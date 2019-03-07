«Зенит» - «Вильярреал»: создать задел

вчера, 11:00

Российские клубы входят в новый раунд противостояния с Европой. В первом российско-испанском матче «Зенит» сразится с «Вильярреалом». «Соккер.ру» предвкушает.

Нынешнее положение

С одной стороны, кажется, что разница между чемпионатами России и Испании колоссальная, и не в пользу первого. С другой – «Зенит» и «Вильярреал» кардинально по-разному проводят на внутренней арене свои сезоны. Пусть петербуржцев много критикуют за их манеру игры, за не очень убедительный стиль, они продолжают лидировать в Премьер-Лиге, а в первом весеннем туре еще и нарастили отрыв, обыграв на выезде «Урал» (1:0). Ранее подопечные Сергея Семака уже вкатились во вторую часть сезона, пройдя «Фенербахче». После непростого и неудачного матча в Турции (0:1) «Зенит» взял верх дома с необходимым счетом – 3:1. Так что можно критиковать, но результат пока делается.

«Вильярреал» вроде как в лучшем игровом тонусе, чем «Зенит», поскольку не было необходимости раскачиваться и входить в ритм. Однако сами по себе результаты «желтой субмарины» оставляют желать лучшего, она обитает недалеко у дна, оправдывая свое название, находится на 18-м месте, в зоне вылета Ла Лиги. И Лига Европы – это, конечно, вкусно и заманчиво, но выживание, пожалуй, самая главная цель «Вильярреала» на остаток сезона. Об этом перед игрой с «Зенитом» сказал и главный тренер испанцев Хавьер Кальеха:

Для нас приоритет – чемпионат, потому что мы хотим остаться в высшей лиге. Но и в Лиге Европы мы хотим сыграть наилучшим образом. Мне не кажется, что Лига Европы – это обуза. Мы всегда хотим побеждать. Верю в то, что наш состав готов к успешному выступлению в Лиге Европы. У нас классные игроки. И все без сомнения будут сражаться на поле. «Зенит» – команда талантливых игроков. Зимние трансферы улучшили качество игры «Зенита». И я жду, что завтра он будет играть так, как обычно. Не думаю, что тренер соперника поменяет что-то специально под нашу команду.

На предыдущей стадии еврокубка «Вильярреал» прошел «Спортинг». Это были нервные и тягучие матчи, в которых обе команды соревновались в том, кто хуже выступит. Лиссабонцы проиграли дома со счетом 0:1, это и решило судьбу матча – в Испании случилась ничья 1:1. После этого «Вильярреал», который внезапно чуть менее месяца назад прихлопнул грозную «Севилью» со счетом 3:0, бесславно уступил «Атлетико» (0:2) и «Алавесу» (1:2), оправдывая своей нестабильностью положения в турнирной таблице, но напоминая о своей потенциальной опасности.

Противостояние

В рейтинге УЕФА эти клубы не так и далеки друг от друга. «Зенит» занимает 17-е место, а «Вильярреал» - 24-е. На узеньких тропинках еврокубков пути «Зенита» и «Вильярреала» пересекались в Кубке УЕФА сезона-2007/08. Тогда в 1/8 финала турнира петербуржцев втащил Павел Погребняк. Дома первый матч российский клуб выиграл со счетом 1:0 благодаря его голу. На выезде все тоже начиналось неплохо, когда Погребняк забил на 30-й минуте. Но в начале второго тайма удаление заработал Роман Широков, а на 82-й минуте поле покинул из-за красной карточки и Радек Ширл.

Но «Вильярреал» сумел забить только дважды усилиями Франко и Томассона. За счет гола на выезде «Зенит» прошел дальше. И добрался до финала, который выиграл. А ведь все было на волоске еще на стадии 1/16 финала. Пусть игры были давно, сейчас все совсем иначе, но и то противостояние может быть поучительным для петербуржцев. Необходимо создавать как можно более внушительный задел в первой встрече и ни в коем случае в ней не пропускать.

Ориентировочный состав «Зенита»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Мак, Оздоев, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Ориентировочный состав «Вильярреала»: Фернандес, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Руис, Гаспар, Педраса, Фуэго, Касерес, Касорла, Форнальс, Бакка.

В этой встрече «Зениту» точно не помогут Александр Ерохин и Клаудио Маркизио, которые травмированы. Но вернулись в строй Далер Кузяев и Кристиан Нобоа, которых ждали очень давно. Состав петербуржцев, усиленный зимой, выглядит весьма достойно. Особенно обнадеживает то, как влился в команду Сердар Азмун, сразу добавивший свежести и остроты в атаке, которую одному Артему Дзюбе было тащить тяжеловато. Иранец пришелся ко двору, а его хорошая форма должна помочь «Зениту» доставить неприятности «Вильярреалу», который как раз не блещет высокой надежностью обороны.

К каким-то существенным потерям у «Вильярреала» стоит отнести, пожалуй, травму Ману Тригероса. Он способен ворваться в игру и нести угрозу. Без него «желтая субмарина» будет чуть менее опасной, хотя в группе атаки все равно очень техничные и умные игроки. В первую очередь это Санти Касорла и Пабло Форнальс, хотя и чуть сбавившего Карлоса Бакку нельзя списывать. В качестве джокеров, а то и с первых минут могут выйти африканские живчики «Вильярреала»: 19-летний Самуэль Чуквезе, который в своих лучших матчах просто уничтожал рывками оборону соперников, а также Карл Токо Экамби – его бомбардирские навыки в этом сезоне не так часто раскрывались, но это выносливый и очень способный боец.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Шансы есть, их сложно измерять. Конечно, «Вильярреал» - очень хорошая команда. Прекрасная группа атаки: молодые игроки смотрятся здорово, более опытные именитые футболисты имеют всё, чтобы выступать на высоком уровне. Постараемся сделать всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше. Мы должны работать, а дальше предсказывать сложно — результат может быть любым. Как бы ни сложилась первая игра, всё решится во второй.

Ключевой момент именно в том, что решаться судьба противостояния будет в Испании, и это, конечно, не очень приятно. «Зенит» в нынешнем немного ленивом состоянии – не та команда, которая легко может без поджимающего результата создать задел на будущее, а именно этого требуют условия двухматчевого сражения, когда первый поединок проводишь дома. Вероятно, одной из главнейших задач, поставленных Семаком, будет сохранность ворот в неприкосновенности, а уже во вторую очередь – оказание давления впереди.

Уже отсутствие пропущенного дома гола даст серьезное преимущество «Зениту», который точно будет иметь шансы забить в ответной встрече – в силу особенностей нынешнего «Вильярреала», который совсем не отличается надежностью. За последние десять домашних матчей «Вильярреал» во всех турнирах на своем поле не пропустил только дважды: в матче со «Спартаком» 13 декабря и вот в недавней встрече с «Севильей», результат которой вообще сильно выбивается из всего, что делает в этом сезоне команда Кальехи. Но несмотря на ненадежность обороны, «Вильярреал» весьма неуступчив – очень много ничьих. Тот же «Реал» не смог на выезде забрать победу, довольствовался результатом 2:2. Так что от «Зенита» требуется внимательность в первую очередь, поскольку «Вильярреал» пусть и угрожает сильной атакой, но ошибается много – этим стоит пользоваться.