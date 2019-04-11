Бускетса не удалили, «Юнайтед» обыграл сам себя

сегодня, 00:22

А «Барселона» была не лучше – «Соккер.ру» предлагает поругать англичан и испанцев за трусливый футбол без ударов и скоростей.

Претендентов восемь – трофей один. И «Манчестер Юнайтед» единственный участник стадии, отскочивший в прошлом раунде. У «Аякса» и «Ювентуса» - заслуженные камбэки с мадридскими чемпионами. У «шпор» и «горожан» - уверенные проходы немцев. У «Ливерпуля» за плечами осталась «Бавария» - многократный полуфиналист. У «Порту» - прошлогодний победитель «Барселоны» в лице «Ромы», тоже участника финальной четверки, как немцы из Мюнхена.

Пары слепого жребия словно составлены по тайному смыслу. И только «Манчестер Юнайтед» протиснулся в четвертьфинал, как хитрый кот в узкую щель. Многие ждали, что или удача теперь закончится, или наоборот – активируется режим сборных Греции или Португалии, «Интера» или «Челси». И «Манчестер Юнайтед», которому через АПЛ прорваться в Лигу чемпионов будет невероятно сложно (хотя шансы не потеряны), удивит всех в турнире на выбивание.

Но, как показали полтора часа на «Олд Траффорд», «Барселона» усвоила ошибки ничейного нулевого матча в Лионе и дичайшей гостевой перестрелки против «Вильярреала» - не стали выбирать между реализацией и надежной игрой в защите, а пробовали просто добыть скучную победу. Также положились на амбициозность Пике, который вернулся в прежний свой дом не для того, чтобы плохой игрой отвечать на шутку Сульшера – норвежец вспомнил, что играл с защитником в МЮ , и заявил: «То ли я такой молодой, то ли Жерар – старый».

На полтора часа ветерана хватило. Сегодня атака «дьяволов», состоящая из привычных исполнителей, не смогла стабильно добираться до ворот каталонцев. За первый час игры у МЮ не было дома ни одного прицельного удара по чужим воротам. Игра в три центральных защитника, левым из которых стал Шоу, не сильно помогала, хотя позиционно у «дьяволов» после гола были атаки. Но это каталонцы отдали мяч. И все из-за единственного точного удара на две команды за первый тайм – срезку от руки Шоу в ворота бедняги Де Хеа. Суарес вряд ли даже попадал в створ, но англичанин неудачно подставился.

Неудачи до перерыва пережили многие. Месси получил по носу, Смоллинг пустил ему первую кровь. Последний пас не могли найти обе команды, и в целом качество футбола было таким, словно встречаются два лидера АПЛ где-то три года тому назад. Поводов обсуждать мелкие судейские решения нашлось больше, чем точных ударов по воротам. И еще хорошо, что есть VAR – судьи едва не отменили единственный гол, помощник арбитра мог придумать офсайд, словно услышал скандирование трибун: «Суарес, твои зубы в офсайде».

Но шутники из Манчестера после перерыва не получили причин, чтобы насмехаться над «Барселоной» по итогам поединка. Каталонцы были никакими, но даже в таком состоянии не являлись легкой добычей для английских хозяев.

Цифровое изменение матча

- ноль ударов в створ ворот тер Штегена за матч – доказательство, что тактика каталонцев имеет все основания называться незрелищной, но принесла результат. Впрочем, у самих гостей всего 3 точных удара – могли сыграть 0:0 без автогола;

- «Барселона» проходила дальше в 23 из 29 случаев в плей-офф ЛЧ , когда первый матч проходил на выезде. Одним словом, обычно каталонцы в плей-офф фавориты – ничего нового;

- английские клубы вылетели из Лиги чемпионов в 10 из 11 случаев, когда встречали испанские. Неудивительно, что в победу МЮ верили разве что их болельщики, и то не все;

- команда Сульшера до него на бровке выиграла лишь 2 из последних 11 матчей плей-офф Лиги чемпионов (а еще 3 мировые и 6 поражений). Сегодня статистику не улучшили – целых 7 поражений в 12 матчах;

- Давид Де Хеа сегодня провел 355-й матч за «Манчестер Юнайтед». До этого собрал 128 «сухарей» во всей турнирах (в 36 % случаев уходит с поля непобежденным), а сегодня пропустил от своего;

- «Барселона» впервые в истории обыграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Вальверде до игры специально подчеркнул, что не только Казань не брали. Но забыл упомянуть, что это была лишь пятая попытка покорить «Театр грез». И в двух случаях из четырех до сегодня были веселые ничьи – 2:2 и 3:3, а теперь унылая победа 0:1;

- у Лионеля Хорхевича до приезда в Англию была серия из шести подряд матчей за «блаугранас» с забитыми мячами. Наклепал при этом 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Сегодня серия прервалась, «Челси» и МЮ – не его «клиенты», хотя англичанам в целом наклепал много мячей;

- после сэра Алекса ни один тренер «Манчестер Юнайтед» в полуфинал Лиги чемпионов не проходил. После сегодняшнего матча Сульшеру нужен провал «Барселоны» в парижском стиле, чтобы норвежец оказался в финальной четверке сезона. МЮ проиграл 4 из 5 поединков после приезда из Парижа. Всю фортуну растратили на тот камбэк?

Серхио Бускетса стоило удалить?

«Барселоне» повезло, повезло крупно и не только с автоголом Шоу. Поначалу важно понять эпизод с Пике в штрафной. Во-первых, МакТоминэй явно хотел упасть, что судья учел. Во-вторых, на повторах видно, что Жерар пытался убрать ногу, так что у англичан ожидаемо будут претензии к итальянскому рефери по эпизоду в штрафной «Барселоны», но скорее им нужно говорить о том, что случилось позже.

Бускетс получил первую желтую карточку еще до перерыва, и тогда же мог получить вторую. Но Джанлука Рокки простил испанского чемпиона мира и Европы. И не один раз, поскольку после перерыва Серхио поднял руку вверх и подставился под чужой навес. Поскольку было неестественное положение руки, а мяч прошел достаточное расстояние, то это явная желтая карточка. МЮ должен был почти тайм играть 11 на 10. это серьезный подарок «Барселоне», особенно в вечер, когда игра не пошла.

У «Манчестер Юнайтед» нет шансов?

До игры казалось, что англичане или дадут бой – заставив «Барселону» показать свои слабости на правом фланге обороны, на позициях, куда ныряет Месси, а когда уходит – остаются зоны, ведь Артур и нынешний Ракитич не настолько крутые, как Хавиньеста в лучшие годы, поэтому Бускетс всех страхует и ошибается.

Казалось, что Сульшер придумает нечто, о чем можно будет поговорить – все-таки сошлись киты, пускай «Манчестер Юнайтед» оказался напротив «Барселоны» лишь в качестве пятой команды АПЛ здесь и сейчас. Также предполагалось, что поскольку у каталонцев не все выездные матчи складываются просто, то хозяева удивят и предложат рискованные ходы.

Как видите, ожидания не оправдались. У «Манчестер Юнайтед» не было точных ударов по воротам «Барселоны». А в каталонцев вселилась «выездная модель». Получили мяч преимущества и пассивно его отстаивали. Буквально стоя играли испанцы. И Лионель не феерил. У Месси появился шанс забить МЮ , что делал редко, но продлить феноменальную серию с голами за клуб до семи поединков подряд не смог.

Только кровь из носа сдал – лицо распухло. Не исключено, что тот удар сказался на игре аргентинца, ведь парень мнительный и не воин по характеру. Но даже в матче, где капитан «Барселоны» сопернику не мешал жить, у МЮ ничего не получалось. Точно знаем, что команду в новом сезоне будет тренировать Сульшер, поэтому норвежцу было важно достойно сыграть против Вальверде, правильно подготовить своих ребят.

Зачем? Например, чтобы у Погба и Де Хеа не появилось одновременное желание убежать в Мадрид ближайшим летом, и чтобы крутые новички хотели в МЮ под крыло Оле-Гуннара. Не получилось, хотя «Барселона» не сыграла сегодня на пределе возможностей – вообще без скорости работали, но это ее не оправдывает. Причем они даже второй мяч не забросили на «Олд Траффорд», как ПСЖ . Как видите, нечто общее между коллективами Сульшера и Вальверде найти удалось.

Оба соперника в разные годы в плей-офф ЛЧ отскакивали от парижан, заметно уступая в первых матчах. Но игровой характер у МЮ и «Барселоны» разный. Поэтому когда встретились, хотелось увидеть столкновение косы и камня, а в результате поменялись ролями. Каталонцы весь второй тайм ждали контратаку, а манкунианцы банально боялись пропустить второй. И при этом ничего с защитой испанцев поделать не могли. Возможно, не будь на поле Бускетса – «Барселона» бы посыпалась?

Не узнаем, как получилось бы, ведь Рокки испанца не удалил. Поскольку «Барселона» дома намного опаснее и смелее, особенно в решающий момент, как четвертьфинал, то вряд ли повторят на «Камп Ноу» ошибки ПСЖ или самих себя из прошлого года и выезда в Рим. Одновременно стоит признать, что англичане и каталонцы в Манчестере выдали худший матч стадии. Ужасно скучно получалось, поскольку «Барселона» не раскрывалась. А у Сульшера, как ни крутил схему и состав, не вышло настроить свою команду на проход Пике и Ленгле.

Тот случай, когда пока никто в паре не заслужил проход в полуфинал. Хотя понятно, что раз Манчестер играл дома – стоило показать все, на что способны. Теперь каталонцы на родной арене могут сыграть так, что оборона Де Хеа их не узнает, и забить сколько нужно будет. Пока же не убедили обе стороны, хотя испанцы получили выездную победу без пропущенных мячей. «Барселона» в 23 из 29 случаев проходила дальше, если начинала в плей-офф ЛЧ на выезде.