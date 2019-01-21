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15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 2:2 Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
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«Монако» униженный, Анри разозленный

вчера, 10:16

Таким Тьерри Анри мы еще не знали. Тренер «Монако» доведен до крайности. «Соккер.ру» - об унижении монегасков.

Сейчас Тьерри Анри должно быть очень обидно, просто невероятно. Поскольку обнадеживающие трансферы, возвращение ряда травмированных игроков – все это обещало преображение много страдального «Монако» и возврат к содержательной игре, к результатам. Вместо этого «Монако» проиграл, причем не просто проиграл, а был унижен и разбит прямо на своем поле.

«Страсбур» на «Луи II» словно катком прошелся по монегаскам и победил со счетом 5:1. А хуже всех в составе команды Анри оказались как раз новички, что и ввело, наверное, тренера в отчаяние. Он-то думал, что все налаживается, чуть ли не хвастался о том, что наконец-то собрал оптимальный состав. И тут такое унижение со стороны судьбы.

Уже на 7-й минуте «Монако» остался в меньшинстве. Налдо, на которого возлагались огромные надежды, заработал удаление, сорвав выход один на один. Причем спровоцировал этот выход другой новичок Балло Туре, после неудачной игры которого бразильцу и пришлось гасить пожар ценой такого фола и красной карточки.

«Монако» от неожиданности задохнулся и пропустил быстро два мяча. Но даже в таком режиме ему удалось кое-как один мяч отыграть до перерыва. А что же делал другой новичок, самый звездный? Фабрегас так и не смог найти себя на поле. Все интересное, что создавал «Монако», исходило от Хенрикса, Лопеша, Фалькао, даже от Головина и Тилеманса.

Казалось бы, что сочетанию Фабрегас – Головин – Тилеманс позавидует даже кто-нибудь из лидеров Лиги 1, а на деле эта связка в центре поля совершенно не сработала. Сеск ничем не помогал команде. Более того, когда еще теплилась надежда на спасение даже в меньшинстве, когда «Монако» еще пытался что-то соорудить в атаке и не был слишком безнадежен в обороне, Фабрегас привез гол в свои ворота.

Таким образом, вся тройка новичков показала себя хуже всех остальных на поле. Это выглядит как издевка со стороны судьбы или какое-то проклятие.

А о том, что у Анри уже не все в порядке с нервами было к перерыву, говорит его поведение в отношении защитника «Страсбура» на 43-й минуте. Кенни Лала во время аута на бровке рядом с Анри немного замешкался, а Тьерри посчитал, что игрок тянет время. Так что в его адрес полетело: «Что ты делаешь? Сейчас еще только 43-я минуте, сукин сын! Бросай мяч!» Понятно, что после игры за эмоции пришлось извиняться:

«Сожалею о своих словах, сказанных у кромки поля. Это была человеческая реакция. Мне жаль».

Но извиняться пришлось ему не только перед Лала. Вся команда была вынуждена пойти с повинной головой к болельщикам, которые опешили от такого избиения и не могли поверить своим глазам.

Когда игра завершилась, футболисты отправились к части фанатов, которые не разошлись сразу, а жаждали общения с игроками. Беседа прошла, конечно, не в духе легендарного «Валера, верим!», но тоже была весьма эмоциональной.

Возможно, кто-то из болельщиков и поверил в Анри, в эту команду, но у большинства скепсис только нарастает. Причем теперь он направляется уже в адрес тренера и руководства клуба. К боссам вопрос один и очень серьезный. Даже если оставить за скобками довольно потребительское отношение к составу и безответственную ежегодную распродажу, которая оставила «Монако» голым в первой части сезона.

Этот вопрос заключается в отставке Леонарду Жардима. Для чего ее проводили после неудачного небольшого отрезка, вызванного очевидно не тренерскими просчетами, а огромными проблемами с составом? Зачем была нужна отставка специалиста, который годами доказывал, что может вытаскивать монегасков из любых ситуаций?

И еще страннее: зачем был вместо него в кризисной ситуации назначен не какой-нибудь опытный специалист со знанием дела, а тренер-дебютант? Получилась форменная подстава всех. Подставлена команда, которая с новым тренером, не знающим, что делать, тонет дальше. Подставлены болельщики, которые в шоке от результатов и действий команды, но нутро им пока не позволяет обрушиваться с гневом на Анри – это же легенда клуба.

И да, подставлен сам Анри. Вряд ли это безнадежный и бесталанный специалист. Но бросать его в такую ситуацию сходу – это чудовищная ошибка. Причем подставлен не просто молодой и перспективный, а легенда самого клуба, которого теперь вот так просто и в отставку отправить будет не очень сподручно. По всем линиям и фронтам руководство «Монако» совершило ошибки.

И наверняка сейчас об этом жалеет, наверняка хотело бы переиграть ситуацию, если бы можно было вернуться назад, отмотать время. Сейчас же остается терпеть и ждать чуда, смотря, как Анри из человека с широкой улыбкой и ответами с юмором превращается в красноглазого злого демона, готово ругаться на соперников и на судей:

На 61-й минуте должны были назначить пенальти в нашу пользу. В тот момент он был бы в 10 тысяч раз ценнее, чем обычно. При счете 1:2 мы сравняли бы счет. Игра пошла бы в другую сторону. Я спрашивал у судьи, в чем дело. А он мне ответил: «ВАР не работает». Почему не работает? Потом же он сработал. Надеюсь, вы, журналисты, спросите у судейского корпуса. Это уже слишком. Пенальти мог перевернуть игру.

Такого тоже раньше не приходилось слышать от Анри, который сохранял позитив в любой ситуации. Он в отчаянии, болельщики в отчаянии, думаем, и многие игроки в таком же состоянии. Особую озадаченность вызывает то, что даже для кризисного «Монако» это неожиданный удар. Ведь в ничейных матчах с «Марселем» и «Ниццей» намечался прогресс, а прибытие усиления должно было помочь.

Остается развести руки. И посмотреть на вариант с возможной отставкой Анри. Нужно наступить на горло принципам и любви к легенде, чтобы сохранить для клуба место в Лиге 1. А назначить можно хотя бы и Франка Пасси, который был приглашен помощником Тьерри не так давно. Этот опытный специалист уже работал подобным образом с «Марселем» несколько лет назад. Иного оперативного варианта у «Монако» нет.

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин ответил Ваня лучший
вчера в 20:55
А почему ты думаешь, что у Онопко не получится? Просто интересно
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Ваня лучший
   517 / 738
вчера в 20:16
Ле Гуэн мог бы согласиться такой шанс не выпадает постоянно это 2-й клуб по финансовым возможностям в лиге 1 вопрос в другом найти хорошего тренера Если Ле Гуэн уйдет сам никакой неустойки платить не надо турецкий клуб сможет понять его решение
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Rafael Benitez
   31 / 738
вчера в 19:34
Жардима уволили зря а если увольняли то не понятно почему Анри это означает что тренер должен был быть сильнее С такими результатами Монако без финансовых вложений Рыболовлева вылетел в лигу 2сейчас клубу помогает крупный бизнесмен и оттуда вытащил их Раньери по финансовым возможностям этот должен бороться с ПСЖ за чемпионство в лиге 1Сейчас свободен Конте Моуринью но их стиль игры не совсем подходят Монако у Зидана неизвестно что может получиться Лучшим выбором был бы Поль Ле Гуэн если помните его Лион который пошумел в ЛЧ громил Реал тогда тренировал их Жерар Улье но фундамент заложил именно он 3раза подряд выигрывал лигу 1 а в 2005 в ЛЧ это команда забила больше всех разгромила Вердер с общим счетом 10-2 в группе с МЮ манкунианцам пришлось с ними повозиться и все равно они вышли с 1места
С перечисленными тобой тренерами нужно было вести переговоры не менее полгода и неизвестно какие они поставят условия ( не только финансовые). Поэтому Анри это был пожарный вариант, который решился за 2 недели.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   517 / 738
вчера в 19:22
Жардима уволили зря а если увольняли то не понятно почему Анри это означает что тренер должен был быть сильнее С такими результатами Монако без финансовых вложений Рыболовлева вылетел в лигу 2сейчас клубу помогает крупный бизнесмен и оттуда вытащил их Раньери по финансовым возможностям этот должен бороться с ПСЖ за чемпионство в лиге 1Сейчас свободен Конте Моуринью но их стиль игры не совсем подходят Монако у Зидана неизвестно что может получиться Лучшим выбором был бы Поль Ле Гуэн если помните его Лион который пошумел в ЛЧ громил Реал тогда тренировал их Жерар Улье но фундамент заложил именно он 3раза подряд выигрывал лигу 1 а в 2005 в ЛЧ это команда забила больше всех разгромила Вердер с общим счетом 10-2 в группе с МЮ манкунианцам пришлось с ними повозиться и все равно они вышли с 1места
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   31 / 738
вчера в 18:58
В Монако появились новые игроки, состав усилился, но нет опытного тренера, который мог бы связать воедино класс и умение играть этими игроками. Пока получается, что на поле, кто в лес, кто по дрова. У Монако еще есть шанс выскочить из подвала турнирной таблицы, но не с Анри. Легенда клуба, знаковый игрок с именем, еще не классный тренер. Возможно, с получением опыта у него получится, но пока, откровенно говоря, Анри не тянет. Было большой ошибкой отставка Леонарду Жардима. Не вина этого тренера, что Монако посыпался, а стечение обстоятельств, к которым можно отнести эпидемию травм, когда приходилось выставлять необстрелянную молодежь, а также продажа игроков, которые ковали победы Монако. Жардим поднял бы Монако с обновленным составом, большой опыт дал бы свои результаты. В успех Анри поверить сложно.
Согласен. Не каждый звездный футболист становится даже просто приличным тренером. Он был вторым тренером, а это не то же самое, что главный. Например, Онопко, был отличный футболист. Уже много много лет 2-й тренер. А поставь его главным -наверняка посыпется. Конечно Жардима уволили зря. На тот момент в команде было 12 травмированных. В основе выходили 17-18 летние. Надо было дотерпеть до зимы, усилиться ( только не Фабрегасом - это классический сбитый летчик, не случайно он сидел на лавке и его отпустили бесплатно) Жардим этого бы не сделал. Иначе говоря роль тренера существенно выше 10 % в успехе команды. Если Анри не уберут, то не исключен вылет Монако.
spartach n1
spartach n1
   38 / 738
вчера в 16:41
Набрали головешек,чего можно ждать ?
WAARLOT
WAARLOT
   435 / 738
вчера в 16:12
а что творила супер-голова?
112910415
112910415
   87 / 738
вчера в 14:31
шеф, всё пропало...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   333 / 738
вчера в 13:26
Еще парочка таких матчей и Анри придется подать в отставку.
Nazi
Nazi
   480 / 738
вчера в 12:51
Жаль Анри. И до назначения писал, что он подставит свою неопытную голову на отсечение барыгам. Вот оно то и происходит теперь. Только репутацию свою угробил.

Тут владельцы пострашнее кронке будут..
Jum13
Jum13 ответил MAUS
   15 / 738
вчера в 12:50
    Медив
    Медив ответил dzvinka
       83 / 738
    вчера в 12:43
    Фабрегас привез гол кстати, причем дичайшим привозом. Как же чесли грамотно слил это полено
    Да? Не слежу особо за Францией. Ну его обрезки это канон. Хотя иногда он бывает показывает высокий класс. Но лажает он постоянно, а класс показывает периодически. Его надо постоянно страховать. И если у Монако были проблемы с организацией защиты и до него, то с Сеском этот бардак выйдет на новый уровень
    Jum13
    Jum13 ответил MAUS
       15 / 738
    вчера в 12:42
    чего ?? всего три 3-4 раза и то в теме про Монако и Головина!!! А не как ты, везде где можно и не можно про Квинси! Даже в этой теме про Монако , опять ляпнул про Квинси! По сути мне сейчас всё равно, что и как там у Квинси- ибо он не играет в ЧР и тем более не игрок сборной России, а вот Головин как игрок сб России будет всегда обсуждаем! Так что остуди свой пыл, или как там у вас правильно - подбери копыта!
      Jum13
      Jum13 ответил MAUS
         15 / 738
      вчера в 12:42
      сам себе уже отвечаешь! молодца однако!!! делаешь прогресс!
        MAUS
        MAUS ответил Jum13
           202 / 738
        вчера в 12:38
        Не истери - надоел
        сам себе уже отвечаешь!
        молодца однако!!!
        делаешь прогресс!
        MAUS
        MAUS ответил Jum13
           202 / 738
        вчера в 12:36
        Это как-то относится к тому, что ты гадишь в каждой теме про Головина?
        чего ??
        всего три 3-4 раза и то в теме про Монако и Головина!!!
        А не как ты, везде где можно и не можно про Квинси!
        Даже в этой теме про Монако , опять ляпнул про Квинси!
        По сути мне сейчас всё равно, что и как там у Квинси- ибо он не играет в ЧР и тем более не игрок сборной России, а вот Головин как игрок сб России будет всегда обсуждаем!
        Так что остуди свой пыл, или как там у вас правильно - подбери копыта!
        Jum13
        Jum13 ответил MAUS
           15 / 738
        вчера в 12:34
        когда уже администрация сайта прихлопнет таких как ты, за такой взброс слов, оскорбле6ие 100%-ое: “Не надо свиные фантазии тут расплёскивать” !!!!
          Jum13
          Jum13 ответил MAUS
             15 / 738
          вчера в 12:28
          а ты хочешь сделать обратное заявление? что это была фантастическая игра Монако с Головиным и после его ухода с поля?
          Это как-то относится к тому, что ты гадишь в каждой теме про Головина?
          MAUS
          MAUS ответил Jum13
             202 / 738
          вчера в 12:24
          MAUS Вчера 01:11 Шо с Галавиным шо без нез него, один Пазор! ===================================== Так вытащи - чего мучаешься? В каждой теме о Головине ты как штык! )))
          а ты хочешь сделать обратное заявление?
          что это была фантастическая игра Монако с Головиным и после его ухода с поля?
          Т34
          Т34
             9 / 738
          вчера в 12:22
          В Монако появились новые игроки, состав усилился, но нет опытного тренера, который мог бы связать воедино класс и умение играть этими игроками. Пока получается, что на поле, кто в лес, кто по дрова. У Монако еще есть шанс выскочить из подвала турнирной таблицы, но не с Анри. Легенда клуба, знаковый игрок с именем, еще не классный тренер. Возможно, с получением опыта у него получится, но пока, откровенно говоря, Анри не тянет. Было большой ошибкой отставка Леонарду Жардима. Не вина этого тренера, что Монако посыпался, а стечение обстоятельств, к которым можно отнести эпидемию травм, когда приходилось выставлять необстрелянную молодежь, а также продажа игроков, которые ковали победы Монако. Жардим поднял бы Монако с обновленным составом, большой опыт дал бы свои результаты. В успех Анри поверить сложно.
          MAUS
          MAUS ответил Jum13
             202 / 738
          вчера в 12:22
          MAUS Вчера 01:11 Шо с Галавиным шо без нез него, один Пазор! ===================================== Так вытащи - чего мучаешься? В каждой теме о Головине ты как штык! )))
            Jum13
            Jum13 ответил MAUS
               15 / 738
            вчера в 12:19
            у него заноза в одном месте))))) вот он пищит везде о ней)))))
              MAUS
              MAUS ответил Великолепный камерунец
                 202 / 738
              вчера в 12:16
              Ты что бегаешь то за мной повсюду с Квинси? Он честно отпахал свой контракт, легионер, и пусть делает теперь что хочет, я особо не слежу за Севильей. И зачем ты опять стрелы переводишь? Конкретно статья о Монако, причём тут Квинси?
                Jum13
                Jum13 ответил dzvinka
                   15 / 738
                вчера в 12:12
                Анри, Гарри Невил уже заждался!!)))
                Ну у Невила опыта так-то по-более будет
                MAUS
                MAUS ответил Великолепный камерунец
                   202 / 738
                вчера в 12:12
                Это обычное метание стрел, чем тыт тут и занимаешься постоянно, за своё ответить не можешь, за чужое тонны мерзких пасквилей пишешь с улыбочкой. Называть мы тебя будем Жимка стрелочник)
                у него есть еще поддельник Лохнеское озеро, из того же болота)))))
                dzvinka
                dzvinka
                   32 / 738
                вчера в 12:01
                Фабрегас привез гол кстати, причем дичайшим привозом. Как же чесли грамотно слил это полено
                dzvinka
                dzvinka
                   32 / 738
                вчера в 11:51
                Анри, Гарри Невил уже заждался!!)))
                kachan63
                kachan63
                   603 / 738
                вчера в 11:45
                А чем думал сам Анри, когда взялся тренировать без какого-либо опыта? Для начала взял бы, например, какой-нибудь "Сошо" или "Труа", вывел бы в Лигу 1, опыта положительного поднабрался, а так одних шишек набьёт себе, репутацию себе испортит.
                Hypnoz
                Hypnoz
                   210 / 738
                вчера в 11:43
                Надо в Лигу 1, привести Мордовию и победы придут !
                Jum13
                Jum13 ответил Великолепный камерунец
                   15 / 738
                вчера в 11:25
                Это обычное метание стрел, чем тыт тут и занимаешься постоянно, за своё ответить не можешь, за чужое тонны мерзких пасквилей пишешь с улыбочкой. Называть мы тебя будем Жимка стрелочник)
                Не надо свои свиные привычки на меня проецировать, Жимка
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