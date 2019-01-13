Вероятность переворота. «Зенит» - пятый, «Спартак» - чемпион?

вчера, 19:10

Не только фанаты команды Семака, но и спартаковцы верят в чемпионство. «Соккер.ру» оценивает возможность большого переворота в таблице РПЛ .

Традиция болеет за «Зенит»

В российском футболе «зимний чемпион» при «осень-весна» только один раз терял первое место, добытое до нового года. Речь о совместном лидерстве «Зенита» и «Локомотива» и о рывке ЦСКА весной 2014 года. Знаете, что объединяет тот сезон с новым? Лидеры ушли на зимнюю паузу, опережая ближайшего преследователя всего на один пункт.

В основном к весне готовился фаворит, который отрывался на 5-8 пунктов. И только однажды ЦСКА подпустил после 18 туров преследователя на расстояние вытянутой руки – одной победы в очном матче, но удержался на вершине. Также важно отметить, что когда «Локомотив» уходил праздновать Новый год после 20 туров, а не 17, и имел 8 пунктов перевеса, в его победе сомневались.

Сейчас «Зенит» опережает «Краснодар» на одно очко. Причем у команды Семака худший показатель лидера зимы за всю историю турниров по новой системе. 34 пункта – очень мало для уверенности в завтрашнем дне. У «Спартака» после 17 туров было 40 очков в чемпионском сезоне, а у «Локомотива» - 36, хотя чаще будущие чемпионы набирали больше пунктов.

Последний раз будущий чемпион собрал 34 очка после 17 матчей десять лет назад – «Рубин». Но у казанской команды было три поражения и четыре мировых, а у «Зенита» пять неудач и одна ничья. То есть соперники осведомлены, что Семак может и будет терять очки. С другой стороны, «Зенит» обычно в 13 последних турах набирает от 20 до 30 пунктов, и если пройдут ближе к верхней отметке, то получится 62-64 пункта.

Чемпионы России по системе «осень-весна» собирают в районе 64 очков – с одним падением до 60 («Локомотив») и одним скачком до 69 («Спартак»). Колебания серьезные, но традиция, что в большинстве случаев «зимний чемпион» не позорится по весне, существует. Поэтому классический сценарий ведет к чемпионству «Зенита». Но не все так просто.

Равенство на стороне интриги

Давненько чемпионская борьба не велась между настолько равными соперниками. По делу ругали «Локомотив» и «Спартак» - чемпионы последних лет провалили старт сезона (команда Семина) и развалились изнутри (команда Карреры). Но при этом им до «Зенита» всего шесть пунктов.

ЦСКА в 2014-м после 22 туров отставал от «Локомотива» на 7 пунктов, а у Семина и Кононова на пять матчей больше. В том сезоне «Локомотив» и «Зенит» не были готовы обеспечить себе солидный отрыв. Также тогда «Динамо» и ЦСКА финишировали выше «Спартака», хотя «красно-белые» пришли к решающему отрезку с равными показателями с соседями. В итоге отпустили ЦСКА на целых 14 пунктов!

Редко, но такие сезоны случаются. Если заглянуть «под крышечку» посуды, где готовят чемпионское варево, то обнаружим любопытные детали. По забитым голам «Зенит» оторвался от тульского «Арсенала», но бывшая команда Кононова наравне с ЦСКА и «Локомотивом» и пока выше «Спартака». А «Краснодар» на первом месте, то есть Семак на грозных форвардов положиться не может.

В обороне надежнее всех ЦСКА . Но дальше идет «Ростов», на четвертом месте «Динамо», на пятом – «Рубин». Карпин, Хохлов и Бердыев увидели меньше результативных ошибок своих защитников, чем наставники «Зенита» (7-е место в РПЛ ), «Локомотива» (8-я строчка) и «Спартака» (девятые в таблице по пропущенным мячам). Середняки спокойно повторяют и превосходят показатели фаворитов.

О чем это говорит? Даже если оценивать по xGA – качество моментов соперников, поводов хвалить «Зенит», «Краснодар» или «Спартак» не найдете. А «Локомотив» ниже всех названных, на 11-м месте в РПЛ . Получается, ЦСКА выдал удачный отрезок в обороне, «Краснодару» отсыпал голов 18-летний нападающий Сулейманов – разница с «Зенитом» всего четыре гола, а Шапи забил пять раз.

Но нет ни одной команды с цельной картинкой. Мог выделиться «Локомотив», учитывая летнее усиление и опыт лидеров и тренера. Мог заметно рвануть «Спартак» - до травмы Жиго неплохо получалось как минимум в защите. У «Зенита» был повод закончить 2018 год с отрывом в семь пунктов. А так лишь беспечность «Краснодара», который дома не забил второй мяч «Уфе», оставила Семака на первой строчке.

Очные матчи определят победителя

Раньше выше в таблице при равенстве пунктов оказывалась команда, которая собрала большее количество побед во всех играх. Сейчас места распределяют согласно результатам матчей между собой. «Зенит» в первом круге не обыграл ЦСКА и «Спартак» - поражение и ничья, причем со вторыми провели домашний матч, в гостях будет сложнее. Непросто будет получить преимущество по личным встречам.

Лидер выиграл у «Краснодара» и «Локомотива», но дома, а на выезде команда Семака выступает не так удачно, как на стадионе «Санкт-Петербург». Параллельно «Спартак» заработал преимущество над «Локомотивом» - ничья и победа во втором круге. В случае победы над «Зенитом» тоже будет выше при равенстве пунктов. Также обыграли на выезде «Краснодар» - 1:0, и не уступили в гостях ЦСКА – 1:1.

Если «Спартак» удачно сыграет с прямыми соперниками весной, чем осенью, то одного хорошего матча с «Зенитом» хватит, чтобы отрыв сократился до трех пунктов. Все настолько запутано еще и из-за изменчивых результатов «Краснодара» с прямыми конкурентами. Уступили «Зениту» и «Спартаку», но переиграли ЦСКА и «Локомотив». Никто никого постоянно опережать не может.

Поэтому когда слышите от фанатов «Зенита» - Семшов и Орлов недавно высказались, или от футболистов «Спартака» - Фернандо будет верить в титул до дня, пока это математически возможно, не насмехайтесь над ними. Все смотрят в будущее с надеждой, и, как Ганчаренко – предпочитая не оглядываться. Матчи с «Реалом» были в прошлом году, но если ЦСКА выдаст серию из 5-6 побед на старте, переигрывая конкурентов – могут стать чемпионами.

Несколько схваток могут все изменить

В 29-м туре «Зениту» играть в Ростове-на-Дону, и хотя Карпин не конкурент, матч может быть решающим для лидера и его прямых соперников. В 28-м туре игра «Зенита» и ЦСКА – сложно обхитрить Ганчаренко и его молодую команду даже дома. А 17 марта – представьте себе погоду в Москве, «Зениту» надо рубиться со «Спартаком».

Одного подобного матча достаточно, чтобы вдохновиться на подвиги. Удачную серию может начать любой из первой пятерки. Черчесов правильно оценивает чемпионат, многие игры которого смотрит вживую – нет ни одной команды, которая избежала бы спадов. И весной таких коллективов не будет, хотя понятно, что Семак, Мусаев, Ганчаренко, Кононов и Семин мечтают об отрезке из 13 матчей без поражений.

Вот только рекордной серии без поражений в этом году исполнится 14 лет – «Локомотив» 27 матчей никому не уступал. А всем новым претендентам на первую строчку, кроме команды Семина и Кононова, предстоит сыграть между собой. И поединок «Локомотива» и «Краснодара» для чемпионской интриги не менее важен, чем матч «Спартака» и «Зенита».

Без учета середняков, которые обожают отбирать у лидеров очки, без учета влияния на команды Семака и Мусаева матчей еврокубков, без теорий заговора и судейского фактора достаточно поводов, чтобы четвертый и пятый клуб РПЛ – «Спартак» и «Локомотив», верили в возможность оказаться на первом месте. В надеждах ЦСКА и «Краснодара» тоже нет сомнений.

«Зенит» Семака можно поблагодарить – за пару туров вернули чемпионскую интригу. Даже шансы «Спартака» не кажутся призрачными, ведь достаточно обыграть дома петербуржцев и краснодарцев, чтобы сократить отрыв первых до трех пунктов, а вторых – до двух. Даже если параллельно ЦСКА соберет победы, то с ними тоже предстоит ответный поединок, и тоже дома. Всего три матча «Спартака» могут перекроить представления о том, кто фаворит, а впереди целых 13 туров.

Понятно, что вероятность финиша «Зенита» именно на пятой строчке сейчас самая низкая из всех оцениваемых. Но им до места, которое заняли в прошлом году, всего шесть пунктов или два поражения, которыми завершили первую часть сезона. При Манчини после 17 туров у «Зенита» было 33 очка, сейчас всего на одно больше - 34. Причем в прошлый раз пропустили выше «Краснодар» и «Спартак», которых изначально опережали на пять и шесть пунктов.