Молодые, российские, непредсказуемые

вчера, 10:15

ЦСКА снова проиграет? «Соккер.ру» не сомневается, что «армейцам» до конца сезона не избежать игры с перепадами.

«Армейцы» отдыхали на неделе, а «Рубин» играл ответный поединок четвертьфинала Кубка России. Бердыев, судя по поведению на бровке в бою с «Локомотивом», сильно хотел пройти в полуфинал, ведь задача у казанцев непростая – чудом заработать денег, чтобы выжить.

В РПЛ разбогатеть пока нереально, нужны европейские заработки. А ведь сообщалось, что дисквалификация от УЕФА хитрая. Если сейчас «Рубин» не попадет в еврокубки, то отстранение «перенесут» на еще один сезон. Значит, юная российская команда будет драться в чемпионате, чтобы попасть в зону еврокубков и сразу отбыть дисквалификацию.

По дороге нужно сыграть против юной по возрасту многих исполнителей, хотя не настолько российской по составу команды. Сегодня «Рубин» приехал к ЦСКА вроде бы уставшим, но и разбегавшимся. Плюс сами «армейцы» открыли год поражением. Значит, казанцам нечего бояться. И за них будут болеть «Спартак» и «Локомотив» - другим москвичам нужно, чтобы Бердыев набрал очки.

Впереди у Ганчаренко немало встреч с прямыми конкурентами. Всех, кто ниже пятого места, необходимо стабильно обыгрывать, иначе задержаться в первой тройке не получится. К слову, между соперниками всего 2 пункта. «Армейцев» часто хвалили, казанцев – реже, а ведь у Бердыева почти такой же темп набора очков, как у его коллеги. Что такое два пункта перед очной встречей?

Тактика и составы

Курбан Бекиевич не станет менять тактику для выездного матча против ЦСКА – будет играть «3-5-2». А вот как сыграет Ганчаренко? Переход на четыре защитника в Грозном вышел неудачным, ведь тульский «Арсенал» в гостевой «домашней» игре забил дважды, создав в два раза больше моментов у ворот Акинфеева, чем ЦСКА у ворот Левашова.

«Армейцы» часто меняют тактику даже по ходу матчей, а против «Рубина» могут сыграть «3-5-2» или «3-4-2-1». Причем вряд ли будет много изменений в составе. Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Сигурдссон и Чалов должны остаться на поле. А отсутствие Кучаева и Дзагоева из-за травм не разрушит тактические планы Ганчаренко.

Васин тоже только-только набирает форму, но на лавке матч против «Арсенала» начали Ефремов, Эрнандес, Бийол и Щенников – грех жаловаться на кадры. У «Рубина» народу тоже достаточно. Скамейка длинная, пускай и составлена чаще всего из молодых ребят, которых Бердыеву надо раскрыть в ближайшие месяцы. Но если против «Ахмата» не сыграли Уремович и Байрамян, а Сагитов вышел на замену – тоже остались варианты.

Но не в центре защиты, где повреждение Граната возвращает в основу Уремовича. Встретятся молодые футболисты и хитрые тренеры – они способны устроить тактические игры. «Рубину», учитывая гостевой характер матча, не нужно отступать от «3-5-2», а вот ЦСКА следует подумать. Схема «4-1-4-1» не сработала. Теперь или рисковать, упрямо оставляя четверку защитников, или вернуться к игре в три центральных – поставить новичка Дивеева, ведь осенью частенько надежно играли в обороне, используя в защите трио.

Ориентировочные составы

ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Дивеев, Бекао, Магнуссон – Фернандес, Бистрович, Ахметов, Щенников (Обляков) – Сигурдссон, Влашич – Чалов.

«Рубин» (3-5-2): Бабурин – Камболов, Уремович, Сорокин – Цаллагов, Могилевец, Коновалов, Подберезкин, Устинов – Бухаров, Полоз (Сагитов).

Интересные факты накануне матча

- Бердыев в прошлом туре, когда обыграли «Ахмат» благодаря голу юного Сагитова на 93-й минуте матча, выпустил в основе 11 российских игроков. Такого в истории казанского клуба в высшей лиге не было ни разу за все 16 сезонов. И в целом 11 россиян на поле для РПЛ – большая редкость. Для команд топ-5 – нечто невообразимое;

- сегодня «Рубин» может выиграть 200-й матч в высшей лиге из 482 поединков, а это очень неплохая статистика с учетом, что процент победных поединков выше только у пяти современных лидеров. А рубеж в 50 % успешных схваток преодолели лишь семь команд в истории – нынешний топ-5, «Рубин» и «Динамо»;

- ЦСКА в этом сезоне дважды подряд в РПЛ не проигрывал, хотя лишь раз набрал три очка после поражения (также было 2 ничейных результата). Случилось это в Махачкале после влета «Локомотиву», но «Рубин» сложнее как соперник, чем «Анжи». Намного сложнее, невзирая на состав из тех, кого казанцы могут себе сейчас позволить;

- у «армейцев» всего 2 победы в 5 последних матчах против «Рубина», причем обе – гостевые. Дома в 2017 году проиграли, а в 2016-м была ничья 0:0. Получается, с июня 2015 года ЦСКА казанцев в домашней игре не обыгрывал, причем тогда рубились еще в Химках. На новой арене побед с непростым соперником пока не было;

- хотя у «Рубина» всего 2 победы в 10 последних играх против ЦСКА (5 поражений и 3 ничейных результата), речь о неудобном для Ганчаренко оппоненте, прежде всего, с тактической точки зрения. Побеждал с разницей в два или три мяча другой состав ЦСКА , у этого ничья 1:1 в Казани. А с теми, кто близко в таблице, «армейцы» чаще играли плохо;

- как сказано выше, «Рубин» всего в двух пунктах от ЦСКА и оторвался на три очка от «Ростова». Получается, сегодня нельзя проигрывать, а вот победа позволяет Бердыеву опередить Ганчаренко в таблице. Если у «Спартака» и «Локомотива» будут осечки, «Рубин» может временно занять место в зоне ЛЧ . Серьезный бой, статусный, невзирая на то, сколько молодых ребят можем увидеть на поле;

- у ЦСКА средний возраст ожидаемой основы всего 22.6 года – из ветеранов один Акинфеев, если не считать таковыми Фернандеса и Щенникова (если не Обляков закроет левую бровку). А на показатель «Рубина» влияют Камболов и Бухаров. Но там тоже рядом с опытными футболистами молодые Коновалов, Сорокин или Сагитов. Могилевец, Бабурин и Подберезкин тоже не старики – 25-26 лет;

- к сожалению, ЦСКА всего шестой в таблице сезона по средней посещаемости. Ниже «Ростова», «Краснодара» и «Крыльев Советов», хотя Москву и города этих клубов сравнивать по населению смешно. «Рубин» уступает «армейцам» значительно (9-е место). Нехватка аншлагов, к сожалению, объединяет команды;

- «Рубин» в сезоне сыграл 22 поединка в Кубке и РПЛ , проиграл всего четыре раза (и дважды «Локомотиву» в кубковых играх). Но не это хочется выделить. Из всех матчей не было ни одного с разницей более чем в гол. «Рубин» забивал в 16 из 22 матчей, а пропускал больше одного раза за вечер – сыграли 2:2 в Туле;

- к слову о защите. Многолетний напарник Бердыева – тренер вратарей и наставник, который Кафанов, перешел в «Ростов». Мужчины тоже сплетники, поэтому говорят, что причина в молодой жене Виталия Витальевича – семья устала от финансовых проблем «Рубина». Понять можно, дела житейские. Бердыев желает соратнику успехов, но по боеспособности «Рубина» этот уход может ударить;

- давненько ЦСКА и «Рубин» шоу не устраивали. В 7 последних матчах увидели всего 10 голов – меньше 1.5 гола за игру в среднем. Хотя тот факт, что это первая домашняя игра года для фанатов ЦСКА , а команда нуждается в поддержке после поражения от «Арсенала», должен подстегнуть и публику, и футболистов. Нужно сыграть красиво, невзирая на особенности соперника;

- на стадионе на 30 тысяч мест собирают менее 20 тысяч – днем сравним сегодняшний показатель со средним. ЦСКА , учитывая недобор интереса со стороны москвичей, пора радовать верных фанатов яркой игрой и помнить задачу на весну. «Армейцы» мечтают остаться в тройке. А о чем мечтает «Рубин»? Выжить любой ценой. Тем команда Бердыева и опасна как соперник.

Прогноз «Соккер.ру»: «Рубин» может быть в топ-5, ведь ни разу в сезоне не расклеивался. 1:0 – их самое крупное поражение. ЦСКА же дома проигрывал и в РПЛ , и в ЛЧ .

Предположим ничью на границе с победой хозяев 1:0. А если «армейцы» раскроются в попытке перекрыть стартовое поражение года – Бердыев этим воспользуется.