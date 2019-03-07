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«Спартак» или «Урал? В поисках последнего полуфиналиста Кубка России

вчера, 14:30

Последний полуфиналист Кубка России определится в Екатеринбурге, где «Спартак» сыграет с «Уралом» после ничьей 1:1 в Москве. «Соккер.ру» ищет ответы на вопросы.

Кто уже вышел в полуфинал Кубка России? Первую путевку завоевал «Ростов», чей ответный матч против «Краснодара» состоялся в феврале. После ничьей 2:2 на выезде «желто-синие» дома переиграли «быков» со счетом 1:0 благодаря голу новичка Ивелина Попова. Вчера путевки в 1/2 финала завоевали «Локомотив» и «Арсенал». Железнодорожники и во втором матче обыграли «Рубин» 1:0, а туляки де-факто решили задачу в схватке с «Оренбургом» еще в прошлом году, когда выиграли 4:2. Ответная игра завершилась вничью 1:1. 

Кто с кем сыграет в полуфинале? Одна пара уже известна: путевку в финал оспорят «Локомотив» и «Ростов». «Арсенал» получит соперника по итогам сегодняшней встречи: против «оружейников» сыграет победитель пары «Урал» - «Спартак». 

Интересный факт: три из пяти тренеров, чьи команды все еще претендуют на победу в Кубке России, выигрывали этот трофей. Юрий Павлович Семин – рекордсмен по числу завоеванных кубков среди тренеров, он пять раз приводил «Локомотив» к победе в этом турнире. Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко тоже завоевывал Кубок России у руля «Локо». Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов является действующим обладателем трофея, в прошлом розыгрыше он триумфально выступил с «Тосно». Карпин и Кононов такими успехами похвастаться не могут: Валерий Георгиевич выигрывал Кубок России в качестве игрока, а Олег Георгиевич доходил с «Краснодаром» до финала, но уступил «Ростову». 

Как «Спартак» выступил в предыдущем розыгрыше Кубка России? «Красно-белые» были в шаге от финала, открыли счет в полуфинальной встрече с «Тосно» в середине второго тайма - отличился Зе Луиш, но пропустили в самой концовке. Потом были упущенные шансы в овертайме – за один из них Дениса Глушакова до сих пор казнят и считают, что он допустил промах намеренно, чтобы «слить» Карреру. В серии пенальти капитан тоже промахнулся, а «Спартак» вылетел, несмотря на солидное игровое преимущество, которым московский клуб владел на протяжении двух часов. Нельзя не напомнить, что тренером «Тосно» был Дмитрий Парфенов, бывший капитан москвичей и нынешний наставник «Урала», с которым «Спартак» будет биться сегодня. Будет эпично, если из двух розыгрышей подряд «красно-белые» вылетят от команд Парфенова.

Как «Урал» выступил в предыдущем розыгрыше Кубка России? Интереснее рассказать о выступлении «Урала» в позапрошлом розыгрыше: тогда «шмели» добрались до финала и проиграли в решающей схватке «Локомотиву». В прошлом же сезоне екатеринбуржцы остались за бортом после первого же раунда: как и полагается клубу РПЛ, «Урал» вступил в борьбу на стадии 1/16 финала, где потерпел разгромное поражение от соперника из ФНЛ – «Шинника». Ярославцы забили в ворота «шмелей» три безответных мяча. 

Интересный факт: «Урал» и Парфенов – неудобные противники для «Спартака»

«Урал» + Парфенов – это комбо, которым можно напугать «Спартак». С момента выхода екатеринбуржцев в РПЛ в сезоне 2013/2014 команды провели 11 встреч, перевес москвичей мизерный – шесть побед против пяти викторий «шмелей». И ни одного компромисса! Ничья в первом четвертьфинальном матче Кубка России стала весьма необычным результатом. Против команд Парфенова «Спартак» тоже постоянно испытывает трудности. В прошлом году была ничья 2:2 с «Тосно», когда команда Парфенова забила два мяча в концовке в меньшинстве, в домашнем матче «Спартак» кое-как выиграл 2:1, а из Кубка России вылетел от дружины под предводительством своего бывшего капитана. В этом сезоне Дмитрий Владимирович дважды состязался со «Спартаком» в Москве, будучи уже тренером «Урала»: в матче РПЛ победил 2:1, а в кубковой встрече «шмели» не уступили записному фавориту – 1:1. 

В каком составе сыграет «Урал»? Определенно, тренеры выберут оптимальные на сегодняшний день сочетания, ведь отступать некуда – на кону полуфинал Кубка России! По сравнению с матчем 18-го тура РПЛ против «Зенита» у «Урала» добавятся две боевые единицы в атаке: Владимир Ильин и Андрей Панюков. Первый не играл из-за дисквалификации, а второй не смог выйти на поле по условиям арендного соглашения (его контракт принадлежит «Зениту»). Это серьезное усиление атаки, собственно, именно Ильин забил гол «Урала» в московском матче. Скорее всего, Владимир появится в старте, а Панюков и Погребняк могут стать джокерами Парфенова в этой игре

Ориентировочный состав «Урала»: Годзюр – Кулаков, Страндберг, Брызгалов, Меркулов – Эль-Кабир, Бавин, Бумаль, Димитров – Ильин, Бикфалфи.

Интересный факт: не пригодившийся «Спартаку» воспитанник Погребняк за свою карьеру забил в ворота «красно-белых» 8 голов. Павел отличился в составе каждой команды, в составе которой хоть раз играл против «Спартака»: пять голов за «Зенит», по голу за «Томь», «Динамо» и «Тосно». Перед кубковой игрой Погребняк пообещал огорчить «Спартак» в футболке «Урала». Трепещите, «красно-белые»!

В каком составе сыграет «Спартак»? «Спартак» по-прежнему не может рассчитывать на Жиго и Фернандо, Кутепов снова дисквалифицирован, а непосредственно перед игрой в Екатеринбурге вылетели из строя два молодых игрока: Александр Ломовицкий получил ушиб стопы в игре с «Краснодаром», а у Михаила Игнатова спазм мышц бедра. Олег Кононов может ограничиться одним изменением в стартовом составе по сравнению с матчем против «Краснодара». Но кого он выпустит вместо Ломовицкого? Может быть, Мельгарехо будет брошен в бой с первых минут, или Денис Глушаков выйдет в основе, а Гулиев или Зобнин сыграют ближе к атаке. Вряд ли сюрпризные варианты вроде Педро Роши или Александра Ташаева сейчас будут уместны. 

Ориентировочный состав «Спартака»: Селихов – Рассказов, Боккетти, Джикия, Айртон – Зобнин, Гулиев – Мельгарехо, Ханни – Луис Адриано, Зе Луиш.

Интересный факт: Илья Кутепов, который верит в свою команду, парочкой желтых карточек в концовке прошлого года умудрился «продлить отпуск» на неделю. Дело в том, что Илья пропускал из-за перебора «горчичников» матч РПЛ с «Краснодаром» и по той же причине он не сыграет с «Уралом» в Кубке России. Именно поэтому у «Спартака» в центре обороны вновь выйдет безальтернативная на данный момент связка Джикия – Боккетти. 

Кто выйдет в полуфинал Кубка России? Одна из этих команд наверняка выйдет! Ха-ха. Спрогнозировать сложно, ведь хотя «на бумаге» «Спартак» и фаворит, «Урал» может козырнуть кубковым характером. Судьба противостояния в руках атаки «красно-белых»: если удастся забить в Екатеринбурге, как минимум, два мяча, то дальше пойдут москвичи, но «Урал» не будет рисковать и раскрываться, пока гол на выезде работает на него.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил Михаил Славнов
   1 / 1029
вчера в 16:26
У свиней сегодня перед их праздником будет вечер слез.
Чтобы не испортить их завтрашний праздник, решили провести матч накануне. Урал прокрутит сегодня свиной хвост. Гыгыгы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   99 / 1029
вчера в 16:26
Удачи Шмелям,
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   6 / 1029
вчера в 15:54
У свиней сегодня перед их праздником будет вечер слез.
Jum13
Jum13 ответил МКС
   46 / 1029
вчера в 15:50
И тебе спасибо, за поправку. не ожидал)))
Да не вопрос. Надеюсь филька номерной не будет на тебя обижаться )))
МКС
МКС ответил Jum13
   39 / 1029
вчера в 15:33
Не знал, что свиного фильку Ара зовут. Спасибо! )))
И тебе спасибо, за поправку. не ожидал)))
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   39 / 1029
вчера в 15:32
Стыдно за федунботов, кусающих руку, которая бросает им кости
Согласен.

Ара я всегда знал, что тебе всегда и за всех стыдно

Не стыдно Тебе только людей оскорблять,

Да подличать периодически

Ну людей еще никаким образом не причастных к футболу

То же позорить не стыдно

А вот причислять Чистякова к Спартачам

Так и вовсе неумно

Почитай на досуге его статьи

Может прозреешь
Jum13
Jum13 ответил МКС
   46 / 1029
вчера в 15:20
Не знал, что свиного фильку Ара зовут. Спасибо! )))
Jum13
Jum13
   46 / 1029
вчера в 15:20
Свиней потащат, это очевидно
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   6 / 1029
вчера в 14:48
Уралу только победы!
1-й парень
1-й парень ответил Mi6
   142 / 1029
вчера в 14:37
Вся страна будет болеть не за урал, а против мясных
Это точно, ведь вся страна терпеть не может свиных.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   7 / 1029
вчера в 14:35
Стыдно за федунботов, кусающих руку, которая бросает им кости
Mi6
Mi6
   420 / 1029
вчера в 14:25
Вся страна будет болеть не за урал, а против мясных
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1029
вчера в 14:23
Россия за Урал! Африка за пищевик!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   128 / 1029
вчера в 14:21
За Урал!
МКС
МКС
   39 / 1029
вчера в 14:16
Ха - ха уважаемый автор

Будет возможно говорить после матча

А вот то что мы видим в игре Вашей любимой команды

Действительно Ха - ха
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