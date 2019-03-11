Чалов и Караваев вызваны в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил список игроков, вызванных на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.
Отметим присутствие в списке нападающего ЦСКА Федора Чалова, защитника «Витесса» Вячеслава Караваева и защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева.
Вратари: Гильерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул» Турция), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА Москва).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).
Подготовку команда Черчесова начнет 17 марта в Новогорске.
Но опять банана рама??
Где лучший воротчик России-Селихов??
Дзюба? Серьезно?
Но опять банана рама??
Где лучший воротчик России-Селихов??
Дзюба? Серьезно?
Удачи ребятам.
Удачи ребятам.
Не урожайный на голы, однако с одним из самых красивых гимнов мундиалей
и с огромным количеством талантов,в числе которых были как звезды, так и новички :
самые яркие новички : Пол Гаскойн, Роберто Баджо, Дэвид Платт, Клаудио Каниджиа,
Роже Милла,Томас Брулин, Омам Бийик, Карлос Вальдераама, Мариуш Лэкетуш ,
Томас Хёсслер,Рене Игуита, Сальваторе Скиллачи, плюс на тот момент звездные :
Феллер, Клинсманн, Линекер, Маттеус, Пьер Литтбарски , Стойкович, Мичел,
Бреме, Гуллит, Куман, Карека, Хаджи, Стойкович, да просто синтез звезд и новых...
Не урожайный на голы, однако с одним из самых красивых гимнов мундиалей
и с огромным количеством талантов,в числе которых были как звезды, так и новички :
самые яркие новички : Пол Гаскойн, Роберто Баджо, Дэвид Платт, Клаудио Каниджиа,
Роже Милла,Томас Брулин, Омам Бийик, Карлос Вальдераама, Мариуш Лэкетуш ,
Томас Хёсслер,Рене Игуита, Сальваторе Скиллачи, плюс на тот момент звездные :
Феллер, Клинсманн, Линекер, Маттеус, Пьер Литтбарски , Стойкович, Мичел,
Бреме, Гуллит, Куман, Карека, Хаджи, Стойкович, да просто синтез звезд и новых...
Хотя Зико и Сократеса точню помню, как и Дзоффа и Бонека.
Хотя Зико и Сократеса точню помню, как и Дзоффа и Бонека.