Безумие в Манчестере и Лондоне, вылет «Юве». Топ-10 событий евронедели

вчера, 16:00

В Лиге чемпионов и Лиге Европы определились полуфиналисты. «Соккер.ру» рассказывает о том, как это было, записывая на память события минувшей еврокубковой недели.

10. Однозначное левантийское дерби

Забив два мяча в концовке выездного матча, «Валенсия» выиграла 3:1 и лишила левантийское дерби в четвертьфинале Лиги Европы интриги. «Вильярреал», словно сдаваясь на волю победителю, вышел на «Месталью» без ряда лидеров, приберегая их на матчи Ла Лиги, где «желтая субмарина» ведет борьбу за выживание. Уже на 13-й минуте Тони Лато вывел «Валенсию» вперед, а в начале второго тайма Дани Парехо с помощью штрафного и рикошета от стенки удвоил преимущество «летучих мышей», которые, как и 15 лет назад, одолели соседей в плей-офф турнира, победитель которого получает Кубок УЕФА . Тогда, в сезоне 2003/2004, трофей достался как раз «Валенсии».

9. «Арсенал» не оставляет шансов «Наполи»

Соперничество «Арсенала» и «Наполи» лично для меня стало едва ли не главным разочарованием четвертьфинальной стадии в обоих еврокубковых турнирах, потому что борьбы здесь не получилось. И не получилось по вине «Наполи». В Лондоне «партенопейцы» провалились во всех линиях, включая тренерскую, на «Сан-Паоло» сыграли с полной выкладкой, но как-то бестолково. Да, «Наполи» владел мячом 70% игрового времени, да, подопечные Анчелотти нанесли 20 ударов в сторону ворот Чеха (только два пришлись в створ), но моменты выходили недоделанными, а единственный гол в матче забил форвард «Арсенала» Ляказетт ударом со штрафного. Александр поймал Мерета на противоходе и отправил мяч во вратарский угол. После этого гола все было кончено официально, ведь «Наполи» нужно было меньше чем за час забить минимум четыре мяча и не пропустить. В итоге ворота Чеха неаполитанцы так и не распечатали.

8. «Ливерпуль» не замечает «Порту»

Еще одно однозначное противостояние в пользу английского клуба состоялось в рамках Лиги чемпионов. «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» 2:0, а в дебюте встречи на «Драгау» вынужден был сдерживать «драконью» страсть, но уже в середине первого тайма Мохамед Салах и Садио Мане при поддержке VAR прекратили страдания «Порту» гостевым голом. После этого у команды Сержиу Консейсау опустились руки, а «Ливерпуль», благодаря блестящей реализации моментов, выиграл крупно – 4:1. И 6:1 по сумме двух матчей. В четвертьфинале команда Юргена Клоппа тренировалась на кошках, пусть и зовут их «драконами» в Португалии.

7. Бенефис Педро

У Месси и Сона дубли в матчах Лиги чемпионов, но если говорить о самом ярком индивидуальном выступлении на прошедшей еврокубковой неделе, то нужно отметить Педро. Каталонец из «Челси» поучаствовал во всех четырех голах своей команды в ворота «Славии»: дважды Педро забил сам, также он отдал результативный пас на пустые ворота Жиру, а в еще одном случае удар Родригеса в штангу привел к автоголу защитника пражан Дели.

6. Безропотный МЮ и дубль Месси

Верные поклонники «Манчестер Юнайтед» ждали от своей команды еще одного подвига, как в противостоянии с ПСЖ , но умом-то и они понимали: вечно так «отскакивать» нельзя, да и «Барселона» далеко не ПСЖ . Быть может, могла бы состояться сказка и на «Камп Ноу», реализуй Маркус Рэшфорд свой шанс уже на 30-й секунде встречи, но молодой форвард попал в перекладину. Вскоре МЮ получил в свои ворота пенальти, но приговор был отменен с помощью VAR , и все-таки к 20-й минуте все было уже кончено – к этому моменту Лионель Месси успел оформить дубль. Первый мяч аргентинец вогнал с левой ноги, как в лузу, в дальний угол ворот Де Хеа, а второй забил с правой с соавторстве с Давидом Де Хеа, допустившим грубейшую ошибку. Перед самым перерывом испанский вратарь совершил чудесный сэйв, но третий мяч пришлось пропустить на исходе часа игры от Коутиньо, которому удался изумительный удар. 3:0 на «Камп Ноу» и 4:0 по сумме двух встреч в пользу «Барселоны». На том и разошлись.

5. Камбэк со скандалом от «Айнтрахта»

Три четверти матча в Лиссабоне «Айнтрахт» провел в меньшинстве, был избит юным талантом Жоау Фелишем, который оформил хет-трик, но поражение 2:4 на выезде оставляло немцам рабочие шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы. И «орлы» из Франкфурта не упустили свою удачу, выиграв у «Бенфики» со счетом 2:0, которого хватило, чтобы выйти в полуфинал по правилу выездного гола. Вот только свой первый гол в ворота португальцев «Айнтрахт» забил не по правилам: Филип Костич в момент удара по воротам Влаходимоса был в метровом офсайде, после попадания мяча в штангу он первым успел на добивание и забил важнейший мяч, который следовало отменить из-за положения «вне игры». Вот только у итальянской бригады арбитров во главе с Даниэле Орсато не было помощника в лице VAR , ведь видеоповторы этой весной используются только в Лиге чемпионов, но не в Лиге Европы. Как бы то ни было, приключение продолжается для «Айнтрахта», а «Бенфика» завершила еврокубковую кампанию последней из португальских команд, на день позже «Порту».

4. Вылет «Славии» с музыкой

В 1/8 финала Лиги Европы «Славия» разобралась с «Севильей», причем счет там был по сумме двух матчей 6:5 в пользу чехов. На «Стэмфорд Бридж» пражане напомнили о своем веселом нраве, впрочем, начало веселью положили «синие», забившие три гола к 17-й минуте. К 27-й счет уже был 4:1 в пользу хозяев. А на 51-й и 54-й минутах признавшийся в симпатиях к «Челси» хавбек «Славии» Петр Шевчик забил два мяча дальними ударами. Даже жаль, что на этом команды успокоились, ведь играли еще почти 40 минут, можно было соорудить нечто более необычное, чем 4:3 – второй матч на евронеделе завершился с таким счетом, причем выигравшие команды испытали диаметрально противоположные эмоции.

3. VAR в концовке матча «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»

Возможно, это самое эмоциональное и судьбоносное обращение к VAR в его непродолжительной истории. В концовке матча «Тоттенхэм» еле-еле отбивался от атак «Сити», «горожане» шли за столь необходимым им голом и все-таки дожали гостей: Эриксен ошибся, Агуэро выкатил на Стерлинга, а Рахим заставил «Этихад» взорваться ревом тысяч глоток. Игроки «Тоттенхэма» и сами поверили, что вылетели, бессильно повалились на газон, но тут им на помощь пришел VAR , который обнаружил офсайд у Агуэро в развитии атаки. «Шпоры» воскресли из мертвых, а «горожане» нехорошими словами поминали VAR , лишивший их полуфинала Лиги чемпионов.

2. «Ювентус» и Роналду вылетают, «Аякс» побеждает

Нет, ну кто мог подумать, что «Аякс» после выноса «Реала» исключит из числа участников Лиги чемпионов и «Ювентус» с Роналду?! К Криштиану-то претензий никаких: все пять голов «Старой Синьоры» в плей-офф на счету португальца. Ничья в Амстердаме – неплохой результат, а когда Роналду забил в Турине, казалось, что «Юве» своего не упустит. Не тут-то было! «Аякс» вторую кряду дуэль переломил на выезде. На гол португальца оперативно ответил Донни ван де Бек, а в середине второго тайма капитан Матийс де Лигт вонзил победный мяч в ворота поверженного противника. «Ювентус» от этого так и не оправился, не сумел перейти к атакующей активности или хотя бы организовать достойный штурм в концовке. «Аякс» не просто выиграл, команда Эрика тен Хага была лучше записного фаворита в обоих матчах.

1. Сумасшествие в Манчестере