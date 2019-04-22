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Антисборная 24-го тура РПЛ: «Ростов» меняет прописку!

вчера, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Джано
Джано
Полузащитник
Канунников Максим
Канунников Максим
Нападающий
Сигурдссон Рагнар
Сигурдссон Рагнар
Защитник

По итогам прошлого тура, в котором «Ростов» переиграл «Спартак», много ростовчан было в сборной тура, а теперь многие из них перешли на темную сторону «Соккер.ру».

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Допустил грубейшую ошибку в эпизоде со вторым голом. Несогласованные действия Михи Мевли и Сергея Песьякова привели к тому, что банальный навес в штрафную площадь обернулся ударом Артема Галаджана по брошенным воротам. Мы обратили внимание на заявление «Ростова», в котором говорится, что два гола «Оренбурга» забиты с нарушением правила «вне игры». И это бесспорно. Однако ошибку вратаря это не отменяет, хотя стоит признать, что вину следует делить не на двоих, а на троих: на Песьякова, Мевлю и лайнсмена.

Защитники

Валерий Кичин («Енисей»)

Большую часть матча провел на левой бровке, но и справа появлялся, поэтому имеем право определить его на эту позицию. Капитан «Енисея» поучаствовал в обоих пропущенных голах: купился на очевидный замах Рассказова и проехал на пятой точке по своей штрафной площади, не сумев помешать своему коллеге из «Спартака», а вторая голевая атака «красно-белых» и вовсе началась с потери Кичина неподалеку от своих ворот. 

Рагнар Сигурдссон («Ростов»)

И пусть у Карпина нет вопросов к команде, а у «Ростова» масса вопросов к судьям, сложно отрицать, что ряд футболистов выпали из игры в Оренбурге, сыграв ниже своего уровня. Да, в эпизоде с первым голом Сигурдссона блокировал игрок, находящийся в офсайде, но Рагнар не раз действовал чересчур наивно, вот и Чиркину в самой концовке дал легко от себя уйти, а потом исполнил знаменитый этюд Боатенга, но ведь напротив был далеко не Месси! Так «Ростов» устроился на разгром.

Бекао (ЦСКА)

За пропущенный мяч оборона ЦСКА заслуживает строгого выговора, ведь три центрбека не смогли отследить рывок своего коллеги Хеведеса. По немцу работал Магнуссон, но и первым мог перехватывать мяч Бекао, если бы не был пойман на противоходе. Когда дернулся за мячом – было уже поздно. Бразилец, так славно влившийся в игру ЦСКА в первой части сезона, по весне не слишком радует. В матче с «Локомотивом» Бекао сыграл только один тайм и был заменен из-за травмы голеностопа, не исключено, что это пошло на пользу обороне армейцев, которая больше не пропускала.

Боян Йокич («Уфа»)

То не успевал, то опаздывал. В обоих голах «Арсенала» принял участие. Вернее, не принял участия. В общем, был задействован в эпизодах, но действовал пассивно, да и в целом провалил свою миссию на левом фланге, был полностью переигран Зелимханом Бакаевым, против которого не совершил ни одного отбора. Только желтую карточку получил на память – таков горький итог матча против тульских «пряников» для словенского защитника Йокича.

Полузащитники

Бабакар Сарр («Енисей»)

Сложно понять, что этот опорный полузащитник делал на поле в первом тайме матча «Спартак» - «Енисей», вот и Дмитрий Аленичев не понял и сработал по принципу Тараса Бульбы: я тебя выпустил, я тебя и заменю. Прямо в перерыве. В общем-то, по делу, ведь сенегальский полузащитник за целый тайм ни разу не вступил в отбор, не выиграл ни одного единоборства против соперника, который теснил его команду. Что это – столь низкий уровень квалификации или саботаж?

Евгений Башкиров («Рубин»)

Похожие «добрые» слова можно адресовать и Башкирову, который в матче с «Уралом», где нужно было биться и рубиться, сыграл декоративную роль. Курбан Бердыев терпел долго, но все-таки убрал Евгения с поля. Евгений – умный парень и футболист небесталанный, но дефицит бойцовских качеств не позволяет ему полностью раскрыть весь свой потенциал в футболе. К сожалению, так случается нередко.

Иван Пауревич («Уфа»)

С грубой ошибки полузащитника в центре поля начался матч «Уфа» - «Арсенал», и оплошность Ивана предопределила дальнейший ход встречи. Как ни старался Пауревич исправиться – а он и в борьбе был хорош, и по воротам бил опасно, «Уфа» проиграла. И проиграла во многом из-за его нерасчетливого паса назад, превратившегося в голевую атаку «Арсенала».

Джано («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» за весь матч против «Динамо» нанесли два удара по воротам, оба – мимо, так что всех созидателей можно честить за такую игру. Джано за 75 минут на поле ни разу не пробил, не сделал ни одной обостряющей передачи, никого не обыграл – ничего! Ананидзе уходил в «Крылья Советов» с целью сыграть так, чтобы получить еще один шанс в «Спартаке». Такие игры не приближают грузинского полузащитника к возвращению в московский клуб.

Нападающие

Максим Канунников («Крылья Советов»)

Еще один антигерой из команды с самой слабой атакой в прошедшем туре. Канунников за матч с «Динамо» встретился с мячом четыре десятка раз, и три четверти этих встреч завершились потерями. Если бы у Миодрага Божовича была возможность, он бы сделал, наверное, не три замены, а шесть или семь.

Бьерн Сигурдарсон («Ростов»)

Что делал на поле Сигурдарсон? Много и полезно боролся? Но чаще бесполезно. Исландец за отведенное ему время – 67 минут, не нашел ни единой возможности ударить по воротам. Сложно искать какой-то позитив в действиях форварда, когда он настолько отрезан от атакующей игры.

Тренер

Дмитрий Аленичев («Енисей»)

Жалко «Енисей». Дмитрий Аленичев настолько плох, что его уже собственный пресс-атташе троллит. Такого в российском футболе еще не было! Аленичев говорит, что «Спартаку» очки были нужнее при том, что «Енисей» на последнем месте и стоит на вылет. Рассказывает о двух умышленных заменах в перерыве, чтобы усилить атаку. Но как тогда определял стартовый состав? Неудачи липнут к Аленичеву, вот и Саркисов, появившийся на поле по ходу второго тайма, через минуту получил травму и оставил свою команду в меньшинстве. Может быть, это Дмитрию Анатольевичу нужно было раньше оставить команду и достойно уйти в отставку, когда уже всем было ясно, что у него ничего не получается?

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Все комментарии
Бертран Гашо
Бертран Гашо ответил 25процентный клоун
сегодня в 00:26
При Мусаеве Краснодар в 1/8 финала ЛЕ, при шалимове с куда более звёздным составом даже в группу не вошёл.
Кажется, связь с реальностью теряет не Мусаев.
амурец
амурец
   76 / 986
сегодня в 00:26
Все по делу
mihaluch
mihaluch
   65 / 986
вчера в 23:56
Антисборная подобрана по делу, все сыграли очень плохо.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 986
вчера в 23:13
Тренер Мусаев ,и это тренер ,который теряет очки раз за разом ,потерял систему координат ,связь с реальностью . Быки раньше за ЛЧ боролись ,а теперь летят на пятое место прямой дорогой
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 986
вчера в 23:08
Самое смешное это про Аленичева в концовке ,в этом вся суть статьи и ее вес,траллит прессаташе значит в отставку)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 986
вчера в 23:04
Скучновато ,а где игроки Краснодара??????))))))))) ахах,ну да ,автор ((
25 ударов по воротам Краснодара сдела команда с худшим контролем мяча в лиге)))))))))
я такого чудовищного футбола не припомню в премьерлиге в этом году,а Аленичева пресс аташе отправляет в отставку по мнению автора)))
Бекао я ругаю уже несколько туров,армейцы много очков потеряли из-за ошибок парня,а тут и самого Бекао потеряли,здоровья
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил МапС
   639 / 986
вчера в 22:25
Я бы добавил в антисборную Глушакова. Он хоть на поле и не выходил, но только своим присутствием на стадионе создавал негатив.
Сергей Эдуардович, но Вы же победили Красноярск. Значит позитив пересилил негатив. Даже если он на лавке сидел.)))
Serg3.12
Serg3.12 ответил Аксинья
   23 / 986
вчера в 22:24
А вот игру с Локо надо решать не на поле а в кабинете...Ростов дарит им три необходимых очка для попадание в ЛЧ, а взамен получает беспрепятственную дорогу в финал кубка...А иначе никак нельзя...имхо...
Вряд ли возможно)
а вот не давать премиальные за игру в чемпионате и удвоить их за матч в кубке подействует)
Питермен
Питермен
   52 / 986
вчера в 22:13
Стыдно за пупсиков и пердивные рубин, ростов и енисей
Аксинья
Аксинья ответил Лёха Шахтинский
   43 / 986
вчера в 22:07
Да, вопросов нет. По-ходу КВГ делит матчи на нужные и те в которых совсем не надо напрягаться. Это не есть хорошо. Хочешь быть первым - сражайся в каждом матче. Посмотрим как будет с паровозами дома.
А вот игру с Локо надо решать не на поле а в кабинете...Ростов дарит им три необходимых очка для попадание в ЛЧ, а взамен получает беспрепятственную дорогу в финал кубка...А иначе никак нельзя...имхо...
Serg3.12
Serg3.12
   23 / 986
вчера в 22:05
Да и почему-то Мевля забыт
Опять же у Бекао есть какие-то оправдания, у словенца нет
МапС
МапС
   254 / 986
вчера в 22:05
Я бы добавил в антисборную Глушакова. Он хоть на поле и не выходил, но только своим присутствием на стадионе создавал негатив.
parallels
parallels
   1 / 986
вчера в 22:04
стыдно за спартак уже писали? я не опоздал?
Serg3.12
Serg3.12
   23 / 986
вчера в 22:02
Карпин, а не Аленичев, однозначно
Если у красноярского тренера могут найтись каке-то объяснения, то у ростовского только одно
Трудно вспомнить, когда Ростов последний раз проигрывал с таким счетом
Правдин Семён
Правдин Семён
   99 / 986
вчера в 22:00
Можно и так.Кандидатов хоть отбавляй.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
   639 / 986
вчера в 21:59
Да, вопросов нет. По-ходу КВГ делит матчи на нужные и те в которых совсем не надо напрягаться. Это не есть хорошо. Хочешь быть первым - сражайся в каждом матче. Посмотрим как будет с паровозами дома.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ПерекатиПоле
   26 / 986
вчера в 21:53
Включая авторов заголовка. Надо же как-то на федунятник глаза закрыть народу, что пьяница подло слил матч, вот и нашли на этот раз крайним Ростов. Хотя матч за 6-е место (исходя из таблицы по итогам тура), скажем так, не самый резонансный в туре.
Аксинья
Аксинья
   43 / 986
вчера в 21:48
Аленичев вытеснил с заслуженного места Карпина...Вот кого надо было вместе со всей командой в антисборную...Его дележка игр на нужные и необязательные достала уже донских болел...Всем игрокам Ростова по десять плетей, а Валере двадцать пять чтобы помнили как батюшку Дон уважать и свозить их в Новочеркасск к памятнику Ермака на очищение...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   55 / 986
вчера в 21:46
Бекао не по делу, он в первом стыке получил травму, играл через НЕ МОГУ, и только после второго стыка был заменён. БОЕЦ. ИМХО.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   31 / 986
вчера в 21:37
То что сделал Алень - это чистый слив игры. Саркисов скорей всего в теме. Такими вещами должны заниматься компетентные органы. Все участники этого слива должны быть отправлены в пердив!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 986
вчера в 21:32
В Антисборной должны быть свиньи в полном составе, которые в большинстве играли договорняк. Позорище то какое. Гыгыгы
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   40 / 986
вчера в 21:29
Алень просто поздравил своих бывших, слив матч. Стыдно за таких физруков.
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