«Реал» - «Аякс»: весь мир против лигочемпионского гегемона!

вчера, 16:00

«Реал» сразится с «Аяксом» после двух подряд домашних поражений в Эль Класико. «Соккер.ру» - о том, как сделать эту неделю самой черной в новейшей истории «Реала».

Только представьте…

В прошлую среду «Реал» показал яркий футбол в кубковом Эль Класико, создал немало моментов, но «Барселона» оказалась в разы эффективнее и умудрилась не просто выиграть, а разгромить «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0. Три дня спустя у «Реала» была возможность взять реванш у злейшего врага, но не судьба! В матче Ла Лиги команда Сантьяго Солари перестреляла каталонцев – 17:9 по ударам, однако опять уступила, пусть на этот раз и скромно – 0:1. Два поражения за три дня от «Барселоны» для мадридской публики – это какой-то воплотившийся в реальность ночной кошмар. Разве что-то может быть хуже для «Королевского клуба»?!

Но эту историю можно дополнительно усугубить! Скажем, если после двух фиаско в Эль Класико «Реал» на глазах своих болельщиков вылетит из Лиги чемпионов и де-факто лишит себя шансов на трофеи в нынешнем сезоне. Не слишком боясь ошибиться, предположу, что очень многие желают «Мадриду» такой участи, как минимум, потому что «сливочные» утомили всех, кроме своих болельщиков, победами в Лиге чемпионов, а народ хочет свержения колосса и установления новой власти.

Первая серия. VAR съел гол в Амстердаме, «Реал» победил

Три недели назад «Реал» гостил в Амстердаме, где попал под дерзкий натиск молодого «Аякса» и едва унес ноги из столицы Нидерландов. Чем-то этот матч напоминал недавнее Эль Класико, только на этот раз «сливочные» были в роли команды, которая позволяла играть и создавать моменты сопернику, а потом, воспользовавшись классом и хладнокровием, реализовала свои моменты. «Аякс» не отступил от своих принципов при Эрике тен Хаге, голландцы честно бились с «Реалом» за инициативу и владели мячом столько же, сколько и гости.

В конце первого тайма «Аякс» отрыл счет, но VAR показал, что в голевом эпизоде Душан Тадич, находясь в офсайде, занимал активную позицию и мешал Тибо Куртуа. В итоге, допустимым способом счет открыл «Реал» на исходе часа игры, Зийех забил в ответ, но в концовке вышедший на замену Асенсио вырвал победу для «сливочных». Широко обсуждался эпизод в развитии атаки, по итогам которого на газоне оказался Френки де Йонг, но по букве закона здесь тоже все чисто: будущий игрок «Барселоны» пытался сдержать Лукаса Васкеса и не устоял на ногах после сцепки с вингером «Реала». Команда Солари выиграла, но уверенностью от «Мадрида» в первом матче даже не пахло.

Удручающая серия «Аякса»

В голландско-испанском противостоянии сейчас продолжается «сливочная» серия. В промежутке между 1973 и 1995 годами «Аякс» и «Реал» провели четыре матча и во всех одержали победу амстердамцы! Но потом невидимый режиссер сменил пленку, с 2010 года побеждает неизменно «Реал». Успех трехнедельной давности стал седьмым в последовательности побед, общий счет которых 22:3. И нужно сказать, что 1:2 – настоящий прогресс для «Аякса», ведь пять предыдущих встреч «дети Бога» проиграли с разгромным счетом. Тем ярче и благороднее цель подопечных Эрика тен Хага: выиграть у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», избавить Лигу чемпионов от гегемона последних лет и прервать свою затянувшуюся серию неудач против мадридцев.

Как дела у команд?

Дважды проиграв «Барселоне», «Реал» лишился шансов на трофеи внутри Испании. В финале Кубка Короля сыграет «Барса» и «Валенсия», а в турнирной таблице Ла Лиги «Мадриду» ближе до «Хетафе» и «Алавеса» (6 и 8 очков соответственно), занимающих четвертую и пятую строчку, нежели до лидирующих каталонцев (12 баллов отставания). В такой ситуации остается только бросить все силы на Лигу чемпионов, к ближайшему матчу которой команда Солари наверняка подходит в удрученном состоянии после двух фиаско в Эль Класико.

К тому же, не сможет сыграть против «Аякса» дисквалифицированный Серхио Рамос, так что в центре обороны придется выставлять экспериментальное сочетание. Вряд ли рассчитывает Солари и на Гарета Бэйла, который после замены в матче с «Барселоной» прыгнул в машину и уехал домой, не дожидаясь окончания матча. Валлиец – отрезанный ломоть, «Реал» должен расставаться с ним летом. В команде Гарета не понимают и не любят, сейчас разногласия усилились, и в этом тоже шанс «Аякса».

Амстердамцы, в отличие от «сливочных», находятся в прекрасном настроении и в отличной форме. «Аякс» на позитиве провел время между двумя дуэлями с «Реалом»: выиграл у «Бреды» 5:0, потом у «Ден Хага» 5:1, а в прошлую среду бомбанул принципиального соперника в полуфинале Кубка Нидерландов – 3:0 в матче с «Фейеноордом». Да, у «Аякса» была почти неделя на полноценную подготовку к «Реалу», матч 24-го тура Эредивизие против «Зволле» перенесли. «Мадрид» же подползает к игре в Лиге чемпионов после двух Эль Класико, да еще и проигранных (на фоне поражений сложнее восстанавливаться). Это может оказаться определяющим фактором.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Варан, Начо, Регилон – Каземиро, Кроос, Модрич – Васкес, Винисиус, Бензема.

Ориентировочный состав «Аякса» (4-3-3): Онана – Мазрауи, Де Лигт, Блинд, Тальяфико – Де Йонг, ван Бек, Шене – Зийех, Тадич, Нерес.

Слова перед игрой

Сантьяго Солари, главный тренер «Реала»:

Команда горит желанием побеждать, мне это очень нравится. Мы будем играть на победу, как всегда. Команда на ходу и достаточно опытна, чтобы спокойно воспринимать то, что говорят вокруг. Мы усиленно работаем и, конечно, огорчаемся, когда проигрываем, но не снимаем задачи хорошо выступить в чемпионате. Сейчас у нас на повестке Лига чемпионов. Жаль, что Серхио Рамос не сыграет. Он лидер. Однако у нас хватает достаточно опытных и классных игроков, чтобы заменить его.

Эрик тен Хаг, главный тренер «Аякса»:

Наша цель очевидна, но она неизменна в каждом матче – забивать голы. Мы - «Аякс», и нам не важно, против кого мы играем. Всегда будем стараться доминировать, забивать и побеждать. «Реалу» не поможет Серхио Рамос, а это настоящий босс на футбольном поле, столп обороны мадридцев. Уверен, для «Реала» это не только тактическая, но и психологическая потеря. Мы хотим сами решать свою судьбу на «Сантьяго Бернабеу». Все игроки понимают, что если хотят продолжить борьбу за титул, то остался последний шанс. Мы всегда пытаемся завладеть инициативой. Это наш стиль игры в футбол. «Аякс» по-прежнему сражается на трех фронтах, но в ближайшем матче нам необходимо сыграть на уровне «Реала».

Каземиро, полузащитник «Реала»:

Игра «Аякса» в первом матче меня не удивила. Они провели два отличных матча против «Баварии». Мы постараемся сыграть с ними так, как играли в первом матче. Наша игра в Амстердаме не была блестящей, но результат был хорошим. Нам важно пройти в следующий раунд, и как это произойдёт – значения не имеет.

Френки де Йонг, полузащитник «Аякса» и будущий игрок «Барселоны»:

Когда я подписал контракт, в «Барселоне» меня попросили выбить «Реал» из Лиги чемпионов. Я видел последнее Класико, но не анализировал «Реал», а смотрел просто как болельщик. Если выбьем «Реал», то удивим весь мир и вновь нанесем «Аякс» на футбольную карту.

Прогноз «Соккер.ру»: две недели назад был полностью согласен с Марком Овермарсом и давал на выход «Аякса» в четвертьфинал 20%. Сейчас кажется, что шансы амстердамцев даже подросли с учетом настроения «Реала» и свежести «Аякса» относительно противника. Не могу гарантировать сенсацию, но она в этой паре вполне возможна с приложениями в виде овертайма и серии пенальти.