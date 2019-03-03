«Спартак» - «Краснодар»: жарко не по-весеннему

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.9 3.4 4.2
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.4 2
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.45 3.85 8
03:30 6’ Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.55 2.95 2.2
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.2 3.05 3.4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО -:- Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.45 4.3 6.8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.85 3.6 3.6
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 74’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 15 7 1.18
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.48 4.2 5.9
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 2.65 3.05 2.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 2.8 3 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.72 3.5 4.4
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл -:- Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.6 3.4 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 3 2.4
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 49’ Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 1:0 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 76’ Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 30’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 0:0 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 -:- Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.75 3.2 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.75 3.75 4.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 3.1 4.2
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел -:- Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 51’ Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай -:- Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.7 3.35 2.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 3.25 3.65 2.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.85 2.95 2.65
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 сегодня Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо -:- Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 39’ Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 1:0 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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«Спартак» - «Краснодар»: жарко не по-весеннему

вчера, 22:30

Возобновление чемпионата России подарило сразу же яркое противостояние. «Соккер.ру» считает, что от напряжения в матче зрители должны были получить удовольствие.

Мы привыкли к понятию «весенний футбол», которое будто бы должно смягчать оценки тех, кто смотрит на игру российских команд сразу после зимней паузы. Дескать, и поля не те еще, и погода так себе, и функциональная готовность после многих дней сборов и нагрузок, но без официальных матчей оставляют желать лучшего.

Однако встреча «Спартака» и «Краснодара» показала, что это понятие – слабая отговорка для тех, кто не очень здорово подготовился. Да, существуют некоторые объективные факторы. Как погода, например. Но сейчас она как правило благоприятнее везде, чем та, при которой приходилось заканчивать первую часть чемпионата в 2018 году.

Поля тоже следует отнести к объективным факторам, но лишь отчасти – не везде ресурсы позволяют готовить газоны в технологичных условиях, как на «Открытие Арене», например. Но и откровенно халтурить не следует, как это было в Туле или со стадионом «Динамо». В РПЛ отметили, что при внимательной грамотной работе и там газоны могли быть готовыми к возобновлению сезона.

А вот функциональная готовность и игровой тонус – они зависят целиком от самих команд и их тренерских штабов. Тем интереснее было сравнить «Спартак» и «Краснодар», поскольку красно-белые проводили первую официальную игру 2019 года, а для «быков» она была уже четвертой.

Команда Мурада Мусаева уже давно работает в игровом режиме: дважды сыграла с «Байером» в Лиге Европы, где успешно прошла дальше, сыграла с «Ростовом» в Кубке России, вылетев оттуда. Ожидалось, что «быки» будут банально лучше готовы физически. Однако уже первые минуты показали несостоятельность такой позиции.

Олег Кононов достаточно «накачал» команду физически и психологически, чтобы она рванула с места, лихо и напористо. Первая половина первого тайма в исполнении «Спартака» стала едва ли не образцом высокоэнергичного интенсивного удушающего прессинга. «Быки» вряд ли ожидали этого, но были готовы отвечать тем же.

Правда, поплатились первыми за то, что приняли условия открытого боя. «Краснодар» пропустил быстрый гол, когда набросился на штрафную красно-белых всемером, а соперник находился в подвижной фазе заряженности на борьбу, принимая решения мгновенно. Отдельно стоит отметить изумительный заброс Айртона вперед на Зе Луиша, рывок и реализацию шанса самого форварда, а также потерю концентрации у последнего защитника «Краснодара», которым оказался Фьолусон, проспавший рывок оппонента, что делать недопустимо, когда ты один остаешься сзади. Вообще, это симптоматично.

Идет очень быстрая агрессивная игра в обе стороны, а «Краснодар» оставляет сзади одного Фьолусона против Зе Луиша. Но в этом весь «Краснодар», готовый идти на риск ради атакующего футбола. Первая половина проходила очень динамично, после стартового напора «Спартака», который не мог держаться в таком темпе всю дорогу, установился баланс.

Вскоре он отразился и на табло. «Краснодар» провел свою фирменную стремительную атаку, протаранив центральную ось «Спартака», Классон блестяще пропустил мяч на Перейру, уведя защитника и создав ситуацию, когда Айртон остался у штрафной между Маурисио и Сулеймановым. И мгновения Перейре хватило для точного удара.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (3) – 11 (5)

Примерное равенство по одному из ключевых показателей, которые обычно характеризуют напряженность и остроту игры. Также стоит отметить, что «Краснодар» в этой встрече дважды попадал в каркас ворот «Спартака», что вкупе с общим преимуществом по ударам и по ударам в створ говорит о большей напряженности у владений Александра Селихова.

Здесь следует выделить определенный нюанс в игре, который немного намекает нам на то, что все же «Спартак» проводит первый официальный матч. Красно-белые задали очень высокий темп, которому не очень соответствовали в плане точности и слаженности в розыгрышах мяча у чужих владений. Ноги опережали голову. «Краснодар», который уже раскачался, действовал более хладнокровно, разыгрывая завершающие фазы, поэтому местами выглядел острее, хотя шансы забить больше имели и те, и другие.

Владение мячом (точность передач): 55% (74%) - 45% (80%)

Этот показатель тоже представляет собой продолжение тезиса из предыдущего пункта. Спартаковцы чуть больше владели мячом, однако меньше совершали передач, чаще действуя индивидуально. В общей сложности красно-белые совершили более 460 пасов против более 600 у «Краснодара». И точность у хозяев чуть ниже – из-за той же суеты и превалирования скорости и динамики над рассудком. «Быки» сейчас слаженнее и логичнее в своей подвижности.

Слова после матча

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»):

Думаю, это связано с первой игрой, тут было больше эмоций. Нам нужно эти эмоции держать в себе и направлять на отбор. Так как мы активно играем в отборе, каждый игрок не должен стоять, а использовать эти эмоции. Мы же не справились с эмоциями в атаке.

Требования в атаке, которые нам нужны в плане сыгранности, сейчас не такие как нам хотелось бы. Это первая игра, эмоции, где-то они захлестывали. Давление есть, игроки чувствуют это. Желания было больше, чем разума. Нам нужно немного успокоиться и двигаться дальше. Мы много работали над определенным компонентами игры, они удавались.

Пытались доминировать в прессинге, во владении мячом. Не знаю цифр пока, но в целом с заданием игроки справились. Не справились, чтобы забить еще один гол. Но я уже сказал: каждая ничья для нас как проигрыш. Независимо от того, что играли с хорошей командой, которая борется за первое, результатом не доволен.

Мурад Мусаев (главный тренер «Краснодара»):

В целом, мы видели яркий матч. Обе команды играли смело, шли в атаку. Считаю, что в первые 20 минут мы не справились с давлением, которое оказывал «Спартак». Были ошибки, мы проиграли много подборов и в целом в середине выглядели не так хорошо. Во втором тайме мы эти моменты устранили, забрали контроль, стали создавать моменты, отыгрались.

Вторая половина тайма, согласен, не была такой целостной. Но у нас был ряд моментов, которые мы должны были реализовывать и добиваться победы. В целом, думаю, что зрители довольны тем, что они увидели. С точки зрения тренеров, в принципе, есть вопросы.

Безусловно, оба тренера недовольны ничьей, поскольку она в данном случае описывает классическую ситуацию, когда радуется третий. А конкретно – «Зенит», увеличивший отрыв от «Краснодара» до трех очков. «Спартак» уступает восемь баллов, а ЦСКА – семь. Красноречива реакция пресс-службы «Зенита» в Твиттере.

При этом чисто со зрительной точки зрения матч «Спартака» и «Краснодара» порадовал. Он был очень динамичным, напряженным, изобиловал моментами, пусть одним не хватало хладнокровия вдобавок к желанию и настрою, а другим недоставало удачи и концентрации в ряде микроэпизодов. Над таким базисом игры, который показали обе команды, можно удачно поработать и добиться чего-то эффективного.

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Все комментарии
Xeniumv387
Xeniumv387
сегодня в 01:51
Ну спартак сотворил сенсацию конечно, ведь не каждую неделю видим, как команда уровня пердива отстаивает ничью против команды еврокубков.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 884
вчера в 23:51
На 15 ой минуте я был абсолютно уверен в крупной победе Спартака ,но быки сумели быстро вернуться,это их спасло. Но на 60 ой минуте я думал что вот вот Спартак встанет как у Карреры и нам напихают)) а ннет ,Спартак взялся за дело и прижал быков
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 884
вчера в 23:28
Но если коротко о всем туре ,то свой класс подтвердили только два игрока ,Азмун и Акинфеев
viv
viv
   94 / 884
вчера в 23:25
Счёт матча в пользу Зенита и ЦСКА.....
-Хостинский-
-Хостинский-
   308 / 884
вчера в 23:01
Матч Валидольный, были качели, могли выиграть и те и те, ничья закономерная
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   125 / 884
вчера в 22:54
Все по делу. Игра порадовала. Увлекательно и без обоюдных обид. Боевая ничья.
Leningrad 84
Leningrad 84
   135 / 884
вчера в 22:49
Взвешенная и грамотная оценка матча.
И главное, без явного спартаковского уклона...
МКС
МКС
   149 / 884
вчера в 22:42
Единственный автор на ресурсе которого приятно читать

Все по делу
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 884
вчера в 22:42
Автору пять ,коротко и без отсебятины . Но персонально хотелось бы чтобы автор выделил кого-то
112910415
112910415
   91 / 884
вчера в 22:41
замечательный матч, красивая игра!
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