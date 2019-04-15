Антисборная 23-го тура РПЛ. Когда армейцы и спартаковцы вместе 

«Соккер.ру» традиционно чествует не только героев тура, но и дает отчет по неудачникам: футболистам, которые по тем или иным причинам выступили ниже своих возможностей.
Вратарь
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Фролов в том же матче ЦСКА – «Оренбург» пропустил с центра поля – это больше курьез, чем ошибка, но Евгений со своей командой победил, да и спрос с него не такой, как с Акинфеева. В кои-то веки Игорь пропустил трижды за матч, причем по всем голам есть вопросы или хотя бы вопросики. В первом случае капитан ЦСКА задергался, преждевременно повалился вправо и присел, удар Сутормина не разглядел из-за ноги защитника и поздно среагировал, хотя обычно Акинфеев читает такие моменты и занимает правильную позицию, понимая, какую часть створ перекрывает свой игрок. Что касается третьего гола, то, несмотря на шикарное исполнение Деспотовича, вина вратаря налицо: Игорь просто не ждал такого удара, поэтому только смешно прыгнул вслед залетающему в ворота мячу.
Защитники
Марио Фернандес (ЦСКА)
Тот шквал недовольства, который поднялся после удаления Марио Фернандеса, выглядит сюрреалистично. Понятно, что на трибунах любого стадиона найдется болельщик, который сконцентрирован на негативе в сторону судьи и не согласен со 100% свистков в пользу соперников. Удалять футболистов в середине первого тайма аморально? Или проблема в том, что под санкции попал игрок из команды с большой армией болельщиков? Да, в эпизоде с первой желтой карточкой нет акцентированного удара в лицо оппоненту, но если бы был – это прямое удаление! Конечно, Марио не хотел травмировать Сутормина в эпизоде со вторым «горчичником», но въехал шипами в голень Алексею, нанес вред здоровью и вообще действовал безрассудно, идя в такой стык с предупреждением в кармане.
Зоран Нижич («Ахмат»)
Долговязый Нижич со своими 195-ю сантиметрами роста хорош на втором этаже, но жутко неповоротлив, если приходится противостоять шустрым игрокам. Зоран не сумел заблокировать или хоть как-то помешать Фарфану выполнить голевую передачу на Смолова, с которым уже не доработал Семенов. В эпизоде с третьим голом Нижич снова был не на высоте: толкнул Фарфана, до мяча не достал. Если бы Джефферсон не забил в падении, можно было ставить пенальти.
Самуэль Жиго («Спартак»)
Возвращение в строй после травмы получилось для Жиго тяжелым: «Спартак» с ним на поле проиграл два матча подряд. И вроде бы неплохо смотрится Самуэль, но в голевых эпизодах обязательно оказывается виновником. Так было в дерби, так произошло и в Ростове-на-Дону, где Гацкан и Шомуродов забивали из борьбы с французским защитником.
Кирилл Набабкин (ЦСКА)
Непростительно слабая позиционная игра самого опытного из тройки армейских оборонцев. Обычно нападающие бывают отрезанными от команды, а тут защитник оказался как будто вне системы. Кирилл пытался везде успеть, не успевая нигде. В том числе не получилось у него накрыть удары, которые стали результативными для «Оренбурга».
Полузащитники
Денис Глушаков («Спартак»)
Олег Кононов – футбольный самоубийца, раз с такой поразительной методичностью пытается сделать из дерева лампочку. Денис Глушаков иной раз может пустить пыль в глаза шальным дальним ударом или результативным подключением в атаку, но как центральный полузащитник он – натуральная «мебель». Сложно рассчитывать на победу и даже на ничью в матче с такой боевитой командой, как «Ростов», когда у тебя в опорной зоне полтора хавбека – Роман Зобнин и тот, который капитан.
Никола Влашич (ЦСКА)
Есть за что покритиковать одного из лидеров ЦСКА, который выглядел бледной тенью самого себя, особенно на фоне напарника по центру поля Облякова, который смотрелся бодро. Во-первых, Влашич выглядел инертно, во-вторых, делал все, словно в замедленном кино – на такт медленнее. Конечно, мастерство не пропьешь, по статистике его игра выглядит достойно, но дьявол притаился в мелочах, которые разглядели те, кто видел игру на «ВЭБ Арене». В матче с «Оренбургом» Никола был далек от своей лучшей игры.
Олег Иванов («Ахмат»)
Совсем растворился на поле в матче с «Локомотивом» лидер «Ахмата» Олег Иванов. Умный полузащитник круто играет на паузах, но в игре с железнодорожниками взял одну большую паузу, которая растянулась на 90 минут.
Софьян Ханни («Спартак»)
Вышел на замену вместо получившего травму Зе Луиша еще в первом тайме. Думалось, что Софьян поможет «Спартаку» улучшить контроль мяча, станет искать острые продолжения впереди, но сыграл алжирец настолько пресно, что довелось несколько раз его невольно спутать с Глушаковым. По статусу Ханни должен быть игроком стартового состава, но на деле оказывается креативным игроком без сильных сторон.
Нападающие
Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)
Все-таки на замены у Сулейманова получается выходить лучше, что ни игра в стартовом составе – то провал. Вот и против «Динамо» Мурад Мусаев выпустил Шапи с первых минут, но терпение тренера лопнуло уже в перерыве. Сулейманов провел пустой тайм, считанное количество раз коснулся мяча и не бил по воротам.
Георгий Мелкадзе («Спартак»)
Хороший игрок, старательный, неравнодушный, но для «Спартака» ли? На самом деле, в нынешнюю «неигру» «красно-белых» Георгий вписывается вполне органично, но если присмотреться, сколько он допускает брака и принимает неадекватных для уровня РПЛ решений, ущерб команде окажется налицо. В матче с «Ростовом» особенно зацепил эпизод из второго тайма, когда Мелкадзе подтащил мяч очень близко к воротам, и защитники дали ему зазор для удара, но Гео просто забыл, что так можно.
Тренер
Олег Кононов («Спартак»)
Снова игра в двух форвардов, травма одного из которых сразу рушит все планы, ведь на скамейке нет новых Зе Луишей и Луисов Адриано. Снова Глушаков в стартовом составе. Снова лишенные здравого смысла речи о возможном чемпионстве и жалобы на стиль соперника. Кажется, этот тренер «Спартака» скоро сломается, и пора готовить следующего.
Почти все по делу
Даже любимчиков пропесочили
И не стали уподобляться толпе в оценке работы судьи БРАВО!!!
Единственное, не совсем согласен с присутствием игроков анжи
Данные игрочишки, с честью отработали Газ промовские денежки
За это должны были войти в сборную тура
Засим извольте получить твердую четверку с плюсом
Почти все по делу
Даже любимчиков пропесочили
И не стали уподобляться толпе в оценке работы судьи БРАВО!!!
Единственное, не совсем согласен с присутствием игроков анжи
Данные игрочишки, с честью отработали Газ промовские денежки
За это должны были войти в сборную тура
Засим извольте получить твердую четверку с плюсом
Акинфеев ни в одном мяче не виноват ,это раз ,не надо за уши притягивать
К Фернандесу какие вопросы,у него просто нога поехала,это игровой момент был,он сыграл очень жестко ,но это просто не везение ,он не подводил команду
Где Бекао??? он косячит который тур подряд и два ляпа в этом матче его ,для меня очевидны более чем . Навес не снял,хотя ни кто ему не мешал ,ну и зрителем против Деспотовича вышел .
Влашич? вы серьезно? это просто смешно,вот кто-то из опорников должен быть ,без Ахметова там дыра была между линий
Набабкин? за что?
Жиго? виновен
Глушаков????? он лучший игрок первого тайма в составе Спартака ,да и во втором бойцом был ,Денис молочина,без него мы бы были невнятным г...ом еще и в центре,а центр у нас сейчас на замке,спасибо Денису и Зобе
Ханни? а он что просто так на скамейке игру начал? он не готов был
Еденицу автору
Акинфеев ни в одном мяче не виноват ,это раз ,не надо за уши притягивать
К Фернандесу какие вопросы,у него просто нога поехала,это игровой момент был,он сыграл очень жестко ,но это просто не везение ,он не подводил команду
Где Бекао??? он косячит который тур подряд и два ляпа в этом матче его ,для меня очевидны более чем . Навес не снял,хотя ни кто ему не мешал ,ну и зрителем против Деспотовича вышел .
Влашич? вы серьезно? это просто смешно,вот кто-то из опорников должен быть ,без Ахметова там дыра была между линий
Набабкин? за что?
Жиго? виновен
Глушаков????? он лучший игрок первого тайма в составе Спартака ,да и во втором бойцом был ,Денис молочина,без него мы бы были невнятным г...ом еще и в центре,а центр у нас сейчас на замке,спасибо Денису и Зобе
Ханни? а он что просто так на скамейке игру начал? он не готов был
Еденицу автору
Опять свиньи впереди!!! Победили))).
Опять свиньи впереди!!! Победили))).
https://youtu.be/imeNqtlMhZI
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1112802/akinfeev-igor-cska
Афтор, а у тренера есть варианты?)
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1112802/akinfeev-igor-cska
Афтор, а у тренера есть варианты?)
https://youtu.be/rvWmlNSrOR0