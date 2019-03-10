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Идеальный момент для встречи «Арсенала» и МЮ

вчера, 10:00

Ждем большой футбол! «Соккер.ру» напоминает, в каком состоянии к битве за пропуск в ЛЧ подходят вечные английские соперники. 

«Арсенал» и МЮ тренеров Эмери и Сульшера достаточно дикие, чтобы проиграть в еврокубках с разницей в два мяча. Так «канониры» поступили с «Ренном» в Лиге Европы (1:3), а «дьяволы» пару недель назад на «Олд Траффорд» сгорели 0:2 от ПСЖ.

Догадываетесь, что дальше случилось с парижанами. Лукаку и Рэшфорд при моральной поддержке смелого арбитра выбили французов из ЛЧ. Посмотрим, отыграется ли «Арсенал», а пока им стоит думать не о ЛЕ. Задача - зайти в первую четверку. А МЮ, пока «Челси» не сыграл перенесенный матч, выше «канониров» на один пункт.  

Также вчера проиграл «Тоттенхэм», а у Сульшера есть коварная задача – не просто снова обыграть «Арсенал» в гостях, но и сравняться по очкам с третьей командой в турнирной таблице. И «Челси» приободрился, ведь если после своего тридцатого тура наберут 62 очка, то будут третьими, а не шестыми, как сейчас. Четыре претендента, два места – красота! 

Составы и тактические уловки

У «Арсенала» восстанавливаются Холдинг, Уэлбек и Бельерин. Также дисквалифицирован Торрейра и есть проблемы со здоровьем у Лихтштайнера. А вот у МЮ, хотя идут на поправку Марсьяль, Матич и Эррера – их участие в игре под вопросом, сразу пять человек с травмами, а Джонс набирает форму. 

Впрочем, в Париже хорошо погуляли, и даже если единственным заметным изменением станет Погба – Поль был дисквалифицирован в ЛЧ, у Сульшера набирается боевой состав. Тем более что многие заслужили играть снова. Схема «4-3-1-2» может быть применена, ведь легко трансформируется в «4-4-2» из-за универсальности Погба и Перейры, которые могут меняться местами. 

Еще можем увидеть и классический британский ромб, и смещения Рэшфорда на левый край, и попытки Шоу или Янга атаковать. Фред и МакТоминэй не самые надежные ребята, но у «Арсенала» Гендузи хорош, а к Джаке были вопросы в опорной зоне. Рэмзи, Ивоби и Мхитарян могут сформировать атакующую тройку, которую возглавит Ляказетт. Хотя о наличии Обамеянга тоже помним.

По ходу матча Эмери может использовать связку форвардов, непохожую на мощный дуэт Рэшфорда и Лукаку. А вот в защите у него, как у его коллеги из-за провала Байи в Париже, вариантов меньше. Косьельни и Сократис должны защищать интересы Лено, Колашинац создает достаточно опасных моментов, чтобы быть главным слева.

А Мэйтленд-Найлз, если Лихтштайнер не готов, способен выйти справа – Мустафи как латераль смотрится странно. В принципе, простор для маневров есть. Марсьяль и Обамеянг могут ждать своего шанса на скамейках, как и Озил. С другой стороны, кто сказал, что «Арсенал» не сыграет в три центральных, а МЮ не использует схему «4-3-3», к которой без травм не раз возвращались? 

Так что представим сразу два варианта схем этого матча, не исключая любую комбинацию. 

Первый вариант

«Арсенал» (3-4-2-1): Лено – Мустафи, Сократис (Монреаль), Косьельни – Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Джака, Колашинац – Мхитарян, Рэмзи – Ляказетт. 
«Манчестер Юнайтед» (4-3-3): Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Эррера, МакТоминэй, Погба – Лукаку, Рэшфорд, Марсьяль. 

Второй вариант 

«Арсенал» (4-2-3-1): Лено – Мэйтленд-Найлз (Мустафи), Сократис, Косьельни, Колашинац – Гендузи, Джака – Мхитарян, Рэмзи, Ивоби (Обамеянг) – Ляказетт. 
«Манчестер Юнайтед» (4-3-1-2): Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Фред, МакТоминэй, Погба – Перейра - Лукаку, Рэшфорд. 

Важные факты накануне матча

- скорее всего, Эмери и Сульшер устроят игры разума, выбирая между совершенно разными схемами и спутывая карты. Поэтому оглядываемся назад, а не гадаем на кофейной гуще. МЮ проиграл всего 1 из 5 последних матчей против «Арсенала», а 0 из 4 крайних – солидная серия; 

- даже дома «канониры» плохо играют против МЮ. В Кубке Англии уступили Сульшеру 1:3. А если брать АПЛ, то в 10 последних матчах на «Эмирейтс» увидели всего 4 победы «Арсенала» при 4 победах гостей и 2 ничьих. «Дьяволы» не боятся лондонских футбольных подмостков; 

- матчи давних врагов очень результативные. За вечер по 10 мячей не забивают, как в 2011 году (8:2 в пользу МЮ), но в последних трех поединках увидели 11 голов – по 3.67 за игру. Меньше двух за вечер забивали пять лет назад; 

- сегодня 180 матч между МЮ и «Арсеналом» в АПЛ. Легко догадаться, у кого историческое преимущество. Выигрывают «дьяволы» - 75:60 (еще 44 ничейных результата, а разница мячей 271:242). Что радует – ничьи лишь в каждом четвертом случае, а средняя результативность – 2.87 гола; 

- в последнее время почти нет удалений, в шести последних играх разных турниров всего 1 красная карточка. Отличился Поль Погба в день, когда сделал 2 ассиста, а его команда выиграла в гостях 1:3;

- если брать форму команд строго в АПЛ, ведь глупо сравнивать «Ренн» и ПСЖ по силе, добавляя еврокубковые матчи, то получите 4 победы, 1 ничейных результат и 1 поражение у «Арсенала», и 4 победы и 2 ничейных результата у МЮ на том же отрезке. Частенько побеждают; 

- Лукаку сделал три дубля подряд, вот только из его 113 голов в АПЛ лишь 14 % (16 в 74 матчах) пришлись на соперников из «топ-6». Если остальным забивает раз в 135 минут, то для топов делает исключение – один гол за 346 минуты (раз в 4 игры); 

- Ляказетт может забить в шестой подряд домашней игре «Арсенала» в АПЛ. Если получится, то будет всего вторым в истории после Анри, у которого было две таких серии за карьеру, но последняя аж 2004 года рождения. Александр может повторить давний рекорд; 

- между командами один пункт в таблице, то есть сегодня «Арсенала» может обогнать МЮ. А у Сульшера есть шанс или защитить право на четвертое место, или сравняться по очкам с «Тоттенхэмом». Когда увольняли Моуриньо, МЮ отставал от четвертой строчки на 11 пунктов, а от «Арсенала» - на 8. «Чудо», о котором говорил Жозе, произошло; 

- «Арсенал» выиграл 8 последних домашних матчей в АПЛ, но у МЮ свой козырный туз – 10 побед в 12 последних играх чемпионата на любом поле (и 2 ничейных результата без поражений). Хотя в Европе результаты разные, в лиге обе команды в ударе – «Арсенал» уступал в гостях «Сити», «Вест Хэму» и «Ливерпулю», но дома безупречен; 

- «канониры» забивают минимум по 2 мяча в последних шести домашних матчах. Учитывая обычную игру обороны Де Хеа – МЮ старается держать удар, без атак хозяев не обойдемся точно. Сульшер увидел всего 7 «сухих» матчей Давида в своих 17 матчах на посту тренера МЮ;

- «Арсенал» не так уж плох в последних играх АПЛ против МЮ. Выиграли 2 из 3 (1 поражение), а раньше 2 победы собирали за 8 поединков (2 успеха, 3 ничейных результата и 3 поражения). Эмери может стать первым за 60 лет тренером «Арсенала», который не проиграет первые две встречи с МЮ именно в чемпионате; 

- «дьяволы» взяли за привычку не покидать поле в играх с «Арсеналом» без двух забитых мячей. Серия длится 4 матча. Хотя, учитывая моральное и физическое истощение, остается опасность не такой веселой игры, как две предыдущие (1:3 и 2:2). В планы «Арсенала» не входит пятый подряд матч с МЮ без победы. 

Прогноз «Соккер.ру»: будет ярко, с голами, невзирая на усталость соперников. С показательными ошибками и, скорее всего, МЮ не проиграет. 

Впрочем, не настолько в Париже качественно сработали, чтобы у «Арсенала» не было никаких шансов дома, где у них серия побед в АПЛ.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил anyway
   171 / 1062
вчера в 21:21
лукаку забил после удара рэшфорда, который не смог взять сам буффон...
Почему не смог? Там простой удар был, Буфон взял без проблем, но потом выпустил... толи мяч мокрый, то ли сам ошибся и не так фиксировал...
ВСЁ делал именно красавчик Лукаку!
Roman73
Roman73
   301 / 1062
вчера в 19:35
Не рухнет ли Манчестер ?
Возвращение Манчестера (аминь)--сказка подобная чемпионству Лестера.
Весь мир хочет, чтобы эта сказка продолжалась каждую неделю и закончилась счастливым концом.
Освобождённый от португальского ига Манчестер воспрял, поднял голову, одержал несколько побед над грандами АПЛ, были волевые победы и кульминацией этой беспроигрышной серии, этого порыва были два противостояния с крепким Челси, которые Юнайтед выдержал достойно .
По закону жанра чудо должно продолжится и закончиться где-нибудь в мае, каким нибудь скромным титулом, а то и полуфиналом ЛЧ , по крайней мере попаданием в большую четвёрку.
Но Аннушка уже разлила масло и звоночек прозвучал в матче с Ливерпулем.
Стороны договорились, Ливерпуль не стал рисковать здоровьем между матчами Лиги Чемпионов и согласился на очко преимущества перед Сити, а Юнайтед решил сохранить беспроигрышную серию, так понравившуюся футбольной публике. Некоторым игрокам стало стыдно и четверо из них ушли с поля уже в первом тайме , Рошфор не успел улизнуть , пришлось ему хромать целый тайм и изображать вялый прессинг.
Нет команды старались, нагнетали, но не настаивали на победе. Впоследствии Юрген Клооп назвал этот матч странным, Олле -сын Гунара промолчал.
За два матча с ПСЖ Юнайтед ничего не создал , никто не убивался, драмы на поле не случилось, но случилась комедия французы подарили Манчестеру победу. И Юнайтед воспользовался. Воспользоваться подарком -хорошее качество , но недостаточное, чтобы выбраться из подвалов Бреста и дойти до Берлина.
Конечно прагматизм не приговор , но готовность умереть на поле непременное условие возрождения, а эта готовность улетучилась, остались некоторые навыки и здравый смысл, боюсь этого не хватит для возрождения.
Манчестер Юнайтед рухнет и Олле _Гуннар Сольскяер с треском провалится, но случится ли это до конца этого сезона или к следующему Новому Году покажет Арсенал. Лондон и Манчестер -конкуренты в борьбе за место под солнцем и договора не будет, будет борьба или нещадное избиение.
Сегодня последний звонок перед антрактом.
Спектакль начинается, Ladies and Jantlmen.
anyway
anyway ответил Artuom
   52 / 1062
вчера в 16:31
Не понятное название статьи... тот же Арсенал явно не в форме, так как же момент идеальный?? Идеально это когда обе команды в своей лучшей форме, в таком случае матч действительно топовый. "Когда увольняли Моуриньо, МЮ отставал от четвертой строчки на 11 пунктов, а от «Арсенала» - на 8. «Чудо», о котором говорил Жозе, произошло" - не стоит забывать что это произошло не только из-за результатов игры МЮ, но и в большой степени из-за того что Арсенал, Челси и ТТХ потеряли не мало очков, потому что был явный спад у команд. И кстати Рэш особо ничего не смог в матче с ПСЖ, вот Лукаку да! Поэтому ставить их вклад в победу так как сделал автор(чуть ли не равным обозвал) явно не правильно.
лукаку забил после удара рэшфорда, который не смог взять сам буффон...
RamonCSKA
RamonCSKA ответил bublikyo
   223 / 1062
вчера в 13:28
так Мю полудублем играл и в англии они все как на допинге, там и погода позволяет и стиль чемпионата с максимальной выкладкой и потом отдыхом летом
RamonCSKA
RamonCSKA
   223 / 1062
вчера в 13:25
мю пару месяцев назад мечтал о топ 4, а щас может и в тройку войти
15511551
15511551 ответил bublikyo
   118 / 1062
вчера в 13:19
Арсенал победит, МЮ будут с похмелья после шикарного комбека в ЛЧ, плюс отдали множество сил. Могут на ничейку сгонять, если в Де Хеа опять демон вселится
заглавие статьи это ребус, который невозможно разгадать)
Artuom
Artuom
   171 / 1062
вчера в 12:45
Не понятное название статьи... тот же Арсенал явно не в форме, так как же момент идеальный?? Идеально это когда обе команды в своей лучшей форме, в таком случае матч действительно топовый.

"Когда увольняли Моуриньо, МЮ отставал от четвертой строчки на 11 пунктов, а от «Арсенала» - на 8. «Чудо», о котором говорил Жозе, произошло" - не стоит забывать что это произошло не только из-за результатов игры МЮ, но и в большой степени из-за того что Арсенал, Челси и ТТХ потеряли не мало очков, потому что был явный спад у команд.

И кстати Рэш особо ничего не смог в матче с ПСЖ, вот Лукаку да! Поэтому ставить их вклад в победу так как сделал автор(чуть ли не равным обозвал) явно не правильно.
bublikyo
bublikyo
   167 / 1062
вчера в 12:22
Арсенал победит, МЮ будут с похмелья после шикарного комбека в ЛЧ, плюс отдали множество сил. Могут на ничейку сгонять, если в Де Хеа опять демон вселится
Tormentor
Tormentor
   417 / 1062
вчера в 12:20
возможно ничейка
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   123 / 1062
вчера в 10:34
Ставлю на МЮ !
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