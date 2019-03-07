Не до жиру, быть бы живу. «Краснодар» в гостях у «Валенсии»

вчера, 17:00

Если «Зениту» нужно обеспечить задел перед игрой с «Вильярреалом» в Испании, то «Краснодару» «Соккер.ру» желает привезти домой живые шансы на выход в следующий раунд.

Первый раунд плей-офф ЛЕ для «Валенсии» и «Краснодара»

«Валенсия» преодолела стадию 1/16 финала Лиги Европы, подтвердив свой статус фаворита в противостоянии с «Селтиком». Все было кончено уже в Шотландии, где Денис Черышев и Рубен Собрино на стыке таймов обеспечили «Валенсии» убедительную победу 2:0. Каждый забил по голу и ассистировал товарищу. Дома «Лос Чес» выиграли скромнее: счет 1:0 обеспечил точный удар Гамейро.

В свою очередь, «Краснодар» не был фаворитом на предыдущей стадии турнира. В 1/8 ждали «Байер», но «быки», где-то наступив на горло собственной песне, выстояли и прошли дальше, ни разу не выиграв. После нулевой ничьей в столице Кубани «Краснодар» сыграл 1:1 в Леверкузене и пропел осанну правилу выездного гола.

Текущее состояние команд

«Краснодар» после весеннего рестарта сезона провел уже четыре встречи, в которых не одержал ни одной победы: 0:0 и 1:1 с «Байером», поражение 0:1 от «Ростова» в Кубке России и 1:1 со «Спартаком» в РПЛ . Мало того, что ноль побед, так еще и все матчи «низовые», выражаясь языком букмекеров (меньше трех голов), что не очень-то вяжется с имиджем заточенной на созидание команды. Я бы сказал, что «Краснодар» пока оставляет неоднозначное впечатление: случаются проблески блестящей игры, но о цельности и стабильности говорить пока не приходится, к тому же, кадровые потери не проходят бесследно.

А ведь «Валенсия» - самый сильный соперник из всех, с кем «Краснодар» играл в этом году. «Летучие мыши» мощнее «Байера», да еще и на хорошем ходу. За последние полтора месяца команда Марселино Гарсии Тораля не проиграла ни разу, а непосредственно перед встречей с «Краснодаром» пробилась в финал Кубка Испании и обыграла в Ла Лиге крепкий «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:0. «Лос Чес» очень мало пропускают: всего один мяч за последние шесть игр. Забить «Валенсии», особенно на «Месталье» - задачка не из легких.

Отдел кадров

«Краснодар» переживает кадровый кризис: в матче со «Спартаком» в запасе у «быков» были четыре полевых игрока и два вратаря. Против «Валенсии» не сможет сыграть из-за дисквалификации уругваец Маурисио Перейра, а Иван Игнатьев даже не полетел в Испанию. Мурад Мусаев озвучил причину: «Иван не готов играть – для него футбол сейчас не на первом месте». Расшифровываем: если верить упорным слухам, Игнатьев выведен из состава в воспитательных целях, так как отказался продлевать контракт с «Краснодаром» на условиях клуба и не вполне адекватно выразил свое недовольство. Вероятно, с первых минут сможет сыграть Ари, а место Перейры в центр поля займет новичок Ольссен.

У «Валенсии» тоже не все гладко. Марселино не может рассчитывать на Эсекьеля Гарая, хорошо нам знакомого по выступлениям в России за «Зенит» - у аргентинца травма правого бедра. Не смогут выйти на поле из-за дисквалификаций Ронкалья и Кондогбиа. Впрочем, эти потери не видятся невосполнимыми, к тому же, Гарсия Тораль – поборник ротации, так что просто немного видоизменит состав с учетом кадровой ситуации. «Валенсия» даже с учетом этих потерь более непредсказуема в плане выбора тактики и стартового сочетания, а вот «Краснодару» нечем удивить соперника.

Ориентировочный состав «Валенсии» (4-4-2): Нето – Пиччини, Паулиста, Диахаби, Лато – Черышев, Парехо, Коклен, Солер – Гамейро, Гедеш.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Каборе, Газинский, Ольссон – Вандерсон, Классон, Ари.

Как играет «Валенсия»?

У Марселино свой стиль, не являющийся классическим испанским, скорее у него итальянские корни. «Валенсия» не настаивает на контроле мяча, более того, стихией «Лос Чес» является игра на свободном пространстве. В Ла Лиге «летучие мыши» только 14-е по владению мячом, зато входят в пятерку по частоте ударов по чужим воротам. На «Месталье» «Краснодару», скорее всего, дадут возможность контролировать мяч, но приведет ли это к контролю над игрой? «Валенсия» может сыграть в стиле «Ростова» из недавнего кубкового матча, при этом у «Лос Чес» состав на порядок выше классом, а эти ребята могут жестоко наказать за каждую потерю мяча.

Все свои! Наш парень против нашего клуба

Черышев сыграет против «Краснодара», в составе которого есть игроки сборной России – Газинский и Ари. Денис с Юрием вместе играли на чемпионате мира, вместе забивали в матче открытия и вместе доходили до четвертьфинала турнира. Конечно, мы желаем Черышеву всяческих удач: как можно больше голов и результативных передач, выиграть Кубок Короля и пробиться в Лигу чемпионов с «Валенсией» на будущий сезон, но в матчах с «Краснодаром» - извини, Денис. История знает случаи, когда российские футболисты огорчали российские клубы в еврокубках: Карпин дважды забивал «Зениту» за «Сельту», Павлюченко приносил победу «Тоттенхэму» над «Рубином» ударом со штрафного, Юрий Жирков огорчал «Спартак» в «Лужниках», выступая за «Челси». Денис тоже мечтает войти в компанию засланных казачков, но мы ему не советуем.

Марселино:

«Краснодар» - команда, которая играет динамично, действует быстро и атакует. Старается держать мяч и быстро переходить из обороны в атаку, очень хорошо играет на контратаках. Футболисты «Валенсии» должны быть очень внимательными. Если бы это была слабая команда, они бы не обыграли «Байер».

Мурад Мусаев: