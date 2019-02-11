«Зенит» вылетел в Стамбул на матч «Фенербахче»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ньюкасл 1.73 3.45 5.3
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Леванте 2 3.5 3.7
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 2:0 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1.25 4.9 15
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 25 5.3 1.19
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 0:0 Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:1 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 2.3 3.3 2.95
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра 1:1 Логотип футбольный клуб КильмесКильмес - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.57 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.35 3.1 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.35 2.7 3.9
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10 4.5 1.33
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.8 2.8 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.7 3.65 5
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 0:1 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 0:2 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 0:0 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 3:1 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
18:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:1 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:2 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 3:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2.1 3.6 3
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 2.15 3.1 3.4
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 2 тур 1 X 2
11:00 61’ Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 2:1 Логотип футбольный клуб МуромМуром - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.65 3.5 5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 3.2 3.5 2.1
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 1.9 3.1 4.5
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«Зенит» вылетел в Стамбул на матч «Фенербахче»

сегодня, 11:16
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 20:55 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что команда сегодня вылетела из Мурсии в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Вечером «сине-бело-голубые» посетят пресс-конференцию и проведут открытую тренировку на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Матч против «Фенербахче» начнется 12 февраля в 20:55 по московскому времени. Команды рассудит арбитр из Франции Рудди Буке.

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Все комментарии
cska plus
cska plus ответил Jeck Denielse
   7 / 793
сегодня в 12:22
Желаю Зениту - первой гостевой победы в этом розыгрыше ЛЕ... Семаку - заткнуть рот критикам... Новичкам - удачного дебюта...
Критик один, казанский.
cska plus
cska plus
   7 / 793
сегодня в 12:21
Удачи питерцам!
time out
time out
   28 / 793
сегодня в 12:16
Зенит вылетел...дальше читать не стал. Заголовок сам за себя говорит. Наверное тарасовские писали.))) Питерские написали бы: зенит отправился... Для конебомжей сразу сообщаю, если проиграет питерский проект, радоваться не буду и плакать тоже, так же, как и в случае победы. Не тот объект, чтобы выражать какие-то особые эмоции.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Казанский
   11 / 793
сегодня в 12:07
0-3 для них не разгром,так что плюсуюсь
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 793
сегодня в 12:03
Желаю Зениту - первой гостевой победы в этом розыгрыше ЛЕ...
Семаку - заткнуть рот критикам...
Новичкам - удачного дебюта...
Caniggia
Caniggia
   66 / 793
сегодня в 11:41
Удачи Зениту!
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   49 / 793
сегодня в 11:38
Вся Россия за Фенербахче.
Питерские лягушки отправятся в Монако к головину после матча И будет НЕ МОЖЕМ ИГРАТЬ, БУДЕМ ПИИИИИТЬ.))))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   86 / 793
сегодня в 11:36
Скоро Зенит вылетит из ЛЕ
Казанский
Казанский
   38 / 793
сегодня в 11:33
Желаю зениту не проиграть разгромно
Большой Карай
Большой Карай
   348 / 793
сегодня в 11:32
Удачного матча команде.
drug01
drug01
   84 / 793
сегодня в 11:19
Удачного вылета....
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