Лионель, вы гений! А «Ливерпулю» не повезло на «Камп Ноу»

сегодня, 01:34

«Ливерпуль» с птицей на груди жалко, как ту птичку из притчи: команда Клоппа высоко взлетела над «Камп Ноу», но обожгла крылья и рухнула на газон. «Соккер.ру» резюмирует.

А что это, собственно, было?

Короткое резюме: «Ливерпуль» сыграл смело и классно на «Камп Ноу», заставил «Барселону» много играть в обороне и нервничать, но столкнулся с плохой реализацией моментов и непроходимой неудачей. Клоппу не в чем обвинить свою команду, ведь план на игру был выполнен от «А» до «Э» или «Ю» - не хватило одного-двух шагов, чтобы достичь последней буквы алфавита, то есть доставить мяч в ворота. Но при этом и «Барселона» идеально сработала тактически, будучи ориентированной в основном на встречные атаки на протяжении всего матча.

Есть у нас, дилетантов, дурная привычка анализировать футбольные матчи, отталкиваясь во многом от счета: вот у этого тренера получилось выиграть – значит, он большой умник и переиграл того растяпу. Но именно такие игры, как на «Камп Ноу», подчеркивают недальновидность такого подхода. И у Вальверде, и у Клоппа были понятные и отработанные планы на очную встречу. Не было среди них правильного и неправильного, хотя каждый из тренеров мог сыграть еще десятью разными способами, оба сработали, но только один принес результат.

На самом деле, это была очень странная игра. Можно представить и уверенную победу «Ливерпуля» с учетом игрового преимущества «красных», которые диктовали условия перемещения мяча по полю, и счет вроде 3:3, если бы гости реализовали свои моменты, и победу «Барселоны» 5:0, будь хозяева более собранными в контратаках на финише матча. Эта игра – словно набор гадальных костей. Можно еще сотню раз бросать одни и те же элементы на стол и каждый раз получать разные комбинации.

Сегодня выпала крупная победа «Барсы» при абсолютном невезении «Ливерпуля»: уж после третьего-то гола Месси мерсисайдцы обязаны были забивать, но Фирмино и Салах феноменальным образом упустили два лютых момента в одной атаке. А в начале второго тайма при счете 0:1 мог забивать Милнер и тот же Салах, но ворота Марка-Андре тер Штегена оказались заколдованными. Конечно, у «Ливерпуля» не было десятка стопроцентных моментов, но ведь и «Барселона» забила максимум при минимуме шансов, если не брать в расчет выпады превосходящими силами после угловых у собственных ворот в эндшпиле матча.

Коварная статистика

Удары по воротам: 12 (5) – 15 (4)

Феноменальная реализация ударов футболистами «Барселоны»: три попадания в створ из пяти привели к голам. Причем еще одно из двух оставшихся тоже должно было заканчиваться взятием ворот: в самой концовке Усман Дембеле вследствие резкого выпада три в одного остался один перед воротами Алиссона, но бездарно пробил в руки голкиперу.

Владение мячом: 47.6% – 52.4%

Точность передач: 84% - 83%

Немногим командам удается забрать у «Барселоны» мяч, да еще и на «Камп Ноу», но «Ливерпулю» это удалось, хотя здесь явно не обошлось без военной хитрости со стороны каталонцев. Второй раз за несколько дней видим, как команда, чьим фирменным знаком является игра первым номером, вдруг отказывается от контроля мяча и побеждает, атакуя из тени, исподтишка. Уровень разный, но параллели с матчем РПЛ «Краснодар» - ЦСКА очевидны. Определенно, Вальверде предполагал отдать мяч «Ливерпулю», «Барса» так сыграла не случайно. Обратите внимание, что, несмотря на преимущество во владении, «красные» немного реже пасовали точно. Это связано с тем, что команда Клоппа всё-таки регулярно искала длинными и средними передачами в передней линии Салаха и Мане, атаки переходили в активные фазы не через кружева, а через забросы на форвардов, которые за счет скорости завладевали мячом вблизи чужих ворот.

Герой матча. Лионель Месси («Барселона»)

Месси в решающий момент включил высокие обороты, взял «Барселону» на буксир и вплотную подтащил к выходу в полуфинал. Во-первых, Лео исправил неточность Суареса, который пробил в перекладину, и доставил мяч в ворота. Во-вторых, фирменным способом исполнил штрафной, протиснув мяч именно в то угольное ушко в углу ворот, до которого Алиссон никак не дотягивался. Финал Лиги чемпионов близок, как и шестой «Золотой мяч».

Событие матча. 600-й гол Лионеля Месси за «Барселону»

На днях Роналду забил 600-й гол в клубной карьере, а Месси далеко не отпустил своего вечного конкурента. Бабахнув дуплетом по воротам «Ливерпуля», Лионель достиг аналогичной отметки. Естественно, Лео, в отличие от Криштиану, все свои мячи забил за одну команду, за «Барселону».

А что, собственно, дальше?