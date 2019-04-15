Сборная 23-го тура: покорители «Спартака» и ЦСКА

вчера, 15:30

У символической сборной 23-го тура по версии «Соккер.ру» нестандартный состав благодаря оренбургской сенсации и ростовскому гостеприимству.

Вратарь

Юрий Нестеренко («Енисей»)

Голкипер для символической сборной определился быстро: уже во втором матче тура страж ворот «Енисея» выдал такую игру, что коллегам было трудно его переплюнуть. Никому этого и не удалось в итоге. Нестеренко в дебюте матча с «Уфой» справился не только с пенальти в исполнении Оливье Тилля, но и с добиванием хавбека из Люксембурга. В середине тайма был еще острый момент после углового, когда Юрий выручил в ближнем бою, во втором тайме он справился с хлестким ударом из-за пределов штрафной и хладнокровно нейтрализовал выход один на один, воспользовавшись замешательством игрока «Уфы».

Защитники

Адесойе Ойеволе («Оренбург»)

36-летний защитник «Оренбурга» забил уже второй гол в весенней части сезона. В марте он поразил ворота «Краснодара» на предпоследней минуте матча и спас свою команду от поражения. В матче с ЦСКА Ойеволе тоже сравнял счет, оперативно ответив на быстрый гол Облякова. После этого было забито еще три мяча, но гол Адесойе получился значимым, стал задатком на пути обретения сенсационного результата. Опытнейший центрбек расторопно сыграл в чужой штрафной площади при стандарте и не допустил результативных ошибок у своих ворот, ведь «Оренбург» пропустил с середины поля и после штрафного удара с добиванием от перекладины.

Бранислав Иванович («Зенит»)

Иванович, по сути, совершил два результативных действия в матче с «Зенитом»: сам забил, как умеет, сделав счет 2:0, а вскоре после этого остановил опаснейшую атаку «Анжи» за весь матч, совершив спасение на ленточке ворот. К середине первого тайма Бранислав мог забить еще дважды: один раз спас Дюпин, во втором случае защитник оказался на линии ворот после его удара. Работу в обороне по такой игре оценивать не приходится, зато Иванович был очень ярок и засветился в ключевых эпизодах – добро пожаловать в сборную тура!

Александр Гацкан («Ростов»)

У капитана ростовчан и любимца местной публики появился достойный конкурент в центре поля, Валерий Карпин на позиции полузащитника-разрушителя предпочитает Гацкану молодого норвежца Матиаса Норманна, но в игре со «Спартаком» и капитану нашлось место на поле – в тройке центральных защитников. Александр замечательно справился с новой ролью, еще и гол забил! Вполне возможно, это решение Карпина поможет продлить достойную карьеру бойца Гацкана на высоком уровне.

Полузащитники

Матиас Норманн («Ростов»)

Преемник Александра Гацкана на позиции «собаки», как иногда называют опорного полузащитника, нацеленного на разрушение, в игре со «Спартаком» тоже был в огне, словно подхватил от экс-спартаковцев принципиальный настрой на битву против бывшей команды. Бонус норвежец заслужил за результативную скидку на дядьку Гацкана, Матиас выиграл верховую борьбу у Глушакова при подаче углового и грамотно поправил траекторию полета мяча.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Несмотря на поражение армейцев, молодой хавбек заслужил признание по итогам матча с «Оренбургом». Иван в прямом смысле был в ударе: поразил ворота Евгений Фролова артиллерийским выстрелом с середины поля, затем классный удар Облякова со штрафного привел ко второму голу ЦСКА , еще с одним его плотным ударом не без труда справился Евгений Фролов. А еще Иван пахал в центре поля и отдал 86% точных передач, несмотря на то, что три четверти матча армейцы действовали в меньшинстве.

Роман Еременко («Ростов»)

Паршивлюк после матча со «Спартаком» признался, что у недавних спартаковцев Попова и Еременко принципиальность в этом матче зашкаливала. Сергей и сам выходец из «Спартака», более того, воспитанник и бывший капитан. Зуев, Песьяков тоже играли за «красно-белых», а Гацкан по молодости был в дубле московского клуба. О Карпине вы тоже знаете. В общем, «Спартак» умело плодит друзей. Еременко, от которого отказалось руководство и тренер Кононов, незадолго до этого восхищавшийся игровыми качествами Романа, передал привет всем, кто в него не верил. Финский полузащитник провел идеальный матч с точки зрения борьбы и выбора позиции, именно он зачастую выбирал направления атак для «Ростова», а победный гол Шомуродов забил, как вы знаете, с выверенной подачи Еременко.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Алексей Миранчук забил роскошный гол радиоуправляемым ударом со штрафного, Федор Смолов открыл счет, Фернандеш смотрелся интересно и был щедр на креатив, но из железнодорожников выделим Фарфана. Перуанец в концовке первого тайма отдал идеальную передачу с фланга на Смолова – так «Локомотив» забил «в раздевалку», а на 65-й минуте Джефферсон прикончил надежды «Ахмата», умудрившись проткнуть мяч в ворота, уже распластавшись на газоне. Браво!

Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

Полузащитник Зиньковский, заявивший о себе в ФНЛ , где выступал за «Чертаново», начал оправдывать приглашение в «Крылья Советов». В матче с «Рубином» Антон напомнил о том, что в Самаре когда-то играл Денис «Пушка страшная» Колодин. Зиньковский хвастается, что умеет бить с обеих ног, но лучше слов его бронебойный выстрел по воротам казанцев, принесший «Крылышкам» важнейшие три очка.

Нападающие

Алексей Сутормин («Оренбург»)

Сутормин в матче с ЦСКА принял участие в двух ключевых эпизодах: во-первых, он впервые в матче вывел «Оренбург» вперед, застав Акинфеева врасплох хлестким ударом с линии штрафной. Во-вторых, именно Сутормин ценой собственного здоровья заработал для Марио Фернандеса вторую желтую карточку, а удаление в рядах армейцев пустило матч по сценарию «Оренбурга».

Сердар Азмун («Зенит»)

Дубль оформил Себастьян Дриусси, но голы аргентинца на 88-й и 89-й минутах, когда «Анжи» уже окончательно бросил играть, не так ценны, как результативные действия Азмуна в дебюте матча. Иранец моментально открыл счет, что максимально упростило «Зениту» задачу, а вдогонку отдал результативную передачу на Ивановича, быстро сориентировавшись после подачи Ракицкого. Зимний трансфер Азмуна – это золотое вложение «Зенита».

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)