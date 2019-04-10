«Зенит» потроллил «Спартак», на стадионе которого выступит «Ленинград»

сегодня, 20:54

«Зенит» подшутил над «Спартаком» по поводу концерта группы «Ленинград» на «Открытие Арене».

«Красно-белые» объявили, что концерт состоится 14 июня.

Концерт группы «Ленинград» на @otkritiearena!



В 2019 году группа «Ленинград» проведет грандиозный стадионный тур по городам России. 14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене».



Приобретайте билеты на сайте https://t.co/OLUfJTWJ77 pic.twitter.com/y60qSJVi1t — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 апреля 2019 г.

«Вставили кое-что в афишу, теперь совсем красиво», - отреагировал на новость твиттер «Зенита», добавив на шею Шнура шарф петербургской команды.

Вставили кое-что в афишу, теперь совсем красиво 😉 pic.twitter.com/CbR5p96Ubl — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 10 апреля 2019 г.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что ходит на концерты группы «Ленинград».