторгший контракт со «Спартаком». Сотрудничество с «Динамо» - шанс для болгарина остаться в Москве, которая ему по вкусу. Интересно будет посмотреть на Попова в бело-голубой футболке, но еще интереснее, что будет с составом «Динамо» летом – вот уж когда начнется настоящая революция!