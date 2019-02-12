Академия пана Власты. «Зенит» Властимила Петржелы. Сезон-2003

12 февраля 2019, 17:02

«Соккер.ру» - о смелом и удачном эксперименте, проведенным Виталием Мутко.

Сезон-2002 оказался неудачным для «Зенита», хотя в начале казался многообещающим. Команда дошла до финала Кубка России, и это обстоятельство позволяло закрыть глаза на не самый яркий старт бронзовых призёров. В семи турах – три поражения и место в серединке. Но выиграть Кубок не получилось, трофей достался ЦСКА , который выиграл со счетом 2:0.

В переводе с чешского - Петрушка

После проигранного финала Юрий Андреевич Морозов оставил пост главного тренера. Исполняющим обязанности стал Михаил Бирюков, в прошлом вратарь золотого «Зенита»-84. «Сине-бело-голубые» выиграли четыре встречи, подтянулись к лидерам, но последовал летний спад. В сентябре Бирюков вновь сосредоточился на работе с вратарями, а новым тренером был назначен Борис Рапопорт, в прошлом голкипер ленинградского «Динамо». У Бориса Завельевича получилось ещё хуже, чем у Михаила Юрьевича. Пять ничьих и шесть поражений во втором круге – только десятое место в чемпионате. В Кубке УЕФА дорогу перешёл швейцарский «Грассхопперс». Вылетел «Зенит» и из нового розыгрыша Кубка России.

Конечно, подобное положение дел не устроило никого. Ни руководство, ни болельщиков. И осенью президент клуба Виталий Мутко решился на смелый шаг – пригласил иностранного тренера. Первого в истории клуба. Чех Властимил Петржела в молодости был нападающим и даже съездил в составе сборной Чехословакии на неудачный для неё чемпионат мира 1982 года. В бытность тренером Власта, как называли Петржелу на родине, успел поработать со «Славией», «Слованом», «Спартой», «Богемиансом» и «Млада- Болеславой». Успехи были довольно скромными – Кубок Чехии со «Спартой», выход в элиту с «Богемиансом». Пожалуй, и всё. Но «Зенит» 16 лет назад не мог приглашать известного и дорогого специалиста. Поэтому пришлось обратиться к таинственному чеху, чья фамилия переводится, как Петрушка.

Влад, ты дома

Петржела пришёл не один, а с помощником, тренером вратарей Владимиром Боровичкой. На берег Невы прибыла целая чешская бригада футболистов – левый защитник Павел Мареш, центральный защитник Мартин Горак, левый полузащитник Радек Ширл, нападающий Лукаш Гартиг, а также вратарь сборной Словакии Камил Чонтофальски. Петржела очень хотел видеть в «Зените» Ярошика, но Иржи оказался в ЦСКА . У болельщиков возникли опасения – не перейдут ли чехи дорогу толковой питерской молодёжи? Зато возвращение домой изрядно побродившего по свету Владислава Радимова не могло не обрадовать питерскую публику. Уши Константин Лепёхин, Борис Горовой и Денис Угаров.

Чонтофальски взял первый номер, но основным вратарём оставался воспитанник клуба Вячеслав Малафеев. На правом фланге могли сыграть Даниэль Кирицэ, Валерий Цветков, Саркис Овсепян. Левый фланг закрывал кто-то из чехов – или Мареш, или Ширл. В центре обороны Милан Вьештица, уже упоминавшийся румын Кирицэ и Мартин Горак. С учётом ротации состава на поле выходили Алексей Катульский и Константин Лобов.

Избранный капитаном Владислав Радимов занял место в центре полузащиты. В опорной зоне действовал Алексей Игонин. На правом фланге 19-летний Владимир Быстров теснил Сергея Осипова и в середине сезона вытеснил. Слева играли Александр Спивак или Радек Ширл. Иногда Спивак уходил на право, освобождая место слева Ширлу или Аршавину. Всё чаще появлялись в центре поля Игорь Денисов, Константин Коноплев и Олег Власов.

В нападении уже сложился тандем Александр Кержаков и Андрей Аршавин. Чех Лукаш Гартиг и серб Предраг Раджелович чаще выходили на замену. Иногда на поле появлялись воспитанники клуба Андрей Николаев и Дмитрий Макаров.

Такие разные поездки в Москву

Петржеле было важно начать российский период свой карьеры победой. И это у него получились. Голы Катульского и Кержакова обеспечили выигрыш у «Сатурна» 2:1. Сыграли и оставили хорошее впечатление все четыре чеха. Подмосковный «Сатурн» был крепким соперником, но в следующем туре питерскую команду ожидало куда более серьёзное испытание – матч с чемпионом страны «Локомотивом» в его вотчине – в Черкизово.

Место в воротах занял Чонтофальски, который пропустил свой первый мяч в российской Премьер-Лиге на 12 минуте поле удара Руслана Пименова. Гол стал следствием несогласованных действий словака с Катульским. Но в дальнейшем Камил действовал уверенно. Преимущество же постепенно перетекло от «Локомотива» к гостям, и незадолго до перерыва Константин Коноплёв нанёс точный удар по воротам «железнодорожников». На этом беды хозяев не завершились. Во втором тайме прекрасно игравший Гартиг промчался по левому флангу и выдал голевую передачу Кержакову. Мог забить и сам Лукаш, да Сергей Овчинников не позволил. У самого Босса после финального свистка, возвестившего о победе «Зенита» 2:1, сдали нервы и он сцепился со вторым тренером гостей Боровичкой. Следующие пять встреч «Локомотив» провёл без Овчинникова. Петербуржцы взяли хороший старт - шесть очков в двух матчах.

Но эйфория сошла довольно быстро. Домашние ноль-ноль с «Ростовом», проигрыш в Новороссийске местному «Черноморцу» 0:1. Удар Ширла со штрафного принёс победу над «Рубином». После этого «Зенит» отправился в гости к «Спартаку», которым ещё руководил Олег Романцев. На 15 минуте Кержаков воспользовался ошибкой Ващука и убежал к воротам хозяев. Но не добежал - был остановлен Луизао. Пенальти реализовал Спивак. Спартаковцы сравняли счёт после розыгрыша штрафного. Александр Павленко нанёс несильный, но точный удар - 1:1. Больше счёт не изменился.

В домашней игре с «Ротором» гора моментов не родила даже мыши. Нулевая ничья на «Петровском». Зато в следующей игре, в Москве, в «Петровском парке» в ворота Чонтофальски залетело всё, что только могло. Даже больше. Безобразно сыграли все, и вратарь, и защитники, и средняя линия. В итоге 1:7. Так «Зенит» в новом веке ещё не проигрывал. Несложно представить, какое давление испытывал на себе Петржела. Эксперимент с приглашением иностранного тренера оказался на грани провала. Выигрыш у «Торпедо» несколько подняло пану Власте настроение, но последовали разгром в Ярославле (0:3) и после проигрыш «Уралану» 0:1. Петржела понял, что надо ремонтировать состав, иначе его пребывание в городе на Неве должно было скоро завершиться.

Даёшь молодёжь

Во Владикавказе с первых минут на поле вышли Быстров, Денисов, Макаров и Лобов. Но перелом наступил после появления на поле Кержакова. Александр начал встречу на скамейке, но уже в первом тайме появился вместо травмированного Гартига. Кержаков, ещё не вооружённый девизом «бил, бью и буду бить», проявил себя как ассистент. После его передач отличились Спивак и Денисов. Неласковая для гостей с Невы столица Северной Осетии была покорена. «Зенит» поднялся на четвёртое место, но разница мячей выглядела удручающей - 10:15. Всё из-за этих 1:7 с динамовцами.

Молодёжь прекрасно проявила себя в игре с «Торпедо-Металлургом», забив все три мяча - Денисов, Макаров и Власов. Четвёртое место, но ЦСКА умчался вперёд на девять очков. А с армейцами питерцы ещё не играли. Видимо, зенитовцы думали о спаренных матчах с «красно-синими», поэтому проиграли в Самаре.

Пришлось отступить на пятое место и ждать визита ЦСКА на «Петровский». Лидер получил по полной. Никто так не гонял команду Валерия Газзаева в том сезоне, обещавшем стать для армейцев золотым. И матч в Питере начался успешно для москвичей. На 23 минуте Игорь Яновский вывел гостей вперёд после розыгрыша углового. Судья не сразу, но засчитал гол. Чем разозлил хозяев. Через три минуты Кирицэ после очевидной ошибки Вениамина Мандрыкина восстановил равновесие. Зато Малафеев был хорош, выручив «сине-бело-голубых» в трёх сложнейших ситуациях. Перед самым перерывом Дмитрий Макаров заработал 11-метровый, реализованный Спиваком. Во втором тайме снова ошибся Мандрыкин, неудачно принявший удар Радимова со штрафного. После этого Газзаев заменил Мандрыкина на юного Игоря Акинфеева. Как оказалось, не только в этом матче. Игорю тоже пришлось достать мяч из сетки после удара Кержакова. Красивая победа «Зенита» 4:1, которая помогла Петржеле. Пана Власту провожали со стадиона аплодисментами. А ведь два месяца назад его едва не съели с потрохами.

ЦСКА хотел взять реванш, но с трудом добился ничьей 2:2. Очень некстати получил красную карточку Аршавин. В следующем туре тоже 2:2. В домашней игре с «Крыльями» зенитовцы вели 2:0, но два удара Андрея Каряки превратили три очка в одно. Зато три выигрыша - у «Тор-Мета», «Спартака-Алании» и просто «Торпедо» вывели «Зенит» на второе место. ЦСКА впереди на 6 очков, рядом куча соперников, а до финиша десять долгих туров.

Победную серию прервал «Шинник», отобравший у «Зенита» шесть очков. И сразу провал со второго места на пятое. Хет-трик Кержакова и дубль Аршавина подарили яркую победу над «Ураланом». Отомстить динамовцам за 1:7 не вышло. Всего 0:0, даром, что 79 минут «Зенит» играл в большинстве. Роман Березовский свёл на нет усилия бывшего клуба.

Неприятность эту команда Петржелы пережила. «Ротор» разгромлен в Волгограде 4:1. Половина голов на счету Горака. «Зенит» четвёртый, отстаёт на очко от «Динамо» и «Рубина». «Спартак» дал бой в Санкт-Петербурге, но был вынужден уступить 1:2. Благодаря успеху в дерби двух столиц «Зенит» второй. Вслед за «красно-белыми» повержены «Рубин» и «Черноморец». Три тура до конца. «Зенит» уступал ЦСКА четыре очка, шансы на чемпионство только иллюзорные. Зато «Динамо» с «Локомотивом» отстали на шесть очков, а стало быть можно взять серебряные медали, которых в истории клуба ещё не было. Да и вообще так высоко в последний раз«сине-бело-голубые» забирались в золотом 1984 году. Грех было бы выронить из рук серебро.

Продлить серию побед в Ростове не получилось. Роман Адамов ответил на гол Александра Спивака. Отрыв от «Локомотива» сократился до четырёх очков. В предпоследнем туре как раз очная встреча. На этот раз куча карточек и ноль голов. «Локомотив» выбыл из числа претендентов на второе место. Но оставался «Рубин», который мог догнать и обойти питерцев по дополнительным показателям в случае неудачи команды Петржелы в Раменском. Но Андрей Аршавин до перерыва трижды поразил ворота «Сатурна» и снял все вопросы. Есть первое серебро, которое добыл симпатичный, чуть странноватый чех.

Конечно, земляки Петржелы достойно его поддержали. Но главными кузнецами серебряных медалей стали молодые воспитанники клуба - Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Игорь Денисов, чуть более старшие Вячеслав Малафеев и Алексей Игонин. Вот такая академия пана Кляксы, извините, пана Власты. И конечно же очень вовремя вернулся домой Владислав Радимов, который вместе с Александром Спиваком стал главным авторитетом для молодых товарищей и легионеров.