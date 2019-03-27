Почему «Спартак» не заступился за своих фанатов?

вчера, 13:00

Матч в понедельник – издевательство над зрителями. «Соккер.ру» выясняет, почему большой клуб не вступился за поклонников.

Согласно свежему календарю РПЛ , матч между «Спартаком» и «Рубином» должен был пройти в воскресенье, 28 апреля в 14:00 (запомните время). Но через неделю после утверждения расписания на сайте РПЛ скромно сообщили, что в МВД попросили перенести матч на понедельник, а в лиге почему-то сразу согласились.

Причину выдумывать не пришлось. 28 апреля - Пасха. Два матча РПЛ в столице – на день был запланирован также поединок «Локомотива» и «Енисея» на 21:00, полицейские смотреть не желают. Почему заранее не поставили игру «железнодорожников» на понедельник, а матч «Спартака» и «Рубина» не оставили на прайм-тайм?

Хороший вопрос. При всем уважении к «Локомотиву» и «Енисею», их матч публике или ТВ не так важен. Поэтому ищите, кому выгодно. Не первый случай, когда со зрителями не считаются. И с логикой тоже. Во-первых, почему при составлении календаря сразу не учитывают выборы, праздники и так далее? Ведь уже проходили подобные переносы.

Во-вторых, давно в Москве не хватает полицейских, чтобы обеспечить порядок на футбольном матче соперников без истории вражды? Кто на кого работает? Тут не частная охранная фирма, которая сама выбирает клиентов. Есть задача – выполняй. Что мешает подтянуть в Москву полицейских с регионов?

И неужели матч «Спартака» и «Рубина», учитывая, что из Казани не прилетит 3 000 буйных фанатов, такой сложный для охраны? Вопросов, на которые отказываются давать официальные ответы, много. А если всё настолько сложно, почему игру «Локомотива» и «Енисея» передвинули на 14:00 (изначально время именно матча «Спартака»), а не перенесли?

«Железнодорожникам» можно играть в воскресенье. Почему тогда «Спартак» не вступил в переговоры с РПЛ , чтобы их матч оставили вместо соседского? Логично расставлять приоритеты в пользу популярных мероприятий. Слепое следование прихотям не включено в регламенты РФС или РПЛ . У Прядкина тоже были все причины отстоять интересы фанатов «красно-белых» и коммерции строго по букве закона.

Как поступили в РПЛ ?

Сообщили о переносе игры «Спартака» и «Рубина» заголовком: «„Локомотив“ и „Енисей“ начнут матч днем». Смешно. Настолько испугались реакции фанатов «красно-белых», что думали спрятать суть новости за одной строчкой, не указав статью регламента, по которой осуществили переносы.

Сразу согласились на обращение ГУ МВД России по г. Москва, хотя до этого сами руководители РПЛ сто раз напоминали, что календарь сразу утверждается с учетом интересов безопасности. Другими словами, сначала кто-то из полиции подписал новый календарь – не забывайте, расписанию всего неделя, а потом вдруг передумал.

В такой странной ситуации даже версия, что сознательно делают всё, чтобы у Прядкина стало больше грехов, и в будущем РПЛ возглавил, например, Геркус, имеет право на существование. Пусть лишь сказочная теория заговора, но тут речь о «Спартаке» и о ситуации, которую могли разрешить другим образом.

Как могли поступить?

Оцениваем с точки зрения интересов болельщиков и здравого смысла. Если полицейские вдруг обратились с просьбой, хотя до этого видели календарь и спокойно собирались охранять порядок в Черкизово и на «Открытие Арене», невзирая на Пасху, то в РПЛ могли предложить рокировку.

Раз наметился дефицит полицейских, то стоило предложить «Локомотиву» и «Енисею» сыграть в понедельник. А матч «Спартака» и «Рубина» поставить в воскресенье. На дату, которая идеально подошла бы поединку за место в еврокубках между Бердыевым и Кононовым.

«Железнодорожники» бы возмущались, конечно, но интересы большинства учли в ситуации, где все выиграть не могли. Понятно, что одновременно никто не в силах сдержать диких фанатов «Енисея» и «Рубина». Также все вдруг забыли, что в один день в Москве недавно гостили «Краснодар» и «Зенит», но полицейские справились.

И фантастический вариант, при котором учитывают все нюансы при составлении календаря, не рассматриваем. В этой фантазии матч «Локомотива» из соображений безопасности могли поставить на понедельник, а игру «Спартака» оставить 28 числа. Также могли переформатировать предыдущие два тура и создать удобный календарь для всех фаворитов.

Как поступил «Спартак»?

На официальном сайте «красно-белых» на главной странице нет ни слова о переносе игры с «Рубином». Словно это не новость вовсе и не повод возмущаться. Странно получилось, ведь время для записи интервью с российским рэпером Feduk нашли, с Джикией поговорили, то есть никто не мешал отреагировать на очередной прокол РПЛ .

Издание «Чемпионат» по своим каналам разузнало, что «Спартак» просил о переносе матчей. Сначала с «Енисеем» на 20 с 21 апреля, потом с «Арсеналом» с 25 на 24 число. Зачем? Чтобы оказаться в равных условиях с другими лидерами, у которых по 3 игры за 9 дней. Если бы играли с 21 по 28, то получалось всего 8 дней.

Но лига по каким-то причинам не захотела переносить первые две игры серии. И тут чудесным образом в МВД нашлись фанаты свежести «Спартака» - инициировали перенос на понедельник третьего поединка из-за повышенных мер безопасности из-за Пасхи. Впрочем, о силе этого вроде бы адекватного аргумента будет чуть ниже.

Как могли поступить?

Напоминаем, что слухам нельзя слепо доверять. Представленная выше информация «Чемпионата» - именно слух от источника в клубе. Но даже если «Спартак» вправду хотел выиграть день, кто мешал поступить открыто? Никто не мешал, ведь развитый клуб всегда объясняет фанатам свои решения.

А если «Спартак» не изначальный инициатор, ему стоило сразу протестовать. Причем делать это громко и мощно. Но если вдруг рады переносу, то могли честно сказать как обычно: много травм, насыщенный календарь, высокая вероятность потери очков, приносим извинения перед фанатами, просим поддержать в понедельник, боимся шестого места.

Фанаты «Спартака» искренность приняли бы лучше, чем молчание. Тем более что перенос как раз не совпадает с официальной линией клуба. Москвичи против матчей по понедельникам. Страдает коммерческая сторона вопроса, посещаемость падает, фанатам по пробкам после работы тяжело попасть на матч, не говоря об иногородних или поклонниках гостей.

Когда перестанут издеваться над зрителями?

Переносов много, но этот один из самых странных. Календарь свежий, а его поменяли через неделю после публикации. Кстати, в августе 2015-го перед народом еще было принято извиняться за переносы даже с воскресенья на субботу. Чебан попросил прощения у фанатов «Спартака» и ЦСКА . Раньше Карпин постоянно ругался от имени «Спартака» при каждом изменении расписания...

В марте 2019-го ситуация другая. Никто из РПЛ не извинился, а «Спартак» и вовсе промолчал. Момент упущен. Уже не важно, рады в команде переносу или нет – хотя странно воевать за один день отдыха, ведь в четверг и воскресенье все участники ЛЕ спокойно играют. Уже не суть, просил ли сам клуб в РПЛ до МВД менять расписание туров до игры с «Рубином». В любом случае пострадали люди, за них никто не заступился.

А теперь о якобы невозможности ставить важные матчи на Пасху. Всего два года назад в праздник сыграли в Москве… «Спартак» и «Зенит». Получается, главный аргумент, почему с бухты-барахты унизили фанатов «Спартака» и «Рубина», крайне слабый. В Пасху теперь нельзя играть по каким-то новым правилам? Можно, сыграют «Локомотив» и «Енисей» именно в 14:00, когда должны были бегать «красно-белые».

Не хватает сил полиции конкретно на центральные матчи в Пасху? Хватает, охрану игры «Спартака» и «Зенита» осилили в год чемпионства москвичей. Поэтому у московского клуба была возможность публично и законно защитить права всех зрителей. И, как видите, промолчали. Неужели вправду один день отдыха важнее интересов десятков тысяч родных фанатов? Не хочется в это верить.