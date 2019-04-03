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Черышев хочет в ЛЧ. Сегодня нужна победа над «Реалом»

вчера, 17:30

«Хетафе» на четвертом месте – приговор второму испанскому эшелону? «Соккер.ру» выясняет шансы команды Дениса на путевку в главный еврокубок.  

У «Валенсии» мотивация лучше

У Зидана пока одни победы на посту тренера «Реала» после возвращения. Целых две! Обыграл «Сельту» и «Уэску», причем со вторыми пришлось попотеть. Зинедин объясняет странную работу больших звезд недостаточной мотивацией. Очевидно, что «сливочные» не упадут ниже третьей строчки. Кроме того, прямо сейчас половина состава – Куртуа, Варан, Марсело, Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема, Бэйл, Васкес и мелочь пузатая, понятия не имеют, где продолжат карьеру? А Винисиус не знает, не загремит ли в глубокий запас.

Летом произойдут анонсированные самим Зиданом перемены в составе. Иско или Асенсио выражают поддержку, но где они окажутся? Поэтому «Реалу» вправду тяжело показывать мощный футбол. Но вес поражений в разных турнирах обязывает играть на победу со всеми. Поединок в Валенсии не исключение. Тем более у «Лос Чес» серьезная задача – ворваться в первую четверку, снова сыграть в Лиге чемпионов. А если не справятся, то этот состав и Марселино войдут в историю Ла Лиги как те, кто пустил «Алавес» или «Хетафе» в Лигу чемпионов.

Обе команды по-своему симпатичные – у «Хетафе» меньше пропущенных мячей, чем у «Барселоны», а «Депортиво Алавес» на пятой строчке с отрицательной разницей мячей. Но если честно, то «Севилье» Промеса и «Валенсии» Черышева должно быть стыдно уступить двум клубам без бюджетов, звезд или выдающейся атакующей игры. А поскольку между собой выяснили отношения на прошлой неделе – гол Парехо принес «Валенсии» выездную победу, то до четвертого места осталось три пункта. И сегодня домашний матч против «Реала».

У Черышева очень упрямая команда

«Краснодар» их чуть было не прошел, матчи складывались для испанских «горожан» непросто. Ведь российские «горожане» знают, на что давить. Хотя не забывайте, что эта самая «Валенсия» в Лигу Европы попала после вылета из группы с «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед», причем с англичанами в гостях сыграли 0:0, а дома победили 2:1. Фактически повторили результаты против «быков», только забили на выезде.

Ничья «Лос Чес» с «Янг Бойз» и поражения испанцев от «Ювентуса» пустили МЮ в плей-офф ЛЧ, но «Валенсия» может пройти безумный «Вильярреал» - бывшую команду не только Черышева, но и тренера левантийцев Марселино, в Лиге Европы, то есть еврокубковый сезон для них точно не закончен. Как и сезон в Примере, ведь после четырех ничьих подряд у них 3 победы в 4 матчах, пускай и непростые. Зато воспоминания о Краснодаре не случайны – играют до конца.

Последний раз «Валенсия» уступила в Ла Лиге в начале года, когда проиграли «Алавесу» в гостях, после этого в 11 матчах ни единой осечки, хотя сразу 6 ничьих. Постоянно не хватает одного гола, и плохо, что у Черышева не получается спасать клуб так, как спасает с лета 2018 года сборную. Но Денис выходит на замену, помогал в ЛЕ и забивал «Вильярреалу» в день разгрома в Примере – к слову о перспективах в еврокубках. Впрочем, даже когда он на скамейке – найдутся герои.

Нет причин бояться банды Зидана

Команду Наваса, Рамоса, Модрича, Крооса и Бензема надо уважать, но какой смысл их бояться? В этом сезоне в том или ином составе они проигрывали многим соперникам – в чемпионате Испании восемь раз, что больше, чем поражений у «Хетафе» и вдвое больше, чем у самой «Валенсии». Левантийцы тестировали характер на «Олд Траффорд» и «Камп Ноу», но в первом круге проиграли в Мадриде 0:2. Но там речь о выезде, а дома «Валенсия» в Ла Лиге не проигрывает 11 матчей подряд.

Также серия неудач с «Реалом» не позволяет забыть, что в 2017-м «Валенсия» обыгрывала именно команду Зидана на «Месталье» – Роналду, Модрич и Рамос были на поле, но ничего с Дзадзой и компанией поделать не сумели. Сейчас состав изменился, но Гарай, Гайя, Парехо могут выйти на поле, а Мина или Родриго – неплохие атакующие игроки, пускай в этом сезоне никто, кроме Дани Парехо, у чужих ворот особо не радует, ведь крутого снайпера им явно не хватает, чтобы тащил на четвертое место.

«Валенсия» скучноватая – очевидно, но упрямая. Кроме того, как раз против «Реала» в них просыпается желание играть результативно. В 12 из 13 последних домашних матчей против «сливочных» завершили с «тотал больше 2.5». Команда Зидана тратит первые таймы на раскачку – были ничьи, после которых дожимали соперников. Но не таких, как «Валенсия», ведь у команды 5 «сухарей» в последних 5 домашних матчах. С другой стороны, «Реал» проиграл всего 3 из последних 22 матчей с «Лос Чес» во всех турнирах. Хотя это еще одна причина для команды Черышева сыграть успешно.

Конкуренты «Валенсии» не идеальны

«Севилья» вылетела из Лиги Европы, так что в списке претендентов на четвертое место лишь «Лос Чес» остались в еврокубках – и эти нагрузки надо учитывать. Но посмотрите на результаты команды, куда вернулся после провала в Риме их спортивный директор Мончи. За пару недель «Севилья» проиграла только в Ла Лиге «Вильярреалу» - 0:3, «Барселоне» - 2:4, «Уэске» - 1:2, а теперь и «Валенсии» 0:1.

На этом фоне серия команды Марселино из матчей без поражений смотрится перспективнее, если надо выбрать фаворита. «Хетафе» и «Алавес» не располагают возможностями, чтобы безупречно пройти до конца сезона, сохранив свои места и нарастив отрыв. Даже если «Валенсия» проиграет «Реалу», впереди у них остался только матч против «Атлетико» в гостях, тогда как «Севилье» играть и с «Алавесом», и с «Хетафе».

Со вторыми команда Черышева сыграла 0:0, что не позволяет их нахваливать, а против «Депортиво Алавеса» еще предстоит матч в 37-м туре. Борьба в любом случае будет до конца сезона, но если «Валенсия» не наберет очки против «Реала», для которого сезон де-факто завершился, то грош цена их мечтам о Лиге чемпионов. Черышев необязательно будет сегодня в основе, но с Денисом или без него важно огорчить Зидана. И нужно выпускать вингера сборной России хотя бы на замену.

Черышев давно знаком с Марселино – тренер его поддерживал после всех травм, но при этом российский хавбек также является воспитанником «Реала», хотя пока за карьеру больших успехов против бывшей команды не добивался. Пора бы напомнить о себе клубу, где Черышева помнят. «Валенсия» Парехо, Гарая, Родриго, Кондогбия и Паулисты определенно не является командой без слабых мест, но вы видите их результаты с «Краснодаром» - воспользовались ошибкой, «Барселоной» - 2:2 на «Камп Ноу», а в конце мая разыграют Кубок Короля в финале, или с МЮ – победили дома.

«Реал» здесь и сейчас не настолько силен, чтобы после истеричной победы над «Уэской» - Люка Зидан пропустил на третьей минуте, а Бензема забил победный третий мяч на 89-й, рассчитывать на легкую прогулку на «Месталье», пускай вернулся Зинедин со своей везучестью и уверенностью. Ведь обратите внимание на результаты не за все время, а в Ла Лиге за последние 10 матчей. «Валенсия» в 6 случаях отбирала очки у «Реала» - в том числе дважды побеждали в родных стенах.

Важный матч для команды Черышева – прежде всего для того, чтобы поверить в реальность места в четверке, и нет смысла отдавать Зидану три пункта или даже один без боя. В Ла Лиге только у «Атлетико» меньше пропущенных мячей, чем у команды с Гараем в центре обороны. Эсекьель, как и Парехо, Черышев или Родриго, тоже бывший футболист «Реала». Сегодня на «Месталье» хозяевам найти мотивацию – как личную, так и турнирную, будет проще.

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Ruslan3132
Ruslan3132
   127 / 902
вчера в 21:08
У Багрова прямо сочится надежда на...нет, не победу Валенсии )) на поражение Реала ))) Чем же они так ему насолили? Ставку про...л что ли на Реале? )))))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   266 / 902
вчера в 19:18
Удачи Черышеву!
Самедов Агил
Самедов Агил
   241 / 902
вчера в 19:09
Статью не читал но думаю все таки хетафе сдуется...честно я соскучился по этой Валенсии в лч...три проигранных финала у них...ох и шороху в Европе наводили они...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 902
вчера в 18:51
Удачи Валенсии, нужна достойная команда в ЛЧ, уж явно это не Севилья будет.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   77 / 902
вчера в 18:30
А чего ещё хочет Черышев?!
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