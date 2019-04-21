От Сафонова до Чалова. Сборная России будущего

21 апреля 2019, 21:29

Переход из юношеского футбола во взрослую игру в РПЛ дается непросто, но «Соккер.ру» не соглашается с пессимистичными прогнозами.

Нет футболистов в России, нет талантов? В этом сезоне ответы на оба вопроса даны – появляются и набирают ход молодые люди, часть из которых поможет сборной России в ближайшие годы, но самые юные из них легко могут играть даже на ЧМ -2030 через одиннадцать лет!

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар», 20 лет)

Первый тренер голкипера Алексей Чистяков просит подопечного быть скромнее – самоуверенность может погубить талантливого вратаря. Но Сафонов объективно хорош, и хотя матч против «Зенита» получился исключительным, ему нужны менее яркие, но «сухие» матчи. Но Матвей кажется более перспективным материалом для лепки наследника Акинфеева, чем были Лунев или Гильерме много лет назад, примерно в том же возрасте. И это для сборной важно.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

Даже те, кто не в восторге от Рассказова, должны признать – есть у него «анюковость», если угодно. Может быть цепким, может отпахать. Пока слишком часто ошибается у своих ворот. Редко так хорош в атаке, как с «Енисеем» сегодня. Но ведь на данный момент у сборной России есть подходящий основной правый латераль – Фернандес. А за пару лет или Николай заметно вырастет в «Спартаке», что возможно. Или появится кто-то более молодой и дерзкий, как юный Жирков, только правша – тоже не исключено.

Роман Евгеньев («Динамо», 20 лет)

Оборона Шунина редко пропускает, и хотя понятно, что управляет ею именно Антон при активной поддержке Шунича, появление в основе Евгеньева, которому лишь недавно исполнилось двадцать – комплимент его талантам. Многие бурчат, что якобы есть проблемы с юными центрбеками, но забывают, что единицы из числа защитников с 19-20 лет в основе. Роман исправно собирает отборы и перехваты, мощный и цепкий. Но с пасом надо срочно работать - у современного центрбека не может быть брак 25 %, даже с учетом выносов от ворот.

Игорь Дивеев ( ЦСКА , 19 лет)

Здоровья защитнику «армейцев» - получил травму головы в дерби с «Локомотивом». Зато дебютировал так, что является одним из самых лучших игроков моложе 23 лет во всех РПЛ по оценкам. В «Уфе» его не спешили ставить в основу, а Ганчаренко доверился молодому парню и не прогадал. Акинфеев начал пропускать, но не из-за грубых ошибок Игоря. Наоборот парень, к которому присматривался «Арсенал» (не тульский, лондонский) растет и прибавляет.

Дмитрий Скопинцев («Краснодар», 22 года)

Возраст Дмитрия выдало интервью, где он заявил, что в «Краснодар» пошел, поскольку «Зенит» предлагал контракт лишь с лета – ждать быстрый левый хавбек и защитник не любит. Выбрал правильный клуб, ведь Рамирес может уйти, Стоцкий способен играть на разных позициях, а Скопинцев может прибавлять слева на фланге. Пока у Дмитрия не все получается, но с годами должен прибавить. Учитывая, что Кудряшову, Комбарову и Жиркову много лет, а позиция левого бека в сборной проблемная – перспективы у Скопинцева неплохие.

Полузащитники

Иван Обляков ( ЦСКА , 20 лет)

В первой части сезона много хвалили Ильзата Ахметова, его же назвали лучшим молодым игроком года в России. Но в 2019-м Иван Обляков смотрится ничем не хуже, а иногда даже мощнее в центре поля у ЦСКА , чем его коллега. Дело не в голе почти с центра поля – тем более, тот мяч ничего «армейцам» не дал, проиграли «Оренбургу», а в умных действиях. Обляков пригодится сборной, думающие хавбеки – сила. Кстати, в сезоне РПЛ в «Уфе» и ЦСКА уже отдал 5 ассистов – недурно для 20 лет.

Дмитрий Баринов («Локомотив», 22 года)

Чуточку старше, чем коллеги в заявке, но зато может показать больше в плане физики. В центре поля вместо Баринова в этом составе легко представить и Ахметова, который уже играл за первую сборную, и Коновалова из «Рубина», но чтобы показать, что не только в ЦСКА и у Бердыева есть запасы интересных российских футболистов, поставим на клубное многообразие. Братья Миранчуки не старые, они тоже будущее сборной, но Баринов еще на год моложе.

Александр Головин («Монако», 22 года)

Последние матчи за сборную провел неудачно, но вспомните, сколько ему лет. Головину не повезло с моментом перехода в «Монако» - попал на провальный сезон и в руки тренеру Анри, который оказался деспотичным и истеричным. Зато Головин учится переживать падения команды, обживается. Александр – талантливый игрок, и поскольку ему всего 22 года, если будет думать о футболе – далеко пойдет.

Шапи-Магомед Сулейманов («Краснодар», 19 лет)

Пока не получается играть в основе так интересно, как выходить на замену, но Шапи мало лет, а это значит, что в будущем может научиться быть не только джокером. У Сулейманова есть все, чтобы стать интересным приличным мастером. Это российский Шакири и даже немножко новый Аршавин, только другой, разумеется. Зато атакующий стиль «Краснодара» для развития Сулейманова подходит идеально. При грамотной работе через пару лет будет в сборной.

Нападающие

Иван Игнатьев («Краснодар», 20 лет)

Говорят, у Ивана непростой характер. Зато боец – упрямый и уверенный в себе. Иногда кажется, что его немного переоценивают, поскольку природное голевое чутье пока не разбавлено настоящей умной работой на передовой (хотя к 6 голам добавил 3 ассиста), но Игнатьев усаживает на скамейку форварда сборной Ари. Так что рано или поздно, если продолжит играть в основе «Краснодара» и забивать, увидим его в заявке Черчесова. Чем Иван хуже Заболотного, чтобы тренироваться со сборной?

Федор Чалов ( ЦСКА , 21 год)

Тут ничего не добавить – у парня 12 голов, Дзюба и Смолов, один Азмун пытается догнать Федора, но не обязательно получится, поскольку нападающий ЦСКА очень часто бьет по воротам, довольно часто попадает, и реализация точных ударов переваливает за 20 %, что очень хорошо для столь молодого форварда, которому свойственно мазать. Чалов в штрафной очень хорош – такой нападающий был нужен и появился.

Как вам такая сборная России?

Во-первых, выше представители шести разных клубов. Во-вторых, в основу не попали Максименко, Ахметов, Гулиев, Бакаев, Коновалов. Также Кучаев, Лысов, Гулиев, Грулев, Игнатов, Глушенков, Умяров и Мелкадзе. Еще Ломовицкий, Зуев, Уткин и Жемалетдинов. Так что выбор впечатляющий. Причем многие выше или уже играли в еврокубках, или могут сыграть в будущем.

Одна из главных особенностей этого сезона в РПЛ – на поле немало молодежи. Причем в больших клубах и на важных позициях. Девяносто футболистов, которым нет 23 лет, получают практику, и подавляющее большинство – россияне, хотя встречаются и прекрасные молодые иностранцы, как Влашич, Раванелли, Тилль или Норманн.

Но в основном все свои. И когда Сафонов, Чалов, Обляков, Баринов или Игнатьев показывают сильный футбол, радуется не только Черчесов. Есть у сборной перспективы, поскольку талантливых ребят полно. Со всеми нужно работать, каждого стоит учить, чтобы не было инцидентов, как с Гулиевым. Но даже если у одного не получится – свято место пусто не бывает.

В России давно не было молодых не таранных форвардов со складом ума, как у Игнатьева или Чалова. Со времен молодого Аршавина не было настолько упрямого инсайда, как Сулейманов, похожего по структуре решений. Объективно радует универсализм Облякова, которому всего двадцать лет. Хорошее поколение, осталось самое важное – не испортить, вывести на пик формы и пожать плоды в сборной.