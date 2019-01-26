До Ракицкого. Украинские футболисты в российском чемпионате

сегодня, 19:02

Пока «Зенит» оформляет трансфер нового защитника, «Соккер.ру» предлагает вспомнить, как соотечественники Ярослава играли в России.

Онопко, Цымбаларь, Каряка и Никифоров – украинцы из сборной России, поэтому их в состав включать не будем. Как и Кормильцева, ведь форвард родом из Барнаула, а о корнях вспомнил, лишь когда получил приглашение в сборную Украины.

В составе ниже только люди, рожденные в соседней стране, как и Ракицкий. И с правом или выступлениями за сборную Украины. Таких мастеров в российском футболе было ожидаемо много. Путь ряда из них Ярослав явно собирается повторить, ведь выбрал клуб, где играли трое из символического состава.

Но сейчас подобные истории встречаются редко. В 2001-м только в элитной российской лиге было 50 украинских футболистов, и немало игроков во втором дивизионе. А сейчас в РПЛ их немного – Калинин, Кулаков, Годзюр, Чайковский и Михалик. Ракицкий станет самым звездным. Но встречались в России и более заметные украинские футболисты.

Вратарь

Андрей Дикань

Клубы в России: « СКА -Энергия», «Кубань», «Терек», «Спартак», «Краснодар».

Вратарь, которого полюбили в «Спартаке», что случалось далеко не со всеми голкиперами. Даже у Филимонова, не говоря об украинце Левицком, были разные времена во взаимоотношениях с фанатами. А Дикань вытаскивал мертвые мячи, помогал, чем мог. Уроженец Харькова сыграл за сборную Украины 8 матчей, но почти весь футбольный путь прошел в России.

Защитники

Дмитрий Парфенов

Клубы в России: «Спартак», «Динамо», «Химки», «Сатурн», «Арсенал».

Возможно, будущий тренер «Спартака»? Один из кандидатов, ведь наставники у «красно-белых» меняются довольно часто. Парфенов, хотя в «Урале» тренером работает пока так себе, с другой стороны боковой линии поля выступал намного ярче. Четырехкратный чемпион России в «Спартаке» и воспитанник одесского «Черноморца» 18 раз защищал цвета сборной Украины.

Владимир Геращенко

Клубы в России: «Ротор», «Амкар».

Легенда «Ротора» давно вернулся на родину. Уроженец Днепропетровска сейчас работает ассистентом главного тренера «Днепра», который брошен бывшими владельцами в плачевном состоянии. Впрочем, у «Ротора» дела идут тоже не всегда успешно. Особенно по сравнению с девяностыми, когда Геращенко играл в еврокубках, финишировал вместе с командой на втором и третьем местах. В Волгограде защитника точно помнят, а сам сожалеет, что не стал чемпионом России…

Богдан Шершун

Клуб в России: ЦСКА .

Еще один защитник, который приехал в Россию после матчей за «Днепр». Родился Богдан в Хмельницком, довольно рано попал в ЦСКА , дважды был чемпионом России в его составе, дважды выигрывал Кубок и был частью заявки в сезоне, когда Газзаев поднял над головой Кубок УЕФА . Рядом с Богданом, вероятно, мог играть еще один воспитанник «Днепра» - Сергей Перхун, но вратарь «армейцев», к сожалению, скончался после полученной травмы в составе ЦСКА .

Вячеслав Шевчук

Клуб в России: «Шинник».

Немало поиграл за сборную Украины – был участником неудачного Евро-2016, например. Успел завершить карьеру футболиста, начал работать тренером донецкого «Олимпика». А 16 своих трофеев Вячеслав – уроженец Луцка, выиграл вместе с «Шахтером». Но есть в карьере защитника и недолгий, но запоминающийся период в России. В начале века неплохо играл за «Шинник», запомнился в Ярославле, ведь не умеет и не любит проигрывать.

Полузащитники

Анатолий Тимощук

Клуб в России: «Зенит».

Сравнительно недолго играл за «Зенит», но связан с клубом до сих пор. Анатолий стал капитаном команды, выиграл Кубок УЕФА , как и Шершун с ЦСКА , а затем отправился в «Баварию». Не только «Шахтер» получил хорошие деньги за опорника родом из Луцка, но и клуб из Санкт-Петербурга. Анатолий – живая легенда украинского футбола, 144 матча за сборную. Есть победы в ЛЧ , Кубке УЕФА , 7 чемпионских званий разных стран. Сейчас в штабе Семака, и явно вместе придумали трансфер Ракицкого.

Андрей Гусин

Клубы в России: «Крылья Советов», «Сатурн», «Химки».

К сожалению, уже не с нами. Андрей Гусин – один из редких воспитанников Лобановского, кто поиграл в России. Уже после завершения карьеры в 2014 году решил покататься на мотоцикле на специальной трассе под Киевом, но вылетел из седла на вираже… В Самаре хавбека точно помнят – и играл, и ассистентом главного тренера «Крыльев Советов» немного работал. А до этого провел 11 лет в киевском «Динамо», выиграл 7 чемпионств, провел 71 поединок за сборную Украины.

Александр Горшков

Клубы в России: «Жемчужина», «Зенит», «Сатурн».

Играл в «Зените» в конце двадцатого века, потом вернулся и успел набрать трофеев – чемпион России, обладатель Суперкубка, Кубка УЕФА , Суперкубка УЕФА уже в солидном возрасте. Награда за удачные матчи до этого. Выступал за сборную России, но родился в Луганской области, получил приглашение в команду Украины и тоже провел несколько матчей – в том числе забил Испании в перестрелке 2:2.

Александр Спивак

Клуб в России: «Зенит».

Уроженец Донецкой области с фамилией, что переводится как Певец, много лет выступал дома – играл в Одессе, Донецке и Запорожье. А потом перебрался в «Зенит», где заслужил вызов в сборную Украины, и после медалей на родине выиграл «серебро» в 2003 году с российским клубом. Был достаточно результативным хавбеком, остался в Санкт-Петербурге, работает в академии команды, с которой связаны карьеры многих украинцев.

Максим Калиниченко

Клуб в России: «Спартак».

Сегодня Максиму сорок лет – поздравляем! Умеет хорошо сказать, активный участник сетевых баталий и один из аналитиков на ТВ. Также неплохо работал с мячом, провел в «Спартаке» восемь лет, забил более тридцати мячей, выиграл два чемпионских титула. Еще один воспитанник «Днепра» в списке, уроженец Харькова, как и Дикань. Яркий крайний полузащитник сыграл 47 матчей за сборную Украины и создал три мяча в ворота Саудовской Аравии на ЧМ -2006 ударом и передачами.

Нападающий

Андрей Воронин

Клуб в России: «Динамо».

Играл не очень долго, но довольно ярко. В «Динамо» настоящий одессит и воспитанник немецкой футбольной школы то работал круто, то вспоминал, сколько у него друзей в Москве, не только Овечкин или Самедов. Но в целом Воронин оставил хорошее впечатление, ведь неслучайно играл за «Байер» и «Ливерпуль». Харизмой не обделен, язык подвешен, одним из лидеров команды был точно. Но, как ряд других украинцев, в России оказался не в юном возрасте, как Зинченко.

Ракицкий дополнит символический состав?

Одесситы, харьковчане, луганские и днепропетровские парни, два человек из Луцка и один из львовской области – с разных уголков Украины попадали в российский чемпионат. Только Горшков работал достаточно долго, чтобы сыграть свыше 250 поединков, но связей достаточно. Например, ассистент Черчесова Ромащенко родился в Днепропетровской области, хоть и играл за сборную Беларуси.

Всего более четырех сотен украинских игроков только в высшем российском дивизионе за все время. Сотни поединков, немало голов, выигранные титулы – украинских футболистов в российском футболе было много. И Ракицкий может дополнить достойный список. Как видите, многие фамилии связаны именно с «Зенитом», это не новая страница, а подзабытая старая.

Ярослав в случае успешной игры может даже вытеснить из символического состава Шершуна, ведь у новичка «Зенита» намного больше серьезного международного опыта. Ему пока двадцать девять лет, что для игрока из центра защиты не критический возраст. Пускай не юный, пускай не в форме, но Тимощук и Семак должны понимать, что делают, а погром от «Спартака» лишь убедил, что оборону нужно усилить.

И вообще, в РПЛ успешно играют даже ветераны. Например, Ивановичу скоро тридцать пять, Сесар Навас в «Рубине» - ему скоро 39 лет. Игнашевич завершил карьеру в таком же возрасте, а чуть раньше с ЦСКА успел финишировать выше «Спартака» и «Зенита» в таблице РПЛ . Чтобы не повторять тот горький опыт, в Санкт-Петербург пригласили человека, который выиграл шесть украинских чемпионств за восемь сезонов.

А вот столько титулов у украинца из РПЛ – редкость. Из звезд соседского футбола в списке только Тимощук, Воронин, Гусин и Калиниченко. Далеко не все лучшие мастера нового времени работали в российских клубах. Но класс могут показать. Например, Сергей Ребров в солидном возрасте заскочил в гости к Бердыеву и помог «Рубину» выиграть чемпионское звание. Фанаты многих клубов могут вспомнить своих украинских легионеров.

Например, футболист Тимощук для поклонников «Зенита» ассоциируется с золотыми временами, и его протеже Ракицкий не имеет права подвести.