Да здравствует «Спартак»! Антисборная 22-го тура РПЛ

сегодня, 12:45

Футболисты «Спартака» допустили много ошибок в дерби – и в атаке, и в обороне. С костяком антисборной «Соккер.ру» определился легко, а весь состав – в одном клике от вас.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

«Уфа» Вадима Евсеева сыграла в неудобный для «Ростова» футбол, команда Валерия Карпина отправилась в столицу Башкортостана после непростого кубкового матча с «Локомотивом». По содержанию игра была ничейной, но чашу весов в сторону «Уфы» склонил дерзкий Слай, а помог ему Сергей Песьяков, снова пропустивший в ближний угол, как и в матче с «Уралом». Только на этот раз ошибка вратаря вопиющая: должен был ждать удар в ближний угол, но зевнул и не успел сложиться.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Петров подвел свою команду и должен угостить товарищей ужином за то, что они сыграли за себя и того парня и все-таки добились победы над «Крыльями Советов». А ведь Сергей оставил «Краснодар» в меньшинстве на 71-й минуте, получив прямую красную карточку в дополнение к «горчичнику», который уже был в подкате. Фол на Денисове необходимым не назовешь: Петров полетел в безрассудный подкат в центре поля и досматривал игру в раздевалке по телевизору.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Клеймить позором французского защитника не будем, ведь он впервые за семь месяцев вышел на поле и сходу сыграл 90 минут в дерби с ЦСКА . Игровой тонус, понятно, еще только предстоит обретать, чудес не бывает. Но эти смягчающие факторы не отменяют ошибок. Из-за несогласованности Селихова и Жиго армейцы открыли счет в матче, причем Самуэль почему-то не вскочил сразу, а так и продолжил лежать на газоне, словно на пляже, досматривая эпизод, завершившийся голом. Во втором случае мяч прошел между ног у Жиго, срикошетил, дезориентировал Селихова и влетел в ворота. В общем, француз так или иначе поучаствовал в обоих голах Сигурдссона. Антисборная таких кандидатов не упускает.

Михаил Сиваков/Савелий Козлов («Оренбург»)

Пару Жиго в центре обороны должен составить один из защитников «Оренбурга», который пропустил три мяча от «Ахмата». Это может быть Козлов или Сиваков, оба несут на себе вину за пропущенные мячи: Савелий наивно сыграл против Раванелли и позволил тому нанести прицельный удар по воротам Фролова, а Михаил из-за неправильного решения и нерасторопности дал Балаю достать до мяча и закончить игру уже на 56-й минуте.

Виталий Денисов («Крылья Советов»)

Вот же судьба: в антисборную загремели и Сергей Петров, пытавшийся оторвать ноги Виталию Денисову и получивший за это красную карточку, и сам защитник «Крыльев Советов». Виталий провел в целом нормальный матч, но одним эпизодом перечеркнул все свои труды и старания команды: не по правилам встретил на входе в штрафную Уроша Спаича, что привело к назначению пенальти и победному голу играющего в меньшинстве «Краснодара» в добавленное время второго тайма. Антисборная не прощает столь судьбоносных ошибок!

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак»)

Да, это Глушаков вывел Мельгарехо один на один с Акинфеевым, но одно хорошее действие, тем более не приведшее к голу, ничего не меняет. Пусть Кононов объяснит, зачем выпустил в дерби на важнейшую позицию опытного футболиста и капитана команды, который после часа игры уже еле передвигался по полю. Годы идут, а у Дениса все хуже и хуже получается имитировать большой объем работы – раньше хоть на дистанцию пробега мог кивнуть, а теперь?

Роман Зобнин («Спартак»)

Не только Глушаков, но и Зобнин в матче с ЦСКА выглядел не лучшим образом. Возможно, сказался вынужденный простой из-за перелома руки, повлекшего за собой операцию, но тогда опять вопросы к тренерскому штабу: почему выпустили не совсем готового игрока? Роман не был заметен в атаке, он в принципе малопродуктивен в созидании – соглашаемся с мнением Уткина, да и в разрушении провалил свои задачи. Один отбор за 90 минут дерби для центрального полузащитника – это необъяснимо мало.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Дриусси по-прежнему играет не на своем месте в «Зените», отсюда все беды. Аргентинец плох на позиции левого полузащитника в схеме 4-4-2, в матче с «Локомотивом» он не только привычно провалился в атаке (половина передач неточные, один неопасный удар по воротам Гильерме), но и стал автором автогола. Стечение обстоятельств? Конечно. Но из песни слов не выкинешь.

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Нападающие, как и защитники, совершают результативные ошибки. Мельгарехо допустил такую оплошность в матче с ЦСКА : команда создала для него идеальный шанс в первом тайме, открой парагваец счет, и дерби пошло бы по другому сценарию, но Лоренцо проиграл дуэль Акинфееву, попытавшись перебросить мяч через Игоря.

Нападающие

Кирилл Панченко («Динамо»)

Что же, что еще должен был сделать Панченко, чтобы забить? Не первый уже тур отмечаем игрока из атаки «Динамо», который не может доставить мяч в чужие ворота при обилии моментов. Раньше это был Марков, теперь Панченко. Кирилл 14 раз бил по воротам Дюпина, 5 раз попал в створ и забил 0 голов. Расточительность наказуема.

Эдер/Федор Смолов («Локомотив»)

Рядом с Панченко должен действовать форвард «Локомотива», трудно даже определиться, какой именно – оба сыграли беззубо. И это удивительно. В нападении у железнодорожников чемпион Европы, автор «Золотых голов» в финале Евро-2016, а также дважды лучший бомбардир чемпионата России, но опасности от центра нападения «Локо» никакого. Ракицкий и Иванович не дали Эдеру и Смолову развернуться, а если момент все же возникал, форварды лупили в небеса.

Тренер

Олег Кононов («Спартак»)