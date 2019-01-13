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Вероятность переворота. «Зенит» - пятый, «Спартак» - чемпион?

вчера, 19:10

Не только фанаты команды Семака, но и спартаковцы верят в чемпионство. «Соккер.ру» оценивает возможность большого переворота в таблице РПЛ.

Традиция болеет за «Зенит»

В российском футболе «зимний чемпион» при «осень-весна» только один раз терял первое место, добытое до нового года. Речь о совместном лидерстве «Зенита» и «Локомотива» и о рывке ЦСКА весной 2014 года. Знаете, что объединяет тот сезон с новым? Лидеры ушли на зимнюю паузу, опережая ближайшего преследователя всего на один пункт.

В основном к весне готовился фаворит, который отрывался на 5-8 пунктов. И только однажды ЦСКА подпустил после 18 туров преследователя на расстояние вытянутой руки – одной победы в очном матче, но удержался на вершине. Также важно отметить, что когда «Локомотив» уходил праздновать Новый год после 20 туров, а не 17, и имел 8 пунктов перевеса, в его победе сомневались.

Сейчас «Зенит» опережает «Краснодар» на одно очко. Причем у команды Семака худший показатель лидера зимы за всю историю турниров по новой системе. 34 пункта – очень мало для уверенности в завтрашнем дне. У «Спартака» после 17 туров было 40 очков в чемпионском сезоне, а у «Локомотива» - 36, хотя чаще будущие чемпионы набирали больше пунктов.

Последний раз будущий чемпион собрал 34 очка после 17 матчей десять лет назад – «Рубин». Но у казанской команды было три поражения и четыре мировых, а у «Зенита» пять неудач и одна ничья. То есть соперники осведомлены, что Семак может и будет терять очки. С другой стороны, «Зенит» обычно в 13 последних турах набирает от 20 до 30 пунктов, и если пройдут ближе к верхней отметке, то получится 62-64 пункта.

Чемпионы России по системе «осень-весна» собирают в районе 64 очков – с одним падением до 60 («Локомотив») и одним скачком до 69 («Спартак»). Колебания серьезные, но традиция, что в большинстве случаев «зимний чемпион» не позорится по весне, существует. Поэтому классический сценарий ведет к чемпионству «Зенита». Но не все так просто. 

Равенство на стороне интриги

Давненько чемпионская борьба не велась между настолько равными соперниками. По делу ругали «Локомотив» и «Спартак» - чемпионы последних лет провалили старт сезона (команда Семина) и развалились изнутри (команда Карреры). Но при этом им до «Зенита» всего шесть пунктов.

ЦСКА в 2014-м после 22 туров отставал от «Локомотива» на 7 пунктов, а у Семина и Кононова на пять матчей больше. В том сезоне «Локомотив» и «Зенит» не были готовы обеспечить себе солидный отрыв. Также тогда «Динамо» и ЦСКА финишировали выше «Спартака», хотя «красно-белые» пришли к решающему отрезку с равными показателями с соседями. В итоге отпустили ЦСКА на целых 14 пунктов!

Редко, но такие сезоны случаются. Если заглянуть «под крышечку» посуды, где готовят чемпионское варево, то обнаружим любопытные детали. По забитым голам «Зенит» оторвался от тульского «Арсенала», но бывшая команда Кононова наравне с ЦСКА и «Локомотивом» и пока выше «Спартака». А «Краснодар» на первом месте, то есть Семак на грозных форвардов положиться не может.

В обороне надежнее всех ЦСКА. Но дальше идет «Ростов», на четвертом месте «Динамо», на пятом – «Рубин». Карпин, Хохлов и Бердыев увидели меньше результативных ошибок своих защитников, чем наставники «Зенита» (7-е место в РПЛ), «Локомотива» (8-я строчка) и «Спартака» (девятые в таблице по пропущенным мячам). Середняки спокойно повторяют и превосходят показатели фаворитов.

О чем это говорит? Даже если оценивать по xGA – качество моментов соперников, поводов хвалить «Зенит», «Краснодар» или «Спартак» не найдете. А «Локомотив» ниже всех названных, на 11-м месте в РПЛ. Получается, ЦСКА выдал удачный отрезок в обороне, «Краснодару» отсыпал голов 18-летний нападающий Сулейманов – разница с «Зенитом» всего четыре гола, а Шапи забил пять раз.

Но нет ни одной команды с цельной картинкой. Мог выделиться «Локомотив», учитывая летнее усиление и опыт лидеров и тренера. Мог заметно рвануть «Спартак» - до травмы Жиго неплохо получалось как минимум в защите. У «Зенита» был повод закончить 2018 год с отрывом в семь пунктов. А так лишь беспечность «Краснодара», который дома не забил второй мяч «Уфе», оставила Семака на первой строчке.

Очные матчи определят победителя

Раньше выше в таблице при равенстве пунктов оказывалась команда, которая собрала большее количество побед во всех играх. Сейчас места распределяют согласно результатам матчей между собой. «Зенит» в первом круге не обыграл ЦСКА и «Спартак» - поражение и ничья, причем со вторыми провели домашний матч, в гостях будет сложнее. Непросто будет получить преимущество по личным встречам.

Лидер выиграл у «Краснодара» и «Локомотива», но дома, а на выезде команда Семака выступает не так удачно, как на стадионе «Санкт-Петербург». Параллельно «Спартак» заработал преимущество над «Локомотивом» - ничья и победа во втором круге. В случае победы над «Зенитом» тоже будет выше при равенстве пунктов. Также обыграли на выезде «Краснодар» - 1:0, и не уступили в гостях ЦСКА – 1:1.

Если «Спартак» удачно сыграет с прямыми соперниками весной, чем осенью, то одного хорошего матча с «Зенитом» хватит, чтобы отрыв сократился до трех пунктов. Все настолько запутано еще и из-за изменчивых результатов «Краснодара» с прямыми конкурентами. Уступили «Зениту» и «Спартаку», но переиграли ЦСКА и «Локомотив». Никто никого постоянно опережать не может.
Поэтому когда слышите от фанатов «Зенита» - Семшов и Орлов недавно высказались, или от футболистов «Спартака» - Фернандо будет верить в титул до дня, пока это математически возможно, не насмехайтесь над ними. Все смотрят в будущее с надеждой, и, как Ганчаренко – предпочитая не оглядываться. Матчи с «Реалом» были в прошлом году, но если ЦСКА выдаст серию из 5-6 побед на старте, переигрывая конкурентов – могут стать чемпионами.

Несколько схваток могут все изменить

В 29-м туре «Зениту» играть в Ростове-на-Дону, и хотя Карпин не конкурент, матч может быть решающим для лидера и его прямых соперников. В 28-м туре игра «Зенита» и ЦСКА – сложно обхитрить Ганчаренко и его молодую команду даже дома. А 17 марта – представьте себе погоду в Москве, «Зениту» надо рубиться со «Спартаком».

Одного подобного матча достаточно, чтобы вдохновиться на подвиги. Удачную серию может начать любой из первой пятерки. Черчесов правильно оценивает чемпионат, многие игры которого смотрит вживую – нет ни одной команды, которая избежала бы спадов. И весной таких коллективов не будет, хотя понятно, что Семак, Мусаев, Ганчаренко, Кононов и Семин мечтают об отрезке из 13 матчей без поражений.

Вот только рекордной серии без поражений в этом году исполнится 14 лет – «Локомотив» 27 матчей никому не уступал. А всем новым претендентам на первую строчку, кроме команды Семина и Кононова, предстоит сыграть между собой. И поединок «Локомотива» и «Краснодара» для чемпионской интриги не менее важен, чем матч «Спартака» и «Зенита».

Без учета середняков, которые обожают отбирать у лидеров очки, без учета влияния на команды Семака и Мусаева матчей еврокубков, без теорий заговора и судейского фактора достаточно поводов, чтобы четвертый и пятый клуб РПЛ – «Спартак» и «Локомотив», верили в возможность оказаться на первом месте. В надеждах ЦСКА и «Краснодара» тоже нет сомнений.

«Зенит» Семака можно поблагодарить – за пару туров вернули чемпионскую интригу. Даже шансы «Спартака» не кажутся призрачными, ведь достаточно обыграть дома петербуржцев и краснодарцев, чтобы сократить отрыв первых до трех пунктов, а вторых – до двух. Даже если параллельно ЦСКА соберет победы, то с ними тоже предстоит ответный поединок, и тоже дома. Всего три матча «Спартака» могут перекроить представления о том, кто фаворит, а впереди целых 13 туров.

Понятно, что вероятность финиша «Зенита» именно на пятой строчке сейчас самая низкая из всех оцениваемых. Но им до места, которое заняли в прошлом году, всего шесть пунктов или два поражения, которыми завершили первую часть сезона. При Манчини после 17 туров у «Зенита» было 33 очка, сейчас всего на одно больше - 34. Причем в прошлый раз пропустили выше «Краснодар» и «Спартак», которых изначально опережали на пять и шесть пунктов.

Чаще всего осенний чемпион уверенно доводит сезон до титула, но вряд ли сейчас тот случай. И «Зенит» не настолько силен, чтобы не переживать, опережая «Краснодар» на одно очко, а ЦСКА – на четыре, и каждый из преследователей максимум не показал. А когда конкуренты играли удачнее, то все сумели опередить «Зенит». Редкий случай – на чемпионство должны ставить пять клубов.  

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112910415
112910415
   110 / 702
сегодня в 08:24
Довольно очевидно, что...
( не закончу фразу из принципа
всё равно у каждого свои очевидности )
Угро Finn
Угро Finn ответил Конунг Рагнар
сегодня в 06:30
Ты сильно русский щто ле?
Угро Finn
Угро Finn ответил Serg_Diamond
сегодня в 06:28
Конявые будут ниже Спартака. ИМХО
Угро Finn
Угро Finn ответил Serg_Diamond
сегодня в 06:26
Данунах?! Мы вас поимеем! :-))
Суеверный
Суеверный
   211 / 702
сегодня в 05:21
Вероятность подобного пренебрежимо мала.
Андрей Негодин
Андрей Негодин ответил Serg_Diamond
сегодня в 00:56
Про длину скамейки ЦСКА не надо петь военных песен - это давно не актуально - у них сейчас на каждую позицию есть замена, в линии полузащиты вообще перебор - Влашич, Дзагоев, Бистрович, Ахметов, Сигурдсон, Обляков, Бийоль, Кучаев,Ефремов, там же могут сыграть Набабкин и Хосонов - все эти парни реально готовы выйти, в линии нападения 5 напов - Чалов, Эрнандес, Нишимура, Жамалетдинов, Н'Диайе, там же готов сыграть Сигурдсон. В линии обороны есть Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин, Щенников, скоро восстановится Васин, а также готовы сыграть на фланге по необходимости Кучаев и Ефремов. Так что разговоры про длину скамейки в отношении ЦСКА уже не актуальны, тем более, у них в этом сезоне остался только чемпионат, в кубках они уже не участвуют.))) Так что, свинки, готовьтесь, скоро вас жарить будут)))
у спартака есть кому играть не смотри на молодёжь будут грызть землю , цска тоже моодёжь они тоже грызть землю будут а краснодар знак вопроса тренер никогда не тренеровал при зимней паузе такую команду сильную чтоб не перегорели а зенит пример прошлый год
papic337
papic337 ответил Аксинья
   626 / 702
сегодня в 00:08
Если Дюков сосватан на трон то чемпионом станет...угадайте с одного раза...
Оренбург?
papic337
papic337 ответил Serg_Diamond
   626 / 702
сегодня в 00:06
Чемпионат выиграет Краснодар (потому что у них реально игра хорошо поставлена и не было такой масштабной перестройки, как в ЦСКА), на втором месте будет ЦСКА (игра тоже отлично поставлена, но молодежь пока лихорадит, однако ниже второго они давно не опускались), потом Зенит (у них игра слабо поставлена, в Семака не верю, с этим составом им чемпионство не светит), а на каком месте будет свинарник - мне все равно)))
Спартак будет выше ЦСКА.
papic337
papic337 ответил Serg_Diamond
   626 / 702
сегодня в 00:05
Про длину скамейки ЦСКА не надо петь военных песен - это давно не актуально - у них сейчас на каждую позицию есть замена, в линии полузащиты вообще перебор - Влашич, Дзагоев, Бистрович, Ахметов, Сигурдсон, Обляков, Бийоль, Кучаев,Ефремов, там же могут сыграть Набабкин и Хосонов - все эти парни реально готовы выйти, в линии нападения 5 напов - Чалов, Эрнандес, Нишимура, Жамалетдинов, Н'Диайе, там же готов сыграть Сигурдсон. В линии обороны есть Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин, Щенников, скоро восстановится Васин, а также готовы сыграть на фланге по необходимости Кучаев и Ефремов. Так что разговоры про длину скамейки в отношении ЦСКА уже не актуальны, тем более, у них в этом сезоне остался только чемпионат, в кубках они уже не участвуют.))) Так что, свинки, готовьтесь, скоро вас жарить будут)))
Поглядим, посмотрим.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил papic337
   148 / 702
вчера в 22:29
Зенит продаёт Паредеса. Дзюба в одиночку чемпионство не вытянет. ЦСКА не хватит длины скамейки. В Спартаке сейчас зарплату получать есть кому, а играть не кому. Скорее всего чемпионом станет Краснодар. Чего ему от всей души желаю.
Про длину скамейки ЦСКА не надо петь военных песен - это давно не актуально - у них сейчас на каждую позицию есть замена, в линии полузащиты вообще перебор - Влашич, Дзагоев, Бистрович, Ахметов, Сигурдсон, Обляков, Бийоль, Кучаев,Ефремов, там же могут сыграть Набабкин и Хосонов - все эти парни реально готовы выйти, в линии нападения 5 напов - Чалов, Эрнандес, Нишимура, Жамалетдинов, Н'Диайе, там же готов сыграть Сигурдсон. В линии обороны есть Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин, Щенников, скоро восстановится Васин, а также готовы сыграть на фланге по необходимости Кучаев и Ефремов. Так что разговоры про длину скамейки в отношении ЦСКА уже не актуальны, тем более, у них в этом сезоне остался только чемпионат, в кубках они уже не участвуют.))) Так что, свинки, готовьтесь, скоро вас жарить будут)))
OLESOCC
OLESOCC ответил Zoigen47
   452 / 702
вчера в 22:26
Зенит не станет чемпионом. Даже при наличии максимальных ресурсов Питер не способен добиться цели. Единственный вариант для Питера - изменить правила и назначать чемпиона на сходках чиновников.
Те голова зачем, шапку носить?!.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   148 / 702
вчера в 22:14
Чемпионат выиграет Краснодар (потому что у них реально игра хорошо поставлена и не было такой масштабной перестройки, как в ЦСКА), на втором месте будет ЦСКА (игра тоже отлично поставлена, но молодежь пока лихорадит, однако ниже второго они давно не опускались), потом Зенит (у них игра слабо поставлена, в Семака не верю, с этим составом им чемпионство не светит), а на каком месте будет свинарник - мне все равно)))
Ваня лучший
Ваня лучший
   49 / 702
вчера в 22:00
Надо не гадать, а исходить из того, что Зенит проиграет как минимум 3 раза . Спартаку, Локо и Краснодару. Все может быть также а Ростове и Казани О каком чемпионства можно при этом говорить и мечтать . У Краснодара и Спартака шансов побольше. Про ЦСКА не говорю, т к. не хочу путать прогноз и пожелание
Zoigen47
Zoigen47
   373 / 702
вчера в 21:48
Зенит не станет чемпионом. Даже при наличии максимальных ресурсов Питер не способен добиться цели. Единственный вариант для Питера - изменить правила и назначать чемпиона на сходках чиновников.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил ДУХ Спартака
   161 / 702
вчера в 21:27
Питерскую 51ю ненавидит вся Россия, хотя зинка это не рос. клуб, а финно-угорский
МКС
МКС
   68 / 702
вчера в 21:23
    Danila Selin
    Danila Selin ответил борька
       587 / 702
    вчера в 20:50
    Как я не люблю таких вот товарищей, поливающих свое 62ов, а у чужих все круто. Чтож тогда коиентируете и смотрите? Никто не заставляет. И к слову, в любииых вами чемпионатах ТОП-5 тоде всё это присутствует и не в худшем колорите.
    Аксинья
    Аксинья
       174 / 702
    вчера в 20:49
    Если Дюков сосватан на трон то чемпионом станет...угадайте с одного раза...
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
       70 / 702
    вчера в 20:35
    Из статьи понял только то, что автор ни в чем не уверен, но статью написать было нужно, да и заголовок провокационный придумался) Зато в одном месте автор назвал спартак "Спартаком", так что в целом статья мне нравится)
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       230 / 702
    вчера в 19:50
    Зенит 5 - Спартак ФНЛ !
    Gelious
    Gelious
       42 / 702
    вчера в 19:33
    Спартак должен в первую очередь в Еврокубки попасть и продолжать радовать там всю Россию
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       251 / 702
    вчера в 19:30
    Эх, скорее бы уже начался наш футбол
    борька
    борька
       45 / 702
    вчера в 19:26
    Серенький чемпионат пройдет обычным темпом, .Газпровод займет первое место, как планировали, Неинтересный чемпионат, весь в грязных склоках, матчей интересных нет, кругом договорняк, заговоры игроков, матчи сливают, тренеров предают, игроков в тюрьме держат, лишь за то, что много платят , все какое то дутое, надутое, брехливое. Мрачный чемпионат!
    papic337
    papic337
       626 / 702
    вчера в 19:18
    Зенит продаёт Паредеса. Дзюба в одиночку чемпионство не вытянет. ЦСКА не хватит длины скамейки. В Спартаке сейчас зарплату получать есть кому, а играть не кому. Скорее всего чемпионом станет Краснодар. Чего ему от всей души желаю.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       15 / 702
    вчера в 19:15
    Спартак скорее всего в ФНЛ попадёт!!!
    ДУХ Спартака
    ДУХ Спартака
       19 / 702
    вчера в 19:12
    Спартак никто не воспринимает всерьез. Разве что аутсайдеры, как и он сам. ))))
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