Антисборная 23-го тура РПЛ. Когда армейцы и спартаковцы вместе 

вчера, 20:51

«Соккер.ру» традиционно чествует не только героев тура, но и дает отчет по неудачникам: футболистам, которые по тем или иным причинам выступили ниже своих возможностей.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Фролов в том же матче ЦСКА – «Оренбург» пропустил с центра поля – это больше курьез, чем ошибка, но Евгений со своей командой победил, да и спрос с него не такой, как с Акинфеева. В кои-то веки Игорь пропустил трижды за матч, причем по всем голам есть вопросы или хотя бы вопросики. В первом случае капитан ЦСКА задергался, преждевременно повалился вправо и присел, удар Сутормина не разглядел из-за ноги защитника и поздно среагировал, хотя обычно Акинфеев читает такие моменты и занимает правильную позицию, понимая, какую часть створ перекрывает свой игрок. Что касается третьего гола, то, несмотря на шикарное исполнение Деспотовича, вина вратаря налицо: Игорь просто не ждал такого удара, поэтому только смешно прыгнул вслед залетающему в ворота мячу.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Тот шквал недовольства, который поднялся после удаления Марио Фернандеса, выглядит сюрреалистично. Понятно, что на трибунах любого стадиона найдется болельщик, который сконцентрирован на негативе в сторону судьи и не согласен со 100% свистков в пользу соперников. Удалять футболистов в середине первого тайма аморально? Или проблема в том, что под санкции попал игрок из команды с большой армией болельщиков? Да, в эпизоде с первой желтой карточкой нет акцентированного удара в лицо оппоненту, но если бы был – это прямое удаление! Конечно, Марио не хотел травмировать Сутормина в эпизоде со вторым «горчичником», но въехал шипами в голень Алексею, нанес вред здоровью и вообще действовал безрассудно, идя в такой стык с предупреждением в кармане.

Зоран Нижич («Ахмат»)

Долговязый Нижич со своими 195-ю сантиметрами роста хорош на втором этаже, но жутко неповоротлив, если приходится противостоять шустрым игрокам. Зоран не сумел заблокировать или хоть как-то помешать Фарфану выполнить голевую передачу на Смолова, с которым уже не доработал Семенов. В эпизоде с третьим голом Нижич снова был не на высоте: толкнул Фарфана, до мяча не достал. Если бы Джефферсон не забил в падении, можно было ставить пенальти.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Возвращение в строй после травмы получилось для Жиго тяжелым: «Спартак» с ним на поле проиграл два матча подряд. И вроде бы неплохо смотрится Самуэль, но в голевых эпизодах обязательно оказывается виновником. Так было в дерби, так произошло и в Ростове-на-Дону, где Гацкан и Шомуродов забивали из борьбы с французским защитником.

Кирилл Набабкин ( ЦСКА )

Непростительно слабая позиционная игра самого опытного из тройки армейских оборонцев. Обычно нападающие бывают отрезанными от команды, а тут защитник оказался как будто вне системы. Кирилл пытался везде успеть, не успевая нигде. В том числе не получилось у него накрыть удары, которые стали результативными для «Оренбурга».

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак»)

Олег Кононов – футбольный самоубийца, раз с такой поразительной методичностью пытается сделать из дерева лампочку. Денис Глушаков иной раз может пустить пыль в глаза шальным дальним ударом или результативным подключением в атаку, но как центральный полузащитник он – натуральная «мебель». Сложно рассчитывать на победу и даже на ничью в матче с такой боевитой командой, как «Ростов», когда у тебя в опорной зоне полтора хавбека – Роман Зобнин и тот, который капитан.

Никола Влашич ( ЦСКА )

Есть за что покритиковать одного из лидеров ЦСКА , который выглядел бледной тенью самого себя, особенно на фоне напарника по центру поля Облякова, который смотрелся бодро. Во-первых, Влашич выглядел инертно, во-вторых, делал все, словно в замедленном кино – на такт медленнее. Конечно, мастерство не пропьешь, по статистике его игра выглядит достойно, но дьявол притаился в мелочах, которые разглядели те, кто видел игру на « ВЭБ Арене». В матче с «Оренбургом» Никола был далек от своей лучшей игры.

Олег Иванов («Ахмат»)

Совсем растворился на поле в матче с «Локомотивом» лидер «Ахмата» Олег Иванов. Умный полузащитник круто играет на паузах, но в игре с железнодорожниками взял одну большую паузу, которая растянулась на 90 минут.

Софьян Ханни («Спартак»)

Вышел на замену вместо получившего травму Зе Луиша еще в первом тайме. Думалось, что Софьян поможет «Спартаку» улучшить контроль мяча, станет искать острые продолжения впереди, но сыграл алжирец настолько пресно, что довелось несколько раз его невольно спутать с Глушаковым. По статусу Ханни должен быть игроком стартового состава, но на деле оказывается креативным игроком без сильных сторон.

Нападающие

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Все-таки на замены у Сулейманова получается выходить лучше, что ни игра в стартовом составе – то провал. Вот и против «Динамо» Мурад Мусаев выпустил Шапи с первых минут, но терпение тренера лопнуло уже в перерыве. Сулейманов провел пустой тайм, считанное количество раз коснулся мяча и не бил по воротам.

Георгий Мелкадзе («Спартак»)

Хороший игрок, старательный, неравнодушный, но для «Спартака» ли? На самом деле, в нынешнюю «неигру» «красно-белых» Георгий вписывается вполне органично, но если присмотреться, сколько он допускает брака и принимает неадекватных для уровня РПЛ решений, ущерб команде окажется налицо. В матче с «Ростовом» особенно зацепил эпизод из второго тайма, когда Мелкадзе подтащил мяч очень близко к воротам, и защитники дали ему зазор для удара, но Гео просто забыл, что так можно.

Тренер

Олег Кононов («Спартак»)

Снова игра в двух форвардов, травма одного из которых сразу рушит все планы, ведь на скамейке нет новых Зе Луишей и Луисов Адриано. Снова Глушаков в стартовом составе. Снова лишенные здравого смысла речи о возможном чемпионстве и жалобы на стиль соперника. Кажется, этот тренер «Спартака» скоро сломается, и пора готовить следующего.