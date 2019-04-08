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Непробиваемый Дюпин и армейцы. Сборная 22-го тура РПЛ

вчера, 21:56
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Ракицкий Ярослав
Ракицкий Ярослав
Защитник
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник

Под 22-м туром РПЛ можно подводить жирную черту: все восемь матчей завершены, в том числе два больших поединка в Москве. «Соккер.ру» собрал команду звезд тура. 

Вратарь

Юрий Дюпин («Анжи»)

Акинфеев классно сыграл в дерби, «Спартак» не реализовал свои моменты в первом тайме благодаря уверенным действиям Игоря Владимировича, а нейтрализация выхода один на один Мельгарехо – считайте результативное действие. Но Дюпин затмил капитана армейцев! Юрий во второй раз в сезоне выдал ярчайший матч против «Динамо». Кроме шуток, по такой игре «Анжи» мог проиграть и 1:5, но Дюпин спасал и спасал. «Бело-голубые» нанесли по воротам махачкалинцев 34 удара, 9 пришлись в створ, часто Юрия расстреливали из убойных позиций, но пропустил он лишь однажды, когда Тони Шунич пробил головой по недостижимой траектории. Ах да, голкипер ведь еще записал на свой счет результативную передачу: выбил мяч точно на Понсе, тот потратил два касание на подработку мяча, а третьим послал снаряд точно в цель. 

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

В первых весенних турах хвалили спартаковца Айртона, но в бразильской дуэли Фернандес показал молодому соотечественнику, кто тут батя. Марио застращал Лукаса, заставил того нервничать и ошибаться, да и вперед Айртон ходил далеко не так резво, как в предыдущих матчах. А Фернандес еще и второй гол для Сигурдссона сделал, подчеркнув свое превосходство результативной записью в протоколе. 

Игорь Дивеев (ЦСКА)

19-летний центральный защитник – настоящая находка для ЦСКА. В своем первом дерби Игорь не стушевался, играя против сильных форвардов Луиса Адриано и Зе Луиша. Дивеев продемонстрировал превосходство в воздухе и на земле, действуя умно и цепко. Свою игру не усложнял, не искал, где бы споткнуться на ровном месте, сработал эффективно и качественно, в очередной раз заявил о своем таланте. Теперь и на уровне главного дерби страны. 

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

На самом деле, из матча «Локомотив» - «Зенит» и выделить особенно некого. Кроме Ракицкого. Ярослав не ошибался в обороне и заслужил попадание в символическую сборную очередным точным попаданием со штрафного. Второй тур подряд забивает ударом по фиксированному мячу! В РПЛ появился новый король стандартов? Главное, чтобы Оздоев был на поле и дарил поцелуй в лысину на счастье.

Сергей Терехов («Оренбург»)

Левый защитник «Оренбурга» в прекрасной форме: в пяти весенних матчах он записал на свой счет уже три результативных действия. Правда, команда не побеждает в тех матчах, когда Сергей отличается в атаке. В матче с «Краснодаром» пас Терехова помог «Оренбургу» не проиграть, а вот «ассист» в Санкт-Петербурге и гол в ворота «Ахмата» помогали «газовикам» открывать счет в этих матчах, но заканчивалось все одинаково – поражениями со счетом 1:3. Но иногда нужно отделять индивидуальное от командного. Терехов заслужил поощрение своей яркой игрой, пусть партнеры и не всегда его поддерживают.

Полузащитники

Раванелли («Ахмат»)

Матч с «Оренбургом» превратился в бенефис бразильского полузащитника «Ахмата». На быстрый гол Терехова Раванелли самостоятельно ответил ближе к завершению первого тайма, а после перерыва хавбек записал на свой счет две результативные передачи. Бразилец с итальянской фамилией сделал результат, должен претендовать на звание героя тура наравне с армейским Сигурдссоном.

Николай Димитров («Урал»)

В составе «Урала», совершившего камбэк, каждый футболист внес свою лепту в блестящий переворот матча, случившийся в концовке – «шмели» отыгрались со счета 0:2 в матче с «Енисеем» за полтайма. Выделю Димитрова, потому что он забил тот самый гол, который вернул «Урал» в игру, а еще болгарин провел очень качественную встречу в плане технико-тактических действий, в частности, отдал 89% точных передач.

Никола Влашич (ЦСКА)

В дерби со «Спартаком» Никола подтвердил статус лидера ЦСКА, и пусть два мяча забил Сигурдссон, роль хорвата в решающем переломе велика. Влашич признал, что в первом тайме «Спартак» выглядел лучше, но сразу после перерыва армейцы включили повышенные обороты, сам Никола был буквально везде и очень хитро сыграл на Сигурдссона в эпизоде с первым голом. 

Нападающие

Виктор Классон («Краснодар»)

Домашний матч против «Крыльев Советов» стал настоящим испытанием для «Краснодара», и «быки» проявили волю, вырвав у неуступчивых волжан победу в меньшинстве за считанные секунды до финального свистка. Виктор Классон дрался, как лев, и не только лез вперед в попытках забить, но выгрызал мяч, стелился в подкатах. Не дрогнул швед и в момент удара с «точки»: реализованный пенальти прибавил «Краснодару» три очка в таблице и позволил вернуться на вторую строчку.

Сильвестр «Слай» Игбун («Уфа»)

Игбун принес «Уфе» важнейшую победу над «Ростовом», вследствие чего команда из столицы Башкортостана впервые за долгое время покинула зону прямого вылета. Конечно, в эпизоде с голом помогла ошибка Песьякова, который пропустил мяч подмышкой, но это не умаляет заслуг Слая, который бегал по полю весь матч, как ужаленный. Вадим Евсеев умеет мотивировать.

Арнор Сигурдссон (ЦСКА)

Еще один 19-летний футболист из ЦСКА в символической сборной, и Арнор – главный герой дерби. Этот матч исландец запомнит навсегда, ведь он принес армейцам победу в принципиальном противостоянии, оформив дубль в ворота «Спартака». Только по этому свершению фанаты будут помнить Сигурдссона всегда. Дубль в московском дерби дорогого стоит.

Непробиваемый Дюпин и армейцы. Сборная 22-го тура РПЛ

Тренер

Дмитрий Парфенов («Урал»)

Возможно, кто-то ожидал увидеть здесь Виктора Ганчаренко, но, во-первых, белорус по-тренерски проиграл первый тайм, за что ЦСКА мог поплатиться, а, во-вторых, победа армейцев над «Спартаком» в РПЛ более распространенное событие, чем камбэк со счета 0:2. «Уралу» удалось сотворить прекрасную ремонтаду, а Парфенов идеально помог своей команде заменами.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Правдин Семён
   94 / 952
сегодня в 01:23
по игре возили в первом матче, у спартака даже моментов не было и почти весь матя защищался, подфартило со штрафным
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил Serg3.12
   85 / 952
сегодня в 01:21
Ты наверно хотел написать Жигурда?😂😂😂😂
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   85 / 952
сегодня в 01:19
Справедливо!
Правдин Семён
Правдин Семён ответил RamonCSKA
   160 / 952
сегодня в 00:56
Кстати, отдаю должное и указываю на вторую ошибку:более дорогим наш состав был перед началом сезона, а после зимы-мы уже после вас.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил RamonCSKA
   160 / 952
сегодня в 00:54
Вы выиграли на Открытии по делу.Но ты не прав в одном и очень важном."В первом матче Фернандо спас.."-это финиш! Фернандо забил первым ,а ЦСКА отыгрывался!Смотри на футбол объективнее.Понятно, что ЦСКА крутой,а Спартак плохой (нет).Но не стоит обманывать других, обманув себя.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Hesus_4erez_us
   94 / 952
сегодня в 00:26
так пацаны 19-20 второй матч подряд обыгрывают спартак стоимость которых меньше педро роши, в первом матче фернандо спас от позора
команда в перестройке и самая молодая Европы обыгрывает в дерби опытную более богатую команду из игроков на пике карьеры, это круто
parallels
parallels
   4 / 952
вчера в 23:31
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       118 / 952
    вчера в 23:20
    Сигурдссон ещё своим детям будет рассказывать, как в свои 19 лет в главном дерби всея Руси дубль забивал.
    Serg3.12
    Serg3.12
       10 / 952
    вчера в 23:20
    Вместо Дюпина Акинфеев, а вместо Сигурдсона - Жиго
    МКС
    МКС ответил Ваня лучший
       100 / 952
    вчера в 23:17
    Не торопи события. Вся антисборная будет из них.
    Как не обидно это слышать от Тебя уважаемый

    Но Ты отчасти прав

    Более того, я бы большинство футболистов Спартака

    Записал в антисборную сезона

    Во главе с изделием №8
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
       722 / 952
    вчера в 22:45
    Как же все и везде пиарят ЦСКА. Просто все журналисты в один голос... читать аж тошно всю эту ересь
    Nikola45
    Nikola45
       35 / 952
    вчера в 22:22
    Чердак всегда своих подтягивает! )))
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Литейный 4
       18 / 952
    вчера в 22:07
    Вот как судьи честно отработали, так и спартачей в этой сборной неТУ! Гыгыгы
    Не торопи события. Вся антисборная будет из них.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       15 / 952
    вчера в 22:02
    Бранислава Ивановича отсутствие удивило ,шикарный матч провел,ну и Акинфеев исправился за Уфу
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 952
    вчера в 22:01
    Вот как судьи честно отработали, так и спартачей в этой сборной неТУ! Гыгыгы
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