Непробиваемый Дюпин и армейцы. Сборная 22-го тура РПЛ

вчера, 21:56

Под 22-м туром РПЛ можно подводить жирную черту: все восемь матчей завершены, в том числе два больших поединка в Москве. «Соккер.ру» собрал команду звезд тура.

Вратарь

Юрий Дюпин («Анжи»)

Акинфеев классно сыграл в дерби, «Спартак» не реализовал свои моменты в первом тайме благодаря уверенным действиям Игоря Владимировича, а нейтрализация выхода один на один Мельгарехо – считайте результативное действие. Но Дюпин затмил капитана армейцев! Юрий во второй раз в сезоне выдал ярчайший матч против «Динамо». Кроме шуток, по такой игре «Анжи» мог проиграть и 1:5, но Дюпин спасал и спасал. «Бело-голубые» нанесли по воротам махачкалинцев 34 удара, 9 пришлись в створ, часто Юрия расстреливали из убойных позиций, но пропустил он лишь однажды, когда Тони Шунич пробил головой по недостижимой траектории. Ах да, голкипер ведь еще записал на свой счет результативную передачу: выбил мяч точно на Понсе, тот потратил два касание на подработку мяча, а третьим послал снаряд точно в цель.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

В первых весенних турах хвалили спартаковца Айртона, но в бразильской дуэли Фернандес показал молодому соотечественнику, кто тут батя. Марио застращал Лукаса, заставил того нервничать и ошибаться, да и вперед Айртон ходил далеко не так резво, как в предыдущих матчах. А Фернандес еще и второй гол для Сигурдссона сделал, подчеркнув свое превосходство результативной записью в протоколе.

Игорь Дивеев ( ЦСКА )

19-летний центральный защитник – настоящая находка для ЦСКА . В своем первом дерби Игорь не стушевался, играя против сильных форвардов Луиса Адриано и Зе Луиша. Дивеев продемонстрировал превосходство в воздухе и на земле, действуя умно и цепко. Свою игру не усложнял, не искал, где бы споткнуться на ровном месте, сработал эффективно и качественно, в очередной раз заявил о своем таланте. Теперь и на уровне главного дерби страны.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

На самом деле, из матча «Локомотив» - «Зенит» и выделить особенно некого. Кроме Ракицкого. Ярослав не ошибался в обороне и заслужил попадание в символическую сборную очередным точным попаданием со штрафного. Второй тур подряд забивает ударом по фиксированному мячу! В РПЛ появился новый король стандартов? Главное, чтобы Оздоев был на поле и дарил поцелуй в лысину на счастье.

Сергей Терехов («Оренбург»)

Левый защитник «Оренбурга» в прекрасной форме: в пяти весенних матчах он записал на свой счет уже три результативных действия. Правда, команда не побеждает в тех матчах, когда Сергей отличается в атаке. В матче с «Краснодаром» пас Терехова помог «Оренбургу» не проиграть, а вот «ассист» в Санкт-Петербурге и гол в ворота «Ахмата» помогали «газовикам» открывать счет в этих матчах, но заканчивалось все одинаково – поражениями со счетом 1:3. Но иногда нужно отделять индивидуальное от командного. Терехов заслужил поощрение своей яркой игрой, пусть партнеры и не всегда его поддерживают.

Полузащитники

Раванелли («Ахмат»)

Матч с «Оренбургом» превратился в бенефис бразильского полузащитника «Ахмата». На быстрый гол Терехова Раванелли самостоятельно ответил ближе к завершению первого тайма, а после перерыва хавбек записал на свой счет две результативные передачи. Бразилец с итальянской фамилией сделал результат, должен претендовать на звание героя тура наравне с армейским Сигурдссоном.

Николай Димитров («Урал»)

В составе «Урала», совершившего камбэк, каждый футболист внес свою лепту в блестящий переворот матча, случившийся в концовке – «шмели» отыгрались со счета 0:2 в матче с «Енисеем» за полтайма. Выделю Димитрова, потому что он забил тот самый гол, который вернул «Урал» в игру, а еще болгарин провел очень качественную встречу в плане технико-тактических действий, в частности, отдал 89% точных передач.

Никола Влашич ( ЦСКА )

В дерби со «Спартаком» Никола подтвердил статус лидера ЦСКА , и пусть два мяча забил Сигурдссон, роль хорвата в решающем переломе велика. Влашич признал, что в первом тайме «Спартак» выглядел лучше, но сразу после перерыва армейцы включили повышенные обороты, сам Никола был буквально везде и очень хитро сыграл на Сигурдссона в эпизоде с первым голом.

Нападающие

Виктор Классон («Краснодар»)

Домашний матч против «Крыльев Советов» стал настоящим испытанием для «Краснодара», и «быки» проявили волю, вырвав у неуступчивых волжан победу в меньшинстве за считанные секунды до финального свистка. Виктор Классон дрался, как лев, и не только лез вперед в попытках забить, но выгрызал мяч, стелился в подкатах. Не дрогнул швед и в момент удара с «точки»: реализованный пенальти прибавил «Краснодару» три очка в таблице и позволил вернуться на вторую строчку.

Сильвестр «Слай» Игбун («Уфа»)

Игбун принес «Уфе» важнейшую победу над «Ростовом», вследствие чего команда из столицы Башкортостана впервые за долгое время покинула зону прямого вылета. Конечно, в эпизоде с голом помогла ошибка Песьякова, который пропустил мяч подмышкой, но это не умаляет заслуг Слая, который бегал по полю весь матч, как ужаленный. Вадим Евсеев умеет мотивировать.

Арнор Сигурдссон ( ЦСКА )

Еще один 19-летний футболист из ЦСКА в символической сборной, и Арнор – главный герой дерби. Этот матч исландец запомнит навсегда, ведь он принес армейцам победу в принципиальном противостоянии, оформив дубль в ворота «Спартака». Только по этому свершению фанаты будут помнить Сигурдссона всегда. Дубль в московском дерби дорогого стоит.

Тренер

Дмитрий Парфенов («Урал»)