Первый серьезный тест для Сульшера

вчера, 09:55

«Соккер.ру» предлагает сделать ставки на видный матч дня. Почеттино и Сульшер часто добиваются успехов, но кто победит сегодня?

Часть звезд «Манчестер Юнайтед» выбрали тотемным животным символ 2019 года по китайскому календарю – земляную свинку, ведь стоило «сплавить» Моуриньо, как вдруг оказалось, что умеют попадать по мячу, а не просто получать миллионы за тренировки. В результате выиграли пять матчей подряд с разницей 16:3.

И все под руководством «убийцы с лицом ребенка». «Красный» Манчестер ожидаемо в восторге от тренера Оле-Гуннара. Позволил игрокам расслабиться, подлизался к давним работникам клуба, ведь помнит (уточнил через Каррика), как зовут их детей, и спрашивает, кто как поживает.

Распустили слух, что норвежца консультирует сэр Алекс – славная городская легенда. Доволен Погба, в восторге Лингард, рад Рэшфорд. Хвалит тренера Лукаку. Шоу и Санчес, понятное дело, рады уходу Моуриньо. В штаб вернули Майка Фелана – помощника сэра Алекса, Сульшер не грузит тактикой, вот только во всей этой истории, политой кленовым сиропом, есть один изъян.

Видим обычный «медовый месяц» тренера и команды, которая разлюбила прошлого наставника. «Кардифф», «Хаддерсфилд», «Борнмут», «Ньюкасл» и «Рэдинг» побеждены. Но впереди «Тоттенхэм», «Арсенал», «Лестер», ПСЖ и «Ливерпуль» - соперники куда солиднее. И непростая серия, где также вплетены три других поединка, стартует в гостях у «шпор», где МЮ уступал не раз.

Составы и тактика

Сульшер не нагружает неокрепшие умы игроков МЮ тактикой? Ничего удивительного, остался «багаж Моуриньо», командный организм перенасыщен знаниями об «автобусах». Схема «4-3-3» осталась. Янг справа, Шоу слева, Джонс и Линделеф в центре защиты – Де Хеа такое сочетание уже видел. Матич, Эррера и Погба в центре поля, три в линию в атаке – ничего нового.

Ну или два в оттяжке по флангам, а один игрок повыше. Лукаку может выйти сегодня, а может остаться в запасе, чтобы усилить игру по ходу непростого матча, в котором «Тоттенхэм» по праву считают фаворитом. Почеттино болел за МЮ , когда смотрел на «Камп Ноу» финал, в котором «Баварии» забил именно Сульшер – признался перед матчем, что наслаждался эпичной развязкой, но в тренерском ремесле ушел дальше, чем норвежец.

У «Тоттенхэма» есть несколько схем, а против МЮ может сработать даже сиюминутная тактика «4-3-1-2», ведь если в центре атаки поддержать Кейна с помощью Сона (или Моуры, если бразилец в порядке), то у Де Хеа будет немало работы. МЮ пропускал и от менее опасных в атаке соперников, чем «Тоттенхэм». Эриксен, Алли, Винкс и Сиссоко способны справиться с хавбеками МЮ , хотя лондонцев должна насторожить «легковесность» такого сочетания.

Но все может изменить выход Вертонгена, если Ян успел оправиться после травмы. Но без него Давинсон и Тоби вполне могут остановить атаку МЮ при поддержке Триппьера и Дэвиса (Роуза). У Почеттино немало кадровых и тактических вариантов – Сон, Эриксен и Алли являются подвижными атакующими игроками, будут менять позиции. Впрочем, Уинкс молодой и легковесный, и если его продавят – Дайер только-только вернулся после травмы, то станет веселее.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм» (4-3-2-1): Льорис – Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис (Роуз) – Сиссоко, Уинкс, Эриксен – Алли, Сон – Кейн.

«Манчестер Юнайтед» (4-3-2-1): Де Хеа – Янг, Джонс, Линделеф, Шоу – Матич, Погба, Эррера – Лингард, Марсьяль – Рэшфорд.

Ключевые противостояния

Почеттино – Сульшер. Главная дуэль матча, поскольку если «шпоры» включат привычные скорости, а Маурисио правильно расставит ловушки, то Оле-Гуннар впервые проиграет в качестве наставника МЮ , причем уступит примерно так, как проигрывал Моуриньо. Ведь Жозе ушел, а старая команда осталась.

Кейн – Джонс и Линделеф. Для Харри важно доказывать космический уровень работы у чужих ворот, ведь за ним охотятся «Реал» и «Барселона». Англичанин может озадачить оборону Де Хеа без дисквалифицированного Байи, а поскольку Смоллинг набирает форму, то даже выбрать рослого парня для персональной борьбы не получится.

Алли, Эриксен и Сон – Погба, Эррера и Матич. У «шпор» каждый хавбек может играть как роль Крооса или Модрича, так и работать чуть ли не в линии атаки, как любят Алли и Сон. Понятно, что Эриксен больше любит проникающие передачи из глубины, но Погба, Матич и Эррера допустили достаточно ошибок в защите, чтобы Почеттино просил свою тройку диспетчеров играть повыше и агрессивнее.

Триппьер и Сиссоко – Марсьяль и Шоу. На этом фланге у МЮ даже может быть преимущество, поскольку француз из «шпор» располагается глубоко, француз из «Юнайтед» умеет порадовать в атаке, а Триппьер никогда не был великим защитником. Зато атаковать может, и если Сон и Алли будут захаживать в эту зону, то вспомним, что и Люк Шоу не без греха.

Рэшфорд (Лукаку) – Алдервейрелд и Санчес. Вертонген помогает делать защиту «Тоттенхэма» солиднее и сильнее, неслучайно до Ван Дейка он был последним защитником, который получал награду «Игрок месяца в АПЛ ». Но Ян восстанавливается, так что для Рэшфорда и Лукаку это шанс – если МЮ не забьет в гостях, то вряд ли агрессивный и не старый «Тоттенхэм» согласится на пенсионерскую ничью 0:0.

Любопытные факты накануне «Тоттенхэм» - МЮ

• в гостях МЮ не обыгрывал «Тоттенхэм» с 2013 года, то есть после Фергюсона 6 матчей – 0 побед, 3 мировых и 3 поражения подряд. Голов, к сожалению, в этих играх забито не очень много, ведь есть у поединка одна особенность;

• в 10 последних матчах между клубами только 2 раза оба забивали, в 8 случаях или не было голов, или отличался победитель. Стили команд сочетаются так, что или видим счет 2:1, или забивает одна сторона – гол или сразу три;

• 3:0, 2:1, 2:0 – вот так Почеттино встречает «Манчестер Юнайтед» нового времени на родном стадионе, и на «Уайт Харт Лейн», и на «Уэмбли». В гостях уступал, но в первом круге бил МЮ 0:3 – причина для команды Сульшера настроиться серьезно;

• справедливо хвалят МЮ за крутую серию из 5 побед – Сульшер повторил рекорд сэра Мэтта Басби, если учитывать кубковый поединок, но Почеттино в 6 последних играх увидел 23 забитых «шпорами» мяча, и хотя влетели «Вулвз», до матча с «Челси» шли четко;

• сегодня могут сразиться действующий и будущий наставники МЮ . «Шпоры» не хотят отпускать Почеттино в Манчестер, но если Маурисио победит Сульшера – аппетит только разыграется. Леви якобы отказывается даже от 50 млн фунтов компенсации за тренера.

Прогноз «Соккер.ру»: Сульшер обещал атаковать в гостях, «Тоттенхэм» явно подустал рубиться одним составом, но сидеть в обороне не умеет – ждем футбол с разменом ударами и не исключаем ничью.