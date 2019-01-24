Вопросы для ответов. Странности кадровой политики «Зенита»

вчера, 16:00

Результаты спаррингов не важны, но поражения никому не нравятся. Особенно, если «Соккер.ру» замечает, как ляпы подчеркивают огрехи всего сезона.

Где мотивация для вратаря?

Лунев не так давно играл в «Сатурне». И хотя вратарь приличный, основной в сборной России, его расхолаживает отсутствие реальной конкуренции клубе. Лодыгин долго куда-то уходит, Кержаков как бумеранг – куда не забрось, всегда возвращается, но не претендует на большее, чем роль резервиста. Бабурина сдали в Казань в военное училище имени генерала Бердыева, а Лунев решил не отбивать удар Смолова над ушами, и снова ошибся. Будь второй голкипер, который реально мог составить конкуренцию – Андрей не захотел бы возвращаться в прошлое, где его никто не знал, не было ни денег, ни перспектив.

В центре защиты коллекция?

Подумайте о сочетаемости Мевли, Нету, Ивановича, Мамманы и Скроботова. Последний слишком юный. Аргентинец легкий и показной жесткостью прикрывает отсутствие массы. Бано - банально не успевает. Четвертый Нету никогда и не успевал, а пятый Мевля чудно смотрелся в схеме с тремя центральными, когда рядом был Сесар Навас – своего вожака в линии защиты нет, поскольку Бранислав занимается тем же, что Кришито. Пытается спасти сам по себе. Нет идеальной связки в центре обороны «Зенита», причем покупка Ракицкого, раз Ярослав деградировал как игрок за последние пару лет, и давно не прибавляет так, как в молодости, может не решить проблемы. Возможно, будет шесть неплохих игроков, которые ни между собой, ни с фланговыми беками идеально не сочетаются.

Зачем мучить легенду клуба?

То Анюков лишь футболист для резервного состава, вроде Зырянова на склоне футбольных лет, то снова в основной обойме. И понятно, что Семак просьбой по старой дружбе помочь испортит впечатления от славной карьеры Анюкова в «Зените». Есть шанс выиграть чемпионский титул на прощание, но не исключен вариант, при котором именно Александр допустит решающие ошибки, поскольку окажется в основе из-за ужасной формы Смольникова. Почему не воспитывают молодых и рьяных? Вопрос к академии «Зенита» и тренерам, которые новых звезд не поставляют давно. Где доверие молодым? Вопрос не только по зоне правого латераля.

Как можно не искать опорника?

Краневиттер ужасно играл в центральной зоне еще при Манчини. Все фанаты догадались, что у бывшего игрока «Севильи» получается хуже, чем у другого с прошлым в Андалусии – Крыховяка в «Локомотиве». Гжегош осенью помог Денисову не опозориться на сто процентов. Игоря якобы хотели вернуть в «Зенит», но это была плохая идея. А хороших попросту нет. Паредес осенью наделал ошибок, поскольку из него никакой Пирло. Нобоа был травмирован, Маркизио не разрушитель. Теперь Леандро уходит, Оздоев не радует. Не только Смолов поймет, что надо смело идти к воротам «Зенита» по центру.

Без Паредеса найдется диспетчер?

Парадокс аргентинца, что в России не выкладывается. В ПСЖ или «Челси» будет стараться сильнее, бегать больше, но и когда ленится, то остается главным в «Зените» по качеству и мудрости передач. С мячом работает так, как никто другой не умеет. А Маркизио попросту не готов, ведь разучился серьезно относиться к футболу, когда перебрался на скамейку в «Ювентусе». Летом могли ссылаться на желание наиграть трио иностранцев. Но без Паредеса старики Нобоа и Маркизио не потянут. Диспетчера нет. Ни Кузяев, ни Дриусси не подойдут на эту роль. Как и Шатов с Эрнани. Но успеют ли кого-то найти, убедить, подписать и наиграть? Посмотрим, а до первой игры с «Фенербахче» менее трех недель.

Где долгожданная замена Кришито?

Вспомните прошлый сезон – Доменико сделал все, что мог. Был образцовым профессионалом в команде, не страдающей выветренностью подхода. Итальянец ушел красиво, как один из самых лучших левых защитников в истории «Зенита». Жирков сейчас с непонятной травмой и не факт, что вернется на уровень основного игрока лидера РПЛ просто в силу возраста. Доверять Набиуллину вряд ли стоит, поскольку у него явно синдром Щенникова – никак не может убить в себе хавбека, которого обучили играть слева в защите. Терентьеву для прогресса не хватает подсказок Бердыева, а Рибалта вовремя не нашел крутого иностранца. И часики тикают! Оставят пробоину слева – соперники ею воспользуются.

Сильный фланговый футбол не нужен?

У «Зенита» первое место по количеству кроссов во всей РПЛ – 93 штуки. Это только точные, ведь также лидируют по количеству неточных навесов с флангов – 274 плохие попытки. При этом нельзя сказать, что «Зенит» Семака ассоциируется с крутой фланговой игрой. Во-первых, Смольников и Набиуллин разочаровали осенью. Во-вторых, даже если бы Кокорину не пришлось обзывать людей «стадом баранов» в тюремных посланиях, а думал бы головой и играл сейчас в футбол, ни Александра, ни Мака, ни Дриусси с Шатовым нельзя даже близко сравнивать с Данни по работе по краю поля. Не хватает классных флангов, и возвращение Ригони проблему не решает – аргентинец в «Аталанте» использовался как второй форвард, темп на краю не задаст, это не второй Роббен.

Как собираются подменять Дзюбу?

Надеемся, с Артемом будет все в порядке весной в плане здоровья. Но как в «Зените» собираются компенсировать потерю Артема по любой футбольной причине – от мелкой травмы и дисквалификации до банальной усталости? Заболотный благодаря флешмобу шутников из популярного паблика занимает со своими голами первые места в опросах. Но в его игре нет ничего красивого и полезного для «Зенита». Ригони поставят в центр? Надеются на условный срок Кокорину? Но Александр потерял мышечную массу и форму. Форвардов подписывать не спешат, за Азмуна взялись лишь сейчас и пока ничего не решили. Вариант, при котором Дзюба уходит в АПЛ в «Зените», похоже, даже не рассматривали.

Почему совсем нет кадровой логики?

Вспомним «Уфу» Семака, чтобы увидеть, насколько состав «Зенита» не является отражением его тренерских предпочтений. Не могут качественно играть в три центральных защитника. Нет человека в обороне с шикарным длинным пасом – отсюда торги за Ракицкого. Вертикальные атаки не проходят. Еще в последнем сезоне с Халком и Виллашем-Боашем позиционные атаки не принесли титул, а соперники привыкли широко и глубоко держаться против «Зенита». Все знают о нерешенной проблеме. Кроме того, если взглянете на состав команды, то увидите слабо сочетаемых игроков. Дриусси и Дзюба – так себе связка. Нобоа и Маркизио – тоже. Мак и Смольников не смотрятся дуэтом. О центре защиты сказано выше.

Во всех линиях набор игроков. Отсюда проблемы сразу у 13 из 22 футболистов, которые проиграли «Локомотиву». От Набиуллина и Оздоева до Шатова и Заболотного – в «Зените» всем сложно себя реализовать. И еще сложнее прогрессировать. Дзюба, если кто забыл, был списан – хвала «Арсеналу» и сборной, что «Зенит» дождался от него голов в первой части сезона.

При этом сами вопросы, требующие ответов, по составу на поверхности. Ничего сложного в анализе команды Семака не было с самого начала. Все огрехи были видны и когда создали видимость невероятно успешной дружины, которая на энергии мундиаля и Дзюбы удачно стартовала, и в конце года, когда многим уступили.

В 2019-м снова проиграли – «Локомотив» словно подчеркнул все минусы команды Семака и еще раз поднял вопрос селекционной политики. Луческу банально не разрешили покупать дорогих футболистов. Установили лимиты, не позволили зайти банде бразильцев. Банду аргентинцев пустили, а толку от нее откровенно мало – наиграли на пятое место в РПЛ , вылет из Кубка России и Лиги Европы.

Сейчас должны были подписать левого бека не позднее, чем это сделал «Спартак», закрыть опорную зону, вспомнить, как смотрелся Дзюба в конце прошлого года – нельзя полагаться на его свежесть. Слишком много слабых мест у лидера РПЛ , и контрольный матч именно против «Локомотива» - команды, которую Семак прекрасно знал, изучал и обыграл, оказался полезнее, чем банальный товарняк.

Перед руководством «Зенита» поставлены конкретные вопросы. А в ответах нуждаются не сторонние наблюдатели, а фанаты, сама команда и ее тренерский штаб. Снова играют с огнем. Рассказывать, что на эти вопросы не нужны срочные ответы, может только тот, кто хочет увидеть, как «Зенит» уступит спартаковцам и Карпину. Потом вылетит из Лиги Европы от 16-й команды Турции. Затем скатится с первого места в район третьего-пятого…

И в очередной раз поменяют тренера в поисках крайнего. Пока такой сценарий так же вероятен, как чемпионский – нужно прописать новые правила трансферной политики. Ведь разговоры об интересных иностранцах, что не спешат в «Зенит». Но если в итоге купят сбавившего Ракицкого, нестабильного Азмуна, а потом переплатят за левого бека из чемпионата Португалии, то это дорога к спорному прошлому, а не чемпионскому будущему.