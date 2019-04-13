«У ЦСКА лучший футбол в РПЛ»

вчера, 13:15

Влашич заявил, что по игре «армейцы» никому не уступают и превосходят «Краснодар». «Соккер.ру» проверяет мнение одного из героев сезона.

У «армейцев» есть победы за полем. Резкая смена поколений без отката на восьмое место в таблице. Явная экономия средств, которые нужны, чтобы отдавать кредиты на сооружение стадиона – ушли ветераны с большим окладом. Умная селекция, когда за копейки даже по меркам богатых клубов РПЛ взяли целый новый состав.

Победы над «Реалом» как бонус – турнирного смысла не оказалось, но в копилку России в рейтинге УЕФА баллы капнули. И селекция королевская. С учетом комиссионных трансферы новых «армейцев» без учета их будущих окладов за год стоили примерно как один Маркизио для «Зенита» или как один Педро Роша для «Спартака». Почти что. Команда, которая стоила дешевле одного Педро Роши, переиграла «Спартак» со счетом 2:0 в гостях.

Оспорить статус ЦСКА можно только с позиции эмоций, не с позиции фактов. Но когда Влашича спрашивают, кто в РПЛ превосходит «армейцев» именно по качеству футбола, а тот категорично заявляет – никто, а потом добавляет, что ЦСКА лучше «Краснодара», то дерзкое мнение хорвата требует проверки. Тем более что единственный грех своей команды, в котором Никола сознался – отсутствие опыта.



Вправду ли самый качественный футбол в лиге показывает команда, которой в апреле 2018 года не существовало в природе?

«Армейцы» легко могли лидировать в РПЛ

Прямо сейчас, причем без фантастических вариантов. Достаточно было сохранить победу над «Уфой» - заслуженную по игре за весь матч, кроме шокирующей концовки. Следовало на старте обыграть в гостях «Енисей» и заполучить один пункт с «Локомотивом», когда оказались в большинстве. Вполне реальный расклад давал право на пять очков, а поскольку по личным встречам пока опережают «Зенит» - сейчас бы лидировали.

А если говорить об успешности в реальности, то 40 пунктов, учитывая средний возраст команды, вправду намекает, что именно у ЦСКА может быть самый качественный футбол в РПЛ . Вот только Никола не может привлекать результаты как доказательство – что, в принципе, и не делал, поскольку лидирует «Зенит», а у Семака как раз с качеством игры огромная беда. Кроме того, ЦСКА потерял очки в 11 матчах из 22. У лучших по игре обычно меньше ошибок.

Были домашние поражения от конкурентов

С командами первой восьмерки ЦСКА не всегда так легко и просто, как дома против «Зенита» или в гостях против «Спартака». «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар» одержали три победы в Москве на поле «армейцев», а с Семаком и Мусаевым еще сыграют в гостях. Но если бы Влашич получил этот аргумент в качестве доказательства, что у его команды не всегда качественный футбол, то попробовал парировать фактором времени.

ЦСКА по замыслу Ганчаренко и по логике вещей – команду собрали летом, должен прибавлять на ваших глазах именно весной. То есть прошлые поражения от Карпина, Сёмина и Мусаева указывают на отсутствие зрелости, а вторая победа над «Реалом», успехи против «Зенита» или «Спартака» - на то, как быстро обучаются. Но есть выездная осечка с «Арсеналом» и ничья с «Уфой» - выбиваются из стройной линии. Впрочем, это уже не конкуренты.

ЦСКА тактически самый разнообразный

Семь разных моделей, если считать схемы. Тут некому и нечем крыть – ЦСКА выбрал тактически самый сложный стиль из топ-5. Только «Ростов» - команда за пределами списка самых богатых, также играет в три центральных защитника. У Семака и Кононова такой футбол не пройдет, их дуэты в центре «привозят» постоянно. «Локомотив» может рубиться в три центральных, но Сёмин в ЛЧ пробовал – не получилось. А вот «Краснодару» вера не велит играть в три центральных – адепты атаки первым номером.

Получается, ЦСКА заметно отличается и от конкурентов, и от «Ростова» или «Рубина» - команды Карпина и Бердыева играют «3-5-2», поскольку у них иначе работает атака и другие цели на поле. Заменив линию обороны – Набабкин при братьях Березуцких, Игнашевиче и Васине не был основным, а теперь работает вместе с Бекао, Магнуссоном, Черновым или Дивеевым. Ганчаренко не потерял атаку. ЦСКА забил меньше, чем «Зенит» и «Краснодар», но больше всех остальных. Тренер ставит самый сложные тактические задачи и это в 50 % случаев работает.

Ошибки «армейцев» в защите единичные

И не совсем системные, что важно. ЦСКА в четырех проигранных матчах пропустил всего 6 раз, а в двух случаях одного удара хватало, чтобы сравнять счет. А еще 6 мячей Акинфеев достал из сетки в поединках, когда не проигрывал. В чемпионате у «армейцев» всего четыре поражения, два из которых от «Ростова» и «Арсенала» - претендентов на ЛЕ , говорят в пользу утверждения Влашича. Ведь у остальных клубов топ-5 по пять осечек, а у «Спартака» - 6.

Качественные команды редко проигрывают. Есть недоработки и допущенные ошибки, но надежнее защиты, чем у «армейцев», в лидирующей группе нет. Разделяя оборону и атаку, вы можете отметить линию Карпина – у соперников «Ростова» самые слабые моменты по итогам 22 туров. Но если не забудете, что Никола не напирал на одну из линий, а говорил о качестве в целом, то все проще. У Акинфеева рекорд по сухарям в сезоне (13), меньше всего пропущенных мячей (12), что намекает на качество, о котором «Зенит» (21 пропущенный мяч) или «Спартак» (22) могут только мечтать.

«Армейцы» пока явно уступают «быкам»

Скажи Никола, что ЦСКА – самая перспективная команда РПЛ , и нет повода для дискуссии. Всем известно, а последние матчи лишний раз убеждают, что у «Спартака» и «Зенита» много людей в заявках, мало личностей, с которыми можно идти к большим успехам годами. У «Краснодара» сыгрался состав, но у них, и особенно у старенького «Локомотива», нет такого запаса по возрасту, как у «армейцев». Пожалуй, если бы Влашич сказал, что ЦСКА круче всех, кроме «Краснодара» - можно было не анализировать дерзкое мнение.

Многие эксперты согласятся, что отправляй в Лигу чемпионов напрямую за качество футбола и сумму достижений по игре, а не по результату, то Ганчаренко и Мусаев получили бы путевки после 22 туров. Но впереди еще восемь матчей! На отношение к сезону ЦСКА повлияют ответные поединки с «Локомотивом» и «Краснодаром» - командами, которые уже обыгрывали Ганчаренко, а также поединок в гостях у «Зенита» - Семак мечтает о реванше против «армейцев». А вот если сравнить лицом к лицу показатели – голы, удары, владение, культуру паса, успешные обводки или пасы под удары, то «Краснодар» выше всех, и ЦСКА в том числе.

ЦСКА прошел лишь две трети чемпионата

Круто для «армейцев», что собранная за пару месяцев команда во многом опередила остальных конкурентов – хотя не по всем важным параметрам. Но Влашич немножко себя и коллег переоценивает. Николу сватают в «Зенит», чьи футболисты не раз «выигрывали» титулы языками, минуя победы на поле. Но вряд ли хорвату и его напарникам накануне очень сложных матчей стоит перехваливать команду Ганчаренко. Верить в собственные силы полезно. Пока с «Оренбургом» не отдали уфимский должок. И троих конкурентов не обыгрывали так, как «Спартак».

ЦСКА сейчас можно назвать самой качественной командой из самых молодых и не сыгранных? Вот только одна проблема - они единственные в этой категории на всю РПЛ . Зато их точно нельзя величать единственной в своем роде и первой, пока «Краснодар» с боями, но держит марку. Кроме того, у «Спартака» матчи против середняков. А у «Зенита» и «Локомотива» есть робкие намеки на нормальный футбол и время, чтобы реализовать идеи. Лидер ЦСКА чуточку переоценивает свою команду, ведь у них не осталось 8 матчей с теми, кто на голову слабее.

«Армейцев» выручают проколы врагов

Сами невероятные или «Зенит» со «Спартаком» недоработали? Успешные матчи с прямыми конкурентами позволяют допускать не первое место «армейцев» по итогам сезона, а комфортное второе – повторение прошлогоднего результата. Но сначала нужно выиграть, а уже потом говорить о самой качественной игре. Намеки на нее присутствуют, но даже со «Спартаком», если бы Мельгарехо переиграл Акинфеева, матч мог сложиться иначе, ведь «армейцы» создают меньше качественных шансов, чем Влашичу кажется. По xG заслуженно отстают от «Краснодара».

Чтобы оказаться самой качественной командой лиги, не обязательно быть на первом месте, ведь у отличающихся в тех сезонах по цифрам «Краснодара» и «Зенита» были успехи, даже когда оказывались в районе пятой строчки. Но пока ЦСКА скорее самая перспективная команда, которой выдают правильные приказы, а Ганчаренко через раз получает грамотную победную реакцию на свои запросы. Но Влашич зря заявил, что его коллеги «все равно лучше „Краснодара“». Ведь теперь у «быков» дополнительный повод 28 апреля в очном матче показать и доказать, что Никола ошибается.