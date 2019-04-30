«Аякс» нужен финалу Лиги чемпионов!

вчера, 20:00

В игре на «Ванда Метрополитано» пригодится именно голландский клуб. «Соккер.ру» перечисляет преимущества «Аякса» перед «шпорами».

«Тоттенхэм» исторически это как «Аякс», у которого не получилось. И связь между ними прямая. Билл Николсон – легендарный игрок и тренер «шпор», бывший работник прачечной и восьмой ребенок в бедной семье, начал карьеру под руководством Питера МакУльяма – шотландца, который знал толк в техничной игре.

Рядом с Биллом в «Тоттенхэме» играл Вик Букингем, а они вместе провели в составе «шпор» целых 11 лет. Николсон в результате выиграет с клубом два чемпионства – по одному как игрок и тренер, а потом покорит с лондонцами еврокубки – Кубки Кубков и УЕФА . А кто же такой Вик? В 1959 году Букингем окажется в Амстердаме, потом уйдет, снова вернется в «Аякс»…

И поможет Михелсу сформулировать постулаты тотального футбола. Пусть без Кройфа идеи МакУильяма, как и наработки Николсона и Букингема – оба ставили на агрессивный, позиционно-доминирующий и атакующий футбол, реализовать не получилось бы, если искать отцов «оранжевого апельсина», то начинать нужно с двух дедов из «Тоттенхэма». Так что с «Аяксом» у команды Почеттино не только трансферная связь и четыре игрока в составе.

Вот только голландцы забрали себе всю славу, ведь нет никаких великих «шпор» с музеем с кубками чемпионов. И тут ничего личного, строго футбольный интерес. Если в 2019 искать выгодного победителя в соперничестве двух команд, за которых в разные исторические периоды болели небогатые кварталы двух столиц, в результате чего у «Тоттенхэма» и «Аякса» одно из прозвищ одинаковое – «евреи», то от команды Почеттино в финале ЛЧ мало пользы.

И на такое заключение есть веские причины, ведь пусть тотальный футбол и зародился как идея в голове парня, который карьеру игрока провел в «Тоттенхэме» - речь о Букингеме, то без «Аякса» как фундамента в середине шестидесятых ничего не получилось бы. Михелс – ученик английских тренеров, но Генералом стал лично Ринус. И сейчас тоже выгоднее, чтобы Тен Хаг не проиграл Почеттино.

Пораженческая природа «шпор»

Смотрим на факты. «Тоттенхэм» в этом сезоне только в АПЛ проиграл 12 матчей. В двух предыдущих сезонах Почеттино суммарно получаем всего 11 поражений. Можно сколько угодно хвалить Маурисио за работу, а его подопечных – за терпение и выносливость, но Леви построил новую арену и зажал деньги на трансферы. При этом никого – Сона, Алли, Эриксена или Кейна, не продавали летом. И без подпитки состав истощился. «Тоттенхэм» высоко, поскольку отказывается от мировых – всего одна в АПЛ , и «Челси», «Арсенал» и МЮ ошибаются.

Но эта команда частенько проигрывала в Лиге чемпионов – даже «Интеру» Спаллетти, уступала «Барселоне», затем могла сыграть дома 1:1 с «Манчестер Сити», если бы не неудачное исполнение пенальти в ворота Льориса. А в гостях чудом и действиями чемпиона мира Уго спаслись от поражения в два мяча и вылета. «Тоттенхэм» не стал везучим, если разок Льоренте забил после рикошета от руки, а судьи посмотрели повтор и отменили спасительный гол для Гвардиолы. А вот «Аякс» проигрывать не любит, и это у них в крови.

Риск мононационального финала

Хватит, и так в Лиге Европы не исключено лондонское дерби. И испанские финалы – в ЛЧ и Суперкубках, тоже поднадоели. При всем уважении к вывеске «Ливерпуль» - «Тоттенхэм», когда в Мадрид отправятся только британцы и журналисты с разных стран, будет намного скучнее, чем если этот город снова посетят веселые фанаты «Аякса». Конечно, не стоит хоронить «Барселону» - сейчас вероятность английского финала довольно низкая, но если «шпоры» пройдут голландцев – она вырастет.

Финалы «Боруссии» Д и «Баварии», «Реала» и «Атлетико» и даже «Манчестер Юнайтед» и «Челси» не получались выдающимися. Даже трагедия Кариуса и победа «Реала» с голом Бэйла в падении через себя в Киеве смотрелась веселее, чем поединки с сериями пенальти и осторожной игрой. У Клоппа и Почеттино, если им суждено разделить кубок, будет слишком большой соблазн сыграть рационально и скучно. «Аякс» в финале решает эту проблему – голландцы не знают ни Клоппа, ни Вальверде. Эти вывески более привлекательные, поскольку новые.

Голевая дикость клуба из Амстердама

На поле они как дети, прямо как их фанаты, которые то сбивали флаг «Реала» с балкона в Мадриде, то вычисляли отель, где поселились соперники в тесном и уютном Амстердаме, а потом шумели под окнами ночью, чтобы оппоненты не смогли нормально выспаться. И болеют с душой, как нынешний «Аякс» играет. Футболисты под стать поклонникам – наколотили 160 мячей во всех турнирах за неполный сезон.

Это невероятно много, даже у «Манчестер Сити» рекордом был показатель в 156, и только в этом году его немножко перебили. Но Тен Хаг управляет командой, которая моложе, чем у Гвардиолы, у них больше сил, злости, энергии и безрассудства, которое так нужно, чтобы получился еще один финал мечты, как в Стамбуле, например. Мир соскучился по голевой дикости и искренности, а «шпоры» нередко в этом сезоне забивают по 1 мячу за матч.

Игровое бесстрашие команды Тен Хага

Понятно, кто будет фаворитом в финале – команда Салаха или Месси. Тут без вариантов, ведь «Аякс» слабее, и «Тоттенхэм» не выше «Ливерпуля» в АПЛ . Наоборот, отстают сейчас на целый 21 пункт, что как бы намекает, каким будет результат. «Барселона» тоже уже обыгрывала «шпор» - 2:4 на «Уэмбли», Лионель Месси забил два мяча, а Ракитич открыл счет на второй минуте. «Тоттенхэм» проигрывал двум потенциальным соперникам.

А вот голландцы с «Барселоной» не виделись с 2014 года – тогда дважды уступили, но сейчас у них совершенно другая команда, откуда покупают для каталонцев за огромные деньги Френки де Йонга и мечтают заполучить еще и Де Лигта. И против «Ливерпуля» бесстрашную игру «Аякса» легко представить – Клопп не умеет сидеть в защите, не любит играть большие финалы и не сможет ничего гарантировать в бою с теми, кто часто злее, чем привычный «Тоттенхэм». Не факт, что Почеттино прошел бы «Ювентус» и «Реал», а Тен Хаг при поддержке помощника Схройдера.

«Аякс» безапелляционно заслужил финал

«Ливерпуль» однозначно наработал на шанс второй раз подряд сыграть в финале Лиги чемпионов – прекрасной игрой в АПЛ , где сезон с одним поражением может привести к потере титула, хотя в большинстве случаев уже набранных за два тура до конца очков хватило бы для чемпионского звания. «Тоттенхэм» переиграл МС по сумме двух матчей, и перестрелка 4:3 была эпичной, но это не закрывает их все осечки. Как нельзя отрицать, что Месси заслужил финал ЛЧ – один человек за всю «Барселону».

Не то чтобы лишь Лионель играл круто в составе Вальверде, ведь есть тер Штеген, умный Альба, есть тонкий Бускетс и никуда не подевался Луис Суарес, которому в ЛЧ не везет, но в чемпионате делает все, чтобы соответствовать статусу суперфорварда, пускай Бартомеу и подумывает, кем бы заменить уругвайца в будущем. А вот о чем не думает – о том, переплатили ли за Де Йонга. И у Тен Хага таких Френки одиннадцать человек – от Онаны и Тальяфико до Тадича и Зийеха. В «Аяксе» все уже заслужили финал. И если не испортят в полуфиналах о себе впечатление – выйдут на поле в Мадриде.

Голландцы лучше сочетаются с врагами

С потенциальными врагами по финалу. Что значит финал «Тоттенхэма» против «Ливерпуля» и в чем опасность - сказано выше. В АПЛ Почеттино и Клопп устраивают себе веселые поединки с разменом голами, «шпоры» даже громили «красных» 4:1, но чаще выигрывет команда из Ливерпуля, а в финале Лиги чемпионов будет огромный риск, что знания о сопернике сработают против яркого футбола. Финалы «Атлетико» и «Реала» были напряженными, но оба перешли в овертаймы.

Хочется живости ощущений. «Аякс» ее обеспечит в борьбе как с «Ливерпулем» - виделись в еврокубках один раз в далеком 1966 году и голландцы прошли дальше, победив 7:3 по сумме двух матчей (в Амстердаме был погром 5:1). Не говоря о «Барселоне». Каталонцы вернули себе величие с помощью воспитанников голландского гранда, Кройф возродил команду в семидесятых как игрок, а позже выиграл первый кубок чемпионов для испанского гранда. «Аякс» будет ценить память о Йохане, выходя на финал против «Барселоны» - если таковому суждено случиться.

Кого бы вы хотели увидеть в финале из этой пары?

Рассматривать «Аякс» как потенциального фаворита пары важно еще и потому, что для них матч против «Тоттенхэма» опаснее, чем игры с «Реалом» или «Ювентусом». Парадокс в том, что похожего соперника – «Боруссию» Д, «шпоры» просто не заметили, тогда как с «Барселонами» и тому подобными им как раз сложно. То есть в полуфиналах скорее англичане – неудобный соперник, а вот для финала выгоднее «Аякс» - у их дерзости больше трофейного благородства, чем у тотальной хрестоматийной неудачливости «шпор».

Понятно, что в финал после двух матчей пойдет тот, кто заслужит результатом. Однако до матча справедливо отметить, что лишь фанаты «Тоттенхэма» лили бы слезы, если бы на месте их команды сейчас к игре готовился «Манчестер Сити». Они, в отличие от того же «Ювентуса», не заслужили вылет – не проигрывали «Атлетико» и «Аяксу», но выиграли с неподходящим счетом. То есть «Тоттенхэм», как ни крути, конкурс зрительских симпатий в четверке полуфиналистов ЛЧ не выиграет. Команда достойная, но посмотрите на «Аякс».

Речь о тех, у кого в разы меньший бюджет, чем у английского клуба, построившего невероятный стадион. Да, Почеттино обошелся без трансферов в этом сезоне, но готовился к такому матчу дольше, чем Овермарс и Ван дер Сар реставрировали «Аякс» после проигранного финала Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед». Молодым стоит учиться на ошибках, молодые мечтают о большем, но не должны недооценивать «Тоттенхэм». Жребий и драматичные повороты на поле создали идеальные пары.

Хотя «Аякс» интересно было бы оценить в финале, сегодня шансы 50 на 50. Хочется верить, командам Почеттино и Тен Хага хватит сил и смелости, чтобы создать крутой поединок Лиги чемпионов. В начале сезона разве что мечтали о том, что будут в двух шагах от решающего матча, но сказка становится былью на наших глазах. Пусть победит сильнейший, и пусть он в этом противостоянии покажет себя!