«Зенит» не играет как чемпион. Его пора остановить

сегодня, 15:00

Тренеру Семаку будет полезно потерять очки и ввязаться в настоящий чемпионский бой? «Соккер.ру» присматривается к странностям лидера.

Что у «Зенита» чемпионского? Кроме удобных соперников – такие были у трех московских победителей, у команды Семака разве что опыт множества поражений, который иногда приводит не только в чувство, но и к первой строчке. Вроде бы времени для выводов было много – более трех лет.

Вроде появились волевые победы, хотя в РПЛ таковых лишь три, а список соперников специфический – «Урал», «Уфа» и «Оренбург». Вроде брезгуют ничьими – всего две, но поражений больше, чем у «Рубина», а накануне мачта с «Локомотивом» первую строчку лидер себе пока не гарантировал.

У «Зенита» слишком много поражений

Для чемпиона, разумеется. 12 осечек за сезон во всех турнирах. И это до ответных матчей против ЦСКА и «Краснодара», а также до выездов в Грозный и Ростов-на-Дону. Семак явно не тренер-победитель. Скорее наставник, который выигрывает через раз. Хотя на прямых конкурентов настраиваются – пока уступали лишь ЦСКА .

Зато «Зенит» не может обыграть середняков чемпионата, вроде «Рубина» или «Арсенала». Сейчас у лидера 5 поражений только в РПЛ . Если уступят дважды, но сохранят первую строчку – поставят антирекорд всех времен. Чемпионы проигрывали максимум шесть раз, причем реже уступали именно середнякам или аутсайдерам, чем себе подобным. У «Зенита» другой путь – через поражения.

У лидера непоследовательная атака

У Семака были сборы, чтобы поставить игру в атаке, вернуть комбинационное лицо времен Аршавина, Данни, Зырянова и Широкова. Были деньги, чтобы купить Сердара, который здорово выручает – 4 из 7 голов нового года в РПЛ именно его. Но давайте посмотрим на результат стараний и перехода на схему с двумя ярко выраженными вингерами и дуэтом нападающих, где Дзюба – «подай-принеси», а Азмун завершает атаки. Разве видите частые качественные командные моменты?

В Москве со «Спартаком» у «Зенита» один точный удар за весь матч – гол Барриоса. Один шанс против обороны Кононова! Против «Оренбурга» штрафной Ракицкого и 4 точных попытки Азмуна. Больше никто в ворота Фролова попасть не смог, хотя гости не сильно после перерыва сопротивлялись. С «Уфой» у Ригони и Азмуна на двух 5 из 5 точных ударов, атаковали 2 человека. Только с «Уралом» исключение, но в целом «Зенит» скорее отскакивал, ведь реализовали 7 из 18 ударов. Что они без Азмуна делали бы? Или без длинных пасов Ракицкого в начальной фазе атак!

«Зенит» откровенно плохо обороняется

Учитывая перевес по мастерству исполнителей и высокое для лиги владения мячом – 54 % игрового времени, как у «Спартака», у «Зенита» многовато допущенных по воротам Лунева ударов. По этому показателю лидер идет на восьмом месте, наравне с «Локомотивом» - у чемпиона проваленный старт сезона и ужасная игра в обороне с частыми сэйвами Гильерме, а также со «Спартаком» - дополнительные комментарии о защите этой команды не нужны.

Когда твоя защита позволяет соперникам столько, как оборона «красно-белых» - у тебя проблемы. «Зенит» в прошлом сезоне при Манчини допускал всего по 9 ударов в сторону своих ворот за матч, а сейчас поднялись на треть – 12.2. Тогда пропустили меньше всех в лиге, а сейчас Иванович, Нету, Ракицкий и все, кто бывал в центре защиты «Зенита», собрали 20 результативных ошибок. И это еще мало! В прошлом сезоне за 30 туров пропустили всего 21 раз. Если лидер РПЛ уступает себе самому времен пятого места, о какой чемпионской обороне речь?

В команде мало прогрессирующих

Чемпионские коллективы делают шаги вперед и вверх. Тренер отвечает за три ключевые вещи – командный футбол (его качество и выбранный стиль обычно проверяются по продвинутой статистике), конечный результат и индивидуальный прогресс игроков, без которого тяжело брать трофеи. Важна поступь от сезона к сезону, нельзя каждый год или раз в полгода собирать другой состав с иной концепцией. Но Ракицкий, Барриос и Азмун - именно попытка перелопатить игру зимой. Ведь, даже если учитывать травмы, под руководством Семака никто особо не прибавил, но дело не только в возрасте – от Нобоа или Анюкова мы не требуем рывка.

Вратарь Лунев проигрывает конкуренцию в сборной Гильерме. Смольников – другому бразильцу из Москвы - Фернандесу, а иногда и Анюкову. Жирков, как обычно, вечен, но это Набиуллин должен был прогрессировать слева. И где великолепная игра Эльмира? Там, где знатный футбол от Новосельцева, Мамманы или Мевли в центре защиты. У Шатова или Мака сейчас не идет игра? Можно вернуть Ригони из аренды. Дриусси нестабилен? Пора купить Азмуна, сыграет за троих. Никто, от Лунева до Дзюбы, в этом сезоне нереально в «Зените» не прибавил, даже Паредес. И у Азмуна просто привычка выдавать яркие отрезки. Посмотрим, как будет расти дальше.

Сергей Семак не прибавил как тренер

Сколько матчей вытащил лично тренер? По доброте душевной «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА легко могут сделать «Зенит» чемпионом спустя четыре года. Но с тремя из четырех надо встретиться лицом к лицу, а «красно-белые» в сложном для себя сезоне с поражениями от «Рапида» и «Урала» лидеру РПЛ в двух встречах не уступили. А все потому, что у Сергея Богдановича почти нет великих тренерских матчей, в которых ставит себя в один ряд с Сёминым, Спаллетти или Романцевым.

Или хотя бы со Слуцким, у которого были непростые походы за титулами, но результат в итоге обеспечивал. Вот только чемпионский ЦСКА смотрелся куда живее, а у «Зенита» за 21 тур одна веселая победа – над «Локомотивом», а также одна качественная и рациональная – над «Краснодаром». Куда больше тренерских поражений, ведь с «Рубином», «Арсеналом», ЦСКА , «Динамо» или «Анжи» не обошлось без ошибок Семака. Предлагаете понять, простить и дать время? Возможно, но реакция на такую доброту должны быть на поле.

«Зенит» банально дерется за титул

На поле настоящая бойня, а за эстетикой – в «Эрмитаж». В 9 из 21 матча «Зенита» в РПЛ у одной из команд было удаление. Трижды выгоняли игроков петербуржцев, шесть раз – футболистов соперника. Из 14 побед только 5 с разницей больше, чем в один мяч, даже не треть ото всех. То есть 33 очка набрали за счет 11 несчастных голов. И во втором круге «Арсенал» и «Рубин» отомстили «Зениту» за минимальные победы на старте – обыграли Семака. А у «Краснодара» еще будет такой шанс.

Кто видел, как непросто «Зенит» запихнул мячи в ворота «Оренбурга» - и это с учетом, что оборона соперника полностью провалила второй тайм, а голкипер Фролов почему-то затормозил в полете к мячу при штрафном Ракицкого, тот не назовет команду Семака легкой в ногах и решениях. Кто помнит, сколько усилий приложили, чтобы в Казани не было 0:0 – и воспользовались в конце грубой ошибкой соперника, у того не повернутся пальцы написать, что «Зенит» побеждает легко и красиво. Нет, это еще один лидер в стиле «Локомотива». Но есть отличие – москвичи набрали за 21 тур больше пунктов, пропустили меньше и проигрывали реже!

Является ли первое место индульгенцией для «Зенита»?

Фанаты петербуржцев всегда могут ответить: «Все верно сказано, но мы первые, а потому – проколы не считаются». Но поклонники «Зенита» пережили слишком много футбольных унижений, чтобы придумывать глупости. Неужели кто-то серьезно верит, что эта команда круче предыдущих версий? И что Гарай (защитник «Валенсии» с самой длинной серией без поражений в топ-5), Витсель (хавбек второй команды Германии) или Халк (лидер чемпиона Китая) подходят только для команды ветеранов?

«Зенит» потерял главный чемпионский козырь – состав не такой крутой, как лет пять назад, на что указывал еще Луческу. Класса стало меньше – игроков мастерства Данни попросту нет, ошибок арбитров в их пользу – тоже. Ничем на поле, кроме слепой старательности наряду с единичными провалами в обороне и желания всегда атаковать, похвастаться не могут. В похожем ключе играют больше десяти лет – со времен Адвоката базовая концепция не менялась. Игра в пас от Луческу не прошла – лень столько бегать. Попытки присесть на свои ворота от Манчини вызвали полное отторжение, а Роберто отправился домой.

Семак вернулся из Уфы, ввел забросы на Дзюбу, но и сам пока не чемпион, а команду поднял из пятого на первое место с оговорками по качеству футбола. Впрочем, если «Зенит» достойно сыграет с тремя прямыми конкурентами - вопросов станет меньше. А пока эта серия матчей только открывается, пока не было поединков с «Ахматом» и «Ростовом» в гостях, пока не сыграли дома с «Динамо» и «Крыльями Советов», не коронуйте «Зенит» раньше времени. Три сезона подряд наблюдали одну картину – как до старта считаются чемпионами, а в итоге финишируют ниже зоны Лиги чемпионов.