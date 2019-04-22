Сборная 24-го тура РПЛ: спасатель Сафонов и убийца Дзюба

вчера, 15:53

«Соккер.ру» с удовольствием включает в символическую сборную роскошную игру между «Краснодаром» и «Зенитом», а вот с героями все не так однозначно. Смотрите сами…

Зрелище тура (года, сезона, десятилетия?). «Краснодар» - «Зенит»

Вопреки сложившейся годами традиции, сегодня сборную тура откроет не лучший вратарь завершившегося раунда РПЛ , а самый крутой матч тура. Встреча «Краснодара» и «Зенита» получилась настолько зрелищной, неординарной и событийной, что именно ее следует назначить героем тура №1. Пять голов, шикарный сюжет, напряжение с первой до последней минуты, под полсотни ударов по воротам, даже потасовка в кассу – это было легендарно, ребята! Спасибо обеим командам за это шоу. Только не удивляйтесь, что в составе символической сборной не так много мест отведено футболистам «Краснодара» и «Зенита»: дело в том, что одни и другие играли и давали играть другим, поэтому большинство игроков чередовали вдохновенные действия с ошибками, из которых рождались запоминающиеся эпизоды соперников. Только так и получаются зрелищные матчи!

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Это тоже не вполне обычно, когда место в воротах символической сборной тура занимает голкипер, пропустивший три мяча. Но сколько Матвей спасал! Из десяти ударов «Зенита» в створ его ворот Сафонов справился с семью. Не совладал лишь с ударами Дзюбы из убойных позиций и классным выстрелом Ракицкого со штрафного, но кто его в этом обвинит? Матвей еще в дебюте встречи не позволил «Краснодару» получить нокаут и потом неоднократно спасал, когда мячу, казалось, некуда деваться, кроме как в ворота.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

Возможно, лучшая игра Рассказова за первую команду «Спартака», где он в нынешнем сезоне осваивается. Николай никак не мог продемонстрировать свой атакующий потенциал в главном «Спартаке», а в матче с «Енисеем», наконец, смело сыграл в чужой штрафной площади и забил. Без его гола «красно-белым» пришлось бы нелегко, победа над аутсайдером получилась скромной. Помимо гола, Рассказов проявил себя в отборе и отдал 91% точных передач, жаль, что не доиграл встречу из-за травмы. Здоровья!

Тони Шунич («Динамо»)

Защита «Динамо» ничего не дала создать «Крыльям Советов». Ничего от слова «совсем»: два удара волжан, ноль попаданий в створ – Шунин сказал спасибо защитникам за внеочередной выходной. Командовал обороной «Динамо» Тони Шунич, который фантастически надежно сыграл на втором этаже, где выиграл 11 единоборств.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

В открытой игре защитник с изумительным первым пасом был незаменим, Ярослав выступал в роли диспетчера «Зенита» и качественно справился с этой работой. А еще забил прямой наводкой со штрафного! Это третий такой гол Ракицкого за четыре тура, и хотя мяч украинского защитника не стал победным по факту, по сути именно он помог «Зениту» подмять «Краснодар» под себя.

Милад Мохаммади («Ахмат»)

Победный гол «Ахмата» в ворота «Анжи» организовали Раванелли и Иванов – главные креативщики грозненского клуба, а левый защитник Мохаммади напомнил о себе ярким перфомансом на фланге. Больше всего удивляют в статистике Милада даже не 87% точных передач, а семь успешных попыток дриблинга! Лез вперед, обострял, бил по воротам, был одним из самых активных на поле.

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Крыховяк – высококлассный футболист, и хотя принято считать, что «разницу делают» форварды и игроки атаки, поляк умело занимается этим в центре поля. Гжегош не давал ЦСКА разгонять атаки, уверенно работал в отборе и на подборе, отдал 89% точных передач, еще и спокойствию Акинфеева время от времени угрожал. Но главное – благодаря Крыховяку «Локомотив» не проиграл ЦСКА дуэль в центре поля, хотя армейцы знают, как парализовать полузащиту соперника и извлечь из этого выгоду.

Эрик Бикфалви («Урал»)

«Уралу» нужны победы, чтобы не ставить под сомнение пребывание в РПЛ на следующий сезон, и очень важные три очка «шмелям» в 25-м туре принес Эрик Бикфалви. Румынский полузащитник вышел на поле в начале второго тайма, помог «Уралу» наладить созидательную игру (94% точных передач, 4 удара, 3 обостряющих паса) и лично забил победный гол.

Зелимхан Бакаев («Арсенал»)

Вингер «Арсенала», напротив, открыл счет уже в дебюте матча с «Уфой», после чего не успокоился и продолжил терзать оборону «Уфы» своими рейдами и обостряющими передачами. Зелимхан принял участие и во второй атаке «Арсенала», пусть и не коснулся мяча: он набирал ход справа и оттягивал на себя защитников, а если бы Горбатенко решил поделиться мячом, то наносил бы удар из убойной позиции.

Нападающие

Артем Галаджан («Оренбург»)

«Оренбург» неожиданно разгромил «Ростов» на своем поле, а главным виновником такого счета стал форвард Галаджан, который принял участие во всех трех голах. В первом случае он выходил на подачу с правого фланга, немного не достал до мяча, но смутил Матиаса Норманна, который отправил мяч в свои ворота, после перерыва Артем забил сам и вывел на рандеву с Песьяковым Чиркина, чтобы тот установил окончательный счет – 3:0.

Луис Адриано («Спартак»)

Адриано сыграл против «Енисея» не для себя, а для команды. Форвард мог забить в первом тайме после подачи Зобнина, но Луис не цеплялся за острие атаки, то и дело освобождая его для партнеров, а сам трудился в полузащите, вступал в отбор и закрывал зоны. И организовал оба гола «Спартака»: Рассказов и Гулиев забивали с передач щедрого в этот вечер дядьки Луиса.

Артем Дзюба («Зенит»)

Абсолютный герой блестящего матча в Краснодаре! Артем не отличался в РПЛ с 7 октября прошлого года, когда забил «Краснодару» в домашней встрече, теперь огорчил «быков» на выезде, причем дважды. Дзюба открыл счет в матче, принимал самое активное участие в футбольном безумии, которое творилось со стартового до финального свистка на поле, а на 4-й добавленной ко второму тайме минуте принес «Зениту» победу, приблизив свою команду к вожделенному трону победителей РПЛ .

Тренер

Сергей Семак («Зенит»)

У «Зенита» было стратегическое право играть в Краснодаре на ничью, этим правом можно было воспользоваться и до начала матча, выбирая тактику, и по ходу игры Сергей Богданович не раз мог «перекрыть газ», сориентировав свою команду на достижение результата. Но Семак не испугался, и «Зенит» выиграл действительно по-чемпионски, пересилив достойного конкурента в честной борьбе.

Джокер тура. Кирилл Панченко («Динамо»)

Мы как-то и забыли уже, что Панченко до травмы был лидером «Динамо» и главным мотором атак «бело-голубых». Во встрече с «Крыльями Советов» Кирилл напомнил об этом, забив победный гол после выхода на замену.

Воспитанники тура. Николай Рассказов и Аяз Гулиев (оба – «Спартак»)