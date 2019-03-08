«Зенит» одной ногой вне Лиги Европы

вчера, 00:30

Новый президент «Зенита» назвал победу в Лиге Европы задачей на сезон, и после матча с «Вильярреалом» она на грани провала. «Соккер.ру» - о домашнем фиаско «Зенита».

Никогда не стоит недооценивать команды из ведущих чемпионатов, даже если у них не лучшим образом идут дела в родных чемпионатах. Турнирное положение «Вильярреала» в Ла Лиге, где «подводники» идут в зоне вылета, стало причиной для шапкозакидательских настроений среди болельщиков, которые уже видели «Зенит» в четвертьфинале. Похоже, передался настрой и команде.

Поражение 1:3 на своем поле – это практически «вилы», конец пути. Конечно, мы только что стали свидетелями блестящего камбэка «Манчестер Юнайтед», но такие события случаются не каждый день, и доля удачи в подвиге манкунианцев огромна. Кроме того, нужно помнить о ментальных особенностях «Зенита», для которого родной дом – крепость, в то время как выезды в рамках еврокубков часто оборачиваются мучениями, расстройствами, а иногда даже катастрофами.

В нынешнем евросезоне «Зенит» до сегодняшнего вечера выиграл шесть из шести домашних встреч в Лиге Европы, в то время как на выезде значатся четыре поражения и две ничьи. Посмотрите на сегодняшнюю неудачу на «Газпром Арене» сквозь призму этого знания и оцените ее масштаб. Стабильно неудачно играющий на выезде «Зенит» не только не создал необходимого задела перед выездом в Испанию, но загнал себя в дичайшее положение. Теперь для прямого выхода в четвертьфинал нужно выигрывать в Кастельоне, как минимум, 3:0. Зеркальное повторение результата в Санкт-Петербурге снабдит противостояние овертаймом.

По делу ли проиграл «Зенит»?

Болельщики могут посетовать на парочку нереализованных моментов в атаке, которые могли бы изменить счет на табло, но само поражение по делу. «Зенит» ужасно сыграл в обороне, «Вильярреал» наказал команду Семака за грубейшие ошибки в центральной зоне, где провалились Ракицкий и Иванович. Первый гол стал следствием стандарта: подача на дальнюю штангу, скидка в центр, где два игрока в желтых футболках оказались в одиночестве перед воротами Лунева. Восемь футболистов «Зенита» были в штрафной площади против пяти соперников и банально не смогли разобрать оппонентов.

Второй гол на совести Ракицкого, который смотрел на трибуны вместо того, чтобы стеречь Морено – снова удар головой с близкого расстояния без сопротивления. В эпизоде с третьим взятием ворот Лунева центральные защитники сыграли безграмотно и позволили пройти разрезающей передаче в штрафную, Оздоев нелепо выкатил мяч под удар Морланесу, а Лунев не просчитал отскок от газона. В итоге «Вильярреал» во второй свой приезд в Россию забивает три мяча, но «Спартак» осенью ответил теми же тремя, а «Зенит» только одним. Впрочем, москвичей «желтая субмарина» из Лиги Европы уже выбила, а у санкт-петербуржцев еще есть формальные шансы на продолжение борьбы.

Статистика подтверждает

Удары: 7 (4) – 13 (8)

Двукратное преимущество «Вильярреала» и по общему количеству ударов, и по числу попаданий в створ. Трудно рассчитывать на успех, если ты не доводишь дело до ударов по воротам из выгодных позиций. У «Зенита» были острые подходы, случалось стихийно наступать на скорости, но чаще всего фланговые передачи не находили адресатов, а это мнимая острота.

Владение мячом: 38.4% - 61.6%

«Зенит» отдал инициативу и владение «Вильярреалу», Семак планировал выиграть вторым номером? В общем-то, мы знаем, что «сине-бело-голубым» нравится атаковать из тени, Азмун, Мак и Дриусси хорошо бегут, а Дзюба старается от них не отставать. Но у мощной команды, планирующей выиграть Лигу Европы, не может быть только план «Б» без плана «A». В матче с «Вильярреалом» «Зенит» не смог сыграть от соперника, а когда припекло, то ничего не вышло при попытке переключиться на игру первым номером, потому что искушенные испанские «подводники» знают и как атаковать с мячом, и как защищаться с ним же. Аутсайдер Ла Лиги преподал ценный урок лидеру РПЛ .

Верховые единоборства: 26 – 13

Отборы: 4 – 11

В единоборствах «Зенит» вдвое превзошел соперников, но это немудрено, учитывая, что хозяева чаще были без мяча, да и преимущество в габаритах на их стороне. Один только Дзюба выиграл столько схваток на втором этаже, как весь «Вильярреал». А вот по части отборов «Зенит» провел слабый матч, гости чаще накрывали «сине-бело-голубых», и это скорее тактическая история, тем более львиную долю отборов совершили игроки средней линии.

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