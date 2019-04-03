Черышев хочет в ЛЧ. Сегодня нужна победа над «Реалом»

вчера, 17:30

«Хетафе» на четвертом месте – приговор второму испанскому эшелону? «Соккер.ру» выясняет шансы команды Дениса на путевку в главный еврокубок.

У «Валенсии» мотивация лучше

У Зидана пока одни победы на посту тренера «Реала» после возвращения. Целых две! Обыграл «Сельту» и «Уэску», причем со вторыми пришлось попотеть. Зинедин объясняет странную работу больших звезд недостаточной мотивацией. Очевидно, что «сливочные» не упадут ниже третьей строчки. Кроме того, прямо сейчас половина состава – Куртуа, Варан, Марсело, Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема, Бэйл, Васкес и мелочь пузатая, понятия не имеют, где продолжат карьеру? А Винисиус не знает, не загремит ли в глубокий запас.

Летом произойдут анонсированные самим Зиданом перемены в составе. Иско или Асенсио выражают поддержку, но где они окажутся? Поэтому «Реалу» вправду тяжело показывать мощный футбол. Но вес поражений в разных турнирах обязывает играть на победу со всеми. Поединок в Валенсии не исключение. Тем более у «Лос Чес» серьезная задача – ворваться в первую четверку, снова сыграть в Лиге чемпионов. А если не справятся, то этот состав и Марселино войдут в историю Ла Лиги как те, кто пустил «Алавес» или «Хетафе» в Лигу чемпионов.

Обе команды по-своему симпатичные – у «Хетафе» меньше пропущенных мячей, чем у «Барселоны», а «Депортиво Алавес» на пятой строчке с отрицательной разницей мячей. Но если честно, то «Севилье» Промеса и «Валенсии» Черышева должно быть стыдно уступить двум клубам без бюджетов, звезд или выдающейся атакующей игры. А поскольку между собой выяснили отношения на прошлой неделе – гол Парехо принес «Валенсии» выездную победу, то до четвертого места осталось три пункта. И сегодня домашний матч против «Реала».

У Черышева очень упрямая команда

«Краснодар» их чуть было не прошел, матчи складывались для испанских «горожан» непросто. Ведь российские «горожане» знают, на что давить. Хотя не забывайте, что эта самая «Валенсия» в Лигу Европы попала после вылета из группы с «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед», причем с англичанами в гостях сыграли 0:0, а дома победили 2:1. Фактически повторили результаты против «быков», только забили на выезде.

Ничья «Лос Чес» с «Янг Бойз» и поражения испанцев от «Ювентуса» пустили МЮ в плей-офф ЛЧ , но «Валенсия» может пройти безумный «Вильярреал» - бывшую команду не только Черышева, но и тренера левантийцев Марселино, в Лиге Европы, то есть еврокубковый сезон для них точно не закончен. Как и сезон в Примере, ведь после четырех ничьих подряд у них 3 победы в 4 матчах, пускай и непростые. Зато воспоминания о Краснодаре не случайны – играют до конца.

Последний раз «Валенсия» уступила в Ла Лиге в начале года, когда проиграли «Алавесу» в гостях, после этого в 11 матчах ни единой осечки, хотя сразу 6 ничьих. Постоянно не хватает одного гола, и плохо, что у Черышева не получается спасать клуб так, как спасает с лета 2018 года сборную. Но Денис выходит на замену, помогал в ЛЕ и забивал «Вильярреалу» в день разгрома в Примере – к слову о перспективах в еврокубках. Впрочем, даже когда он на скамейке – найдутся герои.

Нет причин бояться банды Зидана

Команду Наваса, Рамоса, Модрича, Крооса и Бензема надо уважать, но какой смысл их бояться? В этом сезоне в том или ином составе они проигрывали многим соперникам – в чемпионате Испании восемь раз, что больше, чем поражений у «Хетафе» и вдвое больше, чем у самой «Валенсии». Левантийцы тестировали характер на «Олд Траффорд» и «Камп Ноу», но в первом круге проиграли в Мадриде 0:2. Но там речь о выезде, а дома «Валенсия» в Ла Лиге не проигрывает 11 матчей подряд.

Также серия неудач с «Реалом» не позволяет забыть, что в 2017-м «Валенсия» обыгрывала именно команду Зидана на «Месталье» – Роналду, Модрич и Рамос были на поле, но ничего с Дзадзой и компанией поделать не сумели. Сейчас состав изменился, но Гарай, Гайя, Парехо могут выйти на поле, а Мина или Родриго – неплохие атакующие игроки, пускай в этом сезоне никто, кроме Дани Парехо, у чужих ворот особо не радует, ведь крутого снайпера им явно не хватает, чтобы тащил на четвертое место.

«Валенсия» скучноватая – очевидно, но упрямая. Кроме того, как раз против «Реала» в них просыпается желание играть результативно. В 12 из 13 последних домашних матчей против «сливочных» завершили с «тотал больше 2.5». Команда Зидана тратит первые таймы на раскачку – были ничьи, после которых дожимали соперников. Но не таких, как «Валенсия», ведь у команды 5 «сухарей» в последних 5 домашних матчах. С другой стороны, «Реал» проиграл всего 3 из последних 22 матчей с «Лос Чес» во всех турнирах. Хотя это еще одна причина для команды Черышева сыграть успешно.

Конкуренты «Валенсии» не идеальны

«Севилья» вылетела из Лиги Европы, так что в списке претендентов на четвертое место лишь «Лос Чес» остались в еврокубках – и эти нагрузки надо учитывать. Но посмотрите на результаты команды, куда вернулся после провала в Риме их спортивный директор Мончи. За пару недель «Севилья» проиграла только в Ла Лиге «Вильярреалу» - 0:3, «Барселоне» - 2:4, «Уэске» - 1:2, а теперь и «Валенсии» 0:1.

На этом фоне серия команды Марселино из матчей без поражений смотрится перспективнее, если надо выбрать фаворита. «Хетафе» и «Алавес» не располагают возможностями, чтобы безупречно пройти до конца сезона, сохранив свои места и нарастив отрыв. Даже если «Валенсия» проиграет «Реалу», впереди у них остался только матч против «Атлетико» в гостях, тогда как «Севилье» играть и с «Алавесом», и с «Хетафе».

Со вторыми команда Черышева сыграла 0:0, что не позволяет их нахваливать, а против «Депортиво Алавеса» еще предстоит матч в 37-м туре. Борьба в любом случае будет до конца сезона, но если «Валенсия» не наберет очки против «Реала», для которого сезон де-факто завершился, то грош цена их мечтам о Лиге чемпионов. Черышев необязательно будет сегодня в основе, но с Денисом или без него важно огорчить Зидана. И нужно выпускать вингера сборной России хотя бы на замену.

Черышев давно знаком с Марселино – тренер его поддерживал после всех травм, но при этом российский хавбек также является воспитанником «Реала», хотя пока за карьеру больших успехов против бывшей команды не добивался. Пора бы напомнить о себе клубу, где Черышева помнят. «Валенсия» Парехо, Гарая, Родриго, Кондогбия и Паулисты определенно не является командой без слабых мест, но вы видите их результаты с «Краснодаром» - воспользовались ошибкой, «Барселоной» - 2:2 на «Камп Ноу», а в конце мая разыграют Кубок Короля в финале, или с МЮ – победили дома.

«Реал» здесь и сейчас не настолько силен, чтобы после истеричной победы над «Уэской» - Люка Зидан пропустил на третьей минуте, а Бензема забил победный третий мяч на 89-й, рассчитывать на легкую прогулку на «Месталье», пускай вернулся Зинедин со своей везучестью и уверенностью. Ведь обратите внимание на результаты не за все время, а в Ла Лиге за последние 10 матчей. «Валенсия» в 6 случаях отбирала очки у «Реала» - в том числе дважды побеждали в родных стенах.

Важный матч для команды Черышева – прежде всего для того, чтобы поверить в реальность места в четверке, и нет смысла отдавать Зидану три пункта или даже один без боя. В Ла Лиге только у «Атлетико» меньше пропущенных мячей, чем у команды с Гараем в центре обороны. Эсекьель, как и Парехо, Черышев или Родриго, тоже бывший футболист «Реала». Сегодня на «Месталье» хозяевам найти мотивацию – как личную, так и турнирную, будет проще.