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Журавль в руках. «Вольфсбург» Феликса Магата. Сезон-2008/09

вчера, 11:44
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«Соккер.ру» вспоминает о том, кто был чемпионом Германии десять лет назад.

Раз уж пошла мода выкладывать фотографии десятилетней давности, то не останемся в стороне и мы. Вас ждёт не только фото победителя Бундеслиги десятилетней давности, а также рассказ о нём. Тем более что ни до, ни после «Вольфсбург» чемпионом не становился.

Клуб, принадлежащий автоконцерну «Фольксваген» и  базирующийся в городе Вольфсбург, долгое время, а именно пять лет, играл под руководством тренера с очень подходящим  именем Вольфганга Вольфа. Под его предводительством «волки» закрепились и укоренились в Бундеслиге. Но для дальнейшего развития немецким автозаводцам был нужен более квалифицированный специалист. На протяжении четырёх лет у руля «Вольфсбурга» побывали четыре кормчих – Юрген Рёбер, Эрик Геретс, Хольгер Фах и Клаус Аугенталлер.  Хороших результатов не добился никто. Но в 2007 году на «Фольксваген-Арене» объявился строгий, смуглый дядя в очках, - знаменитый немецкий и немножечко пуэрториканский футболист, а затем и тренер Феликс Магат.

Нержавеющий Феликс

Если мастерство Магата-футболиста никогда не ставилось под сомнение, то тренерская карьера Железного Феликса не всегда складывалась гладко. Ничего не получилось в «Гамбурге», где прошли лучшие годы Магата-игрока. Далее в его биографии значились «Нюрнберг», «Вердер», франкфуртский «Айнтрахт». Успехи были локальными. «Нюрнберг» с Железным Феликсом в очередной раз вернулся в элиту, «Вердер», напротив, избежал вылета. Как и «орлы» из Франкфурта. Особого удовлетворения результатами своей работы он не испытывал. Тем не менее, имя работало на тренера, и в 2001 году безработного Феликса позвали в тонущий «Штутгарт». И надо же - помогло. «Швабы» избежали вылета,  в следующем сезоне заняли восьмое место, а ещё через год едва не обскакали «Баварию» в борьбе за чемпионство. Именно в том «Штутгарте» заиграли Кевин Кураньи, Филипп Лам, Андреас Хинкель, Тимо Хильдебранд, Сильвио Майснер. Сразу же после серебряного сезона Магат получил предложение, от которого нельзя было отказаться – от «Баварии». В Мюнхене посчитали, что Оттмар Хитцфельд выработал свой ресурс на посту главного тренера «Баварии». С мюнхенцами он сделал два золотых дубля, но на третьем году работы был уволен. Формальная причина – четвёртое место баварцев по итогам первого круга и вылет из Лиги чемпионов. Но к тому времени требовательный, жёсткий и неудобный для начальства тренер успел всем надоесть. И уход Магата в Мюнхене восприняли с облегчением.

Магат отправился дрессировать расслабившихся «волков». Он принял команду, находившуюся на 15-м месте в 2007 году. Через год «Вольфсбург» финишировал пятым. От тренировок Магата игроки рыдали. Мало того что обязательными элементами были железная дисциплина и чудовищные нагрузки, так Феликс ещё придумывал некие новые элементы – будь то велокроссы или гребля.  Но подобная потогонная система давала свои плоды. Руководство «Вольфсбурга» не вмешивалось в тренировочный процесс. Даже старалось не присутствовать на занятиях, дабы не раздражать наставника-диктатора.

Магат провёл масштабную зачистку состава. Клуб избавлялся от лодырей, неумех и тех, кому ничего было не надо. Приходили новые, зачастую безвестные футболисты, которым было интересно проявить себя в Бундеслиге. Так в 2007-м вслед за тренером были приглашены более десятка футболистов, из которых немецкий Урфин Джюс принялся делать... Нет, не деревянных солдат, а дисциплинированных воинов-марранов. Кто-то не потянул и был таков. Например, румыны Влад Мунтяну и Сергиу Раду. Но большинство, среди которых были Эдин Джеко, Графите, Жосуэ, Макоте Хасебе, Марцель Шёфер, Кристиан Гентнер, Диего Бенальо, остались. Летом 2008-го были приобретены ещё несколько бойцов, среди которых чемпион мира, итальянский защитник Андреа Барцальи и атакующий полузащитник Звездан Мисимович. И получилось вот что.

Стая хищников

В воротах швейцарец Диего Бенальо, не нашедший применения своим силам в «Штутгарте». Крепкий, плечистый и весьма подвижный парень, уверенно чувствовавший себя на линии ворот и на выходах. Андре Ленц не возражал против роли второго голкипера. За пост правого защитника боролись Саша Ритнер и итальянец Кристиан Дзаккардо, на левом фланге конкурировали  Марцель Шёфер и словак Петер Пекарик. В центре Магат предпочитал пару итальянец Андреа Барцальи – Александр Мадлунг. Чех Ян Шимунек, португалец Рикарду Кошта и бразилец Родриго Алвим выходили на поле при необходимости.

Феликс Магат использовал две схемы с четырьмя полузащитниками и парой нападающих или с пятью игроками средней линии и одним форвардом. В первом случае в опорной зоне трудился капитан команды бразилец Жозуэ. Слева Кристиан Гентнер, справа – японец Макоте Хасебе. Боснийский серб Звездан Мисимович располагался ближе к нападающим – бошняку Эдину Джеко и бразильцу Эдиналдо Батисте Либанио, более известному как Графите. При игре с одним форвардом кто-то из этой парочки, чаще Графите, садился на лавочку, Хасебе становился вторым опорником, а на правый фланг полузащиты выходил иранец Ашкан Дежага. Впрочем, при первой схеме Гентнер и Хасебе часто смещались в опорную зону, освобождая коридоры на флангах для Ритнера и Шёфера. Также в число резервистов входили турок Миахир Шаглык, поляки Яцек Кжинувек и Себастьян Шиндцилорц, аргентинец Хонатан Сантана и бразилец Каюби, который был третьим нападающим в обойме.

Мечта о пятёрочке

«Вольфсбург» в первом туре дома одержал непростую, волевую победу над «Кёльном» 2:1. Далее последовали три ничьих с одинаковым счётом 2:2 – с «Бохумом» и «Гертой» в гостях и «Айнтрахтом» дома. Джеко в этих встречах не забивал, Графите отличился один раз и то с пенальти. После четырёх туров «волки» шестые, а вперед вырвался «Гамбург», их следующий гость. Но перед встречей с «красноштанниками»  нужно было сыграть в квалификационном раунде Кубка УЕФА с румынским «Рапидом». Для победы в первом раунде оказалось достаточно реализованного Графите 11-метрового.

«Гамбург» получил на «Фольксваген-Арене» три «пробоины в корпусе» , причём все в первой половине - от Дежаги, Мадлунга и Графите. Новым лидером стал «Шальке». А «Вольфсбург» по-прежнему шёл шестым при том, что Магат запланировал место в пятёрке. После первого проигрыша в сезоне, пришедшегося на игру с «Карлсруэ», автозаводцы и вовсе отошли на восьмую позицию.

Ничья в Бухаресте позволила «волкам» пробиться в Кубок УЕФА. После чего «Вольфсбург» мог увезти три очка из Гельзенкирхена, но позволил Кевину Кураньи сравнять счёт на 90-й минуте – 2:2. Первый гол забил Джеко, отличился даже Каюби. Разгромить дома слабенькую «Арминию» не составило труда - 4:1. Мисимович положил парочку. А потом последовал визит к провалившей старт «Баварии».

Мюнхенцы, которыми руководил Юрген Клинсманн, занимали непривычное и неприличное для себя 11-е место. Было ощущение, что такую «Баварию» можно побеждать в Мюнхене. К 33-й минуте «волки» вели 2:0 после голов Графите и Джеко. Но ощущение лёгкой победы сыграло с «Вольфсбургом» злую шутку. Никто не испугался гола Франка Рибери. Но во втором тайме после удара Марка ван Боммела от перевеса «волков» остались лишь воспоминания.  Тим Боровский вышел на замену и отправил третий мяч в ворота Бенальо. «Контрольный выстрел» произвёл Бастиан Швайнштайгер – победа баварцев 4:2. «Вольфсбург» - девятый и напоминает кого угодно, только не будущего чемпиона. А на первую строку запрыгнул новичок Бундеслиги «Хоффенхайм».

Крупная победа над мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:0) и проигрыш «Байеру» (0:2) только укрепили во мнении, что потолок этой команды пятое место. И до него ещё надо добраться с девятой позиции. Позади уже треть чемпионата.

Зато в групповом турнире Кубка УЕФА взят хороший старт. Разгромлен со счётом 5:1 голландский «Херенвен». Хет-трик Графите оформил разгром «Энерги», после чего «волки» отправились в гости к главному возмутителю спокойствия «Хоффенхайму», намекнуть «деревенским», что пора и совесть иметь. Упорным оказалось сражение с дебютантом. На голы Карлоса Эдуардо и Ведада Ибишевича Графите и Джеко ответили, но на гол мощного нигерийца Чинеду Обаси возражений не нашлось.

Магат как-то плавно перешёл на игру в два форварда, поняв, что Графите и Джеко не мешают друг другу, а наоборот. Матч с чемпионом, а это был «Штутгарт», стал бенефисом боснийца и бразильца. Оба положили по две штуки в ворота Йенса Леманна. «Эти парни высоко заберутся», - сказал после матча прославленный немецкий вратарь. Но близился к концу первый круг, а «Вольфсбург» только мечтал о пятом месте, позволявшем сыграть в Кубке УЕФА. График же выступлений команды Магата напоминал синусоиду. В самом Кубке УЕФА всё шло замечательно. Победы над португальской «Брагой» в гостях и английским «Портсмутом» с одинаковым счётом 3:2, ничья с «Миланом» на «Сан-Сиро» 2:2. Первое место в группе.

Но дома дела шли куда хуже. После первого круга девятое место, 26 очков. У деливших первую строчку «Хоффе» и «Баварии» по 35, занимавший служившее ориентиром пятое место «Байер» набрал 32. Предсказавшего чемпионство «Вольфсбурга» в том сезоне назвали бы фантазёром. В лучшем случае.

Пришёл серенький волчок

Второй круг начался с ничьей в Кёльне. Убежавший от Магата к «козлам» Раду в первом тайме огорчил Бенальо. Этот гол оставался единственным до 79-й минуты, пока Графите не использовал пас Мисимовича. Две победы с одинаковым счётом 2:0 над «Бохумом» и «Айнтрахтом» не особо удивили. Выиграли, ну и выиграли. Подтянулись на шестое место.  Тем более что следующим был матч Кубка УЕФА с ПСЖ на «Парк де Пренс». Парижский клуб, ещё не удобренным деньгами катарских шейхов, выиграл 2:0 благодаря дублю Гийома Оаро. Что-то подсказывало скорое завершение европейской кампании саксонцев.

Зато выскочившая в лидеры «Герта» была обыграна. «Вольфсбург» пропустил первым, но славно потрудился Джеко, отправивший в ворота «пожилой фрау» оба мяча. «Старушка» утратила своё лидерство, пропустив вперёд «Гамбург». «Волки» же оставались шестыми.

В ответной игре с ПСЖ борьбы не получилось. Проиграли 1:3 - да и ладно. До свидания, Кубок УЕФА. Зато новый лидер «Гамбург» получил у себя дома по гамбургскому счёту - 1:3. Даже без Мисимовича Графите и Джеко продолжали штамповать голы. «Вольфсбург» догнал «Баварию» и наконец-то попал в заветную пятёрку. На Кубок Германии «волки» махнули рукой до лучших времён, неприлично крупно проиграв дома «Вердеру» 2:5. Три очка в игре с застрявшим на дне «Карлсруэ» подопечные Магата скорее вымучили. Однако эта победа оказалась пятой в серии. Сразу четыре команды, в том числе и «волки», набрали по 42 очка. У «Герты» было 46, и пока столичный клуб находился вне досягаемости. Но до конца 11 туров - целая вечность. Всякое может приключиться.

Домашний матч с «Шальке» мог дать ответ на вопрос, куда дальше двинется команда. Вверх за журавлём и продолжать свою победную серию или остановится, чтобы сосредоточиться на борьбе за синицу. Хайко Вестерманн огорчил Бенальо на 9-й минуте. Но до перерыва Графите с пенальти и Джеко перевернули ход встречи. Во втором тайме было важно, кто забьёт первым. Это сделал Графите на 74-й минуте. Джермейн Джонс вскоре снова обострил ситуацию - 3:2. Но Графите не унимался - 4:2. «Шальке» ответил голом Кураньи и признал своё поражение с результатом 3:4.

Вот тут, после шести побед на «Вольфсбург» и обратили внимание. В седьмой победе, в Билефельде над «Арминией», мало кто сомневался. Так и вышло - 3:0. Но в восьмую верилось слабо, ведь в город, где выпускают автомобили, приехала «Бавария». У «Герты» всё те же 49 очков, по 48 у «Баварии», «Вольфсбурга» и «Гамбурга». Простите за заезженный штамп, но это та самая игра за 6 очков.

Первый тайм прошёл в равной борьбе и с равными шансами для обеих сторон. Голы пошли перед перерывом.  Хозяева получили право на угловой. Баварские защитники сосредоточились на нейтрализации грозного тандема «волков», но хитрец Мисимович нашёл свободного Гентнера. Кристиан не имел права не забить. Но уйти в раздевалку ведя в счёте команде Магата не было дано. Гости разыграли штрафной. Удар Лусио Бенальо потащил, но рядом пробегал Лука Тони - 1:1.

Во втором тайме Магат полностью переиграл Клинсманна, включив прессинг. Неожидавшие такой дерзости баварцы несколько стушевались. И на 64-й минуте пропустили. Прострел Шёфера замкнул Джеко. Через три минуты Эдин получил пас от своего товарища по сборной Мисимовича и разобрался с мюнхенским вратарём Рензингом - 3:1. А потом пришла очередь Графите. Особенно хорош был второй гол бразильца, он же пятый в матче. Обыграл четырёх соперников (на минуточку - игроков «Баварии») и пяткой закатил мяч в сетку. Красотища! Равно как счёт на табло - 5:1. «Вольфсбург» первый. У него, как и у «Гамбурга», 51 очко, но лучше дополнительные показатели. До конца 6 туров. Феликс Магат же по-прежнему утверждал, что планы не менялись. Его команда не претендует на Серебряную салатницу, им бы в пятёрочку.

В Мёнхенгладбахе победная серия продлилась до девяти игр. «Гамбург» проиграл, и теперь «Вольфсбург» один на вершине. Не закружится ли голова от горного воздуха? Нет, дубль Графите - и повержен «Байер». Есть десятая победа. У «волков» 57 очков. а у баварцев с «Гамбургом» по 54.

Победную серию оборвала сражавшаяся за место в элите «Энерги». Но «Шальке» подсобил победой в Мюнхене. Поэтому проигрыш в Котбусе не имел фатального значения. Шанс стать первыми оставался. С «Хоффенхаймом» 4:0 - «получи, деревня, трактор». Три гола Джеко, один - Графите. Сдававший чемпионские полномочия «Штутгарт» дал зеркальный ответ за проигрыш в первом круге - 4:1. «Бавария» выиграла в Котбусе. У обоих клубов по 60 очков. Но «волки» выше благодаря разнице мячей, +27 против +25. Сами понимаете, для мюнхенцев всё изменить в свою пользу - плёвое дело. Тем более что Клинсманна попросили на выход. На вахту заступил опытнейший Юпп Хайнкес, умеющий делать команды чемпионами. До финиша три игры. Синица, о которой говорил Магат, давно в руках. Но журавль-то в трёх шагах. Неужели упускать его в небеса?

«Вольфсбург» разгромил дома дортмундскую «Боруссию» 3:0. Но «Бавария» с таким же счётом положила на лопатки «Байер». Status quo сохранился.  Покойный Роберт Энке, признанный в том сезоне лучшим вратарём Бундеслиги, ничего не смог поделать против Джеко и Графите, которые вдвоём отгрузили пять безответных голов «Ганноверу» на его поле. А заметно сдувшийся на финише «Хоффенхайм» взял да поставил ножку «Баварии» - 2:2.

Перед заключительным туром у «волков» 66 очков, у баварцев 64. На всякий случай - разница мячей +35 и +28. Шансы «Баварии», скажем так, очень теоретические. Но это мюнхенцы. И их тренировал не самоуверенный Клинсманн, а хищник Хайнкес. «Вольфсбургу» предстояло играть с «Вердером» , а «Баварии» - с уже бывшим чемпионом «Штутгартом».

К 15-й минуте «волки» вели 2:0 после голов Мисимовича и Графите. Потом защитник бременцев Себастьян Прёдль помог хозяевам, забив в свои ворота. «Баварию» просили больше не беспокоиться. «Вольфсбург» выиграл 5:1 и впервые в истории стал чемпионом. Нежданно, внепланово, но вполне заслуженно. Второму кругу в исполнении команды Магата могли позавидовать и «Бавария», и обе «Боруссии».

Графите наколотил 28 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. На два гола меньше у Эдена Джеко. Звездан Мисимович огорчил соперников 7 раз, но при этом отдал 20 голевых пасов. Добрых слов заслужили не только эти трое, а вся команда.

Но капитан покинул корабль первым. Феликс Магат не смог добиться увеличения зарплаты и ушёл. В «Шальке» все его запросы были удовлетворены. Стали поглядывать на сторону и остальные ловцы журавля. Команда довольно быстро пришла в негодность. Однако в истории «Вольфсбурга» ещё были славные страницы.

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Все комментарии
Estiva
Estiva
   443 / 727
вчера в 23:48
даже удивительно, насколько тогда была нестабильна Бавария! Из ЛЧ вылетали почти всегда на стадии 1/4, чемпионство выигрывали через раз, уступая то Штутгарту, то Вольфсбургу, а потом и два раза подряд Боруссии... Были времена!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   69 / 727
вчера в 15:52
Спс,очень интересно!
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Apex Predator
   82 / 727
вчера в 13:33
Прекрасная статья, спасибо автору! А команда была мощнейшая, физически переламывала всех. Жаль Магат не сыграл с ней в ЛЧ, всё таки у Феа было всё намного грустнее. Ну и жаль, что с Шальке аналогичного результата добиться не удалось. Только второе место, хотя справедливости ради состав волков был на порядок сильнее, да и Бавария опомнилась и наконец обновилась усилиями Ван Гала. Зато во многом благодаря Магату Ш04 сыграл в полуфинале ЛЧ. А вот второй заход в стан волков у Магата откровенно не получился. Его требования и стиль уже устарели , а немецкий футбол безвозвратно изменился.
Спасибо. Я ещё вернусь через некоторое время к Вольфсбургу, сезон 14/15 Дитера Хекинга, когда они второе место заняли и взяли Кубок.
Apex Predator
Apex Predator
   512 / 727
вчера в 13:22
Прекрасная статья, спасибо автору! А команда была мощнейшая, физически переламывала всех. Жаль Магат не сыграл с ней в ЛЧ, всё таки у Феа было всё намного грустнее. Ну и жаль, что с Шальке аналогичного результата добиться не удалось. Только второе место, хотя справедливости ради состав волков был на порядок сильнее, да и Бавария опомнилась и наконец обновилась усилиями Ван Гала. Зато во многом благодаря Магату Ш04 сыграл в полуфинале ЛЧ.
А вот второй заход в стан волков у Магата откровенно не получился. Его требования и стиль уже устарели , а немецкий футбол безвозвратно изменился.
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