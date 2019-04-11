Бускетса не удалили, «Юнайтед» обыграл сам себя

А «Барселона» была не лучше – «Соккер.ру» предлагает поругать англичан и испанцев за трусливый футбол без ударов и скоростей.
Претендентов восемь – трофей один. И «Манчестер Юнайтед» единственный участник стадии, отскочивший в прошлом раунде. У «Аякса» и «Ювентуса» - заслуженные камбэки с мадридскими чемпионами. У «шпор» и «горожан» - уверенные проходы немцев. У «Ливерпуля» за плечами осталась «Бавария» - многократный полуфиналист. У «Порту» - прошлогодний победитель «Барселоны» в лице «Ромы», тоже участника финальной четверки, как немцы из Мюнхена.
Пары слепого жребия словно составлены по тайному смыслу. И только «Манчестер Юнайтед» протиснулся в четвертьфинал, как хитрый кот в узкую щель. Многие ждали, что или удача теперь закончится, или наоборот – активируется режим сборных Греции или Португалии, «Интера» или «Челси». И «Манчестер Юнайтед», которому через АПЛ прорваться в Лигу чемпионов будет невероятно сложно (хотя шансы не потеряны), удивит всех в турнире на выбивание.
Но, как показали полтора часа на «Олд Траффорд», «Барселона» усвоила ошибки ничейного нулевого матча в Лионе и дичайшей гостевой перестрелки против «Вильярреала» - не стали выбирать между реализацией и надежной игрой в защите, а пробовали просто добыть скучную победу. Также положились на амбициозность Пике, который вернулся в прежний свой дом не для того, чтобы плохой игрой отвечать на шутку Сульшера – норвежец вспомнил, что играл с защитником в МЮ, и заявил: «То ли я такой молодой, то ли Жерар – старый».
На полтора часа ветерана хватило. Сегодня атака «дьяволов», состоящая из привычных исполнителей, не смогла стабильно добираться до ворот каталонцев. За первый час игры у МЮ не было дома ни одного прицельного удара по чужим воротам. Игра в три центральных защитника, левым из которых стал Шоу, не сильно помогала, хотя позиционно у «дьяволов» после гола были атаки. Но это каталонцы отдали мяч. И все из-за единственного точного удара на две команды за первый тайм – срезку от руки Шоу в ворота бедняги Де Хеа. Суарес вряд ли даже попадал в створ, но англичанин неудачно подставился.
Неудачи до перерыва пережили многие. Месси получил по носу, Смоллинг пустил ему первую кровь. Последний пас не могли найти обе команды, и в целом качество футбола было таким, словно встречаются два лидера АПЛ где-то три года тому назад. Поводов обсуждать мелкие судейские решения нашлось больше, чем точных ударов по воротам. И еще хорошо, что есть VAR – судьи едва не отменили единственный гол, помощник арбитра мог придумать офсайд, словно услышал скандирование трибун: «Суарес, твои зубы в офсайде».
Но шутники из Манчестера после перерыва не получили причин, чтобы насмехаться над «Барселоной» по итогам поединка. Каталонцы были никакими, но даже в таком состоянии не являлись легкой добычей для английских хозяев.
Цифровое изменение матча
- ноль ударов в створ ворот тер Штегена за матч – доказательство, что тактика каталонцев имеет все основания называться незрелищной, но принесла результат. Впрочем, у самих гостей всего 3 точных удара – могли сыграть 0:0 без автогола;
- «Барселона» проходила дальше в 23 из 29 случаев в плей-офф ЛЧ, когда первый матч проходил на выезде. Одним словом, обычно каталонцы в плей-офф фавориты – ничего нового;
- английские клубы вылетели из Лиги чемпионов в 10 из 11 случаев, когда встречали испанские. Неудивительно, что в победу МЮ верили разве что их болельщики, и то не все;
- команда Сульшера до него на бровке выиграла лишь 2 из последних 11 матчей плей-офф Лиги чемпионов (а еще 3 мировые и 6 поражений). Сегодня статистику не улучшили – целых 7 поражений в 12 матчах;
- Давид Де Хеа сегодня провел 355-й матч за «Манчестер Юнайтед». До этого собрал 128 «сухарей» во всей турнирах (в 36 % случаев уходит с поля непобежденным), а сегодня пропустил от своего;
- «Барселона» впервые в истории обыграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Вальверде до игры специально подчеркнул, что не только Казань не брали. Но забыл упомянуть, что это была лишь пятая попытка покорить «Театр грез». И в двух случаях из четырех до сегодня были веселые ничьи – 2:2 и 3:3, а теперь унылая победа 0:1;
- у Лионеля Хорхевича до приезда в Англию была серия из шести подряд матчей за «блаугранас» с забитыми мячами. Наклепал при этом 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Сегодня серия прервалась, «Челси» и МЮ – не его «клиенты», хотя англичанам в целом наклепал много мячей;
- после сэра Алекса ни один тренер «Манчестер Юнайтед» в полуфинал Лиги чемпионов не проходил. После сегодняшнего матча Сульшеру нужен провал «Барселоны» в парижском стиле, чтобы норвежец оказался в финальной четверке сезона. МЮ проиграл 4 из 5 поединков после приезда из Парижа. Всю фортуну растратили на тот камбэк?
Серхио Бускетса стоило удалить?
«Барселоне» повезло, повезло крупно и не только с автоголом Шоу. Поначалу важно понять эпизод с Пике в штрафной. Во-первых, МакТоминэй явно хотел упасть, что судья учел. Во-вторых, на повторах видно, что Жерар пытался убрать ногу, так что у англичан ожидаемо будут претензии к итальянскому рефери по эпизоду в штрафной «Барселоны», но скорее им нужно говорить о том, что случилось позже.
Бускетс получил первую желтую карточку еще до перерыва, и тогда же мог получить вторую. Но Джанлука Рокки простил испанского чемпиона мира и Европы. И не один раз, поскольку после перерыва Серхио поднял руку вверх и подставился под чужой навес. Поскольку было неестественное положение руки, а мяч прошел достаточное расстояние, то это явная желтая карточка. МЮ должен был почти тайм играть 11 на 10. это серьезный подарок «Барселоне», особенно в вечер, когда игра не пошла.
У «Манчестер Юнайтед» нет шансов?
До игры казалось, что англичане или дадут бой – заставив «Барселону» показать свои слабости на правом фланге обороны, на позициях, куда ныряет Месси, а когда уходит – остаются зоны, ведь Артур и нынешний Ракитич не настолько крутые, как Хавиньеста в лучшие годы, поэтому Бускетс всех страхует и ошибается.
Казалось, что Сульшер придумает нечто, о чем можно будет поговорить – все-таки сошлись киты, пускай «Манчестер Юнайтед» оказался напротив «Барселоны» лишь в качестве пятой команды АПЛ здесь и сейчас. Также предполагалось, что поскольку у каталонцев не все выездные матчи складываются просто, то хозяева удивят и предложат рискованные ходы.
Как видите, ожидания не оправдались. У «Манчестер Юнайтед» не было точных ударов по воротам «Барселоны». А в каталонцев вселилась «выездная модель». Получили мяч преимущества и пассивно его отстаивали. Буквально стоя играли испанцы. И Лионель не феерил. У Месси появился шанс забить МЮ, что делал редко, но продлить феноменальную серию с голами за клуб до семи поединков подряд не смог.
Только кровь из носа сдал – лицо распухло. Не исключено, что тот удар сказался на игре аргентинца, ведь парень мнительный и не воин по характеру. Но даже в матче, где капитан «Барселоны» сопернику не мешал жить, у МЮ ничего не получалось. Точно знаем, что команду в новом сезоне будет тренировать Сульшер, поэтому норвежцу было важно достойно сыграть против Вальверде, правильно подготовить своих ребят.
Зачем? Например, чтобы у Погба и Де Хеа не появилось одновременное желание убежать в Мадрид ближайшим летом, и чтобы крутые новички хотели в МЮ под крыло Оле-Гуннара. Не получилось, хотя «Барселона» не сыграла сегодня на пределе возможностей – вообще без скорости работали, но это ее не оправдывает. Причем они даже второй мяч не забросили на «Олд Траффорд», как ПСЖ. Как видите, нечто общее между коллективами Сульшера и Вальверде найти удалось.
Оба соперника в разные годы в плей-офф ЛЧ отскакивали от парижан, заметно уступая в первых матчах. Но игровой характер у МЮ и «Барселоны» разный. Поэтому когда встретились, хотелось увидеть столкновение косы и камня, а в результате поменялись ролями. Каталонцы весь второй тайм ждали контратаку, а манкунианцы банально боялись пропустить второй. И при этом ничего с защитой испанцев поделать не могли. Возможно, не будь на поле Бускетса – «Барселона» бы посыпалась?
Не узнаем, как получилось бы, ведь Рокки испанца не удалил. Поскольку «Барселона» дома намного опаснее и смелее, особенно в решающий момент, как четвертьфинал, то вряд ли повторят на «Камп Ноу» ошибки ПСЖ или самих себя из прошлого года и выезда в Рим. Одновременно стоит признать, что англичане и каталонцы в Манчестере выдали худший матч стадии. Ужасно скучно получалось, поскольку «Барселона» не раскрывалась. А у Сульшера, как ни крутил схему и состав, не вышло настроить свою команду на проход Пике и Ленгле.
Тот случай, когда пока никто в паре не заслужил проход в полуфинал. Хотя понятно, что раз Манчестер играл дома – стоило показать все, на что способны. Теперь каталонцы на родной арене могут сыграть так, что оборона Де Хеа их не узнает, и забить сколько нужно будет. Пока же не убедили обе стороны, хотя испанцы получили выездную победу без пропущенных мячей. «Барселона» в 23 из 29 случаев проходила дальше, если начинала в плей-офф ЛЧ на выезде.
Сегодня статистику себе не подпортили, а МЮ усугубил положение. В гостях будет сложнее, ведь соперник знает, что случилось в Париже в начале марта.
Манчестер к матчу с Барсой,
Юнайтед выглядел очень мощно, его игры хватило бы снести многих серьёзных оппонентов .Барселона была похожа на Кличко, который удерживал на длинных джебах мощного соперника все 12 раундов. По накалу, по качеству этот матч превозошёл игру Сити с Тотенхемом.
Манчестер к матчу с Барсой,
Юнайтед выглядел очень мощно, его игры хватило бы снести многих серьёзных оппонентов .Барселона была похожа на Кличко, который удерживал на длинных джебах мощного соперника все 12 раундов. По накалу, по качеству этот матч превозошёл игру Сити с Тотенхемом.
Месси не в первой проливает кровь на поле и Лео часто наказывал грубиянов голами и победами.
Стоило бы автору на вскидку пересмотреть финал Кубка Чемпионов 2011 как раз Барса-Юнайтед , игру и поведение в нём Лионеля Месси.
Дубль после крови на Сантяго Бернабеу, тот матч когда Лео показал Мадриду футболку с 10 номером, были и другие мужественные подвиги Месси, не драки а голы . А сегодня Месси не забил, только потому, что Манчестер играл очень плотно, внимательно с ним, за то Юнайтеду уже не осталось рессурсов забить свой и в этом была польза от Лео.
Месси не в первой проливает кровь на поле и Лео часто наказывал грубиянов голами и победами.
Стоило бы автору на вскидку пересмотреть финал Кубка Чемпионов 2011 как раз Барса-Юнайтед , игру и поведение в нём Лионеля Месси.
Дубль после крови на Сантяго Бернабеу, тот матч когда Лео показал Мадриду футболку с 10 номером, были и другие мужественные подвиги Месси, не драки а голы . А сегодня Месси не забил, только потому, что Манчестер играл очень плотно, внимательно с ним, за то Юнайтеду уже не осталось рессурсов забить свой и в этом была польза от Лео.
Надо учитывать противодействие соперника. Футбол это не только лихие атаки.
Борьба была очень плотной, Манчестер был заряжен на контактный, жёсткий футбол, не барселонский . Барса справилась, скромно но увезла победу.
А Юнайтед боролся максимально достойно и напряг саму Барсу.
Манчестер не в чём упрекнуть. Англичане сыграли гораздо лучше, чем с ПСЖ.
Надо учитывать противодействие соперника. Футбол это не только лихие атаки.
Борьба была очень плотной, Манчестер был заряжен на контактный, жёсткий футбол, не барселонский . Барса справилась, скромно но увезла победу.
А Юнайтед боролся максимально достойно и напряг саму Барсу.
Манчестер не в чём упрекнуть. Англичане сыграли гораздо лучше, чем с ПСЖ.
Судья уровня дворового.. желтая видалю,смолингу,шоу.. это ведь полная ж,п не судейство.. он как слепой мешал передвигаться мячу и ничего не видел..
Шоу кошмарен, ракитич мертый, погба контроль мяча как у лукаку после подачи де геа.. передачи барсы в своей и около штрафной были бы подарком для любой команды которая умеет играть в прессинг.. мю не умеет.. передачи мю в хз куда просто.. нет слов.. параллельно смотрел бирмингем-шеффилд юнайтед.. бей беги,но похоже на футбол и страсть.. тут 2 автобуса без особого желания.. смоллинг даже не вспотел!
Мактоминэй красавчик, даже Фред достоин похвалы.
Судья уровня дворового.. желтая видалю,смолингу,шоу.. это ведь полная ж,п не судейство.. он как слепой мешал передвигаться мячу и ничего не видел..
Шоу кошмарен, ракитич мертый, погба контроль мяча как у лукаку после подачи де геа.. передачи барсы в своей и около штрафной были бы подарком для любой команды которая умеет играть в прессинг.. мю не умеет.. передачи мю в хз куда просто.. нет слов.. параллельно смотрел бирмингем-шеффилд юнайтед.. бей беги,но похоже на футбол и страсть.. тут 2 автобуса без особого желания.. смоллинг даже не вспотел!
Мактоминэй красавчик, даже Фред достоин похвалы.
Манчестер сыграл на максимуме.
Нашлись кое-какие козыри у Сольскяера.
но и Барса сыграла неплохо , как команда.
Барса контролировала игру.
Будут ещё трудные для обеих команд 90 минут на Камп Ноу.
В паре ничего не решено.
Манчестер сыграл на максимуме.
Нашлись кое-какие козыри у Сольскяера.
но и Барса сыграла неплохо , как команда.
Барса контролировала игру.
Будут ещё трудные для обеих команд 90 минут на Камп Ноу.
В паре ничего не решено.