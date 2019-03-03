«Спартак» - «Краснодар»: жарко не по-весеннему

вчера, 22:30

Возобновление чемпионата России подарило сразу же яркое противостояние. «Соккер.ру» считает, что от напряжения в матче зрители должны были получить удовольствие.

Мы привыкли к понятию «весенний футбол», которое будто бы должно смягчать оценки тех, кто смотрит на игру российских команд сразу после зимней паузы. Дескать, и поля не те еще, и погода так себе, и функциональная готовность после многих дней сборов и нагрузок, но без официальных матчей оставляют желать лучшего.

Однако встреча «Спартака» и «Краснодара» показала, что это понятие – слабая отговорка для тех, кто не очень здорово подготовился. Да, существуют некоторые объективные факторы. Как погода, например. Но сейчас она как правило благоприятнее везде, чем та, при которой приходилось заканчивать первую часть чемпионата в 2018 году.

Поля тоже следует отнести к объективным факторам, но лишь отчасти – не везде ресурсы позволяют готовить газоны в технологичных условиях, как на «Открытие Арене», например. Но и откровенно халтурить не следует, как это было в Туле или со стадионом «Динамо». В РПЛ отметили, что при внимательной грамотной работе и там газоны могли быть готовыми к возобновлению сезона.

А вот функциональная готовность и игровой тонус – они зависят целиком от самих команд и их тренерских штабов. Тем интереснее было сравнить «Спартак» и «Краснодар», поскольку красно-белые проводили первую официальную игру 2019 года, а для «быков» она была уже четвертой.

Команда Мурада Мусаева уже давно работает в игровом режиме: дважды сыграла с «Байером» в Лиге Европы, где успешно прошла дальше, сыграла с «Ростовом» в Кубке России, вылетев оттуда. Ожидалось, что «быки» будут банально лучше готовы физически. Однако уже первые минуты показали несостоятельность такой позиции.

Олег Кононов достаточно «накачал» команду физически и психологически, чтобы она рванула с места, лихо и напористо. Первая половина первого тайма в исполнении «Спартака» стала едва ли не образцом высокоэнергичного интенсивного удушающего прессинга. «Быки» вряд ли ожидали этого, но были готовы отвечать тем же.

Правда, поплатились первыми за то, что приняли условия открытого боя. «Краснодар» пропустил быстрый гол, когда набросился на штрафную красно-белых всемером, а соперник находился в подвижной фазе заряженности на борьбу, принимая решения мгновенно. Отдельно стоит отметить изумительный заброс Айртона вперед на Зе Луиша, рывок и реализацию шанса самого форварда, а также потерю концентрации у последнего защитника «Краснодара», которым оказался Фьолусон, проспавший рывок оппонента, что делать недопустимо, когда ты один остаешься сзади. Вообще, это симптоматично.

Идет очень быстрая агрессивная игра в обе стороны, а «Краснодар» оставляет сзади одного Фьолусона против Зе Луиша. Но в этом весь «Краснодар», готовый идти на риск ради атакующего футбола. Первая половина проходила очень динамично, после стартового напора «Спартака», который не мог держаться в таком темпе всю дорогу, установился баланс.

Вскоре он отразился и на табло. «Краснодар» провел свою фирменную стремительную атаку, протаранив центральную ось «Спартака», Классон блестяще пропустил мяч на Перейру, уведя защитника и создав ситуацию, когда Айртон остался у штрафной между Маурисио и Сулеймановым. И мгновения Перейре хватило для точного удара.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (3) – 11 (5)

Примерное равенство по одному из ключевых показателей, которые обычно характеризуют напряженность и остроту игры. Также стоит отметить, что «Краснодар» в этой встрече дважды попадал в каркас ворот «Спартака», что вкупе с общим преимуществом по ударам и по ударам в створ говорит о большей напряженности у владений Александра Селихова.

Здесь следует выделить определенный нюанс в игре, который немного намекает нам на то, что все же «Спартак» проводит первый официальный матч. Красно-белые задали очень высокий темп, которому не очень соответствовали в плане точности и слаженности в розыгрышах мяча у чужих владений. Ноги опережали голову. «Краснодар», который уже раскачался, действовал более хладнокровно, разыгрывая завершающие фазы, поэтому местами выглядел острее, хотя шансы забить больше имели и те, и другие.

Владение мячом (точность передач): 55% (74%) - 45% (80%)

Этот показатель тоже представляет собой продолжение тезиса из предыдущего пункта. Спартаковцы чуть больше владели мячом, однако меньше совершали передач, чаще действуя индивидуально. В общей сложности красно-белые совершили более 460 пасов против более 600 у «Краснодара». И точность у хозяев чуть ниже – из-за той же суеты и превалирования скорости и динамики над рассудком. «Быки» сейчас слаженнее и логичнее в своей подвижности.

Слова после матча

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»):

Думаю, это связано с первой игрой, тут было больше эмоций. Нам нужно эти эмоции держать в себе и направлять на отбор. Так как мы активно играем в отборе, каждый игрок не должен стоять, а использовать эти эмоции. Мы же не справились с эмоциями в атаке. Требования в атаке, которые нам нужны в плане сыгранности, сейчас не такие как нам хотелось бы. Это первая игра, эмоции, где-то они захлестывали. Давление есть, игроки чувствуют это. Желания было больше, чем разума. Нам нужно немного успокоиться и двигаться дальше. Мы много работали над определенным компонентами игры, они удавались. Пытались доминировать в прессинге, во владении мячом. Не знаю цифр пока, но в целом с заданием игроки справились. Не справились, чтобы забить еще один гол. Но я уже сказал: каждая ничья для нас как проигрыш. Независимо от того, что играли с хорошей командой, которая борется за первое, результатом не доволен.

Мурад Мусаев (главный тренер «Краснодара»):

В целом, мы видели яркий матч. Обе команды играли смело, шли в атаку. Считаю, что в первые 20 минут мы не справились с давлением, которое оказывал «Спартак». Были ошибки, мы проиграли много подборов и в целом в середине выглядели не так хорошо. Во втором тайме мы эти моменты устранили, забрали контроль, стали создавать моменты, отыгрались. Вторая половина тайма, согласен, не была такой целостной. Но у нас был ряд моментов, которые мы должны были реализовывать и добиваться победы. В целом, думаю, что зрители довольны тем, что они увидели. С точки зрения тренеров, в принципе, есть вопросы.

Безусловно, оба тренера недовольны ничьей, поскольку она в данном случае описывает классическую ситуацию, когда радуется третий. А конкретно – «Зенит», увеличивший отрыв от «Краснодара» до трех очков. «Спартак» уступает восемь баллов, а ЦСКА – семь. Красноречива реакция пресс-службы «Зенита» в Твиттере.

При этом чисто со зрительной точки зрения матч «Спартака» и «Краснодара» порадовал. Он был очень динамичным, напряженным, изобиловал моментами, пусть одним не хватало хладнокровия вдобавок к желанию и настрою, а другим недоставало удачи и концентрации в ряде микроэпизодов. Над таким базисом игры, который показали обе команды, можно удачно поработать и добиться чего-то эффективного.