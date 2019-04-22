Антисборная 24-го тура РПЛ: «Ростов» меняет прописку!

По итогам прошлого тура, в котором «Ростов» переиграл «Спартак», много ростовчан было в сборной тура, а теперь многие из них перешли на темную сторону «Соккер.ру».
Вратарь
Сергей Песьяков («Ростов»)
Допустил грубейшую ошибку в эпизоде со вторым голом. Несогласованные действия Михи Мевли и Сергея Песьякова привели к тому, что банальный навес в штрафную площадь обернулся ударом Артема Галаджана по брошенным воротам. Мы обратили внимание на заявление «Ростова», в котором говорится, что два гола «Оренбурга» забиты с нарушением правила «вне игры». И это бесспорно. Однако ошибку вратаря это не отменяет, хотя стоит признать, что вину следует делить не на двоих, а на троих: на Песьякова, Мевлю и лайнсмена.
Защитники
Валерий Кичин («Енисей»)
Большую часть матча провел на левой бровке, но и справа появлялся, поэтому имеем право определить его на эту позицию. Капитан «Енисея» поучаствовал в обоих пропущенных голах: купился на очевидный замах Рассказова и проехал на пятой точке по своей штрафной площади, не сумев помешать своему коллеге из «Спартака», а вторая голевая атака «красно-белых» и вовсе началась с потери Кичина неподалеку от своих ворот.
Рагнар Сигурдссон («Ростов»)
И пусть у Карпина нет вопросов к команде, а у «Ростова» масса вопросов к судьям, сложно отрицать, что ряд футболистов выпали из игры в Оренбурге, сыграв ниже своего уровня. Да, в эпизоде с первым голом Сигурдссона блокировал игрок, находящийся в офсайде, но Рагнар не раз действовал чересчур наивно, вот и Чиркину в самой концовке дал легко от себя уйти, а потом исполнил знаменитый этюд Боатенга, но ведь напротив был далеко не Месси! Так «Ростов» устроился на разгром.
Бекао (ЦСКА)
За пропущенный мяч оборона ЦСКА заслуживает строгого выговора, ведь три центрбека не смогли отследить рывок своего коллеги Хеведеса. По немцу работал Магнуссон, но и первым мог перехватывать мяч Бекао, если бы не был пойман на противоходе. Когда дернулся за мячом – было уже поздно. Бразилец, так славно влившийся в игру ЦСКА в первой части сезона, по весне не слишком радует. В матче с «Локомотивом» Бекао сыграл только один тайм и был заменен из-за травмы голеностопа, не исключено, что это пошло на пользу обороне армейцев, которая больше не пропускала.
Боян Йокич («Уфа»)
То не успевал, то опаздывал. В обоих голах «Арсенала» принял участие. Вернее, не принял участия. В общем, был задействован в эпизодах, но действовал пассивно, да и в целом провалил свою миссию на левом фланге, был полностью переигран Зелимханом Бакаевым, против которого не совершил ни одного отбора. Только желтую карточку получил на память – таков горький итог матча против тульских «пряников» для словенского защитника Йокича.
Полузащитники
Бабакар Сарр («Енисей»)
Сложно понять, что этот опорный полузащитник делал на поле в первом тайме матча «Спартак» - «Енисей», вот и Дмитрий Аленичев не понял и сработал по принципу Тараса Бульбы: я тебя выпустил, я тебя и заменю. Прямо в перерыве. В общем-то, по делу, ведь сенегальский полузащитник за целый тайм ни разу не вступил в отбор, не выиграл ни одного единоборства против соперника, который теснил его команду. Что это – столь низкий уровень квалификации или саботаж?
Евгений Башкиров («Рубин»)
Похожие «добрые» слова можно адресовать и Башкирову, который в матче с «Уралом», где нужно было биться и рубиться, сыграл декоративную роль. Курбан Бердыев терпел долго, но все-таки убрал Евгения с поля. Евгений – умный парень и футболист небесталанный, но дефицит бойцовских качеств не позволяет ему полностью раскрыть весь свой потенциал в футболе. К сожалению, так случается нередко.
Иван Пауревич («Уфа»)
С грубой ошибки полузащитника в центре поля начался матч «Уфа» - «Арсенал», и оплошность Ивана предопределила дальнейший ход встречи. Как ни старался Пауревич исправиться – а он и в борьбе был хорош, и по воротам бил опасно, «Уфа» проиграла. И проиграла во многом из-за его нерасчетливого паса назад, превратившегося в голевую атаку «Арсенала».
Джано («Крылья Советов»)
«Крылья Советов» за весь матч против «Динамо» нанесли два удара по воротам, оба – мимо, так что всех созидателей можно честить за такую игру. Джано за 75 минут на поле ни разу не пробил, не сделал ни одной обостряющей передачи, никого не обыграл – ничего! Ананидзе уходил в «Крылья Советов» с целью сыграть так, чтобы получить еще один шанс в «Спартаке». Такие игры не приближают грузинского полузащитника к возвращению в московский клуб.
Нападающие
Максим Канунников («Крылья Советов»)
Еще один антигерой из команды с самой слабой атакой в прошедшем туре. Канунников за матч с «Динамо» встретился с мячом четыре десятка раз, и три четверти этих встреч завершились потерями. Если бы у Миодрага Божовича была возможность, он бы сделал, наверное, не три замены, а шесть или семь.
Бьерн Сигурдарсон («Ростов»)
Что делал на поле Сигурдарсон? Много и полезно боролся? Но чаще бесполезно. Исландец за отведенное ему время – 67 минут, не нашел ни единой возможности ударить по воротам. Сложно искать какой-то позитив в действиях форварда, когда он настолько отрезан от атакующей игры.
Тренер
Дмитрий Аленичев («Енисей»)
Жалко «Енисей». Дмитрий Аленичев настолько плох, что его уже собственный пресс-атташе троллит. Такого в российском футболе еще не было! Аленичев говорит, что «Спартаку» очки были нужнее при том, что «Енисей» на последнем месте и стоит на вылет. Рассказывает о двух умышленных заменах в перерыве, чтобы усилить атаку. Но как тогда определял стартовый состав? Неудачи липнут к Аленичеву, вот и Саркисов, появившийся на поле по ходу второго тайма, через минуту получил травму и оставил свою команду в меньшинстве. Может быть, это Дмитрию Анатольевичу нужно было раньше оставить команду и достойно уйти в отставку, когда уже всем было ясно, что у него ничего не получается?
Кажется, связь с реальностью теряет не Мусаев.
Кажется, связь с реальностью теряет не Мусаев.
25 ударов по воротам Краснодара сдела команда с худшим контролем мяча в лиге)))))))))
я такого чудовищного футбола не припомню в премьерлиге в этом году,а Аленичева пресс аташе отправляет в отставку по мнению автора)))
Бекао я ругаю уже несколько туров,армейцы много очков потеряли из-за ошибок парня,а тут и самого Бекао потеряли,здоровья
25 ударов по воротам Краснодара сдела команда с худшим контролем мяча в лиге)))))))))
я такого чудовищного футбола не припомню в премьерлиге в этом году,а Аленичева пресс аташе отправляет в отставку по мнению автора)))
Бекао я ругаю уже несколько туров,армейцы много очков потеряли из-за ошибок парня,а тут и самого Бекао потеряли,здоровья
а вот не давать премиальные за игру в чемпионате и удвоить их за матч в кубке подействует)
а вот не давать премиальные за игру в чемпионате и удвоить их за матч в кубке подействует)
Опять же у Бекао есть какие-то оправдания, у словенца нет
Опять же у Бекао есть какие-то оправдания, у словенца нет
Если у красноярского тренера могут найтись каке-то объяснения, то у ростовского только одно
Трудно вспомнить, когда Ростов последний раз проигрывал с таким счетом
Если у красноярского тренера могут найтись каке-то объяснения, то у ростовского только одно
Трудно вспомнить, когда Ростов последний раз проигрывал с таким счетом