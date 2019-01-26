До Ракицкого. Украинские футболисты в российском чемпионате

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 0:1 Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2:1 Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:0 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 4:1 Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 0:2 Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2:2 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1:1 Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 5:0 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 1:1 Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
20:30 69’ Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1:1 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Севилья 5:0  Леванте - - -
18:15 Матч завершен  Атлетико М 2:0  Хетафе - - -
20:30 74’  Леганес 2:2  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Вильярреал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Сассуоло 3:0  Кальяри - - -
20:00 Матч завершен  Сампдория 4:0  Удинезе - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Наполи - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 0:3  Байер - - -
17:30 Матч завершен  Майнц 2:1  Нюрнберг - - -
17:30 Матч завершен  Фрайбург 2:4  Хоффенхайм - - -
17:30 Матч завершен  Боруссия М 2:0  Аугсбург - - -
17:30 Матч завершен  Боруссия Д 5:1  Ганновер-96 - - -
20:30 70’  Вердер 2:2  Айнтрахт Ф - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 1’  Страсбур 0:0  Бордо - - -
22:00 сегодня  Ницца -:-  Ним - - -
22:00 сегодня  Генгам -:-  Реймс - - -
22:00 сегодня  Дижон -:-  Монако - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити - - -
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 0:0 Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 1:1 Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 0:1 Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 0:2 Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 0:1 Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун 3:0 Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1:0 Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2:1 Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 3:2 Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
20:30 67’ Логотип футбольный клуб БериБери 2:3 Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 0:0 Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 0:1 Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 0:2 Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1:1 Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 2:1 Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1:0 Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн - - -
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 3:0 Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2:1 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 0:2 Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 3:1 Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:2 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2:2 Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра 2:3 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2:0 Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 0:0 Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 0:1 Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2:3 Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 1:0 Логотип футбольный клуб МеппенМеппен - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:4 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос 0:0 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти - - -
20:30 70’ Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 0:1 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 3:2 Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 3:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
21:30 25’ Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 0:0 Логотип футбольный клуб АшдодАшдод - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 0:1 Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 3:2 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1:1 Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 0:3 Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2:0 Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 3:1 Логотип футбольный клуб КарпиКарпи - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 1:2 Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя 1:0 Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу 0:1 Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 2:1 Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н 5:0 Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 1:1 Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1:0 Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 2:0 Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 2:1 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад -:- Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Оптик (Ратенов)Оптик - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Бежанийя (Белград)Бежанийя - - -
03:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 3:1 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС 0:1 Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 3:2 Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:1 Логотип футбольный клуб Татран ПрешовТатран Прешов - - -
14:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК 3:1 Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Висмут ГераВисмут Гера -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен 0:2 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо 0:1 Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс 3:1 Логотип футбольный клуб Форвард (Эребру)Форвард - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 4:2 Логотип футбольный клуб ВильВиль - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК 5:0 Логотип футбольный клуб Сирианска (Сёдертелье)Сирианска - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК 2:0 Логотип футбольный клуб Далкурд (Бурленге)Далкурд - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг 1:1 Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗалаэгерсегЗалаэгерсег 2:1 Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 2:0 Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг 3:1 Логотип футбольный клуб Вейче ФленсбургВейче Фленсбург - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:1 Логотип футбольный клуб РидРид - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БазельБазель 2:2 Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1:2 Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен 4:2 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 3:1 Логотип футбольный клуб ЧиассоЧиассо - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия 0:2 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
17:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК 1:1 Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль - - -
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До Ракицкого. Украинские футболисты в российском чемпионате

сегодня, 19:02
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Тимощук Анатолий
Тимощук Анатолий
Полузащитник
Дикань Андрей
Дикань Андрей
Вратарь
Калиниченко Максим
Калиниченко Максим
Полузащитник

Пока «Зенит» оформляет трансфер нового защитника, «Соккер.ру» предлагает вспомнить, как соотечественники Ярослава играли в России.  

Онопко, Цымбаларь, Каряка и Никифоров – украинцы из сборной России, поэтому их в состав включать не будем. Как и Кормильцева, ведь форвард родом из Барнаула, а о корнях вспомнил, лишь когда получил приглашение в сборную Украины.

В составе ниже только люди, рожденные в соседней стране, как и Ракицкий. И с правом или выступлениями за сборную Украины. Таких мастеров в российском футболе было ожидаемо много. Путь ряда из них Ярослав явно собирается повторить, ведь выбрал клуб, где играли трое из символического состава.  

Но сейчас подобные истории встречаются редко. В 2001-м только в элитной российской лиге было 50 украинских футболистов, и немало игроков во втором дивизионе. А сейчас в РПЛ их немного – Калинин, Кулаков, Годзюр, Чайковский и Михалик. Ракицкий станет самым звездным. Но встречались в России и более заметные украинские футболисты.  

Вратарь

Андрей Дикань

Клубы в России: «СКА-Энергия», «Кубань», «Терек», «Спартак», «Краснодар».

Вратарь, которого полюбили в «Спартаке», что случалось далеко не со всеми голкиперами. Даже у Филимонова, не говоря об украинце Левицком, были разные времена во взаимоотношениях с фанатами. А Дикань вытаскивал мертвые мячи, помогал, чем мог. Уроженец Харькова сыграл за сборную Украины 8 матчей, но почти весь футбольный путь прошел в России.

Защитники

Дмитрий Парфенов

Клубы в России: «Спартак», «Динамо», «Химки», «Сатурн», «Арсенал».

Возможно, будущий тренер «Спартака»? Один из кандидатов, ведь наставники у «красно-белых» меняются довольно часто. Парфенов, хотя в «Урале» тренером работает пока так себе, с другой стороны боковой линии поля выступал намного ярче. Четырехкратный чемпион России в «Спартаке» и воспитанник одесского «Черноморца» 18 раз защищал цвета сборной Украины.

Владимир Геращенко

Клубы в России: «Ротор», «Амкар».

Легенда «Ротора» давно вернулся на родину. Уроженец Днепропетровска сейчас работает ассистентом главного тренера «Днепра», который брошен бывшими владельцами в плачевном состоянии. Впрочем, у «Ротора» дела идут тоже не всегда успешно. Особенно по сравнению с девяностыми, когда Геращенко играл в еврокубках, финишировал вместе с командой на втором и третьем местах. В Волгограде защитника точно помнят, а сам сожалеет, что не стал чемпионом России…

Богдан Шершун

Клуб в России: ЦСКА.

Еще один защитник, который приехал в Россию после матчей за «Днепр». Родился Богдан в Хмельницком, довольно рано попал в ЦСКА, дважды был чемпионом России в его составе, дважды выигрывал Кубок и был частью заявки в сезоне, когда Газзаев поднял над головой Кубок УЕФА. Рядом с Богданом, вероятно, мог играть еще один воспитанник «Днепра» - Сергей Перхун, но вратарь «армейцев», к сожалению, скончался после полученной травмы в составе ЦСКА.

Вячеслав Шевчук

Клуб в России: «Шинник».

Немало поиграл за сборную Украины – был участником неудачного Евро-2016, например. Успел завершить карьеру футболиста, начал работать тренером донецкого «Олимпика». А 16 своих трофеев Вячеслав – уроженец Луцка, выиграл вместе с «Шахтером». Но есть в карьере защитника и недолгий, но запоминающийся период в России. В начале века неплохо играл за «Шинник», запомнился в Ярославле, ведь не умеет и не любит проигрывать.

Полузащитники

Анатолий Тимощук

Клуб в России: «Зенит».

Сравнительно недолго играл за «Зенит», но связан с клубом до сих пор. Анатолий стал капитаном команды, выиграл Кубок УЕФА, как и Шершун с ЦСКА, а затем отправился в «Баварию». Не только «Шахтер» получил хорошие деньги за опорника родом из Луцка, но и клуб из Санкт-Петербурга. Анатолий – живая легенда украинского футбола, 144 матча за сборную. Есть победы в ЛЧ, Кубке УЕФА, 7 чемпионских званий разных стран. Сейчас в штабе Семака, и явно вместе придумали трансфер Ракицкого.

Андрей Гусин

Клубы в России: «Крылья Советов», «Сатурн», «Химки».

К сожалению, уже не с нами. Андрей Гусин – один из редких воспитанников Лобановского, кто поиграл в России. Уже после завершения карьеры в 2014 году решил покататься на мотоцикле на специальной трассе под Киевом, но вылетел из седла на вираже… В Самаре хавбека точно помнят – и играл, и ассистентом главного тренера «Крыльев Советов» немного работал. А до этого провел 11 лет в киевском «Динамо», выиграл 7 чемпионств, провел 71 поединок за сборную Украины.

Александр Горшков

Клубы в России: «Жемчужина», «Зенит», «Сатурн».

Играл в «Зените» в конце двадцатого века, потом вернулся и успел набрать трофеев – чемпион России, обладатель Суперкубка, Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА уже в солидном возрасте. Награда за удачные матчи до этого. Выступал за сборную России, но родился в Луганской области, получил приглашение в команду Украины и тоже провел несколько матчей – в том числе забил Испании в перестрелке 2:2.

Александр Спивак

Клуб в России: «Зенит».

Уроженец Донецкой области с фамилией, что переводится как Певец, много лет выступал дома – играл в Одессе, Донецке и Запорожье. А потом перебрался в «Зенит», где заслужил вызов в сборную Украины, и после медалей на родине выиграл «серебро» в 2003 году с российским клубом. Был достаточно результативным хавбеком, остался в Санкт-Петербурге, работает в академии команды, с которой связаны карьеры многих украинцев.

Максим Калиниченко

Клуб в России: «Спартак».

Сегодня Максиму сорок лет – поздравляем! Умеет хорошо сказать, активный участник сетевых баталий и один из аналитиков на ТВ. Также неплохо работал с мячом, провел в «Спартаке» восемь лет, забил более тридцати мячей, выиграл два чемпионских титула. Еще один воспитанник «Днепра» в списке, уроженец Харькова, как и Дикань. Яркий крайний полузащитник сыграл 47 матчей за  сборную Украины и создал три мяча в ворота Саудовской Аравии на ЧМ-2006 ударом и передачами.

Нападающий

Андрей Воронин

Клуб в России: «Динамо».

Играл не очень долго, но довольно ярко. В «Динамо» настоящий одессит и воспитанник немецкой футбольной школы то работал круто, то вспоминал, сколько у него друзей в Москве, не только Овечкин или Самедов. Но в целом Воронин оставил хорошее впечатление, ведь неслучайно играл за «Байер» и «Ливерпуль». Харизмой не обделен, язык подвешен, одним из лидеров команды был точно. Но, как ряд других украинцев, в России оказался не в юном возрасте, как Зинченко.

Ракицкий дополнит символический состав?

Одесситы, харьковчане, луганские и днепропетровские парни, два человек из Луцка и один из львовской области – с разных уголков Украины попадали в российский чемпионат. Только Горшков работал достаточно долго, чтобы сыграть свыше 250 поединков, но связей достаточно. Например, ассистент Черчесова Ромащенко родился в Днепропетровской области, хоть и играл за сборную Беларуси.

Всего более четырех сотен украинских игроков только в высшем российском дивизионе за все время. Сотни поединков, немало голов, выигранные титулы – украинских футболистов в российском футболе было много. И Ракицкий может дополнить достойный список. Как видите, многие фамилии связаны именно с «Зенитом», это не новая страница, а подзабытая старая.

Ярослав в случае успешной игры может даже вытеснить из символического состава Шершуна, ведь у новичка «Зенита» намного больше серьезного международного опыта. Ему пока двадцать девять лет, что для игрока из центра защиты не критический возраст. Пускай не юный, пускай не в форме, но Тимощук и Семак должны понимать, что делают, а погром от «Спартака» лишь убедил, что оборону нужно усилить.

И вообще, в РПЛ успешно играют даже ветераны. Например, Ивановичу скоро тридцать пять, Сесар Навас в «Рубине» - ему скоро 39 лет. Игнашевич завершил карьеру в таком же возрасте, а чуть раньше с ЦСКА успел финишировать выше «Спартака» и «Зенита» в таблице РПЛ. Чтобы не повторять тот горький опыт, в Санкт-Петербург пригласили человека, который выиграл шесть украинских чемпионств за восемь сезонов.

А вот столько титулов у украинца из РПЛ – редкость. Из звезд соседского футбола в списке только Тимощук, Воронин, Гусин и Калиниченко. Далеко не все лучшие мастера нового времени работали в российских клубах. Но класс могут показать. Например, Сергей Ребров в солидном возрасте заскочил в гости к Бердыеву и помог «Рубину» выиграть чемпионское звание. Фанаты многих клубов могут вспомнить своих украинских легионеров.

Например, футболист Тимощук для поклонников «Зенита» ассоциируется с золотыми временами, и его протеже Ракицкий не имеет права подвести.

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Все комментарии
борька
борька
   63 / 763
сегодня в 21:54
Хорошие игроки!
Сантус
Сантус
   146 / 763
сегодня в 21:28
Ракицкого и в Шахте не плохо кормили,просто пробег подходит к критическому,вот Кроты его и багрят....и как сказал один АНАЛитик недавно-ему семью кормить надо....Так что принимайте....красные карточки за грубость прилагаются....)
Tostao
Tostao
   215 / 763
сегодня в 20:39
В составе ниже только люди, рожденные в соседней стране, как и Ракицкий.
---------------------------------------
Они действительно родились в другой стране - в СССР, а Украина была республикой. Это две большие разницы, как говорят в Одессе, кстати, оторванной от РСФСР украинским "шахтёром" Хрущёвым. (шахту, где он начинал, так и не нашли.)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   67 / 763
сегодня в 20:30
Типа,бонжур вам в хату.
vinyardrip
vinyardrip ответил Василий Копатович
   212 / 763
сегодня в 20:09
Ну шо тут скажешь... Слава Украине!
Кастрюлям плова))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   66 / 763
сегодня в 19:28
Нормальный игрок только Ворона,
Василий Копатович
Василий Копатович
сегодня в 19:28
Ну шо тут скажешь... Слава Украине!
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