Паредес провел утреннюю тренировку с «Зенитом»

24 января 2019, 11:49

Сообщается, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прибыл на утреннюю тренировку команды.

Аргентинец, как и значительная часть состава, пропустил начало занятия в тренажерном зале, однако пришел на игровую часть.