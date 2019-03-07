«Спартак» или «Урал? В поисках последнего полуфиналиста Кубка России

вчера, 14:30

Последний полуфиналист Кубка России определится в Екатеринбурге, где «Спартак» сыграет с «Уралом» после ничьей 1:1 в Москве. «Соккер.ру» ищет ответы на вопросы.

Кто уже вышел в полуфинал Кубка России? Первую путевку завоевал «Ростов», чей ответный матч против «Краснодара» состоялся в феврале. После ничьей 2:2 на выезде «желто-синие» дома переиграли «быков» со счетом 1:0 благодаря голу новичка Ивелина Попова. Вчера путевки в 1/2 финала завоевали «Локомотив» и «Арсенал». Железнодорожники и во втором матче обыграли «Рубин» 1:0, а туляки де-факто решили задачу в схватке с «Оренбургом» еще в прошлом году, когда выиграли 4:2. Ответная игра завершилась вничью 1:1.

Кто с кем сыграет в полуфинале? Одна пара уже известна: путевку в финал оспорят «Локомотив» и «Ростов». «Арсенал» получит соперника по итогам сегодняшней встречи: против «оружейников» сыграет победитель пары «Урал» - «Спартак».

Интересный факт: три из пяти тренеров, чьи команды все еще претендуют на победу в Кубке России, выигрывали этот трофей. Юрий Павлович Семин – рекордсмен по числу завоеванных кубков среди тренеров, он пять раз приводил «Локомотив» к победе в этом турнире. Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко тоже завоевывал Кубок России у руля «Локо». Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов является действующим обладателем трофея, в прошлом розыгрыше он триумфально выступил с «Тосно». Карпин и Кононов такими успехами похвастаться не могут: Валерий Георгиевич выигрывал Кубок России в качестве игрока, а Олег Георгиевич доходил с «Краснодаром» до финала, но уступил «Ростову».

Как «Спартак» выступил в предыдущем розыгрыше Кубка России? «Красно-белые» были в шаге от финала, открыли счет в полуфинальной встрече с «Тосно» в середине второго тайма - отличился Зе Луиш, но пропустили в самой концовке. Потом были упущенные шансы в овертайме – за один из них Дениса Глушакова до сих пор казнят и считают, что он допустил промах намеренно, чтобы «слить» Карреру. В серии пенальти капитан тоже промахнулся, а «Спартак» вылетел, несмотря на солидное игровое преимущество, которым московский клуб владел на протяжении двух часов. Нельзя не напомнить, что тренером «Тосно» был Дмитрий Парфенов, бывший капитан москвичей и нынешний наставник «Урала», с которым «Спартак» будет биться сегодня. Будет эпично, если из двух розыгрышей подряд «красно-белые» вылетят от команд Парфенова.

Как «Урал» выступил в предыдущем розыгрыше Кубка России? Интереснее рассказать о выступлении «Урала» в позапрошлом розыгрыше: тогда «шмели» добрались до финала и проиграли в решающей схватке «Локомотиву». В прошлом же сезоне екатеринбуржцы остались за бортом после первого же раунда: как и полагается клубу РПЛ , «Урал» вступил в борьбу на стадии 1/16 финала, где потерпел разгромное поражение от соперника из ФНЛ – «Шинника». Ярославцы забили в ворота «шмелей» три безответных мяча.

Интересный факт: «Урал» и Парфенов – неудобные противники для «Спартака»

«Урал» + Парфенов – это комбо, которым можно напугать «Спартак». С момента выхода екатеринбуржцев в РПЛ в сезоне 2013/2014 команды провели 11 встреч, перевес москвичей мизерный – шесть побед против пяти викторий «шмелей». И ни одного компромисса! Ничья в первом четвертьфинальном матче Кубка России стала весьма необычным результатом. Против команд Парфенова «Спартак» тоже постоянно испытывает трудности. В прошлом году была ничья 2:2 с «Тосно», когда команда Парфенова забила два мяча в концовке в меньшинстве, в домашнем матче «Спартак» кое-как выиграл 2:1, а из Кубка России вылетел от дружины под предводительством своего бывшего капитана. В этом сезоне Дмитрий Владимирович дважды состязался со «Спартаком» в Москве, будучи уже тренером «Урала»: в матче РПЛ победил 2:1, а в кубковой встрече «шмели» не уступили записному фавориту – 1:1.

В каком составе сыграет «Урал»? Определенно, тренеры выберут оптимальные на сегодняшний день сочетания, ведь отступать некуда – на кону полуфинал Кубка России! По сравнению с матчем 18-го тура РПЛ против «Зенита» у «Урала» добавятся две боевые единицы в атаке: Владимир Ильин и Андрей Панюков. Первый не играл из-за дисквалификации, а второй не смог выйти на поле по условиям арендного соглашения (его контракт принадлежит «Зениту»). Это серьезное усиление атаки, собственно, именно Ильин забил гол «Урала» в московском матче. Скорее всего, Владимир появится в старте, а Панюков и Погребняк могут стать джокерами Парфенова в этой игре

Ориентировочный состав «Урала»: Годзюр – Кулаков, Страндберг, Брызгалов, Меркулов – Эль-Кабир, Бавин, Бумаль, Димитров – Ильин, Бикфалфи.

Интересный факт: не пригодившийся «Спартаку» воспитанник Погребняк за свою карьеру забил в ворота «красно-белых» 8 голов. Павел отличился в составе каждой команды, в составе которой хоть раз играл против «Спартака»: пять голов за «Зенит», по голу за «Томь», «Динамо» и «Тосно». Перед кубковой игрой Погребняк пообещал огорчить «Спартак» в футболке «Урала». Трепещите, «красно-белые»!

В каком составе сыграет «Спартак»? «Спартак» по-прежнему не может рассчитывать на Жиго и Фернандо, Кутепов снова дисквалифицирован, а непосредственно перед игрой в Екатеринбурге вылетели из строя два молодых игрока: Александр Ломовицкий получил ушиб стопы в игре с «Краснодаром», а у Михаила Игнатова спазм мышц бедра. Олег Кононов может ограничиться одним изменением в стартовом составе по сравнению с матчем против «Краснодара». Но кого он выпустит вместо Ломовицкого? Может быть, Мельгарехо будет брошен в бой с первых минут, или Денис Глушаков выйдет в основе, а Гулиев или Зобнин сыграют ближе к атаке. Вряд ли сюрпризные варианты вроде Педро Роши или Александра Ташаева сейчас будут уместны.

Ориентировочный состав «Спартака»: Селихов – Рассказов, Боккетти, Джикия, Айртон – Зобнин, Гулиев – Мельгарехо, Ханни – Луис Адриано, Зе Луиш.

Интересный факт: Илья Кутепов, который верит в свою команду, парочкой желтых карточек в концовке прошлого года умудрился «продлить отпуск» на неделю. Дело в том, что Илья пропускал из-за перебора «горчичников» матч РПЛ с «Краснодаром» и по той же причине он не сыграет с «Уралом» в Кубке России. Именно поэтому у «Спартака» в центре обороны вновь выйдет безальтернативная на данный момент связка Джикия – Боккетти.

Кто выйдет в полуфинал Кубка России? Одна из этих команд наверняка выйдет! Ха-ха. Спрогнозировать сложно, ведь хотя «на бумаге» «Спартак» и фаворит, «Урал» может козырнуть кубковым характером. Судьба противостояния в руках атаки «красно-белых»: если удастся забить в Екатеринбурге, как минимум, два мяча, то дальше пойдут москвичи, но «Урал» не будет рисковать и раскрываться, пока гол на выезде работает на него.