Вопросы для ответов. Странности кадровой политики «Зенита»

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Кубок Матч Премьер 2019, 2 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.2 3.2 3.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.45 3.2 2.1
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон - - -
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Герта -:-  Шальке-04 - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Марсель -:-  Лилль - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:0 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:0 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кубок Азии 2019, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня  Южная Корея -:-  Катар - - -
19:00 сегодня  ОАЭ -:-  Австралия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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13:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомарноКомарно -:- Логотип футбольный клуб СаквариСаквари - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам -:- Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
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Вопросы для ответов. Странности кадровой политики «Зенита»

вчера, 16:00
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Паредес Леандро
Паредес Леандро
Полузащитник
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь

Результаты спаррингов не важны, но поражения никому не нравятся. Особенно, если «Соккер.ру» замечает, как ляпы подчеркивают огрехи всего сезона.

Где мотивация для вратаря?

Лунев не так давно играл в «Сатурне». И хотя вратарь приличный, основной в сборной России, его расхолаживает отсутствие реальной конкуренции клубе. Лодыгин долго куда-то уходит, Кержаков как бумеранг – куда не забрось, всегда возвращается, но не претендует на большее, чем роль резервиста. Бабурина сдали в Казань в военное училище имени генерала Бердыева, а Лунев решил не отбивать удар Смолова над ушами, и снова ошибся. Будь второй голкипер, который реально мог составить конкуренцию – Андрей не захотел бы возвращаться в прошлое, где его никто не знал, не было ни денег, ни перспектив.

В центре защиты коллекция?

Подумайте о сочетаемости Мевли, Нету, Ивановича, Мамманы и Скроботова. Последний слишком юный. Аргентинец легкий и показной жесткостью прикрывает отсутствие массы. Бано - банально не успевает. Четвертый Нету никогда и не успевал, а пятый Мевля чудно смотрелся в схеме с тремя центральными, когда рядом был Сесар Навас – своего вожака в линии защиты нет, поскольку Бранислав занимается тем же, что Кришито. Пытается спасти сам по себе. Нет идеальной связки в центре обороны «Зенита», причем покупка Ракицкого, раз Ярослав деградировал как игрок за последние пару лет, и давно не прибавляет так, как в молодости, может не решить проблемы. Возможно, будет шесть неплохих игроков, которые ни между собой, ни с фланговыми беками идеально не сочетаются.  

Зачем мучить легенду клуба?

То Анюков лишь футболист для резервного состава, вроде Зырянова на склоне футбольных лет, то снова в основной обойме. И понятно, что Семак просьбой по старой дружбе помочь испортит впечатления от славной карьеры Анюкова в «Зените». Есть шанс выиграть чемпионский титул на прощание, но не исключен вариант, при котором именно Александр допустит решающие ошибки, поскольку окажется в основе из-за ужасной формы Смольникова. Почему не воспитывают молодых и рьяных? Вопрос к академии «Зенита» и тренерам, которые новых звезд не поставляют давно. Где доверие молодым? Вопрос не только по зоне правого латераля.

Как можно не искать опорника?

Краневиттер ужасно играл в центральной зоне еще при Манчини. Все фанаты догадались, что у бывшего игрока «Севильи» получается хуже, чем у другого с прошлым в Андалусии – Крыховяка в «Локомотиве». Гжегош осенью помог Денисову не опозориться на  сто процентов. Игоря якобы хотели вернуть в «Зенит», но это была плохая идея. А хороших попросту нет. Паредес осенью наделал ошибок, поскольку из него никакой Пирло. Нобоа был травмирован, Маркизио не разрушитель. Теперь Леандро уходит, Оздоев не радует. Не только Смолов поймет, что надо смело идти к воротам «Зенита» по центру.

Без Паредеса найдется диспетчер?

Парадокс аргентинца, что в России не выкладывается. В ПСЖ или «Челси» будет стараться сильнее, бегать больше, но и когда ленится, то остается главным в «Зените» по качеству и мудрости передач. С мячом работает так, как никто другой не умеет. А Маркизио попросту не готов, ведь разучился серьезно относиться к футболу, когда перебрался на скамейку в «Ювентусе». Летом могли ссылаться на желание наиграть трио иностранцев. Но без Паредеса старики Нобоа и Маркизио не потянут. Диспетчера нет. Ни Кузяев, ни Дриусси не подойдут на эту роль. Как и Шатов с Эрнани. Но успеют ли кого-то найти, убедить, подписать и наиграть? Посмотрим, а до первой игры с «Фенербахче» менее трех недель.

Где долгожданная замена Кришито?

Вспомните прошлый сезон – Доменико сделал все, что мог. Был образцовым профессионалом в команде, не страдающей выветренностью подхода. Итальянец ушел красиво, как один из самых лучших левых защитников в истории «Зенита». Жирков сейчас с непонятной травмой и не факт, что вернется на уровень основного игрока лидера РПЛ просто в силу возраста. Доверять Набиуллину вряд ли стоит, поскольку у него явно синдром Щенникова – никак не может убить в себе хавбека, которого обучили играть слева в защите. Терентьеву для прогресса не хватает подсказок Бердыева, а Рибалта вовремя не нашел крутого иностранца. И часики тикают! Оставят пробоину слева – соперники ею воспользуются.

Сильный фланговый футбол не нужен?

У «Зенита» первое место по количеству кроссов во всей РПЛ – 93 штуки. Это только точные, ведь также лидируют по количеству неточных навесов с флангов – 274 плохие попытки. При этом нельзя сказать, что «Зенит» Семака ассоциируется с крутой фланговой игрой. Во-первых, Смольников и Набиуллин разочаровали осенью. Во-вторых, даже если бы Кокорину не пришлось обзывать людей «стадом баранов» в тюремных посланиях, а думал бы головой и играл сейчас в футбол, ни Александра, ни Мака, ни Дриусси с Шатовым нельзя даже близко сравнивать с Данни по работе по краю поля. Не хватает классных флангов, и возвращение Ригони проблему не решает – аргентинец в «Аталанте» использовался как второй форвард, темп на краю не задаст, это не второй Роббен.

Как собираются подменять Дзюбу?

Надеемся, с Артемом будет все в порядке весной в плане здоровья. Но как в «Зените» собираются компенсировать потерю Артема по любой футбольной причине – от мелкой травмы и дисквалификации до банальной усталости? Заболотный благодаря флешмобу шутников из популярного паблика занимает со своими голами первые места в опросах. Но в его игре нет ничего красивого и полезного для «Зенита». Ригони поставят в центр? Надеются на условный срок Кокорину? Но Александр потерял мышечную массу и форму. Форвардов подписывать не спешат, за Азмуна взялись лишь сейчас и пока ничего не решили. Вариант, при котором Дзюба уходит в АПЛ в «Зените», похоже, даже не рассматривали.

Почему совсем нет кадровой логики?

Вспомним «Уфу» Семака, чтобы увидеть, насколько состав «Зенита» не является отражением его тренерских предпочтений. Не могут качественно играть в три центральных защитника. Нет человека в обороне с шикарным длинным пасом – отсюда торги за Ракицкого. Вертикальные атаки не проходят. Еще в последнем сезоне с Халком и Виллашем-Боашем позиционные атаки не принесли титул, а соперники привыкли широко и глубоко держаться против «Зенита». Все знают о нерешенной проблеме. Кроме того, если взглянете на состав команды, то увидите слабо сочетаемых игроков. Дриусси и Дзюба – так себе связка. Нобоа и Маркизио – тоже. Мак и Смольников не смотрятся дуэтом. О центре защиты сказано выше.

Во всех линиях набор игроков. Отсюда проблемы сразу у 13 из 22 футболистов, которые проиграли «Локомотиву». От Набиуллина и Оздоева до Шатова и Заболотного – в «Зените» всем сложно себя реализовать. И еще сложнее прогрессировать. Дзюба, если кто забыл, был списан – хвала «Арсеналу» и сборной, что «Зенит» дождался от него голов в первой части сезона.

При этом сами вопросы, требующие ответов, по составу на поверхности. Ничего сложного в анализе команды Семака не было с самого начала. Все огрехи были видны и когда создали видимость невероятно успешной дружины, которая на энергии мундиаля и Дзюбы удачно стартовала, и в конце года, когда многим уступили.

В 2019-м снова проиграли – «Локомотив» словно подчеркнул все минусы команды Семака и еще раз поднял вопрос селекционной политики. Луческу банально не разрешили покупать дорогих футболистов. Установили лимиты, не позволили зайти банде бразильцев. Банду аргентинцев пустили, а толку от нее откровенно мало – наиграли на пятое место в РПЛ, вылет из Кубка России и Лиги Европы.

Сейчас должны были подписать левого бека не позднее, чем это сделал «Спартак», закрыть опорную зону, вспомнить, как смотрелся Дзюба в конце прошлого года – нельзя полагаться на его свежесть. Слишком много слабых мест у лидера РПЛ, и контрольный матч именно против «Локомотива» - команды, которую Семак прекрасно знал, изучал и обыграл, оказался полезнее, чем банальный товарняк.

Перед руководством «Зенита» поставлены конкретные вопросы. А в ответах нуждаются не сторонние наблюдатели, а фанаты, сама команда и ее тренерский штаб. Снова играют с огнем. Рассказывать, что на эти вопросы не нужны срочные ответы, может только тот, кто хочет увидеть, как «Зенит» уступит спартаковцам и Карпину. Потом вылетит из Лиги Европы от 16-й команды Турции. Затем скатится с первого места в район третьего-пятого…

И в очередной раз поменяют тренера в поисках крайнего. Пока такой сценарий так же вероятен, как чемпионский – нужно прописать новые правила трансферной политики. Ведь разговоры об интересных иностранцах, что не спешат в «Зенит». Но если в итоге купят сбавившего Ракицкого, нестабильного Азмуна, а потом переплатят за левого бека из чемпионата Португалии, то это дорога к спорному прошлому, а не чемпионскому будущему.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   65 / 727
сегодня в 00:05
ладно ,ждем день,Семак заждался уже троечку
Тарасовка Пятерочку? ))
Zoigen47
Zoigen47
   364 / 727
вчера в 22:53
Видимо Зенит решил экономить деньги Газпрома, всё равно с титулом ничего не получится.
МапС
МапС
   280 / 727
вчера в 22:32
По весне опять увидим безтрофейный зенит, пусть пока радуются временному лидерству.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Nikola45
   26 / 727
вчера в 22:24
ладно ,ждем день,Семак заждался уже троечку
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   65 / 727
вчера в 22:24
3-1,так было последний раз,остальное не будем ворошить
А почему бы не поворошить? Тем более это не так давно! 3-1 это слюни Московского судьи
Nikola45
Nikola45 ответил ПерекатиПоле
   65 / 727
вчера в 22:23
Думал что нибудь умное в статье написано, но когда начали поносить гения Зе, сразу перелистнул на коменты. Статья ни о чём.
Генич о Зените хорошую статью? Ему Спартаковское воспитание не позволит!
Nikola45
Nikola45
   65 / 727
вчера в 22:20
Не читаю статьи Генича! Генич не может писать статьи о Зените! Одну грязь выискивает!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Nikola45
   26 / 727
вчера в 22:20
3-1,так было последний раз,остальное не будем ворошить
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   65 / 727
вчера в 22:19
ты из Ливерпуля? )))))) сходи на ветку ,где 3-1 ,ведь завтра опять три
Слепой сказал посмотрим! А вдруг 5-0? )) Или 5-1? )) А может 5-2? )) Я не цыганка я не знаю )) А вот все что я написал я уже смотрел ))
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   65 / 727
вчера в 22:15
Трешку уже Локо отгрузили, болотные любят семь, восемь.
Семь это ваше число ))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Nikola45
   26 / 727
вчера в 22:12
ты из Ливерпуля? )))))) сходи на ветку ,где 3-1 ,ведь завтра опять три
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   65 / 727
вчера в 22:07
один в поле не воин
Сходите на ветку позора! )) Ливерпуль )) Или эту ветку вы за версту обходите? ))
Сп62
Сп62
вчера в 22:06
По-моему перебор. Так можно взять любой клуб и разложить по косточкам, что останется один скелет. Но ведь играют не отдельные игроки, играет комада. Если Семаку удастся объединить даже этих ребят в команду, то можно ожидать чего угодно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   26 / 727
вчера в 21:55
один в поле не воин
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   141 / 727
вчера в 21:33
а Каррере кого-то покупали чтобы он два трофея за пол года взял? ахах,пиши есче
И где же этот легендарный Каррера?
pomor45
pomor45
   141 / 727
вчера в 21:30
Этот борзописец объяснил бы хоть, как такая команда с таким горе-тренером, сумела выйти из группы ЛЕ с первого места и как бы там ни было удержала первое место в ЧР после 17 туров. Это что? Чудо? Или все остальные в РПЛ и того хуже? Трудно представить, что у всех остальных набор таких отрицательных качеств, как у описываемого им Зенита, ещё больше.
tuman960
tuman960
   177 / 727
вчера в 20:50
начал читать,потом резко решил узнать кто АВТОР и ВСЁ-вся кое желание прекратилась(РЕПУТАЦИЯ у этого борзописца такая)!!!
dbr123
dbr123
   424 / 727
вчера в 19:36
полная профнепригодность...от тренера до игроков...
Т34
Т34
   4 / 727
вчера в 19:25
Все правильно отмечено в обзоре. Но, не все с этим согласны. Автор, своей статьей, снял розовые очки с глаз лазурных и сразу запахло горелым. Нет, не от того, что в клубе все так и есть, а от того, что нельзя так писать о "лучшем" клубе Восточной Европы, не корректно и звучит как насмешка над некомпетентностью трансферной политики и организации игровой тактики и стратегии. Зенит везде на первом месте, а ему на что-то указывают, заявляют, что не все в порядке в королевстве. От того и начинают закипать питерские фаны, от того и пригорает у них, от такого вмешательства автора во внутреннюю кухню Зенита. А может действительно не надо вмешиваться, у них же все хорошо, на горизонте сверкают золотые медали чемпионата и финал кубка Лиги Европы. Не надо мешать их розовым мечтам своими надоедливыми обзорами, хотя, если не нравятся пусть не читают. О Спартаке им приятней читать и писать, даже здесь, где разговор о Зените, ими не забыт популярный красно-белый клуб.
МКС
МКС ответил 25процентный клоун
   13 / 727
вчера в 19:04
интерсно ,завтра с Паредасом будут болотные трешку получать от Адриано или без?
Трешку уже Локо отгрузили, болотные любят семь, восемь.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил МКС
   26 / 727
вчера в 18:59
да какой там,что он может написать он уже написал ,я его давно на место поставил с его детскими предъявами
25процентный клоун
25процентный клоун
   26 / 727
вчера в 18:58
интерсно ,завтра с Паредасом будут болотные трешку получать от Адриано или без?
МКС
МКС
   13 / 727
вчера в 18:48
Завтра

У тебя пост из разряда "сам дурак".

Про мясных, свиней зулусов и поросят вы все знаете.

Ты про Зенит напиши, опровергни доводы автора, а зубами скрежетать и писать всякую чушь может любой юзер из вашего стана.

И еще, раз уж вы батенька мастер аналитики трансферной политики клуба Спартак Москва. так напиши злободневную статью.

Соккер с удовольствием опубликует твои мысли, еще и бабла срубишь.
Завтра
Завтра
   264 / 727
вчера в 18:43
Все "свинята" соккера обсуждают только "Зенит"!
Ловчева только и заботит что "Зенит"!
"Мясные" авторы сайта пишут про "Зенит"!
ВЫ КОГДА-НИБУДЬ СЛЫШАЛИ ПРО ЗИГМУДА ФРЕЙДА?
ЕГО РАБОТЫ ВПОЛНЕ ОБЪЯСНЯЮТ ВАШЕ ВЛЕЧЕНИЕ К "ЗЕНИТУ", КОТОРОЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ДОХОДИТ ДО НЕПРИЛИЧНОГО...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 727
вчера в 18:26
Во-первых, Смольников и Набиуллин разочаровали осенью.

Смольников года три как дно полное, кого он там мог разочаровать осенью?)
МКС
МКС
   13 / 727
вчера в 18:24
Глоры с удовольствием считают деньги за трансфер Паредаса.

Однако в их затуманеных сектой головах как то исчезло, что в команде действительно некому играть.

Да мы, да завтра. Да завтра Спартак опустит вас ниже плинтуса, и будете опять пенять на то что это просто товарняк, а вот в чемпе и в ЛЕ вы покажете чего стоит Зенит.

А вот и нет, в ЛЕ слабые соперники кончились, да и в чемпе с таким составом вам делать нечего, пятое место еще сказкой покажется.

У вас нет защиты, почти нет нападения, зато хавов как грязи на пять составов наберется.

Без усиления вам делать нечего, и автор прав либо очередная смена тренера, либо Миллеру действительно надоест эта дорогая игрушка.

И вас ждет обычное для клуба прозябание в ФНЛ, до следующей большой кормушки.
Аксинья
Аксинья
   9 / 727
вчера в 18:09
Семаку надо не просить у руководства, а требовать - уж если суждено уйти так громко хлопнуть дверью (работу в "середнячке" всегда найдет)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил blitz
   26 / 727
вчера в 18:04
ага,без единого пенальти))) пиши есче
blitz
blitz ответил 25процентный клоун
   292 / 727
вчера в 18:01
Причем здесь Каррера? Выучи наизусть. -- ЮБИЛЕЙ СИМОНЯНА
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   55 / 727
вчера в 17:41
Новые игроки помогут питерскому никчемному проекту отправиться в ФНЛ
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