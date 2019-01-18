Перед рестартом Бундеслиги. Держись, «Боруссия»!

Сегодня стартует второй круг Бундеслиги, и «Бавария» постарается пятничным вечером выиграть, чтобы оказать давление на лидера. «Соккер.ру» изучает пути к «Серебряной Салатнице».
«Бавария» одержала шесть подряд побед в чемпионатах Германии, превосходство мюнхенского гранда над остальными командами Бундеслиги огромно, со времен Юргена Клоппа никто не осмеливается высунуть нос. И вот, наконец, в Бундеслигу снова пришла чемпионская интрига. Снова поднялся «Дортмунд», где Люсьен Фавр ловко управляется с талантливой молодежью. На зимнюю паузу «Боруссия» ушла с шестиочковым отрывом от «Баварии», которая не собирается отказываться от притязаний на титул. Шесть очков преимущества – это много или мало? Не узнаем, пока не проведем сравнение! Для начала изучим таблицу немецких зимних чемпионов и их судьбы. Начнем с сезона 1995/1996, когда в Бундеслиге выступало 18 команд и применялась современная система подсчета очков (3 балла за победу).
|
Сезон
|
Зимний чемпион (после 1-го круга)
|
Очки
|
Отрыв от
2-го места
|
На финише сезона (очки)
|
Реальный чемпион (очки)
|
1995/96
|
«Боруссия» Д
|
40
|
2
|
Чемпион (68)
|
«Боруссия» Д (68)
|
1996/97
|
«Бавария»
|
36
|
2
|
Чемпион (71)
|
«Бавария» (71)
|
1997/98
|
«Кайзерслаутерн»
|
39
|
4
|
Чемпион (68)
|
«Кайзерслаутерн» (68)
|
1998/99
|
«Бавария»
|
41
|
6
|
Чемпион (78)
|
«Бавария» (78)
|
1999/2000
|
«Бавария»
|
36
|
2
|
Чемпион (73)
|
«Бавария» (73)
|
2000/01
|
«Шальке»*
|
33
|
2
|
2-е место (62)
|
«Бавария» (63)
|
2001/02
|
«Байер»
|
39
|
1
|
2-е место (69)
|
«Боруссия» Д (70)
|
2002/03
|
«Бавария»
|
39
|
6
|
Чемпион (75)
|
«Бавария» (75)
|
2003/04
|
«Вердер»
|
39
|
4
|
Чемпион (74)
|
«Вердер» (74)
|
2004/05
|
«Бавария»
|
34
|
0
|
Чемпион (77)
|
«Бавария» (77)
|
2005/06
|
«Бавария»
|
44
|
6
|
Чемпион (75)
|
«Бавария» (75)
|
2006/07
|
«Вердер»
|
36
|
0
|
3-е место (66)
|
«Штутгарт» (70)
|
2007/08
|
«Бавария»
|
36
|
0
|
Чемпион (76)
|
«Бавария» (76)
|
2008/09
|
«Хоффенхайм»
|
35
|
0
|
7-е место (55)
|
«Вольфсбург» (69)
|
2009/10
|
«Байер»
|
35
|
1
|
4-е место (59)
|
«Бавария» (70)
|
2010/11
|
«Боруссия» Д
|
43
|
10
|
Чемпион (75)
|
«Боруссия» Д (75)
|
2011/12
|
«Бавария»
|
37
|
3
|
2-е место (73)
|
«Боруссия» Д (81)
|
2012/13
|
«Бавария»
|
42
|
9
|
Чемпион (91)
|
«Бавария» (91)
|
2013/14
|
«Бавария»
|
47
|
10
|
Чемпион (90)
|
«Бавария» (90)
|
2014/15
|
«Бавария»
|
45
|
11
|
Чемпион (79)
|
«Бавария» (79)
|
2015/16
|
«Бавария»
|
46
|
8
|
Чемпион (88)
|
«Бавария» (88)
|
2016/17
|
«Бавария»
|
42
|
3
|
Чемпион (82)
|
«Бавария» (82)
|
2017/18
|
«Бавария»
|
41
|
11
|
Чемпион (84)
|
«Бавария» (84)
|
2018/19
|
«Боруссия» Д
|
42
|
6
|
?
|
?
*курсивом обозначены зимние чемпионы, которые не сумели выиграть «Серебряную Салатницу».
В последних 23 сезонах Бундеслиги команда, выигравшая первый круг, в итоге занимала:
1-е место – 17 раз (74%)
2-е место – 3 раза (13%)
3-е, 4-е и 7-е места – по одному разу (по 4.3%)
1. Три четверти немецких зимних чемпионов выиграли «Серебряную Салатницу» в последних 23 сезонах.
2. Упускали титул: «Байер» (дважды), «Бавария», «Вердер», «Хоффенхайм» и «Шальке». Ниже всех из зимних чемпионов пал «Хоффенхайм», скатившийся в итоговой таблице на седьмое место.
3. «Бавария» выиграла 15 чемпионских титулов в предыдущих 23 розыгрышах чемпионата Германии. Настоящий гегемон.
4. Дортмундская «Боруссия» дважды с середины 90-х становилась зимним чемпионом и всегда превращала локальное достижение в реальный титул. Кроме того, «шмели» два раза выигрывали Бундеслигу не будучи лидером к экватору турнира. «Бавария» тоже поступала так дважды, «Штутгарт» и «Вольфсбург» - по разу.
5. Во всех шести случаях, когда зимний чемпион не достигал первого места в итоговой таблице, преимущество над ближайшим противником после первого круга не превышало трех очков. Сейчас «Боруссия» опережает «Баварию» на 6 баллов, такой отрыв не отыгрывался.
Будущие чемпионы Бундеслиги на экваторе сезона
Теперь зайдем немного с другой стороны.
|
Сезон
|
Чемпион
|
Будущий чемпион на экваторе: место (очки)
|
Чемпион на финише: очки (отрыв от 2-го)
|
1995/96
|
«Боруссия» Д
|
1-место (40)
|
68 (+6)
|
1996/97
|
«Бавария»
|
1-место (36)
|
71 (+3)
|
1997/98
|
«Кайзерслаутерн»
|
1-место (39)
|
68 (+2)
|
1998/99
|
«Бавария»
|
1-место (41)
|
78 (+15)
|
1999/2000
|
«Бавария»
|
1-место (36)
|
73 (0)
|
2000/01
|
«Бавария»
|
3-е место (30)
|
63 (+1)
|
2001/02
|
«Боруссия» Д
|
2-е место (38)
|
70 (+1)
|
2002/03
|
«Бавария»
|
1-место (39)
|
75 (+16)
|
2003/04
|
«Вердер»
|
1-место (39)
|
74 (+6)
|
2004/05
|
«Бавария»
|
1-место (34)
|
77 (+14)
|
2005/06
|
«Бавария»
|
1-место (44)
|
75 (+5)
|
2006/07
|
«Штутгарт»
|
4-е место (32)
|
70 (+2)
|
2007/08
|
«Бавария»
|
1-место (36)
|
76 (+10)
|
2008/09
|
«Вольфсбург»
|
9-е место (26)
|
69 (+2)
|
2009/10
|
«Бавария»
|
3-е место (33)
|
70 (+5)
|
2010/11
|
«Боруссия» Д
|
1-место (43)
|
75 (+7)
|
2011/12
|
«Боруссия» Д
|
2-е место (34)
|
81 (+8)
|
2012/13
|
«Бавария»
|
1-место (42)
|
91 (+25)
|
2013/14
|
«Бавария»
|
1-место (47)
|
90 (+19)
|
2014/15
|
«Бавария»
|
1-место (45)
|
79 (+10)
|
2015/16
|
«Бавария»
|
1-место (46)
|
88 (10)
|
2016/17
|
«Бавария»
|
1-место (42)
|
82 (+15)
|
2017/18
|
«Бавария»
|
1-место (41)
|
84 (+21)
|
2018/19
|
?
|
?
|
?
1. Только «Бавария» выигрывала чемпионат, создавая двузначное преимущество над ближайшим преследователем, причем мюнхенцы сделали это 10 раз. Рекорд – превосходство в 25 очков над дортмундской «Боруссией» в сезоне 2012/2013.
2. «Бавария» никогда в последних 23 сезонах не становилась чемпионом, занимая после первого круга второе место. 13 раз мюнхенцы выигрывали «Серебряную Салатницу» будучи зимними чемпионами, еще дважды – занимая третью строчку на экваторе чемпионата.
3. Самый впечатляющий рывок к «золоту» совершил «Вольфсбург» в кампании 2008/2009. После первого круга «волки» занимали 9-ю строчку и отставали от лидера на 9 очков, а к финишу сезона пришли первыми, причем зимнего чемпиона («Хоффенхайм») опередили на 14 баллов.