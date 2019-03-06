ПСЖ – «Манчестер Юнайтед»: дьявольски сложная задача

вчера, 10:25

После первого матча в этой паре интриги практически не осталось, но футбол полон сюрпризов. «Соккер.ру» - о предстоящем приеме «красных дьяволов» в Париже.

Первый матч

Ожидания от «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне претерпевали, пожалуй, самые большие изменения среди всех команд. Поначалу их шансы высоко котировались во всех турнирах, но очень быстро МЮ с Жозе Моуриньо всех разочаровал, ожидания упали ниже плинтуса. А после отставки португальца и назначения Оле-Гуннара Сульшера всё кардинальным образом изменилось. Норвежец после появления у руля МЮ провел с командой к настоящему моменту 16 матчей во всех турнирах, лишь дважды допустил ничью, а поражение – всего одно.

В любой другой истории это был бы просто потрясающий результат. Но так сложилось, что проигрыш случился как раз в самом ответственном поединке – игре с ПСЖ на «Олд Траффорд», причем проигрыш со счетом 0:2, который оставляет призрачные надежды на продолжение борьбы в турнире. В той встрече у парижан не было Эдинсона Кавани и Неймара, а на фоне набравшего ход МЮ французский гегемон даже не смотрелся фаворитом, каким был за пару месяцев до того.

Но гости провели очень выверенный слаженный матч, реализовав свой потенциал и не дав «Юнайтед» ничего сделать. Это была одна из самых зрелых игр парижан в Лиге чемпионов за последние годы. Не феерично-азартных, не унизительно-разгромных, а просто зрелых и качественных, сбалансированных – одна из самых. Это, безусловно, добавило вистов Томасу Тухелю как человеку, которого боссы ПСЖ давно и безуспешно искали – для победы в Лиге чемпионов.

Текущее положение

После той встречи в Манчестере прошло чуть меньше месяца. Как команды провели это время? ПСЖ катком гнал по просторам Франции. Он сначала еле отошел от успеха в Англии и ограничился победой над «Сент-Этьеном» со счетом 1:0, а потом раскачался и разнес последовательно «Монпелье» (5:1), «Ним» (3:0), «Дижон» (3:0), в последнем туре скромно обошелся с «Каном» (2:1). И все это – без Неймара, который продолжает лечиться и танцевать на карнавале в Бразилии. МЮ тоже вернулся на хороший ход, несмотря на обидное поражение в Лиге чемпионов.

Он обыграл «Челси» в Кубке Англии (2:0), потом сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0), потеряв несколько человек из-за травм, и победил «Кристал Пэлас» (3:1) с «Саутгемптоном» (3:2), проявив себя хорошо в атаке, что важно перед матчем в Париже. Можно сказать, что обе команды в хорошей форме, однако, как показала первая игра, история в Лиге чемпионов может преподносить сюрпризы, что бы там ни происходило на внутренней арене с этими командами.

Ориентировочный состав ПСЖ : Буффон, Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Верратти, Маркиньос, Нкунку, Дракслер, Ди Мария, Мбаппе.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, МакТоминэй, Фред, Далот, Перейра, Рэшфорд, Лукаку.

По-прежнему парижане не могут рассчитывать на Кавани и Неймара, все еще травмирован и Тома Менье, а Адриен Рабьо находится в ссылке за отказ от продления контракта. Однако и первый матч в Англии, и дальнейшие игры в чемпионате Франции показали, что ПСЖ способен справляться с этими проблемами легко. Вряд ли Тухель будет недооценивать МЮ и кого-то беречь в этой встрече, хотя Верратти и Керер рискуют перебрать карточки. Возможен вариант замены Нкунку на Алвеса, но Крис сейчас в отличной форме – его нужно поощрить. Также возможно возвращение Кавани – решение по нему будет принято перед матчем.

Сложнее ситуация у МЮ , хотя казалось бы, куда там сложнее после такой первой игры. А может быть и хуже. Помним же, что Поль Погба в том матче схватил удаление, а теперь дисквалифицирован. Но это еще не вся беда. В лазарете МЮ собралась солидная компания, где вы можете найти Алексиса Санчеса, Матео Дармиана, Хуана Мату, Андера Эрреру, Джесси Лингарда, Неманью Матича, проблемы со здоровьем еще и у Антони Марсьяля и Фила Джонса. Это почти на еще один состав народу. И этот состав потерь даже может быть сильнее того, что Сульшеру придется выставить в Париже. Положение, мягко говоря, плачевное.

Слова перед матчем

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Когда в тебя никто не верит, самое время показать характер. Вершить историю - это не мотивация, а вот выйти в следующий раунд - да. Если мы покажем свою лучшую игру, то способны сравниться с ПСЖ . Нам необходим быстрый гол. Только тогда у нас будут шансы. В ответной игре возможно всё. История знает много прекрасных камбэков. Все прекрасно помнят, как «Барселона» отыграла 0:4 у ПСЖ .

Томас Тухель (главный тренер ПСЖ ):

Нам нужно забыть результат первого матча. Наши принципы должны оставаться прежними, мы покажем футбол высокого уровня. Мы хотим сами установить темп игры и контролировать мяч на половине поля соперника, при этом предотвращая их контратаки на ранних стадиях. У них два очень быстрых и сильных форварда. Сложно включить ПСЖ в число фаворитов Лиги чемпионов. Наша история пока не позволяет этого делать.