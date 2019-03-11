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Чалов и Караваев вызваны в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном

вчера, 12:18

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил список игроков, вызванных на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Отметим присутствие в списке нападающего ЦСКА Федора Чалова, защитника «Витесса» Вячеслава Караваева и защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева.

Вратари: Гильерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул» Турция), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Подготовку команда Черчесова начнет 17 марта в Новогорске.

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Все комментарии
спартак 1987
спартак 1987 ответил RamonCSKA
   363 / 1076
сегодня в 20:06
перед тем как такую ересь написать посмотри сначала и убедись, что Рассказова тогда даже в запасе не было...7-0 не так давно бавария обыгрывала шахтёр, манчестер юнайтед 7-1 рому, бавария рому 7-1 и что? шахтёр с ромой перестали в лиге чемпионов выступать? радуйся конь пока, раньше пенсионеры в лице Игнашевича и братьев из своих ворот не вылазили и до матча в лч были согласны на 0-2 или 0-3. скоро ваши конские рты прикроются, стоит только табуну попасть в лч и если в группу попадётся противник, что не бросает играть ( псж, бавария, ливерпуль) реал они обыграли! гордости полные штаны! только не вспоминают, что сливочным на игру выходить было лень, ибо они все вопросы в группе решили в 5м туре в Риме выйграв рому и обеспечив себе первое место...на прошлой недели аякс показал всю силу реала, а ваше время ещё конь настанет и мы посмеёмся над армейскими сопляками, что выйдут против псж или баварии
RamonCSKA
RamonCSKA ответил спартак 1987
   218 / 1076
сегодня в 18:35
Рассказова? серьёзно? после 7-0 защитников Спартака близко нельзя в сборную брать, даже воду носить
mikysss
mikysss ответил Байкал-38.
   355 / 1076
вчера в 23:45
Ты опять вернулси и начал сразу с самокритики. Глупый глупышка? это вы так друг друга называете?!!! Но это ваш выбор я к таким ни ногой!!!
да да я
Dominators
Dominators ответил За адекватность
   177 / 1076
вчера в 22:08
Как говорится на вкус и цвет. С хорватами мне больше понравилась, да и 1/8 с Испанией по эмоциям минимум не хуже, хотя тут с Вами не поспоришь, хороша была сборная. Опять же мое мнение, после тюльпанов была 1/2 с Испанией, про этот матч говорить не особо хочется, а про 1\4 ЧМ с Хорватией легко. Повторюсь, сколько людей, столько мнений. Хоть былое вспомнили, очень приятно общаться.
Все верно сказал про вкус и цвет .Я не претендую на последнюю инстанцию .А та Испания надирала одно место всем ,что в Европе ,что на Мире .Как говорится выше головы не прыгнешь .Как говаривал не любимый мной Пеле ,сборная СССР забьет столько сколько сможет ,а Бразилия сколько захочет А что пообщались по-хорошему ,так так и должно быть ,на сайте мало осталось адекватных болел ,кругом одни Славновы да Литейные .
dok66
dok66
   501 / 1076
вчера в 21:37
Комличенко Н. пора посмотреть
RIR68
RIR68 ответил LOpp
   269 / 1076
вчера в 20:51
а какого вместо него?
думаю, Джикии привычнее играть с Кутеповым. Кирилл не торт)
За адекватность
За адекватность ответил Dominators
   45 / 1076
вчера в 20:01
Та игра с голландцами в 2008 это лучшая игра сборной России за всю ее современную историю ,в смысле после распада Союза . А с Уэльсом на ЕВРО худшая .Это мое мнение .
Как говорится на вкус и цвет. С хорватами мне больше понравилась, да и 1/8 с Испанией по эмоциям минимум не хуже, хотя тут с Вами не поспоришь, хороша была сборная. Опять же мое мнение, после тюльпанов была 1/2 с Испанией, про этот матч говорить не особо хочется, а про 1\4 ЧМ с Хорватией легко. Повторюсь, сколько людей, столько мнений. Хоть былое вспомнили, очень приятно общаться.
Dominators
Dominators ответил За адекватность
   177 / 1076
вчера в 19:37
Как в одной книге (примерно). "Это была великая охота." У сборной страны тюльпанов мы всего лишь выиграли право сразиться с Испанией в 1/2. Результат известен ( в группе тоже блеснули) Хотя согласен , Турция не лучше.
Та игра с голландцами в 2008 это лучшая игра сборной России за всю ее современную историю ,в смысле после распада Союза . А с Уэльсом на ЕВРО худшая .Это мое мнение .
Dominators
Dominators ответил NAZAR 007
   177 / 1076
вчера в 19:28
Саня, привет ! Король вообще вылетел из головы ) Сорян .
Ну скажем , ты просто вынес его за скобки .
Ко Чегара
Ко Чегара
   633 / 1076
вчера в 19:00
Ну хоть додумался не вызывать Рекордсмена 47 ну или сколько у него там?
Но опять банана рама??
Где лучший воротчик России-Селихов??

Дзюба? Серьезно?
viv
viv
   41 / 1076
вчера в 18:42
А где же Семьлихов? Усатый видел как "плюшевый" устраивает цирк у своих ворот...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   33 / 1076
вчера в 18:34
А где спартач - мелкадзе, которого тренер молодежки ставил вместо Чалова, скорей всего по спартаковскому блату, и мы пролетели мимо Евро?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Dominators
   27 / 1076
вчера в 18:10
Стесняюсь спросить ,но спрошу ,где в твоем списке ЧМ 90 Диего Армандо Марадона .
Саня, привет ! Король вообще вылетел из головы ) Сорян .
За адекватность
За адекватность ответил Dominators
   45 / 1076
вчера в 17:49
Ну тот бой в 2008 мы выиграли у голландцев ,это мое мнение .
Как в одной книге (примерно). "Это была великая охота." У сборной страны тюльпанов мы всего лишь выиграли право сразиться с Испанией в 1/2. Результат известен ( в группе тоже блеснули) Хотя согласен , Турция не лучше.
Великолепный
Великолепный
   38 / 1076
вчера в 17:39
Заслужили!
Удачи ребятам.
Dominators
Dominators ответил За адекватность
   177 / 1076
вчера в 17:32
А вот тут не согласен. Мы получили бронзу на ЧЕ 2008. Без боя. без борьбы на футбольном поле. Бронзовая медаль на то и медаль, она отделяет медалиста от остальных участников состязания. Должны быть те, кто взойдет на пьедестал, и те кто хочет это сделать. Я лично так думаю.
Ну тот бой в 2008 мы выиграли у голландцев ,это мое мнение .
За адекватность
За адекватность ответил Dominators
   45 / 1076
вчера в 17:29
За Шифо не буду спорить ,Шустер тоже был нераскрывшимся гением , пока его не сломал Гойкойчеа .А матч за 3 место не показатель .Считаю нужно давать обоим проигравшим полуфиналистам бронзу .И действительно приятно общаться и ностальджи ...
А вот тут не согласен. Мы получили бронзу на ЧЕ 2008. Без боя. без борьбы на футбольном поле. Бронзовая медаль на то и медаль, она отделяет медалиста от остальных участников состязания. Должны быть те, кто взойдет на пьедестал, и те кто хочет это сделать. Я лично так думаю.
Dominators
Dominators ответил За адекватность
   177 / 1076
вчера в 17:13
Согласен. Вообще считаю Шифо одним из нераскрывшихся гениев футбола ( полностью ИМХО). То был чемпионат Марадоны, а Бельгия даже 3-е место не удосужилась занять против Франции, которая выставила далеко не боевой состав на тот момент в матче за 3-е место.
За Шифо не буду спорить ,Шустер тоже был нераскрывшимся гением , пока его не сломал Гойкойчеа .А матч за 3 место не показатель .Считаю нужно давать обоим проигравшим полуфиналистам бронзу .И действительно приятно общаться и ностальджи ...
Иван Пойлов
Иван Пойлов
   643 / 1076
вчера в 17:13
Почему Ари нет, хоть на замену вышел бы и то усилил, Рауш где? отличные проходы с фланга и точные подачи от него
Dominators
Dominators ответил NAZAR 007
   177 / 1076
вчера в 17:06
А мой любимый чемпионат - 1990 г. В Италии. Сколько же имен он дал. Не урожайный на голы, однако с одним из самых красивых гимнов мундиалей и с огромным количеством талантов,в числе которых были как звезды, так и новички : самые яркие новички : Пол Гаскойн, Роберто Баджо, Дэвид Платт, Клаудио Каниджиа, Роже Милла,Томас Брулин, Омам Бийик, Карлос Вальдераама, Мариуш Лэкетуш , Томас Хёсслер,Рене Игуита, Сальваторе Скиллачи, плюс на тот момент звездные : Феллер, Клинсманн, Линекер, Маттеус, Пьер Литтбарски , Стойкович, Мичел, Бреме, Гуллит, Куман, Карека, Хаджи, Стойкович, да просто синтез звезд и новых...
Стесняюсь спросить ,но спрошу ,где в твоем списке ЧМ 90 Диего Армандо Марадона .
За адекватность
За адекватность ответил Dominators
   45 / 1076
вчера в 17:04
Здравствуй .Ну мне довелось смотреть тот ЧМ 1982 в армии .Но про судейский беспредел в 86 от Фредриксона ты прав ,там не одинажды было вне игры , при взятии наших ворот .Уж 3 гол бельгийцев 100000 процентные вне игры .В этой игре наши разбазарили кучу моментов ,да и бельгийцы с Кулемансом ,Геретсом , Шифо были не подарок .
Согласен. Вообще считаю Шифо одним из нераскрывшихся гениев футбола ( полностью ИМХО). То был чемпионат Марадоны, а Бельгия даже 3-е место не удосужилась занять против Франции, которая выставила далеко не боевой состав на тот момент в матче за 3-е место.
спартак 1987
спартак 1987
   363 / 1076
вчера в 17:02
что в сборной забыли Шунин, Набабкин, Ионов, Щенников, Оздоев и Игнатьев? почему Стас вызвал Караваева сейчас ( против Бельгии он явно не выйдет) и не позвал в сборную Рассказова ( так же как и Караваева познакомится со сборной?)
Dominators
Dominators ответил NAZAR 007
   177 / 1076
вчера в 16:58
1982 -й помню очень смутно, мелкий слишком был ))) Хотя Зико и Сократеса точню помню, как и Дзоффа и Бонека.
Привет .Да Доктор Сократес положил нашим победный .
Dominators
Dominators ответил За адекватность
   177 / 1076
вчера в 16:55
Здравствуйте. Полностью согласен, только ответка от бельгийцев была слегка с судейским привкусом на мой взгляд. А по сути в 1982 была хорошая сборная, жаль матчи на вылет после группового этапа на более ранних стадиях ввели на следующем мундиале. как минимум мы были не хуже Польши. Это первый ЧМ который я осознанно смотрел.
Здравствуй .Ну мне довелось смотреть тот ЧМ 1982 в армии .Но про судейский беспредел в 86 от Фредриксона ты прав ,там не одинажды было вне игры , при взятии наших ворот .Уж 3 гол бельгийцев 100000 процентные вне игры .В этой игре наши разбазарили кучу моментов ,да и бельгийцы с Кулемансом ,Геретсом , Шифо были не подарок .
За адекватность
За адекватность ответил NAZAR 007
   45 / 1076
вчера в 16:44
1982 -й помню очень смутно, мелкий слишком был ))) Хотя Зико и Сократеса точню помню, как и Дзоффа и Бонека.
Первая фамилия, что мне пришла на память, Томаш Скухравы.И еще, 2 мундиаля просто сплотить нас должны были с Камеруном. Эти 2 фееричные победы, оставляющие надежду и крах. Спс. Ностальжи.Приятно общаться.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1076
вчера в 16:44
Можно было и Комличенко попробовать.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил За адекватность
   27 / 1076
вчера в 16:42
Здравствуйте. Полностью согласен, только ответка от бельгийцев была слегка с судейским привкусом на мой взгляд. А по сути в 1982 была хорошая сборная, жаль матчи на вылет после группового этапа на более ранних стадиях ввели на следующем мундиале. как минимум мы были не хуже Польши. Это первый ЧМ который я осознанно смотрел.
А мой любимый чемпионат - 1990 г. В Италии. Сколько же имен он дал.
Не урожайный на голы, однако с одним из самых красивых гимнов мундиалей
и с огромным количеством талантов,в числе которых были как звезды, так и новички :
самые яркие новички : Пол Гаскойн, Роберто Баджо, Дэвид Платт, Клаудио Каниджиа,
Роже Милла,Томас Брулин, Омам Бийик, Карлос Вальдераама, Мариуш Лэкетуш ,
Томас Хёсслер,Рене Игуита, Сальваторе Скиллачи, плюс на тот момент звездные :
Феллер, Клинсманн, Линекер, Маттеус, Пьер Литтбарски , Стойкович, Мичел,
Бреме, Гуллит, Куман, Карека, Хаджи, Стойкович, да просто синтез звезд и новых...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил За адекватность
   27 / 1076
вчера в 16:36
Здравствуйте. Полностью согласен, только ответка от бельгийцев была слегка с судейским привкусом на мой взгляд. А по сути в 1982 была хорошая сборная, жаль матчи на вылет после группового этапа на более ранних стадиях ввели на следующем мундиале. как минимум мы были не хуже Польши. Это первый ЧМ который я осознанно смотрел.
1982 -й помню очень смутно, мелкий слишком был )))
Хотя Зико и Сократеса точню помню, как и Дзоффа и Бонека.
борька
борька
   228 / 1076
вчера в 16:33
Состав для игры со стиаусами.желаю бельгийцам вколотить голов восемь!
номер 12
номер 12 ответил Санчо Панса
   634 / 1076
вчера в 16:33
С атакой все в порядке и это самое главное) Рад видеть в этом списке не только воспитанников ЦСКА в лице Чалова и Караваева, но и Ильзата Ахметова! Спартачей, кстати, меньше чем армейцев и питерцев)
последний раз, когда было наоборот, мы слили кубок конфедераций
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