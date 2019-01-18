Генералы против банкиров. «Динамо» на пороге перемен

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Лестер Сити 2.25 3.23 3.35
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Бернли 1.63 3.98 5.3
18:00 сегодня  Саутгемптон -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Кардифф 1.97 3.3 4.15
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Брайтон энд Хоув 1.3 5.45 10
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Вест Хэм 2.35 3.65 2.82
20:30 сегодня  Арсенал -:-  Челси - - -
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 сегодня  Реал -:-  Севилья 1.72 4.25 4.7
20:30 сегодня  Уэска -:-  Атлетико М 5.8 3.45 1.7
22:45 сегодня  Сельта -:-  Валенсия 2.92 3.27 2.47
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Рома -:-  Торино 1.6 4.1 5.3
20:00 сегодня  Удинезе -:-  Парма 2.05 3.17 3.95
22:30 сегодня  Интер -:-  Сассуоло 1.42 4.7 7.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Фрайбург 1.62 4.2 5
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Майнц 2.35 3.2 3.2
17:30 сегодня  Байер -:-  Боруссия М 2 3.7 3.5
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Вердер 3 3.5 2.3
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Фортуна 1.9 3.6 4
20:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Боруссия Д 2.55 3.35 2.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 сегодня  ПСЖ -:-  Генгам 1.07 12 25.5
22:00 сегодня  Монако -:-  Страсбур 1.87 3.77 3.9
22:00 сегодня  Бордо -:-  Дижон 1.72 3.7 4.9
22:00 сегодня  Реймс -:-  Ницца 2.2 3.2 3.45
22:00 сегодня  Ним -:-  Тулуза 2.02 3.47 3.65
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб СиднейСидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.95 3.6 3.6
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.3 2.85
Англия. Лига Два 2018/2019, 29 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1.57 3.72 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.35 3.23 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.67 3.87 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб БериБери 2.75 3.32 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 2.45 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.82 3.55 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.3 3.3 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.45 3.35 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 29 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.37 3.12 3.02
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 2.23 3.25 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 4.07 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.67 3.25 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.15 3.2 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.72 3.9 4.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.4 3.32 2.82
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.12 3.3 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.85 3.55 3.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.25 3.3 3.07
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 4.05 3.27 1.9
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.72 3.4 5.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.97 3.52 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.82 3.35 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 2.45 3.12 2.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.45 3.2 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.8 3.3 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.65 3.72 5.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.85 3.37 2.37
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1.53 4.5 5.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 2.37 3.4 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.85 3.6 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 2.55 3.55 2.55
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 1 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 7 4.2 1.45
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 2.2 3.1 3.3
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.17 6.5 16.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.52 2.75 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.65 2.97 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.48 3.85 7.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 4.25 3.7 1.77
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.6 3 2.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.45 2.9 3.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.25 2.92 3.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.25 2.92 3.4
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу -:- Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 6 3.75 1.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.65 3.6 5.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 8.5 5.3 1.3
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ХиллеродХиллерод - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 -:- Логотип футбольный клуб Сорокшар СК (Будапешт)Сорокшар СК - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Медимурье ЧаковецМедимурье Чаковец - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав -:- Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Усти-над-ЛабемУсти-над-Лабем -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова -:- Логотип футбольный клуб Варта ПознаньВарта Познань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец -:- Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Липтовски МикулашЛиптовски Микулаш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЛКС (Лодзь)ЛКС -:- Логотип футбольный клуб Элана (Торун)Элана - - -
сегодня Логотип футбольный клуб КатовицаКатовица -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Подбескидзе (Бельско-Бяла)Подбескидзе -:- Логотип футбольный клуб Энергетык РОВ РыбникЭнергетык РОВ Рыбник - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Розвуй КатовицеРозвуй Катовице -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вольфсбергер АК 2Вольфсбергер АК 2 -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТринецТринец -:- Логотип футбольный клуб Виктория ОтроковицеВиктория Отроковице - - -
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор -:- Логотип футбольный клуб АБ КопенгагенАБ Копенгаген - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб ВарнсдорфВарнсдорф - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Ганацка (Кромержиж)Ганацка - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова -:- Логотип футбольный клуб ПопрадПопрад - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96 2Ганновер-96 2 -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛахтиЛахти -:- Логотип футбольный клуб КТПКТП - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб НестведНествед -:- Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТринецТринец -:- Логотип футбольный клуб ХлукинХлукин - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТистедТистед -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн -:- Логотип футбольный клуб Дукла ББ (Банска-Бистрица)Дукла ББ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вашаш (Будапешт)Вашаш -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теннис Боруссия (Берлин)Теннис Боруссия -:- Логотип футбольный клуб БАК 07 (Берлин)БАК 07 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб НитраНитра - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боннер СКБоннер СК -:- Логотип футбольный клуб Рот-Вайсс (Ален)Рот-Вайсс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен -:- Логотип футбольный клуб Норрбю (Бурос)Норрбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо (Берлин)Динамо -:- Логотип футбольный клуб НойстрелицНойстрелиц - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник СоколовБаник Соколов -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария II (Мюнхен)Бавария II -:- Логотип футбольный клуб ГархингГархинг - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФрейФрей -:- Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фремад Амагер (Копенгаген)Фремад Амагер -:- Логотип футбольный клуб Фрем (Копенгаген)Фрем - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб РидРид - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Интер Т (Турку)Интер Т -:- Логотип футбольный клуб СалПа (Сало)СалПа - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильВиль -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаарбрюккенСаарбрюккен -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХюртХюрт -:- Логотип футбольный клуб ТВ ХеркенратТВ Херкенрат - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваттеншайд 09 (Бохум)Ваттеншайд 09 -:- Логотип футбольный клуб ШтайнбахШтайнбах - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб ХемницерХемницер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен -:- Логотип футбольный клуб Динамо ЧБ (Ческе-Будеевице)Динамо ЧБ - - -
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Генералы против банкиров. «Динамо» на пороге перемен

вчера, 13:20

Банк ВТБ возвращает «Динамо» в свое лоно, в начале следующей недели будет объявлено о смене владельца. «Соккер.ру» - о том, что было, есть и будет с «бело-голубыми».

ВТБ пришел

Первые слухи о революции в «Динамо» поползли в ноябре прошлого года. Стала распространяться информация о том, что всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» будет отодвинуто от руководства футбольной и хоккейной командами в связи с грядущим открытием «ВТБ Арены». И в это легко было поверить, потому что банк, чье название содержится в названии спортивного комплекса, своими взносами покрывает 90% бюджетов футбольного и хоккейного клубов. Всем бы таких «спонсоров»! На самом деле, ВТБ еще в 2009 году приобрел 70% акций «Динамо», банк завладел социально значимым активом, чтобы «войти» в долю при строительстве спортивного комплекса, включающего в себя футбольную и хоккейную площадки. «Динамо» управлялось через пень-колоду, долги росли, ВТБ их гасил, а взамен прибирал к рукам будущую арену, доведя свою долю до тех же 70%.

ВТБ никуда не уходил

Итак, по состоянию на 2016 год ВТБ удерживал контрольный пакет акций «Динамо» и являлся фактическим владельцем строящегося спортивного комплекса. Однако два года назад проблемы с финансовым фейр-плей, свалившиеся на футбольный клуб, заставили ВТБ расстаться с контрольным пакетом за символическую сумму один рубль. При этом банк остался генеральным спонсором и вливал в «бело-голубых» 90% бюджета. Однако ВФСО «Динамо» в лице председателя Владимира Стржалковского оказалось не слишком дружелюбным, ВТБ был отодвинут от принятия решений в клубе, отношения выстраивались по принципу: «Давайте сюда ваши деньги и заткнитесь». Естественно, генеральному спонсору (а де-факто владельцу главного актива «Динамо») такое отношение не нравилось, но банкиры терпели, понимая, что все козыри у них в рукавах.

Нечем крыть

Стржалковский, ратуя за независимость «Динамо», а, по сути, пытаясь удержать в руках «генералов» ускользающую власть, позволял выпады в сторону кормящей руки – «банкиров», попутно пытаясь найти нового спонсора для «бело-голубых». Известно, что обращался в «Норильский никель», где прежде работал генеральным директором. Все тщетно, к тому же в какой-то момент на бурную самодеятельность Владимира Стржалковского обратили внимание на вершинах власти и послали не двузначный сигнал для непонятливых: «„Динамо“ должно сотрудничать с ВТБ». Да и сам банк прозрачно намекнул, что в случае неповиновения со стороны ВФСО он готов забрать новый спортивный комплекс и уйти. Вот и те самые козыри.

Кто, если не они?

На самом деле, не очень понятно, на что рассчитывала группа «генералы» и их представитель Стржалковский в этой борьбе с очевидным исходом. Сотрудничество с фактическим владельцем активов провалено, теперь глава ВТБ Андрей Костин расставит на руководящие должности своих людей, а мятежные «генералы», если и останутся в «Динамо», то исключительно в роли «свадебных». При этом футбольный клуб за пару лет плавания под знаменами ВФСО успел накопить долгов на 5 миллиардов рублей, а внутри клуба с подачи и благодаря личным усилиям генерального директора Сергея Федорова творится бардак. При поддержке своего заместителя по спортивным вопросам Романа Широкова Федоров хотел выдавить с тренерского мостика Дмитрия Хохлова, но футболисты горой за тренера.

Поддерживает Хохлова и ВТБ, в новом «Динамо» Дмитрию Валерьевичу обещают полный контроль над командой и преданного спортивного директора в поддержку. Вроде бы функции, которые сейчас выполняет Роман Широков, перейдут к Дмитрию Галямину, который уже работал в «Динамо». В свою очередь, пост генерального директора должен занять Юрий Белкин, который уже был и вице-президентом, и председателем совета директоров, и советником генерального директора «бело-голубых». Если вы беспокоитесь о нынешних руководителях и их судьбах, то спешим вас успокоить. Сергей Федоров уже постелил себе соломку: на декабрьском собрании совета директоров было принято решение о выплате всей суммы причитающейся гендиректору по трехлетнему контракту в случае одностороннего расторжения этого договора. Это порядка 20 миллионов рублей. До этой поправки Федоров получил бы всего лишь два оклада, как простой смертный инженер, отправленный в отставку.

Сдержанный оптимизм

За обилием перестановок и перетягиваний одеяла важно не упустить саму суть: а как же футбол? «Динамо» и болельщики выиграют от возвращения под крыло ВТБ? Хочется верить.

Во-первых, клубом будет управлять непосредственно та структура, которая дает деньги, а так всегда эффективнее. Андрей Костин собирается не только расставить людей по руководящим должностям, но и отправить в «Динамо» куратора от ВТБ – одного из топ-менеджеров Виктора Лукьянова. Правда, динамовцы больше порадовались бы, взойди на пост гендира Дмитрий Иванов, с которым команда выигрывала «бронзу» в 2008 году, а не Юрий Белкин, причастный к вылету в ФНЛ.  

Во-вторых, «бело-голубые» и так все это время жили на деньги ВТБ (и умудрялись копить долги), теперь обещано увеличение бюджета, у клуба снова появятся еврокубковые амбиции. Говорят о сумме от 4.8 до 5.5 млрд рублей в год (65-70 миллионов евро) – это бюджет на уровне «Локомотива» и «Краснодара».

Сегодняшняя повестка

Что касается решения текущих вопросов на уровне команды, то сейчас идут поиски новичков, которые позволят «Динамо» свободно чувствовать себя весной и не беспокоиться о выживании. «Бело-голубые» уже вернули Артура Юсупова, также хотят подписать мощного нападающего (возьмите Заболотного!) и игрока на позицию атакующего полузащитника. «Фантазистой», похоже, станет Ивелин Попов, недавно расторгший контракт со «Спартаком». Сотрудничество с «Динамо» - шанс для болгарина остаться в Москве, которая ему по вкусу. Интересно будет посмотреть на Попова в бело-голубой футболке, но еще интереснее, что будет с составом «Динамо» летом – вот уж когда начнется настоящая революция!

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Все комментарии
борька
борька
   53 / 742
вчера в 18:57
Опять, рука владыка государства, клуб и да и футбол без перспектив!
Ваня лучший
Ваня лучший
   48 / 742
вчера в 18:41
Ширится участие государства в финансировании отдельных клубов. Газпром, РЖД, теперь ВТБ. Кто следующий?
Шарлотта Перовская
Шарлотта Перовская
вчера в 18:26
ВТБ - 77.
А с того ФК "Динамо" крандец.
112910415
112910415
   91 / 742
вчера в 17:10
движуха всегда интересна
Roger Young
Roger Young
   326 / 742
вчера в 15:25
Удачи Динамо. Будет лучше, если конкуренция наверху станет острее. Особенно если Динамо будет красиво играть
maldalik
maldalik
вчера в 14:54
понятно о чем думали генералы- по максимуму напилить
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   93 / 742
вчера в 14:17
Ну наконецто! Динамо должно быть 2й командой в России после ЦСКА!!! УДАЧИ ВАМ ДИНАМИКИ!
Mangur
Mangur
   225 / 742
вчера в 14:04
Главное что бы времена Вортмана не вернули.
Djon_V
Djon_V
   334 / 742
вчера в 14:03
Очень хочется видеть Динамо как минимум в числе борющихся за еврокубки. Негоже клубу с такой историей болтаться на дне таблицы. Удачи бело-голубым
rawer
rawer
   626 / 742
вчера в 13:57
судя по всему скоро подпишут контракт Кокориным у которого летом контракт заканчивается выбора у него особо не будет)
Аксинья
Аксинья
   35 / 742
вчера в 13:38
Сашу и Пашу тоже на ближайшие пару лет можно будет задействовать за Динамо, а Зени пригрозить что если они запретят Саше играть за них то увидят его не раньше чем через восемь лет...
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