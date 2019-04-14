«Ливерпуль» - «Челси»: сольют ли игру «синие» ради Лиги Европы?

вчера, 12:30

С интригой в борьбе за чемпионство в Англии могут возникнуть проблемы. «Соккер.ру» - о тяжелом испытании для «Челси» и «Ливерпуля».

Текущее положение дел

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» поочередно сменяют друг друга во главе Премьер-Лиги. Но это скорее из-за календаря. Фактически-то «горожане», добыв стратегический перевес в одно очко, его не теряли. Сейчас они отстают на два балла, но имеют игру в запасе по сравнению с «Ливерпулем». Уровень безошибочности команд достиг в последнее время совершенно нового качества. Тот же «Манчестер Сити» в чемпионате страны выиграл восемь матчей подряд, не давая шансов «красным».

А они их ждут и выиграли четыре последних матча кряду на внутренней арене. Параллельно «Ливерпуль» успешно прорывается по сетке Лиги чемпионов, где в первом матче 1/4 финала обыграл «Порту» (2:0). Но и «Челси» в последнее время оживился. В АПЛ подопечные Маурицио Сарри ведут отчаянную битву за место в четверке и даже в тройке, поскольку «Тоттенхэм» то и дело спотыкается. На эти два места в зоне Лиги чемпионов претендуют четыре солидные команды: «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

То есть подарков для «Ливерпуля» от «Челси» не стоит ждать ни в коем случае. И у «синих» тоже серия из четырех побед подряд во всех турнирах, включая Лигу Европы, через которую Сарри может попытаться вывести своих ребят в Лигу чемпионов. Там была обыграна на выезде «Славия» (1:0) в первой встрече 1/4 финала. Можно сказать, что и «Ливерпуль», и «Челси» крайне мотивированы турнирно и имеют хорошую текущую форму, что только добавляет остроты противостоянию.

История отношений

В рейтинге УЕФА «Челси» занимает 11-е место, а «Ливерпуль» - 21-е. Эти команды встречались между собой 182 раза и преимущество на стороне «красных», однако не такое и весомое на фоне количества встреч: 77 побед у «Ливерпуля», 64 победы у «Челси» при 41 ничьей. В первом круге нынешнего чемпионата эти соперники сыграли вничью – «Ливерпуль» ушел от поражения на 89-й минуте благодаря голу Старриджа, а у «Челси» забил, разумеется, Эден Азар, который нынче снова в потрясающей форме и отбивается от слухов про «Реал».

Также в этом сезоне команды встречались в Кубке Лиги – еще в сентябре жребий их свел. Тогда уже «Челси» вырвал победу у «Ливерпуля» - на гол Старриджа «синие» ответили в конце матча голами Эмерсона и все того же Азара. Вообще, матчи между этими соперниками в последние годы получаются упорными. Немало ничьих, результативных поединков не так уж много, разрывы в счете обычно минимальны. За последние шесть лет только два раза одна из команд побеждала с разницей в два мяча. Обычно это один мяч или вовсе ничья. Но сегодня, как мы пониманием, ничья совершенно никого не устроит.

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Кейта, Салах, Фирмино, Мане.

Ориентировочный состав «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Игуаин, Азар.

Структурно схемы обеих команд схожи. По персоналиям различается активность и функционал. Безусловно, главным противостоянием станет битва между Азаром и Салахом. Вряд ли очная, скорее это будет сражение за то, кто ярче сыграет и больше пользы принесет команде, ее остроте, в конкретном поединке. В последнее время у Азара лучше получается создавать результат для «Челси», чем у Салаха для «Ливерпуля».

При этом египтянин, конечно, сохраняет одну из ключевых ролей в работе команды. И вызвана эта разница между Салахом и Азаром даже не столько более выдающимися качествами Эдена, сколько тем, что бельгийцу приходится чаще брать все в свои руки и делать результат на фоне партнеров по команде, тогда как у Салаха есть партнеры, которые лучше способны подхватить его. С этой точки зрения у «Ливерпуля» больше возможностей, поскольку необходимо прикрыть Азара и Жоржиньо, как шарнирную точку для переходов вектора игры команды.

Слова перед матчем

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Наступила заключительная часть сезона. Нужно использовать все возможности своего тела, каждый его участок. Вот что мы должны сделать. Оппонент очень силен и набрал хороший ход. Я хочу, чтобы мы все были настроены на борьбу - и болельщики на «Энфилде», и те, кто поддерживает нас перед телевизором. Нам нужно боевое, агрессивное настроение. Идем так далеко, как сможем. В нашем забеге осталась последняя стометровка. На ней отдают все оставшиеся силы. В последней части сезона мы должны использовать всё, что имеем.

Маурицио Сарри (главный тренер «Челси»):

Встреча с «Ливерпулем» ожидается сложной. «Ливерпуль» — одна из лучших команд в Англии сейчас. На «Энфилде» обыграть их крайне тяжело. Но если будем использовать 100% нашего потенциала, то способны добиваться результата на любом стадионе. Сейчас «Челси» в отличной физической и психологической форме. «Челси» стремится попасть в четверку, а для этого нужны очки. Набрать их в матче с «Ливерпулем» будет крайне сложно, но мы очень постараемся.

Существует любопытное мнение и о том, что «Челси» может все-таки не напрягаться в игре с «Ливерпулем», поскольку откровенную ставку сделает на Лигу Европы. И высказал его, кстати, популярный ныне английский эксперт Пол Мерсон:

Не уверен, что Эден Азар сыграет, поскольку Лига Европы очень важна для «Челси». Для тренера победа в этом турнире имеет большее значение, чем попадание в топ-4, ведь тренер ничего раньше не выигрывал. Для Сарри это большая возможность, поэтому какой состав будет у «Челси» - вопрос. Если «Челси» выставит основу и не станет беспокоиться об ответном матче со «Славией», игра получится боевая.

«Ливерпуль» будет нервничать. Они не выигрывали чемпионат в течение 29 лет, все в городе только об этом и говорят. Без переживаний тут никак. Прогноз - 2:1 в пользу «Ливерпуля».

В части того, что «Ливерпуль» в конце чемпионата все больше будет нервничать и испытывать давление, можно согласиться – это главное преимущество «Манчестер Сити» в гонке – психологический перевес, уверенность. Но сложно согласиться с тем, что «Челси» легко отдаст «Ливерпулю» победу и не попытается сыграть своим самым боевым составом. Вряд ли Сарри всерьез боится в Лиге Европы «Славию», чтобы экономить к ней силы. А вот шансом сыграть успешно на обоих фронтах «синие» должны пользоваться, пока есть такая возможность. Поэтому скорее здесь вероятна ничья в очень боевом, но вряд ли открытом противостоянии – в традициях последних игр между этими командами.