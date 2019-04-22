ГлавнаяБлогиСимволические сборные

Сборная 24-го тура РПЛ: спасатель Сафонов и убийца Дзюба

вчера, 15:53
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Адриано Луис
Адриано Луис
Нападающий
Панченко Кирилл
Панченко Кирилл
Нападающий

«Соккер.ру» с удовольствием включает в символическую сборную роскошную игру между «Краснодаром» и «Зенитом», а вот с героями все не так однозначно. Смотрите сами…

Зрелище тура (года, сезона, десятилетия?). «Краснодар» - «Зенит»

Вопреки сложившейся годами традиции, сегодня сборную тура откроет не лучший вратарь завершившегося раунда РПЛ, а самый крутой матч тура. Встреча «Краснодара» и «Зенита» получилась настолько зрелищной, неординарной и событийной, что именно ее следует назначить героем тура №1. Пять голов, шикарный сюжет, напряжение с первой до последней минуты, под полсотни ударов по воротам, даже потасовка в кассу – это было легендарно, ребята! Спасибо обеим командам за это шоу. Только не удивляйтесь, что в составе символической сборной не так много мест отведено футболистам «Краснодара» и «Зенита»: дело в том, что одни и другие играли и давали играть другим, поэтому большинство игроков чередовали вдохновенные действия с ошибками, из которых рождались запоминающиеся эпизоды соперников. Только так и получаются зрелищные матчи!

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Это тоже не вполне обычно, когда место в воротах символической сборной тура занимает голкипер, пропустивший три мяча. Но сколько Матвей спасал! Из десяти ударов «Зенита» в створ его ворот Сафонов справился с семью. Не совладал лишь с ударами Дзюбы из убойных позиций и классным выстрелом Ракицкого со штрафного, но кто его в этом обвинит? Матвей еще в дебюте встречи не позволил «Краснодару» получить нокаут и потом неоднократно спасал, когда мячу, казалось, некуда деваться, кроме как в ворота.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

Возможно, лучшая игра Рассказова за первую команду «Спартака», где он в нынешнем сезоне осваивается. Николай никак не мог продемонстрировать свой атакующий потенциал в главном «Спартаке», а в матче с «Енисеем», наконец, смело сыграл в чужой штрафной площади и забил. Без его гола «красно-белым» пришлось бы нелегко, победа над аутсайдером получилась скромной. Помимо гола, Рассказов проявил себя в отборе и отдал 91% точных передач, жаль, что не доиграл встречу из-за травмы. Здоровья!

Тони Шунич («Динамо»)

Защита «Динамо» ничего не дала создать «Крыльям Советов». Ничего от слова «совсем»: два удара волжан, ноль попаданий в створ – Шунин сказал спасибо защитникам за внеочередной выходной. Командовал обороной «Динамо» Тони Шунич, который фантастически надежно сыграл на втором этаже, где выиграл 11 единоборств.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

В открытой игре защитник с изумительным первым пасом был незаменим, Ярослав выступал в роли диспетчера «Зенита» и качественно справился с этой работой. А еще забил прямой наводкой со штрафного! Это третий такой гол Ракицкого за четыре тура, и хотя мяч украинского защитника не стал победным по факту, по сути именно он помог «Зениту» подмять «Краснодар» под себя.

Милад Мохаммади («Ахмат»)

Победный гол «Ахмата» в ворота «Анжи» организовали Раванелли и Иванов – главные креативщики грозненского клуба, а левый защитник Мохаммади напомнил о себе ярким перфомансом на фланге. Больше всего удивляют в статистике Милада даже не 87% точных передач, а семь успешных попыток дриблинга! Лез вперед, обострял, бил по воротам, был одним из самых активных на поле.

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Крыховяк – высококлассный футболист, и хотя принято считать, что «разницу делают» форварды и игроки атаки, поляк умело занимается этим в центре поля. Гжегош не давал ЦСКА разгонять атаки, уверенно работал в отборе и на подборе, отдал 89% точных передач, еще и спокойствию Акинфеева время от времени угрожал. Но главное – благодаря Крыховяку «Локомотив» не проиграл ЦСКА дуэль в центре поля, хотя армейцы знают, как парализовать полузащиту соперника и извлечь из этого выгоду.

Эрик Бикфалви («Урал»)

«Уралу» нужны победы, чтобы не ставить под сомнение пребывание в РПЛ на следующий сезон, и очень важные три очка «шмелям» в 25-м туре принес Эрик Бикфалви. Румынский полузащитник вышел на поле в начале второго тайма, помог «Уралу» наладить созидательную игру (94% точных передач, 4 удара, 3 обостряющих паса) и лично забил победный гол.

Зелимхан Бакаев («Арсенал»)

Вингер «Арсенала», напротив, открыл счет уже в дебюте матча с «Уфой», после чего не успокоился и продолжил терзать оборону «Уфы» своими рейдами и обостряющими передачами. Зелимхан принял участие и во второй атаке «Арсенала», пусть и не коснулся мяча: он набирал ход справа и оттягивал на себя защитников, а если бы Горбатенко решил поделиться мячом, то наносил бы удар из убойной позиции.

Нападающие

Артем Галаджан («Оренбург»)

«Оренбург» неожиданно разгромил «Ростов» на своем поле, а главным виновником такого счета стал форвард Галаджан, который принял участие во всех трех голах. В первом случае он выходил на подачу с правого фланга, немного не достал до мяча, но смутил Матиаса Норманна, который отправил мяч в свои ворота, после перерыва Артем забил сам и вывел на рандеву с Песьяковым Чиркина, чтобы тот установил окончательный счет – 3:0.

Луис Адриано («Спартак»)

Адриано сыграл против «Енисея» не для себя, а для команды. Форвард мог забить в первом тайме после подачи Зобнина, но Луис не цеплялся за острие атаки, то и дело освобождая его для партнеров, а сам трудился в полузащите, вступал в отбор и закрывал зоны. И организовал оба гола «Спартака»: Рассказов и Гулиев забивали с передач щедрого в этот вечер дядьки Луиса.

Артем Дзюба («Зенит»)

Абсолютный герой блестящего матча в Краснодаре! Артем не отличался в РПЛ с 7 октября прошлого года, когда забил «Краснодару» в домашней встрече, теперь огорчил «быков» на выезде, причем дважды. Дзюба открыл счет в матче, принимал самое активное участие в футбольном безумии, которое творилось со стартового до финального свистка на поле, а на 4-й добавленной ко второму тайме минуте принес «Зениту» победу, приблизив свою команду к вожделенному трону победителей РПЛ.

Тренер

Сергей Семак («Зенит»)

У «Зенита» было стратегическое право играть в Краснодаре на ничью, этим правом можно было воспользоваться и до начала матча, выбирая тактику, и по ходу игры Сергей Богданович не раз мог «перекрыть газ», сориентировав свою команду на достижение результата. Но Семак не испугался, и «Зенит» выиграл действительно по-чемпионски, пересилив достойного конкурента в честной борьбе.

Сборная 24-го тура РПЛ: спасатель Сафонов и убийца Дзюба

Джокер тура. Кирилл Панченко («Динамо»)

Мы как-то и забыли уже, что Панченко до травмы был лидером «Динамо» и главным мотором атак «бело-голубых». Во встрече с «Крыльями Советов» Кирилл напомнил об этом, забив победный гол после выхода на замену.

Воспитанники тура. Николай Рассказов и Аяз Гулиев (оба – «Спартак»)

«Спартак» выиграл у «Енисея» без блеска, но нельзя не отметить редкое для РПЛ событие: оба мяча в ворота красноярской команды забили воспитанники «красно-белых» Рассказов и Гулиев, причем это первые голы Николая и Аяза за первую команду «Спартака».

Поделиться
Другие материалы по теме
Антисборная 24-го тура РПЛ: «Ростов» меняет прописку!
Вчера, 21:30Александр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии22
От Сафонова до Чалова. Сборная России будущего
21 апреляВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии21
Месси, Мане, Салах, Агуэро и Сон - в команде недели Лиги чемпионов
18 апреля ФотоКомментарии29
Антисборная 23-го тура РПЛ. Когда армейцы и спартаковцы вместе 
15 апреляАлександр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии36
Сборная 23-го тура: покорители «Спартака» и ЦСКА
15 апреляАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии44
Четыре игрока «Арсенала» попали в символическую сборную Лиги Европы
12 апреля ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
   66 / 986
вчера в 21:02
Адриано и Рассказов явно лишние.
spartach n1
spartach n1 ответил Дракон1988
   30 / 986
вчера в 20:52
Позавчера забил и без этого Ракицкий)Значит дело не в этом))
Видимо заранее лобзались )
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Scuderia Ferrari
   188 / 986
вчера в 20:38
Да,это очень удивительный выбор.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Саня Локомотив
   26 / 986
вчера в 20:36
Ну я надеюсь на адекватность авторов. А вообще странно, что из Локо-ЦСКА только 1 игрок, хотя там ничья была, а из Спартак-Енисей 2.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   899 / 986
вчера в 20:34
Спартачи в Сборной тура за серенькую домашнюю победу аж над Енисеем?
Особенно удивило присутствие парня из "марс атакует"...😂😂😂😂
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил kastites
   188 / 986
вчера в 20:31
В ФИФА играешь?
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Scuderia Ferrari
   188 / 986
вчера в 20:28
Ганчаренко за что?За то,что сыграл с Чемпионом вничью на его поле?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   26 / 986
вчера в 20:22
Наверняка в антисборной будет не пьяный лихач аленичев, которому очки не нужны, а Мусаев или Ганчаренко!
Стыдно за спартак!
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
   357 / 986
вчера в 19:54
Извините, но сначала хаять Гулиева, а потом выделять,как то ЛИЦЕМЕРНО. А, SOCCER, нет?
parallels
parallels
   1 / 986
вчера в 18:56

в итоге сам первый и сбежал!
valt134
valt134
   242 / 986
вчера в 18:41
Странная сборная... Вижу, со специалистами у Soccera совсем плохо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   151 / 986
вчера в 18:22
А Чалова забыли) 😊.
kastites
kastites
   123 / 986
вчера в 18:12
ЗЕНИТ чемпион!!!!
saha100
saha100
   88 / 986
вчера в 18:10
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 986
    вчера в 17:57
    понятно почему нет полузащитников питерцев,потому что бей беги
    Дракон1988
    Дракон1988 ответил spartach n1
       89 / 986
    вчера в 17:36
    А где оздоев ? Без его поцелуев ракицкий не забивает,так уж повелось в проекте .
    Позавчера забил и без этого Ракицкий)Значит дело не в этом))
    spartach n1
    spartach n1
       30 / 986
    вчера в 17:35
    А где оздоев ?
    Без его поцелуев ракицкий не забивает,так уж повелось в проекте .
    МКС
    МКС ответил parallels
       39 / 986
    вчера в 17:34
    "извините, что так мало из краснодара и зенита, были ещё и другие игры" - и тут же двух ХРЯКОВ! к гадалке не ходи, что это вступление было, чтобы впихнуть дезеувов. не коней, не локо, ни кого-то там ещё - именно хряков! за что? за драный енисей? да даже пускай не зенит - а краснодар с офигенной игрой получает в сборной всего одно место, а ХРЯКАМ ДВА? а этот из краснодара, который нам второй гол красиво положил - не заслуживает? лучше негр-блондин? ппц, соккер!
      МКС
      МКС ответил Дракон1988
         39 / 986
      вчера в 17:31
      И вправду,все видели,что Зенит был сильнее и заслуженно победил))
      Я рад что Зенит сильнее Анжи

      А то было бы странно называть его чемпионом
      parallels
      parallels
         1 / 986
      вчера в 17:26
        Литейный 4
        Литейный 4
           2 / 986
        вчера в 17:21
        Что тут делает парочка из команды свиней? Позорный матч, который слил Алень. Всем было видно. Гыгыгы
        parallels
        parallels
           1 / 986
        вчера в 17:20
          saha100
          saha100 ответил Дракон1988
             88 / 986
          вчера в 17:20
          Краснодар не заслуживал поражения латентными.
          saha100
          saha100
             88 / 986
          вчера в 17:19
          У голубых забомбило что Спартаковцев включили в сборную.
          Дракон1988
          Дракон1988 ответил МКС
             89 / 986
          вчера в 17:08
          Увы эти фантазии видели все кто смотрит футбол Ну а бумагомарательство не мой конек
          И вправду,все видели,что Зенит был сильнее и заслуженно победил))
          МКС
          МКС ответил Дракон1988
             39 / 986
          вчера в 17:02
          Это всё твои фантазии.Пиши книги)))
          Увы эти фантазии видели все кто смотрит футбол

          Ну а бумагомарательство не мой конек
          Дракон1988
          Дракон1988 ответил МКС
             89 / 986
          вчера в 17:00
          Ну так Спартак и играл 11ть на 11ть Это у вас 22 на одного вот и разгром
          Это всё твои фантазии.Пиши книги)))
          Байкал-38
          Байкал-38 ответил Palex
             44 / 986
          вчера в 17:00
          А как ты хотел,он две голевые передачи с аутсайдером сделал.
          А если учесть, что с "лидером" Спартак играл 35 минут в большинстве из-за подарка от оленя, то вообще можно было весь Спартак в сборную поместить, во главе с "четырехмесячным гением" Кононовым.
          МКС
          МКС ответил Штиль
             39 / 986
          вчера в 16:57
          Урку-азербота спартаковского не постыдился автор отметить. Сразу видны клубные предпочтения.
          Ты так с Чистяковым не шути

          Он на такое сильно обижается

          А обидчик попадает в перманентный бан
          МКС
          МКС ответил Дракон1988
             39 / 986
          вчера в 16:54
          Сравнил разгром с "тухленькой" победой)))
          Ну так Спартак и играл 11ть на 11ть

          Это у вас 22 на одного вот и разгром
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100