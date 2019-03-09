«Спартак» ближе к «Динамо», чем кажется

вчера, 22:35

Не комплимент обоим соперникам в дерби. «Соккер.ру» подмечает то, что «спартаковцы» не заметили, отвлекаясь на свои скандалы.

У «Динамо» сезон должен был складываться чуть успешнее, невзирая на все оговорки. Хохлов это понимает. Его не уволили – повезло, а вот Каррера ушел, а «Спартак» терял очки с ним и без Массимо.

И хотя к «красно-белым» приковано намного больше внимания и запущена еще одна рекламная акция «весна надежд», давайте не забывать, что дерби – турнир в турнире. А отрыв «Спартака» от «Динамо» трудно назвать критическим. До первого места больше пунктов, чем до десятого.

Фактор стадиона для дерби

У фанатов «Динамо» отобрали новоселье. Поле не подготовили, идеальный момент для открытия не использовали – «Спартак» приедет в Химки. Хорошо, хоть не в Грозном сыграют – уже прогресс. А если брать пять последних матчей, то стадион «Динамо» для гостей удачный. 4 победы, 1 ничья, разница мячей - 6:15. Что ж, у «бело-голубых» последний исторический шанс подсластить плохую статистику в Химках. А пока…

Результат: победа «Спартака».

Надежность линии обороны

У «Динамо» есть плохая привычка пропускать от «Спартака» много, особенно в Химках. Но сначала разница была в четыре мяча, потом в три, затем – в один, а потом счет 2:0 после первого тайма превратился в 2:2 к концу встречи. Могло быть и 3:2 в пользу «Динамо». Команда Хохлова 4-я по допущенным ударам, «Спартак» - 8-й. По пропущенным мячам хозяева в тройке, а гости снова 8-е. У «Динамо» защита намного понятнее, хотя начудить умеют обе команды.

Результат: победа «Динамо».

Тактическая сочетаемость

«Спартак» может сыграть «4-3-3», если Луис Адриано пропустит дерби. Хотя и вариант с «4-4-2», когда на флангах окажутся Ханни и Мельгарехо (Ломовицкий или Роша вместо последнего), не исключается. А как же сыграет Хохлов? Возможно, от соперника. «Зенит» дома обыграли с тремя в центре обороны, а год начали с двумя в центре. В любом случае после возвращения в элиту «Динамо» стало неудобным для «Спартака» по стилю. Но не настолько, чтобы лишь побеждать.

Результат: ничья.

Атакующие достижения

У «Спартака» больше ударов, но «красно-белые» впереди строго за счет выстрелов мимо ворот. У «Динамо» речь о 29.6 % попаданий, а у «красно-белых» о 29.9 % точных попыток. По пасам под удары москвичи соседи в таблице (по 10 штук за игру). По голам разница в 5 мячей, но ее легко объяснить. У «Спартака» 5 голов с пенальти, у «Динамо» - 1. «Красно-белые» не эффективнее впереди, ведь 13 из 23 голов забили с пенальти или после штрафных, а у «Динамо» всего 5 таких мячей из 18.

Результат: ничья.

Кадровый потенциал

У «Динамо» нет денег, но есть приличные исполнители. В хороший день Шунин может сыграть не хуже, чем Селихов. Жоаозиньо лучше Ломовицкого, Козлов опытнее Рассказова, У Соу за последние два года больше личных побед, чем у Глушакова. А Зобнина «Спартак» получил в дар от вылетевшего в ФНЛ соседа. Хотя Роман сейчас не так крут, как в чемпионском сезоне. Пара форвардов «красно-белых» более звездная. А если сравнивать по позициям и считать баллы, то гости выигрывают, но минимально.

Результат: победа «Спартака».

Продвинутая статистика

Выше есть оценка по количеству, по потенциалу, но важно сравнивать и по качеству, ведь у «Спартака» разница мячей всего +5, а у «Динамо» +4. Почти что равенство. И все-таки у гостей моменты качественнее – чаще играют первым номером, набрали на 6 xG в атаке больше. А в защите они хуже «Динамо» на 5.4. Самое смешное, что по ожидаемым очкам… выше «Динамо». Где-то недобрали 4 заслуженных пункта, а «Спартаку» повезло на 3 балла. Вот такие пироги – подход разный, а суммарно равны.

Результат: ничья.

Положение в таблице

Ну вот, пункт для уверенной победы «Спартака». Или нет? Четвертые в таблице – 29 очков, а Хохлова едва не уволили за прогулки рядом с зоной вылета. Но у «Динамо» сейчас 23 пункта, разница всего в шесть очков. Как знаем благодаря живому классику броских заявлений Игнатьеву, шесть пунктов - не отрыв. Особенно накануне очного матча, где «Динамо» может при удачном стечении обстоятельств подняться с 10-го места ближе к топ-5. Пока «Спартак» заметно выше, но плотность в таблице указывает на несовершенство лидеров.

Результат: победа «Спартака».

Прессинг и отбор мяча

Это дерби, не забывайте! Дерби, где порой не очень высокая результативность, а в другой день по 4-5 мячей. Предсказать трудно, а вот что точно знаем – динамовцы «грызутся» не хуже. По количеству отборов команды равны, а вот по перехватам «Спартак» отстал. Учитываем разницу во времени с мячом, вот только по выносам мяча это соседи в таблице (держат линии достаточно высоко), а по фолам в защите «Динамо» выше – меньше ошибок. А вот по сэйвам за матч равенство. Середняк и претендент на тройку похожи, как близнецы. Явно не комплимент «Спартаку»!

Результат: ничья.

Успехи и неудачи в дерби

Если копнуть на 10 дерби назад, то получим всего 2 победы «Динамо», 1 ничью и 7 успехов «Спартака». Вот только состав москвичей в 2013-м и 2018 годах отличается, впрочем, как и у их соседей. В последних дерби после возвращения «Динамо» в элиту увидели ничью, минимальную победу хозяев игры в Химках, а потом успех «Спартака» в домашних стенах – 2:1. Серию из одних побед прервали, но пока «динамовцы» не переломили ход истории в паре.

Результат: победа «Спартака».

Текущая форма соперников

Была зимняя пауза, но важны только официальные матчи. У «Спартака» сейчас 1 победа в 5 встречах всех турниров, а также 2 поражения – именно в гостях и 2 ничьи. Соперники были серьезными, учитываем это. Но форма у одного из вечных фаворитов так себе. Кононов фактически смог обыграть только «Анжи». У «Динамо» 2 подряд победы, разделенные почти тремя месяцами. До этого 2 ничьи (с «Рубином» и «Ростовом») и глупое домашнее поражение от «Енисея». Но в целом дела идут лучше, чем у «Спартака».

Результат: победа «Динамо».

Окончательный счет. «Динамо» - «Спартак» - 6:8

Если бы сегодня играли на новом стадионе при аншлаге, то стоило забыть о поражениях «Динамо» в Химках, а счет баттла мог быть ничейным. Так есть ли сейчас фаворит в московском дерби? Хочется спросить после ожидаемой, но далеко не самой уверенной победы «Спартака» по сумме пунктов.

Кононов не успел сделать ничего такого, чтобы у «Динамо» дрожали колени. Просто вспомните свежую историю. Нет, не победу ценой в путевку в ЛЧ . Недавно, 9 декабря, «бело-голубые» грохнули «Урал» дома со счетом 4:0. А в Екатеринбурге сыграли 1:1. «Спартак» в Кубке России 5 декабря дома не сумел обыграть уральцев, была ничья 1:1, а на днях вылетел из турнира снова от команды Парфенова, уступив 1:0.

Добавьте все вышесказанное, и вам придется серьезно потрудиться, чтобы обозвать нынешний «Спартак» таким же стабильным фаворитом в дерби с «Динамо», как они были с 2013-го по 2016-й, когда на домашний влет 1:5 отреагировали серией из шести побед подряд. Но сосед тогда переживал не лучшие времена, а «Спартаку» успехи давались легче, чем в новом скандальном сезоне.

«Случайная» публикация заметки, написанной по лекалам старорежимной журналистики - идеальная иллюстрация того, куда дошел «Спартак» после чемпионства. Изображают озабоченность, но имитируют перемены. Конечно, в стиле «Спартака» после одного веселого и одного ужасного матча сыграть еще один веселый и, быть может, даже победный.

«Динамо», безусловно, не фаворит в дерби. Но плохая для «красно-белых» новость – нет тут фаворита по качеству футбола. Все преимущество команды Кононова строится на том, как соперники раньше играли в дерби в Химках. Но команда, которая отобрала в мае прошлого года у «Спартака» путевку в Лигу чемпионов в последнем туре, может еще раз повлиять на сезон соседей.

«Зенит» тоже думал, что три очка гарантированы - проиграли 0:1. «Красно-белые» зачастую очень неудобный соперник для «Динамо», но команда Хохлова не слабее, чем «Урал». В важном дерби классическая игра на три результата. Для постороннего зрителя прекрасно, а для фанатов «Спартака» - повод опасаться. Снова можно провалить целый сезон, и снова многое зависит от дерби с «Динамо».