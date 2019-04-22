Антисборная 24-го тура РПЛ: «Ростов» меняет прописку!

вчера, 21:30

По итогам прошлого тура, в котором «Ростов» переиграл «Спартак», много ростовчан было в сборной тура, а теперь многие из них перешли на темную сторону «Соккер.ру».

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Допустил грубейшую ошибку в эпизоде со вторым голом. Несогласованные действия Михи Мевли и Сергея Песьякова привели к тому, что банальный навес в штрафную площадь обернулся ударом Артема Галаджана по брошенным воротам. Мы обратили внимание на заявление «Ростова», в котором говорится, что два гола «Оренбурга» забиты с нарушением правила «вне игры». И это бесспорно. Однако ошибку вратаря это не отменяет, хотя стоит признать, что вину следует делить не на двоих, а на троих: на Песьякова, Мевлю и лайнсмена.

Защитники

Валерий Кичин («Енисей»)

Большую часть матча провел на левой бровке, но и справа появлялся, поэтому имеем право определить его на эту позицию. Капитан «Енисея» поучаствовал в обоих пропущенных голах: купился на очевидный замах Рассказова и проехал на пятой точке по своей штрафной площади, не сумев помешать своему коллеге из «Спартака», а вторая голевая атака «красно-белых» и вовсе началась с потери Кичина неподалеку от своих ворот.

Рагнар Сигурдссон («Ростов»)

И пусть у Карпина нет вопросов к команде, а у «Ростова» масса вопросов к судьям, сложно отрицать, что ряд футболистов выпали из игры в Оренбурге, сыграв ниже своего уровня. Да, в эпизоде с первым голом Сигурдссона блокировал игрок, находящийся в офсайде, но Рагнар не раз действовал чересчур наивно, вот и Чиркину в самой концовке дал легко от себя уйти, а потом исполнил знаменитый этюд Боатенга, но ведь напротив был далеко не Месси! Так «Ростов» устроился на разгром.

Бекао ( ЦСКА )

За пропущенный мяч оборона ЦСКА заслуживает строгого выговора, ведь три центрбека не смогли отследить рывок своего коллеги Хеведеса. По немцу работал Магнуссон, но и первым мог перехватывать мяч Бекао, если бы не был пойман на противоходе. Когда дернулся за мячом – было уже поздно. Бразилец, так славно влившийся в игру ЦСКА в первой части сезона, по весне не слишком радует. В матче с «Локомотивом» Бекао сыграл только один тайм и был заменен из-за травмы голеностопа, не исключено, что это пошло на пользу обороне армейцев, которая больше не пропускала.

Боян Йокич («Уфа»)

То не успевал, то опаздывал. В обоих голах «Арсенала» принял участие. Вернее, не принял участия. В общем, был задействован в эпизодах, но действовал пассивно, да и в целом провалил свою миссию на левом фланге, был полностью переигран Зелимханом Бакаевым, против которого не совершил ни одного отбора. Только желтую карточку получил на память – таков горький итог матча против тульских «пряников» для словенского защитника Йокича.

Полузащитники

Бабакар Сарр («Енисей»)

Сложно понять, что этот опорный полузащитник делал на поле в первом тайме матча «Спартак» - «Енисей», вот и Дмитрий Аленичев не понял и сработал по принципу Тараса Бульбы: я тебя выпустил, я тебя и заменю. Прямо в перерыве. В общем-то, по делу, ведь сенегальский полузащитник за целый тайм ни разу не вступил в отбор, не выиграл ни одного единоборства против соперника, который теснил его команду. Что это – столь низкий уровень квалификации или саботаж?

Евгений Башкиров («Рубин»)

Похожие «добрые» слова можно адресовать и Башкирову, который в матче с «Уралом», где нужно было биться и рубиться, сыграл декоративную роль. Курбан Бердыев терпел долго, но все-таки убрал Евгения с поля. Евгений – умный парень и футболист небесталанный, но дефицит бойцовских качеств не позволяет ему полностью раскрыть весь свой потенциал в футболе. К сожалению, так случается нередко.

Иван Пауревич («Уфа»)

С грубой ошибки полузащитника в центре поля начался матч «Уфа» - «Арсенал», и оплошность Ивана предопределила дальнейший ход встречи. Как ни старался Пауревич исправиться – а он и в борьбе был хорош, и по воротам бил опасно, «Уфа» проиграла. И проиграла во многом из-за его нерасчетливого паса назад, превратившегося в голевую атаку «Арсенала».

Джано («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» за весь матч против «Динамо» нанесли два удара по воротам, оба – мимо, так что всех созидателей можно честить за такую игру. Джано за 75 минут на поле ни разу не пробил, не сделал ни одной обостряющей передачи, никого не обыграл – ничего! Ананидзе уходил в «Крылья Советов» с целью сыграть так, чтобы получить еще один шанс в «Спартаке». Такие игры не приближают грузинского полузащитника к возвращению в московский клуб.

Нападающие

Максим Канунников («Крылья Советов»)

Еще один антигерой из команды с самой слабой атакой в прошедшем туре. Канунников за матч с «Динамо» встретился с мячом четыре десятка раз, и три четверти этих встреч завершились потерями. Если бы у Миодрага Божовича была возможность, он бы сделал, наверное, не три замены, а шесть или семь.

Бьерн Сигурдарсон («Ростов»)

Что делал на поле Сигурдарсон? Много и полезно боролся? Но чаще бесполезно. Исландец за отведенное ему время – 67 минут, не нашел ни единой возможности ударить по воротам. Сложно искать какой-то позитив в действиях форварда, когда он настолько отрезан от атакующей игры.

Тренер

Дмитрий Аленичев («Енисей»)

Жалко «Енисей». Дмитрий Аленичев настолько плох, что его уже собственный пресс-атташе троллит. Такого в российском футболе еще не было! Аленичев говорит, что «Спартаку» очки были нужнее при том, что «Енисей» на последнем месте и стоит на вылет. Рассказывает о двух умышленных заменах в перерыве, чтобы усилить атаку. Но как тогда определял стартовый состав? Неудачи липнут к Аленичеву, вот и Саркисов, появившийся на поле по ходу второго тайма, через минуту получил травму и оставил свою команду в меньшинстве. Может быть, это Дмитрию Анатольевичу нужно было раньше оставить команду и достойно уйти в отставку, когда уже всем было ясно, что у него ничего не получается?