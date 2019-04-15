ГлавнаяБлогиСимволические сборные

Сборная 23-го тура: покорители «Спартака» и ЦСКА

вчера, 15:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Еременко Роман
Еременко Роман
Полузащитник
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Иванович Бранислав
Иванович Бранислав
Защитник

У символической сборной 23-го тура по версии «Соккер.ру» нестандартный состав благодаря оренбургской сенсации и ростовскому гостеприимству.

Вратарь

Юрий Нестеренко («Енисей»)

Голкипер для символической сборной определился быстро: уже во втором матче тура страж ворот «Енисея» выдал такую игру, что коллегам было трудно его переплюнуть. Никому этого и не удалось в итоге. Нестеренко в дебюте матча с «Уфой» справился не только с пенальти в исполнении Оливье Тилля, но и с добиванием хавбека из Люксембурга. В середине тайма был еще острый момент после углового, когда Юрий выручил в ближнем бою, во втором тайме он справился с хлестким ударом из-за пределов штрафной и хладнокровно нейтрализовал выход один на один, воспользовавшись замешательством игрока «Уфы».

Защитники

Адесойе Ойеволе («Оренбург»)

36-летний защитник «Оренбурга» забил уже второй гол в весенней части сезона. В марте он поразил ворота «Краснодара» на предпоследней минуте матча и спас свою команду от поражения. В матче с ЦСКА Ойеволе тоже сравнял счет, оперативно ответив на быстрый гол Облякова. После этого было забито еще три мяча, но гол Адесойе получился значимым, стал задатком на пути обретения сенсационного результата. Опытнейший центрбек расторопно сыграл в чужой штрафной площади при стандарте и не допустил результативных ошибок у своих ворот, ведь «Оренбург» пропустил с середины поля и после штрафного удара с добиванием от перекладины.

Бранислав Иванович («Зенит»)

Иванович, по сути, совершил два результативных действия в матче с «Зенитом»: сам забил, как умеет, сделав счет 2:0, а вскоре после этого остановил опаснейшую атаку «Анжи» за весь матч, совершив спасение на ленточке ворот. К середине первого тайма Бранислав мог забить еще дважды: один раз спас Дюпин, во втором случае защитник оказался на линии ворот после его удара. Работу в обороне по такой игре оценивать не приходится, зато Иванович был очень ярок и засветился в ключевых эпизодах – добро пожаловать в сборную тура!

Александр Гацкан («Ростов»)

У капитана ростовчан и любимца местной публики появился достойный конкурент в центре поля, Валерий Карпин на позиции полузащитника-разрушителя предпочитает Гацкану молодого норвежца Матиаса Норманна, но в игре со «Спартаком» и капитану нашлось место на поле – в тройке центральных защитников. Александр замечательно справился с новой ролью, еще и гол забил! Вполне возможно, это решение Карпина поможет продлить достойную карьеру бойца Гацкана на высоком уровне.

Полузащитники

Матиас Норманн («Ростов»)

Преемник Александра Гацкана на позиции «собаки», как иногда называют опорного полузащитника, нацеленного на разрушение, в игре со «Спартаком» тоже был в огне, словно подхватил от экс-спартаковцев принципиальный настрой на битву против бывшей команды. Бонус норвежец заслужил за результативную скидку на дядьку Гацкана, Матиас выиграл верховую борьбу у Глушакова при подаче углового и грамотно поправил траекторию полета мяча.

Иван Обляков (ЦСКА)

Несмотря на поражение армейцев, молодой хавбек заслужил признание по итогам матча с «Оренбургом». Иван в прямом смысле был в ударе: поразил ворота Евгений Фролова артиллерийским выстрелом с середины поля, затем классный удар Облякова со штрафного привел ко второму голу ЦСКА, еще с одним его плотным ударом не без труда справился Евгений Фролов. А еще Иван пахал в центре поля и отдал 86% точных передач, несмотря на то, что три четверти матча армейцы действовали в меньшинстве.

Роман Еременко («Ростов»)

Паршивлюк после матча со «Спартаком» признался, что у недавних спартаковцев Попова и Еременко принципиальность в этом матче зашкаливала. Сергей и сам выходец из «Спартака», более того, воспитанник и бывший капитан. Зуев, Песьяков тоже играли за «красно-белых», а Гацкан по молодости был в дубле московского клуба. О Карпине вы тоже знаете. В общем, «Спартак» умело плодит друзей. Еременко, от которого отказалось руководство и тренер Кононов, незадолго до этого восхищавшийся игровыми качествами Романа, передал привет всем, кто в него не верил. Финский полузащитник провел идеальный матч с точки зрения борьбы и выбора позиции, именно он зачастую выбирал направления атак для «Ростова», а победный гол Шомуродов забил, как вы знаете, с выверенной подачи Еременко.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Алексей Миранчук забил роскошный гол радиоуправляемым ударом со штрафного, Федор Смолов открыл счет, Фернандеш смотрелся интересно и был щедр на креатив, но из железнодорожников выделим Фарфана. Перуанец в концовке первого тайма отдал идеальную передачу с фланга на Смолова – так «Локомотив» забил «в раздевалку», а на 65-й минуте Джефферсон прикончил надежды «Ахмата», умудрившись проткнуть мяч в ворота, уже распластавшись на газоне. Браво!

Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

Полузащитник Зиньковский, заявивший о себе в ФНЛ, где выступал за «Чертаново», начал оправдывать приглашение в «Крылья Советов». В матче с «Рубином» Антон напомнил о том, что в Самаре когда-то играл Денис «Пушка страшная» Колодин. Зиньковский хвастается, что умеет бить с обеих ног, но лучше слов его бронебойный выстрел по воротам казанцев, принесший «Крылышкам» важнейшие три очка.

Нападающие

Алексей Сутормин («Оренбург»)

Сутормин в матче с ЦСКА принял участие в двух ключевых эпизодах: во-первых, он впервые в матче вывел «Оренбург» вперед, застав Акинфеева врасплох хлестким ударом с линии штрафной. Во-вторых, именно Сутормин ценой собственного здоровья заработал для Марио Фернандеса вторую желтую карточку, а удаление в рядах армейцев пустило матч по сценарию «Оренбурга».

Сердар Азмун («Зенит»)

Дубль оформил Себастьян Дриусси, но голы аргентинца на 88-й и 89-й минутах, когда «Анжи» уже окончательно бросил играть, не так ценны, как результативные действия Азмуна в дебюте матча. Иранец моментально открыл счет, что максимально упростило «Зениту» задачу, а вдогонку отдал результативную передачу на Ивановича, быстро сориентировавшись после подачи Ракицкого. Зимний трансфер Азмуна – это золотое вложение «Зенита».

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

«Оренбург» Владимира Федотова обыграл ЦСКА в Москве – отмечаем самый неожиданный результат тура и всех его творцов, но уральцам во многом помогла судьба: в равных составах была бы другая игра. А вот «Валерийская сталь» пронзила «Красно-белых ходоков» неспроста, здесь имел место четкий план Карпина, который обыграл «Спартак» во второй раз за сезон – побил и Карреру, и Кононова. Соперники могут сколько угодно жаловаться на автобус, поезд или трамвай, который выставляет «Ростов», у Карпина аргументы круче – победа и встречный вопрос: «И?»

Сборная 23-го тура: покорители «Спартака» и ЦСКА

Поделиться
Другие материалы по теме
Антисборная 23-го тура РПЛ. Когда армейцы и спартаковцы вместе 
Вчера, 20:51Александр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии27
Четыре игрока «Арсенала» попали в символическую сборную Лиги Европы
12 апреля ФотоКомментарии5
Роналду, Сон и ван Дейк включены в команду недели Лиги чемпионов
11 апреля Комментарии21
Да здравствует «Спартак»! Антисборная 22-го тура РПЛ
09 апреляАлександр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии45
Непробиваемый Дюпин и армейцы. Сборная 22-го тура РПЛ
08 апреляАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии35
10 изгоев в европейских топ-клубах
05 апреляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Faustello
Faustello ответил Литейный 4
   8 / 982
сегодня в 00:12
Мне тоже понравилось как валялся по полю этот негр с белым ковролином на башке.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 22:26
    А где же Лапочкин?
    kingoffam
    kingoffam
       403 / 982
    вчера в 19:27
    Летом бомжи опять начнут ныть,чтоб им денег на передасов дали.
    kingoffam
    kingoffam ответил saha100
       403 / 982
    вчера в 19:22
    Вот и посмотрим,что нам тут понапишут адепты победителей вильяреалов...
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       54 / 982
    вчера в 19:06
    По многим позициям спорно, но сборная всегда хороша, когда нет поросячьих рыл!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       54 / 982
    вчера в 19:03
    Смольников выдал свою лучшую игру за последние 2 года. Семак грамотно его на скамейку в перерыве с Локо посадил. Ну а вообще с анжой многие хорошо вчера сыграли - класс игроков Зенита намного выше.
    saha100
    saha100 ответил zaCCCPanec
       116 / 982
    вчера в 18:58
    Ещё одна жертва аборта.
    zaCCCPanec
    zaCCCPanec
       912 / 982
    вчера в 18:49
    Чистая сборная, когда нет свиней.
    saha100
    saha100
       116 / 982
    вчера в 18:38
    Сборная 84
    saha100
    saha100 ответил Faustello
       116 / 982
    вчера в 18:33
    А то что в конце пенальти 100% в ворота Ростова не поставили это ничего? Не скулите а радуйтесь пока
    saha100
    saha100 ответил Дед за ЦСКА
       116 / 982
    вчера в 18:31
    Сколько можно судью винить? Если вы днище то что поделаешь.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Faustello
       1 / 982
    вчера в 18:30
    Не согласен!!! Мне понравился загорелый черныш который белый шлифовальный круг на голову прицепил и всю игру с Ростовом пытался газон на Ростовской арене починять при этом привычно ища своими крабьими бусинками божественное красно-белое синяние Лампочкина!
    Мне тоже понравилось как валялся по полю этот негр с белым ковролином на башке.
    saha100
    saha100 ответил kingoffam
       116 / 982
    вчера в 18:30
    Это врятли покажут по общедоступному телевидению. Такое 18+ только после 12 ночи показывают.
    kingoffam
    kingoffam
       403 / 982
    вчера в 18:29
    Жду с нетерпением осени, чтобы насладиться эпической игрой Дзюбы и Ко в ЛЧ.
    Узб@гоеный
    Узб@гоеный
       41 / 982
    вчера в 18:28
    Спартак это антисборная
    saha100
    saha100 ответил Литейный 4
       116 / 982
    вчера в 18:25
    Хорошая сборная это когда нет пропановых
    FILL3286
    FILL3286
       207 / 982
    вчера в 18:22
    на до было на рамку дырофеева43 ставить,а нападение забалотный дзюба
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       39 / 982
    вчера в 18:19
    Нормальная сборная, Не хватает только лампочкина.))))).
    Faustello
    Faustello ответил Литейный 4
       8 / 982
    вчера в 18:16
    Свиней нет, значит сборная нормальная. Гыгыгы
    Не согласен!!!
    Мне понравился загорелый черныш который белый шлифовальный круг на голову прицепил и всю игру с Ростовом пытался газон на Ростовской арене починять при этом привычно ища своими крабьими бусинками божественное красно-белое синяние Лампочкина!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 982
    вчера в 17:52
    Свиней нет, значит сборная нормальная. Гыгыгы
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Dominators
       13 / 982
    вчера в 17:45
    не понял про что ,ты,я по теме,а где ты Кононова увидел я не знаю
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил МКС
       29 / 982
    вчера в 17:41
    Ты погорячился. При финансах Федуна это исключено. Я в этом не сомненваюсь
    Roger Young
    Roger Young
       546 / 982
    вчера в 17:36
    Дриуси зря не поставили.
    Brutalny
    Brutalny
       142 / 982
    вчера в 17:23
    Спартак вообще нет, ЦСКА мало, эти клубы с богатой историей.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       66 / 982
    вчера в 17:21
    Если рассматривать результаты 23-го тура в соответствии с объявленным заголовком, то стоит отметить, что против москвичей победили команды, играющие в типичный силовой РПЛ-овский футбол с акцентом на оборонительные действия, вертикальные забросы, верховые навесы, постоянные единоборства, розыгрыши стандартов. Это "футбол аутсайдеров". И только невнятная игра их соперников позволила им победить. Такое бывает. ПСЖ тоже проигрывает Лиллю. Что вовсе не может означать, что Ростов сильнее Спартака или Оренбург сильнее ЦСКА или Лилль сильнее ПСЖ. Просто в этот раз звезды и судьи им благоволили
    Serg3.12
    Serg3.12
       5 / 982
    вчера в 17:09
    Вместо Номанна поставил бы Глебова
    МКС
    МКС ответил Ваня лучший
       63 / 982
    вчера в 17:00
    Это реакция на Ростов, или ирония?
    Увы это правда

    По поводу давешней игры с Ростовом

    А иже с ней и с ЦСКА

    То я уже все сказал

    Надо менять водилу

    Кресло под водилой

    И прокладку между креслом и водилой

    А с таким отношением - Спартак ждет участь Торпедо
    leopit
    leopit
       212 / 982
    вчера в 16:54
    А где гламурные тарасовцы......Всех спартачей в сборную тура,чемпионата и галактики!
    Dominators
    Dominators ответил 25процентный клоун
       94 / 982
    вчера в 16:50
    Карпин тренер тура? за 250 передачь точностью 60%??? цирк
    Так давай выберем Кононова , за перепасовку между защитниками Спартака ,за то что первые 10 минут 2 тайма Спартак не перешел центр поля , за 2 угловых против 8 у Ростова и за проигрыш Спартака 1-2 .А замены Кононова сломали Спартаку всю игру ,а у Карпина замены сыграли от и до . Я не глумлюсь над Спартаком , но в его игре нет одного , самого главного в игре - страсти .
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       137 / 982
    вчера в 16:48
    Абсолютно все по делу!
    А лучший игрок тура Иванович!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100