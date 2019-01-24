Паредес провел утреннюю тренировку с «Зенитом»

Сообщается, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прибыл на утреннюю тренировку команды.
Аргентинец, как и значительная часть состава, пропустил начало занятия в тренажерном зале, однако пришел на игровую часть.
Недавно отмечалось, что футболист близок к переходу в ПСЖ.
Но счастливым - из Зенита в ПСЖ :)
Но счастливым - из Зенита в ПСЖ :)
Губошлёп ночью сбегал, МакГиди тоже в потемках. Ромуло когда сваливал, несколько такси вызывал, что бы 16 чемоданов добра помогли перевезти.
Концентрация духа для всех отвратительна.
Губошлёп ночью сбегал, МакГиди тоже в потемках. Ромуло когда сваливал, несколько такси вызывал, что бы 16 чемоданов добра помогли перевезти.
Концентрация духа для всех отвратительна.
https://www.youtube.com/watch?v=EtbzIXixIFY