Регламент аргентинской Примеры C Метро

20 февраля 2019, 15:47

Число участников: 20

Выход в Примеру Б Метро: 1 место

Плей-офф за выход в Примеру Б Метро: команды со 2 по 9 места проводят между собой двухматчевые противостояния на вылет начиная с 1/4 финала.

Команды проводят по 38 матчей в двухкруговом турнире.

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- плей-офф (для определения чемпиона или вылетающей команды);

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

- плей-офф;

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях).