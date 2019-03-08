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«Зенит» одной ногой вне Лиги Европы

вчера, 00:30

Новый президент «Зенита» назвал победу в Лиге Европы задачей на сезон, и после матча с «Вильярреалом» она на грани провала. «Соккер.ру» - о домашнем фиаско «Зенита».

Никогда не стоит недооценивать команды из ведущих чемпионатов, даже если у них не лучшим образом идут дела в родных чемпионатах. Турнирное положение «Вильярреала» в Ла Лиге, где «подводники» идут в зоне вылета, стало причиной для шапкозакидательских настроений среди болельщиков, которые уже видели «Зенит» в четвертьфинале. Похоже, передался настрой и команде.

Поражение 1:3 на своем поле – это практически «вилы», конец пути. Конечно, мы только что стали свидетелями блестящего камбэка «Манчестер Юнайтед», но такие события случаются не каждый день, и доля удачи в подвиге манкунианцев огромна. Кроме того, нужно помнить о ментальных особенностях «Зенита», для которого родной дом – крепость, в то время как выезды в рамках еврокубков часто оборачиваются мучениями, расстройствами, а иногда даже катастрофами.

В нынешнем евросезоне «Зенит» до сегодняшнего вечера выиграл шесть из шести домашних встреч в Лиге Европы, в то время как на выезде значатся четыре поражения и две ничьи. Посмотрите на сегодняшнюю неудачу на «Газпром Арене» сквозь призму этого знания и оцените ее масштаб. Стабильно неудачно играющий на выезде «Зенит» не только не создал необходимого задела перед выездом в Испанию, но загнал себя в дичайшее положение. Теперь для прямого выхода в четвертьфинал нужно выигрывать в Кастельоне, как минимум, 3:0. Зеркальное повторение результата в Санкт-Петербурге снабдит противостояние овертаймом.

По делу ли проиграл «Зенит»?

Болельщики могут посетовать на парочку нереализованных моментов в атаке, которые могли бы изменить счет на табло, но само поражение по делу. «Зенит» ужасно сыграл в обороне, «Вильярреал» наказал команду Семака за грубейшие ошибки в центральной зоне, где провалились Ракицкий и Иванович. Первый гол стал следствием стандарта: подача на дальнюю штангу, скидка в центр, где два игрока в желтых футболках оказались в одиночестве перед воротами Лунева. Восемь футболистов «Зенита» были в штрафной площади против пяти соперников и банально не смогли разобрать оппонентов.

Второй гол на совести Ракицкого, который смотрел на трибуны вместо того, чтобы стеречь Морено – снова удар головой с близкого расстояния без сопротивления. В эпизоде с третьим взятием ворот Лунева центральные защитники сыграли безграмотно и позволили пройти разрезающей передаче в штрафную, Оздоев нелепо выкатил мяч под удар Морланесу, а Лунев не просчитал отскок от газона. В итоге «Вильярреал» во второй свой приезд в Россию забивает три мяча, но «Спартак» осенью ответил теми же тремя, а «Зенит» только одним. Впрочем, москвичей «желтая субмарина» из Лиги Европы уже выбила, а у санкт-петербуржцев еще есть формальные шансы на продолжение борьбы.

Статистика подтверждает

Удары: 7 (4) – 13 (8)

Двукратное преимущество «Вильярреала» и по общему количеству ударов, и по числу попаданий в створ. Трудно рассчитывать на успех, если ты не доводишь дело до ударов по воротам из выгодных позиций. У «Зенита» были острые подходы, случалось стихийно наступать на скорости, но чаще всего фланговые передачи не находили адресатов, а это мнимая острота.

Владение мячом: 38.4% - 61.6%

«Зенит» отдал инициативу и владение «Вильярреалу», Семак планировал выиграть вторым номером? В общем-то, мы знаем, что «сине-бело-голубым» нравится атаковать из тени, Азмун, Мак и Дриусси хорошо бегут, а Дзюба старается от них не отставать. Но у мощной команды, планирующей выиграть Лигу Европы, не может быть только план «Б» без плана «A». В матче с «Вильярреалом» «Зенит» не смог сыграть от соперника, а когда припекло, то ничего не вышло при попытке переключиться на игру первым номером, потому что искушенные испанские «подводники» знают и как атаковать с мячом, и как защищаться с ним же. Аутсайдер Ла Лиги преподал ценный урок лидеру РПЛ.

Верховые единоборства: 26 – 13

Отборы: 4 – 11

В единоборствах «Зенит» вдвое превзошел соперников, но это немудрено, учитывая, что хозяева чаще были без мяча, да и преимущество в габаритах на их стороне. Один только Дзюба выиграл столько схваток на втором этаже, как весь «Вильярреал». А вот по части отборов «Зенит» провел слабый матч, гости чаще накрывали «сине-бело-голубых», и это скорее тактическая история, тем более львиную долю отборов совершили игроки средней линии.

Что дальше?

Через неделю ответная игра, в которой решится, продолжит ли «Зенит» борьбу за Кубок УЕФА или сойдет с дистанции. Некоторые болельщики уже поставили крест на перспективах команды Семака, но сам Сергей Богданович считает, что шансы есть. Матч против «Вильярреала» показал то, о чем можно было догадаться: «Зенит» - пока еще несформированная команда, опирающаяся в своих успехах на класс исполнителей, особенно свежеприобретенных. Впрочем, для чемпионства в РПЛ может хватить даже этого, а вот Лига Европы – совсем другая история. А вы верите в камбэк «Зенита» на выезде?

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сегодня в 11:41
Нет Чистяков в камбэк "Зенита" не верю и тем более не верю в тренера Семака, не дорос он еще до хорошего тренера.
lobsterdam
lobsterdam
   109 / 1052
сегодня в 09:59
новый президент клуба привык ставить грандиозные задачи в промышленности, но в футболе совсем не разбирается: ляпнул что-то не подумавши, а теперь все его на смех поднимают!
viv
viv ответил MAUS
   45 / 1052
вчера в 23:38
Случайно ДВАЖДЫ ПОДРЯД не выигрывают...если память короткая то напомню и в Лужниках и на Сантьяго Бернабеу ЦСКА обыграл Реал....эти как ты говоришь резервисты в одну калитку вынесут 7партак...если уж 18-ая команда Ла Лиги выносит пупсиков, то королевский клуб и подавно....
MAUS
MAUS ответил parallels
   703 / 1052
вчера в 23:27
даже финчер сюда высунулся) вчера активно ныкался от этой ветки
да после ПОЗОРА Зенита даже пижонская игра Псж детский лепет))))
MAUS
MAUS ответил pomor45
   703 / 1052
вчера в 23:22
Для пятой 1/8 ЛЕ не позор, а вот выступления призёров, особенно ЛОКО и Спартака - это сущий позор.
Спартак вроде не проиграл дома 1:3 ВОСЕМНАДЦАТОЙ команде Чемпионата Испании
Поэтому последняя игра Зенита полнейший позор!
И как люди еще ходят в таком количестве (50к) смотреть такой позор))))))
pomor45
pomor45 ответил MAUS
   176 / 1052
вчера в 23:04
твоя пятая команда , начала позориться в этой лиге европы еще до поездки в беларусию ))))
Для пятой 1/8 ЛЕ не позор, а вот выступления призёров, особенно ЛОКО и Спартака - это сущий позор.
MAUS
MAUS ответил viv
   703 / 1052
вчера в 21:52
Верно говоришь...ЦСКА покорители Реалов... Аякс вторая команда после ЦСКА в истории ЛЧ которая смогла разгромить Реал на Сантьяго Бернабеу...ЦСКА и здесь первый...7партак не может даже покорить ПАОК, Вильярреал - 18-ую команду Ла Лиги...как говорится почувствуйте разницу...
только цска в опе а не в европе ))))
и вообще кони случайно выиграли в Мадриде, у резервистов.))))))))
viv
viv ответил MAUS
   45 / 1052
вчера в 19:13
Верно говоришь...ЦСКА покорители Реалов...
Аякс вторая команда после ЦСКА в истории ЛЧ которая смогла разгромить Реал на Сантьяго Бернабеу...ЦСКА и здесь первый...7партак не может даже покорить ПАОК, Вильярреал - 18-ую команду Ла Лиги...как говорится почувствуйте разницу...
MAUS
MAUS ответил pomor45
   703 / 1052
вчера в 18:36
Послать в Испанию полный дубль и убрать из ЛЕ вторую ногу, чтобы сберечь её для ЧР. С самого начала понятно, что задача выиграть ЛЕ в этом сезоне невыполнима и ставится только для того, чтобы не расслаблялись. Пятая команда ЧР итак сделала больше призёров ЧР, которые уже давно отдыхают от ЕК. Чемпион и бронзовый призёр вообще там опозорились. Если учесть, что из этой неполноценной по зенитовским меркам команды, Черчесов немало, если не больше всех, выдоил для сборной - и сейчас пытается - то нагрузка выдалась достаточно большая, что стоило ненужных осенних потерь. Хватит. Пора сосредоточиться на клубных делах.
твоя пятая команда , начала позориться в этой лиге европы еще до поездки в беларусию ))))
MAUS
MAUS ответил viv
   703 / 1052
вчера в 18:33
Мои в ЛЧ проиграли чемпиону Чехии...в то время как 18-ая команда Ла Лиги Вильярреал опускал 7партак на 4-ое место в ЛЕ с антирекордом...как говорится почувствуй разницу...
и хде теперь твои покорители Реалов?
меня коментаторы на ТВ развеселили, такой Реал может обыгравать даже Цска, не говоря даже об Аяксе ))))
MAUS
MAUS ответил viv
   703 / 1052
вчера в 18:29
Да уж... что бы сразу две команды от нашего чемпионата 7партак и лазурные влетели 18-ой команде Ла Лиги....это позор на весь наш чемпионат...
это тебе не Плезень )))
MAUS
MAUS ответил pomor45
   703 / 1052
вчера в 18:27
Давешний матч - это отдельная неудача по сравнению с постоянным срамом Спама в еврокубках.
    yk2ru
    yk2ru
       512 / 1052
    вчера в 17:49
    Зенит практически "вышвырнули" из ЛЕ, чуда вряд ли стоит ждать на испанском стадионе.
    pomor45
    pomor45 ответил Озеров
       176 / 1052
    вчера в 17:23
    Мы и не хрюкаем Все ваш собрат норовит взвизгнуть погромче Но после давешнего матча одни хрюки остались
    Давешний матч - это отдельная неудача по сравнению с постоянным срамом Спама в еврокубках.
    Озеров
    Озеров ответил pomor45
       439 / 1052
    вчера в 17:18
    Ну, это не вам, срамникам, хрюкать.
    Мы и не хрюкаем

    Все ваш собрат норовит взвизгнуть погромче

    Но после давешнего матча одни хрюки остались
    pomor45
    pomor45
       176 / 1052
    вчера в 17:14
    Ну, это не вам, срамникам, хрюкать.
    pomor45
    pomor45
       176 / 1052
    вчера в 17:11
    Послать в Испанию полный дубль и убрать из ЛЕ вторую ногу, чтобы сберечь её для ЧР. С самого начала понятно, что задача выиграть ЛЕ в этом сезоне невыполнима и ставится только для того, чтобы не расслаблялись. Пятая команда ЧР итак сделала больше призёров ЧР, которые уже давно отдыхают от ЕК. Чемпион и бронзовый призёр вообще там опозорились. Если учесть, что из этой неполноценной по зенитовским меркам команды, Черчесов немало, если не больше всех, выдоил для сборной - и сейчас пытается - то нагрузка выдалась достаточно большая, что стоило ненужных осенних потерь. Хватит. Пора сосредоточиться на клубных делах.
    санек002
    санек002
       1044 / 1052
    вчера в 15:34
    ШАНСЫ ЕСТЬ!КАКИЕ НИКАКИЕ НО ЕСТЬ!ПОМНЮ МЫ С АТЛЕТИКО ДОМА 2-3 ПРОИГРАЛИ,А ТАМ 4-3 ВЫИГРАЛИ!!НО ЭТО БЫЛО ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ БЫЛО!
    Озеров
    Озеров
       439 / 1052
    вчера в 14:25
    зенит обеими ногами вне ЛЕ

    Одна надежда на голову Азмуна
    Т34
    Т34
       23 / 1052
    вчера в 13:07
    Ну вот и еще один кубок Лиги Европы от Медведева повис в воздухе, как и завоеванные кубки Лиги Европы и Лиги чемпионов от Фурсенко. Скоро зениту их уже складывать будет некуда. Придется музей для кубков строить, по размерам и цене соответствующим величайшему творению этого века, знаменитой Распил-арене на Крестовском.
    Ленинград за Рубин
    Ленинград за Рубин
       609 / 1052
    вчера в 12:00
    пора закрывать эту лавочку
    Roger Young
    Roger Young
       285 / 1052
    вчера в 11:38
    Не будет камбэка. Надо было делать результат у себя дома. И проиграть 18 месту Испании с таким счетом это позор.
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    вчера в 11:18
    чисто обо76ись
    time out
    time out
       41 / 1052
    вчера в 11:09
    Одна нога там, другая непонятно где. Зенит раскорячился, а с ним раскорячились литейные, параллельные и им подобное олицетворение лазурных. Стоять в раскоряку вам идет! С чем вас и поздравляю, хотел сказать господа, но бомжи, явно до господ не дотягивают)))
    Союзник противников
    Союзник противников
       116 / 1052
    вчера в 10:59
    "Зенит" одним слоящимся коготком ещё в ЛЕ,так будет точнее. При счёте 1-0 показали сытого самодовольного Миллера с его прихлебателями,а хотелось бы на них посмотреть при счёте 1-3.Или я просмотрел этот криминальный эпизод???
    Семак явно плывёт,лицо стало измождённое,в глазах безнадёжность,хотя словесно ещё хорохорится.Да и решения его весьма сомнительного свойства,чего только стоит одно левое крыло обороны!
    ziborock
    ziborock ответил Литейный 4
       42 / 1052
    вчера в 10:52
    Только одной ногой вне Лиги Европы. Спартак всей тушкой давно отовсюду с позором повылетал. Гыгыгы
    А вы наверное из Кубка России не вылетели?!))))
    Телогрейка
    Телогрейка
       559 / 1052
    вчера в 10:38
    Классно испанский аутсайдер нагнул лидера рпл, лучше б эти миллиарды вложенные в труху отдали ветеранам войны и блокадного Ленинграда...
    viv
    viv ответил saha100
       45 / 1052
    вчера в 10:32
    Мои в ЛЧ проиграли чемпиону Чехии...в то время как 18-ая команда Ла Лиги Вильярреал опускал 7партак на 4-ое место в ЛЕ с антирекордом...как говорится почувствуй разницу...
    saha100
    saha100 ответил viv
       233 / 1052
    вчера в 10:19
    Твои вообще Виктории высосали дома. Это намного позорнее.
    Persenchik
    Persenchik ответил viv
       539 / 1052
    вчера в 10:11
    Да уж... что бы сразу две команды от нашего чемпионата 7партак и лазурные влетели 18-ой команде Ла Лиги....это позор на весь наш чемпионат...
    Ну какой же это позор. Это вполне нормально. Наш Чемпионат не ровня Чемпионату Испании. :-)
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