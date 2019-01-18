Перед рестартом Бундеслиги. Держись, «Боруссия»!

вчера, 15:30

Сегодня стартует второй круг Бундеслиги, и «Бавария» постарается пятничным вечером выиграть, чтобы оказать давление на лидера. «Соккер.ру» изучает пути к «Серебряной Салатнице».

«Бавария» одержала шесть подряд побед в чемпионатах Германии, превосходство мюнхенского гранда над остальными командами Бундеслиги огромно, со времен Юргена Клоппа никто не осмеливается высунуть нос. И вот, наконец, в Бундеслигу снова пришла чемпионская интрига. Снова поднялся «Дортмунд», где Люсьен Фавр ловко управляется с талантливой молодежью. На зимнюю паузу «Боруссия» ушла с шестиочковым отрывом от «Баварии», которая не собирается отказываться от притязаний на титул. Шесть очков преимущества – это много или мало? Не узнаем, пока не проведем сравнение! Для начала изучим таблицу немецких зимних чемпионов и их судьбы. Начнем с сезона 1995/1996, когда в Бундеслиге выступало 18 команд и применялась современная система подсчета очков (3 балла за победу).

Сезон Зимний чемпион (после 1-го круга) Очки Отрыв от 2-го места На финише сезона (очки) Реальный чемпион (очки) 1995/96 «Боруссия» Д 40 2 Чемпион (68) «Боруссия» Д (68) 1996/97 «Бавария» 36 2 Чемпион (71) «Бавария» (71) 1997/98 «Кайзерслаутерн» 39 4 Чемпион (68) «Кайзерслаутерн» (68) 1998/99 «Бавария» 41 6 Чемпион (78) «Бавария» (78) 1999/2000 «Бавария» 36 2 Чемпион (73) «Бавария» (73) 2000/01 «Шальке»* 33 2 2-е место (62) «Бавария» (63) 2001/02 «Байер» 39 1 2-е место (69) «Боруссия» Д (70) 2002/03 «Бавария» 39 6 Чемпион (75) «Бавария» (75) 2003/04 «Вердер» 39 4 Чемпион (74) «Вердер» (74) 2004/05 «Бавария» 34 0 Чемпион (77) «Бавария» (77) 2005/06 «Бавария» 44 6 Чемпион (75) «Бавария» (75) 2006/07 «Вердер» 36 0 3-е место (66) «Штутгарт» (70) 2007/08 «Бавария» 36 0 Чемпион (76) «Бавария» (76) 2008/09 «Хоффенхайм» 35 0 7-е место (55) «Вольфсбург» (69) 2009/10 «Байер» 35 1 4-е место (59) «Бавария» (70) 2010/11 «Боруссия» Д 43 10 Чемпион (75) «Боруссия» Д (75) 2011/12 «Бавария» 37 3 2-е место (73) «Боруссия» Д (81) 2012/13 «Бавария» 42 9 Чемпион (91) «Бавария» (91) 2013/14 «Бавария» 47 10 Чемпион (90) «Бавария» (90) 2014/15 «Бавария» 45 11 Чемпион (79) «Бавария» (79) 2015/16 «Бавария» 46 8 Чемпион (88) «Бавария» (88) 2016/17 «Бавария» 42 3 Чемпион (82) «Бавария» (82) 2017/18 «Бавария» 41 11 Чемпион (84) «Бавария» (84) 2018/19 «Боруссия» Д 42 6 ? ?

*курсивом обозначены зимние чемпионы, которые не сумели выиграть «Серебряную Салатницу».

В последних 23 сезонах Бундеслиги команда, выигравшая первый круг, в итоге занимала:

1-е место – 17 раз (74%)

2-е место – 3 раза (13%)

3-е, 4-е и 7-е места – по одному разу (по 4.3%)

1. Три четверти немецких зимних чемпионов выиграли «Серебряную Салатницу» в последних 23 сезонах.

2. Упускали титул: «Байер» (дважды), «Бавария», «Вердер», «Хоффенхайм» и «Шальке». Ниже всех из зимних чемпионов пал «Хоффенхайм», скатившийся в итоговой таблице на седьмое место.

3. «Бавария» выиграла 15 чемпионских титулов в предыдущих 23 розыгрышах чемпионата Германии. Настоящий гегемон.

4. Дортмундская «Боруссия» дважды с середины 90-х становилась зимним чемпионом и всегда превращала локальное достижение в реальный титул. Кроме того, «шмели» два раза выигрывали Бундеслигу не будучи лидером к экватору турнира. «Бавария» тоже поступала так дважды, «Штутгарт» и «Вольфсбург» - по разу.

5. Во всех шести случаях, когда зимний чемпион не достигал первого места в итоговой таблице, преимущество над ближайшим противником после первого круга не превышало трех очков. Сейчас «Боруссия» опережает «Баварию» на 6 баллов, такой отрыв не отыгрывался.

Будущие чемпионы Бундеслиги на экваторе сезона

Теперь зайдем немного с другой стороны.

Сезон Чемпион Будущий чемпион на экваторе: место (очки) Чемпион на финише: очки (отрыв от 2-го) 1995/96 «Боруссия» Д 1-место (40) 68 (+6) 1996/97 «Бавария» 1-место (36) 71 (+3) 1997/98 «Кайзерслаутерн» 1-место (39) 68 (+2) 1998/99 «Бавария» 1-место (41) 78 (+15) 1999/2000 «Бавария» 1-место (36) 73 (0) 2000/01 «Бавария» 3-е место (30) 63 (+1) 2001/02 «Боруссия» Д 2-е место (38) 70 (+1) 2002/03 «Бавария» 1-место (39) 75 (+16) 2003/04 «Вердер» 1-место (39) 74 (+6) 2004/05 «Бавария» 1-место (34) 77 (+14) 2005/06 «Бавария» 1-место (44) 75 (+5) 2006/07 «Штутгарт» 4-е место (32) 70 (+2) 2007/08 «Бавария» 1-место (36) 76 (+10) 2008/09 «Вольфсбург» 9-е место (26) 69 (+2) 2009/10 «Бавария» 3-е место (33) 70 (+5) 2010/11 «Боруссия» Д 1-место (43) 75 (+7) 2011/12 «Боруссия» Д 2-е место (34) 81 (+8) 2012/13 «Бавария» 1-место (42) 91 (+25) 2013/14 «Бавария» 1-место (47) 90 (+19) 2014/15 «Бавария» 1-место (45) 79 (+10) 2015/16 «Бавария» 1-место (46) 88 (10) 2016/17 «Бавария» 1-место (42) 82 (+15) 2017/18 «Бавария» 1-место (41) 84 (+21) 2018/19 ? ? ?

1. Только «Бавария» выигрывала чемпионат, создавая двузначное преимущество над ближайшим преследователем, причем мюнхенцы сделали это 10 раз. Рекорд – превосходство в 25 очков над дортмундской «Боруссией» в сезоне 2012/2013.

2. «Бавария» никогда в последних 23 сезонах не становилась чемпионом, занимая после первого круга второе место. 13 раз мюнхенцы выигрывали «Серебряную Салатницу» будучи зимними чемпионами, еще дважды – занимая третью строчку на экваторе чемпионата.

3. Самый впечатляющий рывок к «золоту» совершил «Вольфсбург» в кампании 2008/2009. После первого круга «волки» занимали 9-ю строчку и отставали от лидера на 9 очков, а к финишу сезона пришли первыми, причем зимнего чемпиона («Хоффенхайм») опередили на 14 баллов.