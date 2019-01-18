«Арсенал» - «Челси»: прижатые к стене

вчера, 22:30

Еще одно горячее лондонское дерби. Встреча «Арсенала» и «Челси» может ответить на многие вопросы. «Соккер.ру» - в предвкушении.

Текущее положение

Последние лондонские дерби для обеих команд сложились не лучшим образом. «Арсенал» в последнем матче проиграл «Вест Хэму» на выезде со счетом 0:1, а «Челси» пару матчей назад уступил с таким же счетом «Тоттенхэму», но дело было лишь в первом полуфинале Кубка лиги. Так что «синие» тут не так уж безнадежны. Как и в чемпионате – они не такое отставание от лидера имеют, какое уже накопилось у «Арсенала».

Хотя вряд ли в случае с этими командами сейчас речь идет о борьбе за чемпионство. Скорее спор ведется за место в четверке. И тут матч обретает особое значение. Ведь «Челси» как раз находится на этой четвертой позиции и пытается ее защитить. А «Арсенал» - главный претендент на то, чтобы отобрать эту строчку у «синих». Но разрыв между четвертым и пятым местом составляет шесть очков. Это уже весьма прилично. Столько же, например, между «Челси» и идущим вторым «Манчестер Сити».

Более того, на пятки «канонирам» наступает «Манчестер Юнайтед», который как взбешенный набирает очки после появления в команде Оле-Гуннара Сульшера. У МЮ уже столько же очков, сколько и у «Арсенала», но по дополнительным показателям он пока хуже. Так что и «Челси», и «Арсенал» имеют в этом очном противостоянии масштабные турнирные задачи. Ведь если «Челси» проиграет, то борьба за четвертое место обострится.

А если проиграет «Арсенал», то отставание увеличится потенциально до девяти баллов (это если еще и «Тоттенхэм» в своем матче победит, а в противном случае «шпоры» станут четвертыми и будут первой целью «Арсенала»). Более того, МЮ может воспользоваться осечкой и оседлать пятое место. Положение дел очень напряженное, хотя когда в Англии бывало по-другому. И все же если сравнивать градус напряжения, то вокруг «Арсенала» он выше. В сторону «канониров» уже летят критические стрелы. Например, со стороны Эммануэля Пети:

Венгера уже нет в «Арсенале», но у меня такое ощущение, что всё повторяется. После ухода Венгера мы ожидали большего. Я расстроен. Вы сами говорите мне, что у Эмери те же проблемы, что и у Венгера. Ничего не изменилось. Так зачем было увольнять Арсена? Если ты увольняешь тренера, то нужно затевать в клубе революцию, но этого не произошло. Так вот и я спрашиваю: зачем уволили Венгера? Если кто-то даст мне ответ, буду очень признателен. Эмери не дали полный контроль, у него нет возможности подписывать игроков, чтобы изменить стиль команды. Ну и зачем всё это было нужно? Эта команда недостаточно хороша, чтобы бороться за титул. Она может поспорить за третье-четвертое место, не более. Так было и раньше в течение многих лет. Не нужно быть мудрецом, чтобы это понять. Я по-прежнему верю в Эмери, он талантливый тренер, но ему нужно дать возможность самому выбирать футболистов. «Арсеналу» нужно менять игроков. Всё лежит на плечах Обамеянга и Ляказетта, которые должны забивать. Но для такого клуба, как «Арсенал», этого недостаточно.

Поражение от «Вест Хэма» через тур после унизительного разгрома от «Ливерпуля», конечно, подлило масла в огонь. Если осечка с «Челси» случится, напряжение уже будет весомым. Вокруг «Челси» обстановка не такая гнетущая. Команда в четверке, теоретически может дотянуться и до более высоких позиций, а в последних четырех турах только раз сыграла вничью, остальные матчи выиграла.

Ориентировочный состав «Арсенала»: Лено, Мустафи, Сократис, Косьельни, Бельерин, Колашинац, Торрейра, Джака, Ивоби, Обамеянг, Ляказетт.

Ориентировочный состав «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луиз, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Азар, Виллиан.

Проблема «Челси» все та же – нет ударного форварда. В матче с «Тоттенхэмом» это просто бросалось в глаза. Есть хорошая группа атаки, но без острия, без наконечника. С другой стороны, у «Арсенала» проблемы в целом с балансом игры, несмотря на наличие как раз очень острых нападающих.

Атака «синих» даже без центрфорварда способна раскроить защиту «канониров». А смогут ли с обороной гостей сделать то же самое подопечные Эмери? Безусловно, в значительной степени судьба противостояния решится в сражении эффективности Азара и Обамеянга как лидеров команд, пусть и с несколько разными ролями.

История противостояния

В рейтинге УЕФА оба клуба расположены рядом. «Арсенал» девятый, а «Челси» одиннадцатый. Между собой соперники встречались 197 раз – скоро юбилейная игра. И перевес тут у «канониров». 75 раз выигрывал «Арсенал», 63 победы у «Челси» и 59 ничьих. Их первая встреча в сезоне, которая случилась в августе, вышла очень яркой и запоминающейся. Тогда еще Мората мог забивать. На 20-й минуте он сделал счет 2:0 в пользу «Челси», развив успех после гола Педро.

Но за четыре минуты в конце первого тайма «Арсенал» отыгрался усилиями Мхитаряна, который сейчас травмирован, и Ивоби. Только на финише игры «Челси» вырвал победу благодаря голу Алонсо. В прошлом сезоне эти соперники встречались почаще. В Кубке лиги «Арсенал» был сильнее «Челси» суммарно – 0:0 и 2:1, а в чемпионате по итогам двух кругов обозначилось равенство – две ничьи: 0:0 и 2:2.

Совершенно ясно только одно в любом случае: матчи этих ребят очень упорные. И в каком бы состоянии ни находился «Арсенал», он готов дать бой. Потому что ему нужнее, потому что он прижат к стене и не может поступать иначе. В противном случае Эмери и руководство клуба снова начнут поднимать на вилы.