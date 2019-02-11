«Зенит» вылетел в Стамбул на матч «Фенербахче»

сегодня, 11:16

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что команда сегодня вылетела из Мурсии в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Вечером «сине-бело-голубые» посетят пресс-конференцию и проведут открытую тренировку на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Матч против «Фенербахче» начнется 12 февраля в 20:55 по московскому времени. Команды рассудит арбитр из Франции Рудди Буке.