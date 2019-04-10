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«Зенит» потроллил «Спартак», на стадионе которого выступит «Ленинград»

сегодня, 20:54

«Зенит» подшутил над «Спартаком» по поводу концерта группы «Ленинград» на «Открытие Арене».

«Красно-белые» объявили, что концерт состоится 14 июня.

«Вставили кое-что в афишу, теперь совсем красиво», - отреагировал на новость твиттер «Зенита», добавив на шею Шнура шарф петербургской команды.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что ходит на концерты группы «Ленинград».

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Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:57
Как это вообще можно слушать?
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 20:55
Зрителей от красно-белого свинства будет больше, чем на матче со спартаком.
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