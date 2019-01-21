«Монако» униженный, Анри разозленный

вчера, 10:16

Таким Тьерри Анри мы еще не знали. Тренер «Монако» доведен до крайности. «Соккер.ру» - об унижении монегасков.

Сейчас Тьерри Анри должно быть очень обидно, просто невероятно. Поскольку обнадеживающие трансферы, возвращение ряда травмированных игроков – все это обещало преображение много страдального «Монако» и возврат к содержательной игре, к результатам. Вместо этого «Монако» проиграл, причем не просто проиграл, а был унижен и разбит прямо на своем поле.

«Страсбур» на «Луи II» словно катком прошелся по монегаскам и победил со счетом 5:1. А хуже всех в составе команды Анри оказались как раз новички, что и ввело, наверное, тренера в отчаяние. Он-то думал, что все налаживается, чуть ли не хвастался о том, что наконец-то собрал оптимальный состав. И тут такое унижение со стороны судьбы.

Уже на 7-й минуте «Монако» остался в меньшинстве. Налдо, на которого возлагались огромные надежды, заработал удаление, сорвав выход один на один. Причем спровоцировал этот выход другой новичок Балло Туре, после неудачной игры которого бразильцу и пришлось гасить пожар ценой такого фола и красной карточки.

«Монако» от неожиданности задохнулся и пропустил быстро два мяча. Но даже в таком режиме ему удалось кое-как один мяч отыграть до перерыва. А что же делал другой новичок, самый звездный? Фабрегас так и не смог найти себя на поле. Все интересное, что создавал «Монако», исходило от Хенрикса, Лопеша, Фалькао, даже от Головина и Тилеманса.

Казалось бы, что сочетанию Фабрегас – Головин – Тилеманс позавидует даже кто-нибудь из лидеров Лиги 1, а на деле эта связка в центре поля совершенно не сработала. Сеск ничем не помогал команде. Более того, когда еще теплилась надежда на спасение даже в меньшинстве, когда «Монако» еще пытался что-то соорудить в атаке и не был слишком безнадежен в обороне, Фабрегас привез гол в свои ворота.

Таким образом, вся тройка новичков показала себя хуже всех остальных на поле. Это выглядит как издевка со стороны судьбы или какое-то проклятие.

А о том, что у Анри уже не все в порядке с нервами было к перерыву, говорит его поведение в отношении защитника «Страсбура» на 43-й минуте. Кенни Лала во время аута на бровке рядом с Анри немного замешкался, а Тьерри посчитал, что игрок тянет время. Так что в его адрес полетело: «Что ты делаешь? Сейчас еще только 43-я минуте, сукин сын! Бросай мяч!» Понятно, что после игры за эмоции пришлось извиняться:

«Сожалею о своих словах, сказанных у кромки поля. Это была человеческая реакция. Мне жаль».

Но извиняться пришлось ему не только перед Лала. Вся команда была вынуждена пойти с повинной головой к болельщикам, которые опешили от такого избиения и не могли поверить своим глазам.

Когда игра завершилась, футболисты отправились к части фанатов, которые не разошлись сразу, а жаждали общения с игроками. Беседа прошла, конечно, не в духе легендарного «Валера, верим!», но тоже была весьма эмоциональной.

Возможно, кто-то из болельщиков и поверил в Анри, в эту команду, но у большинства скепсис только нарастает. Причем теперь он направляется уже в адрес тренера и руководства клуба. К боссам вопрос один и очень серьезный. Даже если оставить за скобками довольно потребительское отношение к составу и безответственную ежегодную распродажу, которая оставила «Монако» голым в первой части сезона.

Этот вопрос заключается в отставке Леонарду Жардима. Для чего ее проводили после неудачного небольшого отрезка, вызванного очевидно не тренерскими просчетами, а огромными проблемами с составом? Зачем была нужна отставка специалиста, который годами доказывал, что может вытаскивать монегасков из любых ситуаций?

И еще страннее: зачем был вместо него в кризисной ситуации назначен не какой-нибудь опытный специалист со знанием дела, а тренер-дебютант? Получилась форменная подстава всех. Подставлена команда, которая с новым тренером, не знающим, что делать, тонет дальше. Подставлены болельщики, которые в шоке от результатов и действий команды, но нутро им пока не позволяет обрушиваться с гневом на Анри – это же легенда клуба.

И да, подставлен сам Анри. Вряд ли это безнадежный и бесталанный специалист. Но бросать его в такую ситуацию сходу – это чудовищная ошибка. Причем подставлен не просто молодой и перспективный, а легенда самого клуба, которого теперь вот так просто и в отставку отправить будет не очень сподручно. По всем линиям и фронтам руководство «Монако» совершило ошибки.

И наверняка сейчас об этом жалеет, наверняка хотело бы переиграть ситуацию, если бы можно было вернуться назад, отмотать время. Сейчас же остается терпеть и ждать чуда, смотря, как Анри из человека с широкой улыбкой и ответами с юмором превращается в красноглазого злого демона, готово ругаться на соперников и на судей:

На 61-й минуте должны были назначить пенальти в нашу пользу. В тот момент он был бы в 10 тысяч раз ценнее, чем обычно. При счете 1:2 мы сравняли бы счет. Игра пошла бы в другую сторону. Я спрашивал у судьи, в чем дело. А он мне ответил: «ВАР не работает». Почему не работает? Потом же он сработал. Надеюсь, вы, журналисты, спросите у судейского корпуса. Это уже слишком. Пенальти мог перевернуть игру.

Такого тоже раньше не приходилось слышать от Анри, который сохранял позитив в любой ситуации. Он в отчаянии, болельщики в отчаянии, думаем, и многие игроки в таком же состоянии. Особую озадаченность вызывает то, что даже для кризисного «Монако» это неожиданный удар. Ведь в ничейных матчах с «Марселем» и «Ниццей» намечался прогресс, а прибытие усиления должно было помочь.

Остается развести руки. И посмотреть на вариант с возможной отставкой Анри. Нужно наступить на горло принципам и любви к легенде, чтобы сохранить для клуба место в Лиге 1. А назначить можно хотя бы и Франка Пасси, который был приглашен помощником Тьерри не так давно. Этот опытный специалист уже работал подобным образом с «Марселем» несколько лет назад. Иного оперативного варианта у «Монако» нет.