Идеальный момент для встречи «Арсенала» и МЮ

вчера, 10:00

Ждем большой футбол! «Соккер.ру» напоминает, в каком состоянии к битве за пропуск в ЛЧ подходят вечные английские соперники.

«Арсенал» и МЮ тренеров Эмери и Сульшера достаточно дикие, чтобы проиграть в еврокубках с разницей в два мяча. Так «канониры» поступили с «Ренном» в Лиге Европы (1:3), а «дьяволы» пару недель назад на «Олд Траффорд» сгорели 0:2 от ПСЖ .

Догадываетесь, что дальше случилось с парижанами. Лукаку и Рэшфорд при моральной поддержке смелого арбитра выбили французов из ЛЧ . Посмотрим, отыграется ли «Арсенал», а пока им стоит думать не о ЛЕ . Задача - зайти в первую четверку. А МЮ , пока «Челси» не сыграл перенесенный матч, выше «канониров» на один пункт.

Также вчера проиграл «Тоттенхэм», а у Сульшера есть коварная задача – не просто снова обыграть «Арсенал» в гостях, но и сравняться по очкам с третьей командой в турнирной таблице. И «Челси» приободрился, ведь если после своего тридцатого тура наберут 62 очка, то будут третьими, а не шестыми, как сейчас. Четыре претендента, два места – красота!

Составы и тактические уловки

У «Арсенала» восстанавливаются Холдинг, Уэлбек и Бельерин. Также дисквалифицирован Торрейра и есть проблемы со здоровьем у Лихтштайнера. А вот у МЮ , хотя идут на поправку Марсьяль, Матич и Эррера – их участие в игре под вопросом, сразу пять человек с травмами, а Джонс набирает форму.

Впрочем, в Париже хорошо погуляли, и даже если единственным заметным изменением станет Погба – Поль был дисквалифицирован в ЛЧ , у Сульшера набирается боевой состав. Тем более что многие заслужили играть снова. Схема «4-3-1-2» может быть применена, ведь легко трансформируется в «4-4-2» из-за универсальности Погба и Перейры, которые могут меняться местами.

Еще можем увидеть и классический британский ромб, и смещения Рэшфорда на левый край, и попытки Шоу или Янга атаковать. Фред и МакТоминэй не самые надежные ребята, но у «Арсенала» Гендузи хорош, а к Джаке были вопросы в опорной зоне. Рэмзи, Ивоби и Мхитарян могут сформировать атакующую тройку, которую возглавит Ляказетт. Хотя о наличии Обамеянга тоже помним.

По ходу матча Эмери может использовать связку форвардов, непохожую на мощный дуэт Рэшфорда и Лукаку. А вот в защите у него, как у его коллеги из-за провала Байи в Париже, вариантов меньше. Косьельни и Сократис должны защищать интересы Лено, Колашинац создает достаточно опасных моментов, чтобы быть главным слева.

А Мэйтленд-Найлз, если Лихтштайнер не готов, способен выйти справа – Мустафи как латераль смотрится странно. В принципе, простор для маневров есть. Марсьяль и Обамеянг могут ждать своего шанса на скамейках, как и Озил. С другой стороны, кто сказал, что «Арсенал» не сыграет в три центральных, а МЮ не использует схему «4-3-3», к которой без травм не раз возвращались?

Так что представим сразу два варианта схем этого матча, не исключая любую комбинацию.

Первый вариант

«Арсенал» (3-4-2-1): Лено – Мустафи, Сократис (Монреаль), Косьельни – Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Джака, Колашинац – Мхитарян, Рэмзи – Ляказетт.

«Манчестер Юнайтед» (4-3-3): Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Эррера, МакТоминэй, Погба – Лукаку, Рэшфорд, Марсьяль.

Второй вариант

«Арсенал» (4-2-3-1): Лено – Мэйтленд-Найлз (Мустафи), Сократис, Косьельни, Колашинац – Гендузи, Джака – Мхитарян, Рэмзи, Ивоби (Обамеянг) – Ляказетт.

«Манчестер Юнайтед» (4-3-1-2): Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Фред, МакТоминэй, Погба – Перейра - Лукаку, Рэшфорд.

Важные факты накануне матча

- скорее всего, Эмери и Сульшер устроят игры разума, выбирая между совершенно разными схемами и спутывая карты. Поэтому оглядываемся назад, а не гадаем на кофейной гуще. МЮ проиграл всего 1 из 5 последних матчей против «Арсенала», а 0 из 4 крайних – солидная серия;

- даже дома «канониры» плохо играют против МЮ . В Кубке Англии уступили Сульшеру 1:3. А если брать АПЛ , то в 10 последних матчах на «Эмирейтс» увидели всего 4 победы «Арсенала» при 4 победах гостей и 2 ничьих. «Дьяволы» не боятся лондонских футбольных подмостков;

- матчи давних врагов очень результативные. За вечер по 10 мячей не забивают, как в 2011 году (8:2 в пользу МЮ ), но в последних трех поединках увидели 11 голов – по 3.67 за игру. Меньше двух за вечер забивали пять лет назад;

- сегодня 180 матч между МЮ и «Арсеналом» в АПЛ . Легко догадаться, у кого историческое преимущество. Выигрывают «дьяволы» - 75:60 (еще 44 ничейных результата, а разница мячей 271:242). Что радует – ничьи лишь в каждом четвертом случае, а средняя результативность – 2.87 гола;

- в последнее время почти нет удалений, в шести последних играх разных турниров всего 1 красная карточка. Отличился Поль Погба в день, когда сделал 2 ассиста, а его команда выиграла в гостях 1:3;

- если брать форму команд строго в АПЛ , ведь глупо сравнивать «Ренн» и ПСЖ по силе, добавляя еврокубковые матчи, то получите 4 победы, 1 ничейных результат и 1 поражение у «Арсенала», и 4 победы и 2 ничейных результата у МЮ на том же отрезке. Частенько побеждают;

- Лукаку сделал три дубля подряд, вот только из его 113 голов в АПЛ лишь 14 % (16 в 74 матчах) пришлись на соперников из «топ-6». Если остальным забивает раз в 135 минут, то для топов делает исключение – один гол за 346 минуты (раз в 4 игры);

- Ляказетт может забить в шестой подряд домашней игре «Арсенала» в АПЛ . Если получится, то будет всего вторым в истории после Анри, у которого было две таких серии за карьеру, но последняя аж 2004 года рождения. Александр может повторить давний рекорд;

- между командами один пункт в таблице, то есть сегодня «Арсенала» может обогнать МЮ . А у Сульшера есть шанс или защитить право на четвертое место, или сравняться по очкам с «Тоттенхэмом». Когда увольняли Моуриньо, МЮ отставал от четвертой строчки на 11 пунктов, а от «Арсенала» - на 8. «Чудо», о котором говорил Жозе, произошло;

- «Арсенал» выиграл 8 последних домашних матчей в АПЛ , но у МЮ свой козырный туз – 10 побед в 12 последних играх чемпионата на любом поле (и 2 ничейных результата без поражений). Хотя в Европе результаты разные, в лиге обе команды в ударе – «Арсенал» уступал в гостях «Сити», «Вест Хэму» и «Ливерпулю», но дома безупречен;

- «канониры» забивают минимум по 2 мяча в последних шести домашних матчах. Учитывая обычную игру обороны Де Хеа – МЮ старается держать удар, без атак хозяев не обойдемся точно. Сульшер увидел всего 7 «сухих» матчей Давида в своих 17 матчах на посту тренера МЮ ;

- «Арсенал» не так уж плох в последних играх АПЛ против МЮ . Выиграли 2 из 3 (1 поражение), а раньше 2 победы собирали за 8 поединков (2 успеха, 3 ничейных результата и 3 поражения). Эмери может стать первым за 60 лет тренером «Арсенала», который не проиграет первые две встречи с МЮ именно в чемпионате;

- «дьяволы» взяли за привычку не покидать поле в играх с «Арсеналом» без двух забитых мячей. Серия длится 4 матча. Хотя, учитывая моральное и физическое истощение, остается опасность не такой веселой игры, как две предыдущие (1:3 и 2:2). В планы «Арсенала» не входит пятый подряд матч с МЮ без победы.

Прогноз «Соккер.ру»: будет ярко, с голами, невзирая на усталость соперников. С показательными ошибками и, скорее всего, МЮ не проиграет.