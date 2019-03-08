«Зенит» одной ногой вне Лиги Европы

Новый президент «Зенита» назвал победу в Лиге Европы задачей на сезон, и после матча с «Вильярреалом» она на грани провала. «Соккер.ру» - о домашнем фиаско «Зенита».
Никогда не стоит недооценивать команды из ведущих чемпионатов, даже если у них не лучшим образом идут дела в родных чемпионатах. Турнирное положение «Вильярреала» в Ла Лиге, где «подводники» идут в зоне вылета, стало причиной для шапкозакидательских настроений среди болельщиков, которые уже видели «Зенит» в четвертьфинале. Похоже, передался настрой и команде.
Поражение 1:3 на своем поле – это практически «вилы», конец пути. Конечно, мы только что стали свидетелями блестящего камбэка «Манчестер Юнайтед», но такие события случаются не каждый день, и доля удачи в подвиге манкунианцев огромна. Кроме того, нужно помнить о ментальных особенностях «Зенита», для которого родной дом – крепость, в то время как выезды в рамках еврокубков часто оборачиваются мучениями, расстройствами, а иногда даже катастрофами.
В нынешнем евросезоне «Зенит» до сегодняшнего вечера выиграл шесть из шести домашних встреч в Лиге Европы, в то время как на выезде значатся четыре поражения и две ничьи. Посмотрите на сегодняшнюю неудачу на «Газпром Арене» сквозь призму этого знания и оцените ее масштаб. Стабильно неудачно играющий на выезде «Зенит» не только не создал необходимого задела перед выездом в Испанию, но загнал себя в дичайшее положение. Теперь для прямого выхода в четвертьфинал нужно выигрывать в Кастельоне, как минимум, 3:0. Зеркальное повторение результата в Санкт-Петербурге снабдит противостояние овертаймом.
По делу ли проиграл «Зенит»?
Болельщики могут посетовать на парочку нереализованных моментов в атаке, которые могли бы изменить счет на табло, но само поражение по делу. «Зенит» ужасно сыграл в обороне, «Вильярреал» наказал команду Семака за грубейшие ошибки в центральной зоне, где провалились Ракицкий и Иванович. Первый гол стал следствием стандарта: подача на дальнюю штангу, скидка в центр, где два игрока в желтых футболках оказались в одиночестве перед воротами Лунева. Восемь футболистов «Зенита» были в штрафной площади против пяти соперников и банально не смогли разобрать оппонентов.
Второй гол на совести Ракицкого, который смотрел на трибуны вместо того, чтобы стеречь Морено – снова удар головой с близкого расстояния без сопротивления. В эпизоде с третьим взятием ворот Лунева центральные защитники сыграли безграмотно и позволили пройти разрезающей передаче в штрафную, Оздоев нелепо выкатил мяч под удар Морланесу, а Лунев не просчитал отскок от газона. В итоге «Вильярреал» во второй свой приезд в Россию забивает три мяча, но «Спартак» осенью ответил теми же тремя, а «Зенит» только одним. Впрочем, москвичей «желтая субмарина» из Лиги Европы уже выбила, а у санкт-петербуржцев еще есть формальные шансы на продолжение борьбы.
Статистика подтверждает
Удары: 7 (4) – 13 (8)
Двукратное преимущество «Вильярреала» и по общему количеству ударов, и по числу попаданий в створ. Трудно рассчитывать на успех, если ты не доводишь дело до ударов по воротам из выгодных позиций. У «Зенита» были острые подходы, случалось стихийно наступать на скорости, но чаще всего фланговые передачи не находили адресатов, а это мнимая острота.
Владение мячом: 38.4% - 61.6%
«Зенит» отдал инициативу и владение «Вильярреалу», Семак планировал выиграть вторым номером? В общем-то, мы знаем, что «сине-бело-голубым» нравится атаковать из тени, Азмун, Мак и Дриусси хорошо бегут, а Дзюба старается от них не отставать. Но у мощной команды, планирующей выиграть Лигу Европы, не может быть только план «Б» без плана «A». В матче с «Вильярреалом» «Зенит» не смог сыграть от соперника, а когда припекло, то ничего не вышло при попытке переключиться на игру первым номером, потому что искушенные испанские «подводники» знают и как атаковать с мячом, и как защищаться с ним же. Аутсайдер Ла Лиги преподал ценный урок лидеру РПЛ.
Верховые единоборства: 26 – 13
Отборы: 4 – 11
В единоборствах «Зенит» вдвое превзошел соперников, но это немудрено, учитывая, что хозяева чаще были без мяча, да и преимущество в габаритах на их стороне. Один только Дзюба выиграл столько схваток на втором этаже, как весь «Вильярреал». А вот по части отборов «Зенит» провел слабый матч, гости чаще накрывали «сине-бело-голубых», и это скорее тактическая история, тем более львиную долю отборов совершили игроки средней линии.
Что дальше?
Через неделю ответная игра, в которой решится, продолжит ли «Зенит» борьбу за Кубок УЕФА или сойдет с дистанции. Некоторые болельщики уже поставили крест на перспективах команды Семака, но сам Сергей Богданович считает, что шансы есть. Матч против «Вильярреала» показал то, о чем можно было догадаться: «Зенит» - пока еще несформированная команда, опирающаяся в своих успехах на класс исполнителей, особенно свежеприобретенных. Впрочем, для чемпионства в РПЛ может хватить даже этого, а вот Лига Европы – совсем другая история. А вы верите в камбэк «Зенита» на выезде?
Поэтому последняя игра Зенита полнейший позор!
И как люди еще ходят в таком количестве (50к) смотреть такой позор))))))
Поэтому последняя игра Зенита полнейший позор!
И как люди еще ходят в таком количестве (50к) смотреть такой позор))))))
и вообще кони случайно выиграли в Мадриде, у резервистов.))))))))
и вообще кони случайно выиграли в Мадриде, у резервистов.))))))))
Аякс вторая команда после ЦСКА в истории ЛЧ которая смогла разгромить Реал на Сантьяго Бернабеу...ЦСКА и здесь первый...7партак не может даже покорить ПАОК, Вильярреал - 18-ую команду Ла Лиги...как говорится почувствуйте разницу...
Аякс вторая команда после ЦСКА в истории ЛЧ которая смогла разгромить Реал на Сантьяго Бернабеу...ЦСКА и здесь первый...7партак не может даже покорить ПАОК, Вильярреал - 18-ую команду Ла Лиги...как говорится почувствуйте разницу...
меня коментаторы на ТВ развеселили, такой Реал может обыгравать даже Цска, не говоря даже об Аяксе ))))
меня коментаторы на ТВ развеселили, такой Реал может обыгравать даже Цска, не говоря даже об Аяксе ))))
зенит- как стал проектом — превратился в позорище российского футбола!
зенит- как стал проектом — превратился в позорище российского футбола!
Все ваш собрат норовит взвизгнуть погромче
Но после давешнего матча одни хрюки остались
Все ваш собрат норовит взвизгнуть погромче
Но после давешнего матча одни хрюки остались
Одна надежда на голову Азмуна
Одна надежда на голову Азмуна
Семак явно плывёт,лицо стало измождённое,в глазах безнадёжность,хотя словесно ещё хорохорится.Да и решения его весьма сомнительного свойства,чего только стоит одно левое крыло обороны!
Семак явно плывёт,лицо стало измождённое,в глазах безнадёжность,хотя словесно ещё хорохорится.Да и решения его весьма сомнительного свойства,чего только стоит одно левое крыло обороны!