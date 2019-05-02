Лионель, вы гений! А «Ливерпулю» не повезло на «Камп Ноу»

«Ливерпуль» с птицей на груди жалко, как ту птичку из притчи: команда Клоппа высоко взлетела над «Камп Ноу», но обожгла крылья и рухнула на газон. «Соккер.ру» резюмирует.
А что это, собственно, было?
Короткое резюме: «Ливерпуль» сыграл смело и классно на «Камп Ноу», заставил «Барселону» много играть в обороне и нервничать, но столкнулся с плохой реализацией моментов и непроходимой неудачей. Клоппу не в чем обвинить свою команду, ведь план на игру был выполнен от «А» до «Э» или «Ю» - не хватило одного-двух шагов, чтобы достичь последней буквы алфавита, то есть доставить мяч в ворота. Но при этом и «Барселона» идеально сработала тактически, будучи ориентированной в основном на встречные атаки на протяжении всего матча.
Есть у нас, дилетантов, дурная привычка анализировать футбольные матчи, отталкиваясь во многом от счета: вот у этого тренера получилось выиграть – значит, он большой умник и переиграл того растяпу. Но именно такие игры, как на «Камп Ноу», подчеркивают недальновидность такого подхода. И у Вальверде, и у Клоппа были понятные и отработанные планы на очную встречу. Не было среди них правильного и неправильного, хотя каждый из тренеров мог сыграть еще десятью разными способами, оба сработали, но только один принес результат.
На самом деле, это была очень странная игра. Можно представить и уверенную победу «Ливерпуля» с учетом игрового преимущества «красных», которые диктовали условия перемещения мяча по полю, и счет вроде 3:3, если бы гости реализовали свои моменты, и победу «Барселоны» 5:0, будь хозяева более собранными в контратаках на финише матча. Эта игра – словно набор гадальных костей. Можно еще сотню раз бросать одни и те же элементы на стол и каждый раз получать разные комбинации.
Сегодня выпала крупная победа «Барсы» при абсолютном невезении «Ливерпуля»: уж после третьего-то гола Месси мерсисайдцы обязаны были забивать, но Фирмино и Салах феноменальным образом упустили два лютых момента в одной атаке. А в начале второго тайма при счете 0:1 мог забивать Милнер и тот же Салах, но ворота Марка-Андре тер Штегена оказались заколдованными. Конечно, у «Ливерпуля» не было десятка стопроцентных моментов, но ведь и «Барселона» забила максимум при минимуме шансов, если не брать в расчет выпады превосходящими силами после угловых у собственных ворот в эндшпиле матча.
Коварная статистика
Удары по воротам: 12 (5) – 15 (4)
Феноменальная реализация ударов футболистами «Барселоны»: три попадания в створ из пяти привели к голам. Причем еще одно из двух оставшихся тоже должно было заканчиваться взятием ворот: в самой концовке Усман Дембеле вследствие резкого выпада три в одного остался один перед воротами Алиссона, но бездарно пробил в руки голкиперу.
Владение мячом: 47.6% – 52.4%
Точность передач: 84% - 83%
Немногим командам удается забрать у «Барселоны» мяч, да еще и на «Камп Ноу», но «Ливерпулю» это удалось, хотя здесь явно не обошлось без военной хитрости со стороны каталонцев. Второй раз за несколько дней видим, как команда, чьим фирменным знаком является игра первым номером, вдруг отказывается от контроля мяча и побеждает, атакуя из тени, исподтишка. Уровень разный, но параллели с матчем РПЛ «Краснодар» - ЦСКА очевидны. Определенно, Вальверде предполагал отдать мяч «Ливерпулю», «Барса» так сыграла не случайно. Обратите внимание, что, несмотря на преимущество во владении, «красные» немного реже пасовали точно. Это связано с тем, что команда Клоппа всё-таки регулярно искала длинными и средними передачами в передней линии Салаха и Мане, атаки переходили в активные фазы не через кружева, а через забросы на форвардов, которые за счет скорости завладевали мячом вблизи чужих ворот.
Герой матча. Лионель Месси («Барселона»)
Месси в решающий момент включил высокие обороты, взял «Барселону» на буксир и вплотную подтащил к выходу в полуфинал. Во-первых, Лео исправил неточность Суареса, который пробил в перекладину, и доставил мяч в ворота. Во-вторых, фирменным способом исполнил штрафной, протиснув мяч именно в то угольное ушко в углу ворот, до которого Алиссон никак не дотягивался. Финал Лиги чемпионов близок, как и шестой «Золотой мяч».
Событие матча. 600-й гол Лионеля Месси за «Барселону»
На днях Роналду забил 600-й гол в клубной карьере, а Месси далеко не отпустил своего вечного конкурента. Бабахнув дуплетом по воротам «Ливерпуля», Лионель достиг аналогичной отметки. Естественно, Лео, в отличие от Криштиану, все свои мячи забил за одну команду, за «Барселону».
А что, собственно, дальше?
Не спешите «тушить свет» в этой дуэли, ведь в следующий раз госпожа Фортуна может выбрать другую сторону: сегодня ты кусаешь «Ливерпуль», а завтра «Ливерпуль» покусает тебя. В большие камбэки никогда особо не верится заранее, но ведь они иногда случаются. Правда, есть еще один фактор, который подтачивает веру в ремонтаду «красных». Сегодняшний состав «Барселоны» имеет возможность отдыхать до матча на «Энфилде» и готовиться к нему в недельном цикле, ведь для «Барсы» чемпионат Испании закончен, а вот «Ливерпуль» продолжает гонку за «золотом» в АПЛ и всё еще надеется на осечку «Манчестер Сити», так что против «Ньюкасла» не обойтись без лидеров. И всё-таки хочется верить, что дуэль «Барселоны» и «Ливерпуля» не закончилась, а интрига только затаилась в засаде, чтобы выскочить оттуда через неделю и застать всех врасплох.
Но футбол иногда бывает очень несправедливым.
Конечно же нужно похвалить Вальверде за этот матч, да и в защите он навел порядок.
Но это все равно не мешало красным создать момент.
Барселона не была в защите идеальной, один Милнер мог вначале второго тайма дубль оформлять.
Момент Салаха.. это вообще чудо, что он не попал в ворота.. а до этого из пустых ворот мяч вынес Ракитич)
Ваню можно простить за все его косяки из за этого выноса.
Очень удивил сегодня и Бускетс, который славится своей спокойной игрой. Он много чудил и тот момент, где не забили Фирмино и Салах, привез как раз таки его обрез в своей штрафной.
Не понравилось поведение Суареса, это было очень даже некрасиво!
А вот понравился Видаль) успевал везде. Настоящий боец! Очень классный матч провёл сегодня) увидев его в составе, я был в недоумении, но походу матча все стало понятно.
Но футбол иногда бывает очень несправедливым.
Конечно же нужно похвалить Вальверде за этот матч, да и в защите он навел порядок.
Но это все равно не мешало красным создать момент.
Барселона не была в защите идеальной, один Милнер мог вначале второго тайма дубль оформлять.
Момент Салаха.. это вообще чудо, что он не попал в ворота.. а до этого из пустых ворот мяч вынес Ракитич)
Ваню можно простить за все его косяки из за этого выноса.
Очень удивил сегодня и Бускетс, который славится своей спокойной игрой. Он много чудил и тот момент, где не забили Фирмино и Салах, привез как раз таки его обрез в своей штрафной.
Не понравилось поведение Суареса, это было очень даже некрасиво!
А вот понравился Видаль) успевал везде. Настоящий боец! Очень классный матч провёл сегодня) увидев его в составе, я был в недоумении, но походу матча все стало понятно.