День битвы Давида и Марка. Кто лучший вратарь мира?

вчера, 21:00

На «Камп Ноу» померятся силами кандидаты на футбольный престол, и «Соккер.ру» предлагает выбрать самого-самого.

Извините, но нет

Начнем с патриархов, которые представляют известные клубы и набрали трофеев, но не являются лучшими на 2019 год. С Буффоном якобы не продлят контракт в ПСЖ – Джиджи с первого захода не взял ЛЧ в Париже, и сам огорчен. Касильяс держится, и может иногда сыграть лучше, чем Куртуа или Навас, но в этой тройке тоже нет голкипера сезона. Уго Льорис - чемпион мира, но вряд ли лучший его вратарь.

У вратарей «Баварии» с Нойером во главе привычно мало пропущенных мячей, но у Мануэля травмы, ошибки, поражение от «Ливерпуля». У немца Лено, хотя он вне основного списка претендентов, наверное, больше впечатляющих спасений, чем у Нойера за сезон. И конкурентом у немецкого «канонира» Петр Чех – еще одна легенда, но не лучший вратарь планеты здесь и сейчас, как и умница Ханданович.

Также удачная игра голкипера на одном турнире или у себя в чемпионате на протяжении этого сезона не выводит его автоматически в топ-5 или топ-10, поскольку профессия требует стабильности. Например, Фабьянски, Сиригу, Зоммер, Гулачи, даже Доннарумма играли в этом сезоне здорово, у них высокие средние оценки и немало сэйвов за свои клубы.

Но выше прекрасных вратарей обычно находится группа элитных. Их список не очень длинный, хотя если ставить вопрос ребром – выбирать одного, то определиться сложно. Ведь у каждого команда с уникальным стилем обороны, у одних полно сэйвов – как у Де Хеа, например, у других – меньше, как у Эдерсона, но выбор не обязательно должен строиться на цифрах, ведь в этом случае речь о коронации, а не строгом алгоритме.

Основные кандидаты

Выбывший претендент. Лучший вратарь ЧМ -2018 так неудачно перешел в «Реал», что Куртуа ставить в компанию не стоит. За него не проголосуют даже фанаты «сливочных». Пока Тибо скатился, но упоминаем его, ведь голкипер с данными и успехами. Но сейчас он уступит и Бюрки, и Харту, и Вальтеру Бенитесу из «Ниццы» и по положительному влиянию на команду, и по сэйвам за полный матч.

Эдерсон («Манчестер Сити»/Бразилия). «Манчестер Сити» мало пропускает, поэтому бразилец редко вступает в игру. Но претензий к нему особых нет. И цену никто не вспоминает, ведь его мировой рекорд успешно побили. Стартовал Эдерсон в АПЛ успешнее, чем Кепа в этом сезоне за «Челси». Эдерсон – чемпион Англии, мастер игры ногами и вратарь, от которого зависит погоня МС за мечтой о четырех трофеях.

Ян Облак («Атлетико»/Словения). Однозначно самый стабильный голкипер в списке, а еще – самый опытный. В основе «Атлетико» заменил Куртуа, а в сборной Словении – Хандановича. Привык собирать сумасшедшее количество «сухарей» в составе «Атлетико», но и спасать доводилось часто. Облак – очень крутой вратарь. Сменщик Петра Чеха в номинации «лучший голкипер мира среди славян». Но «Атлетико» в этот раз без еврокубкового финала, так что героем ЛЧ в итоге станет другой…

Алиссон Бекер («Ливерпуль»/Бразилия). Бородач из команды Клоппа уже собрал в АПЛ 18 «сухарей». Столько было у Де Хеа в прошлом сезоне, по итогам которого Давид получил «Золотую перчатку». Бразилец с немецкими корнями скромный – не сравнивает себя с легендами, ведь только начинает путь к большим финалам. Но за пару лет Алиссон из небытия поднялся на самую вершину. У «Ливерпуля» за оборону в ответе также ван Дейк, успехи надо разделять, но Бекер хорош.

Марк-Андре тер Штеген («Барселона»/Германия). Редкие ошибки не мешают выделять немца, его прогресс и влияние на «Барселону». Сегодня Марк-Андре совершит сотый юбилейный сэйв сезона – большое число спасений для голкипера очевидного фаворита Ла Лиги и одного из претендентов на финал Лиги чемпионов. Без работы Пике с напарниками его не оставляют, зато тер Штеген растет в глазах общественности. Его репутация за пять лет изменилась существенно.

Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»/Испания). А вот испанец подмочил себе репутацию ошибками на чемпионате мира. В России его словно подменили, но жизнь продолжилась, «Манчестер Юнайтед» сует под нос контракт, который сделает Де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером в истории футбола, а возвращение Зидана в Мадрид вернуло слухи о возвращении стража ворот в Испанию. Давид сто раз говорил, что счастлив в Манчестере, но в МЮ без ЛЧ и шансов на трофеи разве будет смысл оставаться? А ведь еще у «Ювентуса» нового Буффона нет, а денег – море. В МЮ море только сэйвов, причем умопомрачительных.

Ваше мнение. Кто лучший голкипер планеты?

Возможно, правят сразу несколько равноценных королей? Такое ведь бывало. В разные годы на вершину выходили Кан, Касильяс, Буффон, Чех или Нойер, появлялись ситуативные лидеры. Причем доминирование не обязательно было длинным – меняли друг друга, радовали сэйвами, выходили на пик формы. Вратарь – отдельная футбольная профессия, и прекрасно, что сейчас такой роскошный выбор.

Ведь профессия развивается. Сначала тренеры Нойера воскресили опробованные Саморой и Яшиным методы игры ногами, но теперь вдали от линии ворот. А теперь Гвардиола через Эдерсона прививает вратарям голевые передачи. Видим попытки копировать такой стиль выхода в атаку. Игра ногами стала для голкиперов еще важнее, чем раньше. Мировой рекорд Эдерсона по дальности выноса – стимул развиваться.

Классический стиль тоже сохраняется. Де Хеа, тер Штеген и Облак изумительно работают на линии. Да и гитарист Алиссон габариты использует на сто процентов. Выбор прекрасный, голкиперы в самом соку и могут творить чудеса. А сегодня лицом к лицу на «Камп Ноу» сойдутся тер Штеген и Де Хеа. Всем понятно, насколько сложно будет МЮ в логове Месси. Так что от испанца, который годами идет и пока не дошел в «Реал», многое зависит.

Как и от действий тер Штегена. Так что в решающих матчах турнира выберем не только лучшего снайпера или футболиста сезона, но и главного вратаря. За голкипера «Манчестер Юнайтед» говорит постоянная практика – Давид тащит команду, он один из ее лучших футболистов. За вратаря «Барселоны» - свои достоинства, пусть пост главного героя команда занят. У остальных фаворитов тоже немало достижений, а у «Атлетико» такая защита, что Облак в непростом для команды сезоне в Ла Лиге пропустил лишь 21 раз, и только у «Ливерпуля» меньше ошибок – 20.

Два бразильца, словенец, немец и испанец выделяются, но у каждого свой любимчик. А сами выборы интересны тем, что одного фаворита нет – все претенденты прекрасные, причем во вратарском ремесле вопрос вкуса играет важную роль, поскольку если твоя команда фаворит, то в игру вступаешь нечасто, но должен сохранять предельную концентрацию. Одна из отличительных особенностей великих вратарей, как и мастерство невозмутимо возвращаться после осечек.