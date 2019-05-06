Лигочемпионские поддавки в Англии

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Чемпионская интрига в чемпионате Англии жива, а борьба за Лигу чемпионов закончена. «Соккер.ру» - об удивительных приключениях английской топ-шестерки.

Для любителей всевозможных интриг чемпионат Англии в нынешнем сезоне стал настоящим кладом. Судьба чемпионства решится здесь в заключительном туре. До последнего команды тянули и с распределением мест в Лиге чемпионов.

Чемпионская интрига

Составители календаря Премьер-Лиги любят пощекотать нервы участникам чемпионской гонки. Обратите внимание, что по тем или иным причинам матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» оказываются разнесенными, из-за чего команды поочередно возглавляют турнирную таблицу, оказывая друг на друга психологическое воздействие. Безупречность серий этих клубов в чемпионате Англии в последних турах требует колоссального напряжения.

12 последних матчей выиграл «Манчестер Сити». Серия «Ливерпуля» составляет восемь матчей. Примечательно, что последняя потеря очков «красными» состоялась в дерби с «Эвертоном» (0:0). Как тут не вспомнить слова игроков «ирисок», которые говорили, что сражаются за себя, но особенно приятно им будет внести свой вклад в чемпионскую гонку и помешать соседям из «Ливерпуля» выиграть титул.

Тогда казалось, что дистанция еще слишком большая, чтобы матч был последним решающим. Но все идет к тому, что именно та ничья станет решающей. Будет иронично. Впрочем, «Ливерпулю» еще один шаг нужно сделать. «Красным» остался матч с «Вулверхэмптоном» на своем поле. Выиграть по заказу у «волков» вряд ли получится, ведь эта команда – лучшая среди прочих, так сказать.

Она лидирует во втором эшелоне, который состоит из команд не из топовой шестерки. И уж толк в распихивании палок в колеса «волки» знают. Хотя не все зависит от «Ливерпуля». Судьба чемпионства в руках самого «Сити». Он на два балла отстает от «Ливерпуля», но имеет на матч меньше. Надежды «красные» связывают с «Лестером» и «Брайтоном». Наверное, в большей степени с «лисами», хотя те и играют в Манчестере.

Будет иронично, если «Лестер» отберет очки у «Манчестер Сити», а тренер «лис» Брендан Роджерс сделает тем самым красивый подарок своему бывшему клубу – «Ливерпулю». Веры в «Брайтон» куда меньше. Он не выигрывал с начала марта, хотя в нынешнем туре спотыкающемуся «Арсеналу» подложил свинью.

В Лигу чемпионов

С первыми двумя путевками в Лигу чемпионов все стало ясно давно. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» их уверенно застолбили. Несколько недель назад казалось, что и «Тоттенхэм» не под вопросом, поскольку «шпоры» имели солидный задел на своем третьем месте. Но «Тоттенхэм» так измотался, что за последние 11 туров выиграл только в трех, что для команды из группы лидеров, конечно, непозволительно.

Тут и настала пора подумать о том, как хвастливо в «шпорах» оценивали свой сезон, говоря, что можно решать большие задачи никого не купив. Это можно делать только до определенной границы. Особенно в Англии, где календарь плотнейший. Поэтому физическая и моральная усталость «шпор» дает о себе знать. Они уже ждут, когда же закончится этот тяжелейший сезон.

Эмоциональный срыв Сон Хын-Мина в последнем важнейшем матче с «Борнмутом» показателен. В самый ответственный момент кореец, который является лидером атак в отсутствие Харри Кейна, сорвался и оставил команду в меньшинстве просто из-за своего гнева. Со свежей головой и ногами он бы так не сделал. «Тоттенхэм» загнал себя и в итоге не он третьим гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

Это сделал «Челси», который лучше других использовал замешательство в группе борцов за две путевки, состоящей помимо него и «Тоттенхэма» еще из «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Тут нужно немного отступить. Говоря о борьбе за высокие места в чемпионате России, некоторые эксперты утверждают, что позиции там не выигрываются, а проигрываются. То есть каким-то командам не хватает класса, и они теряют очки, позволяя даже не самому выдающемуся конкуренту, но чуть более стабильному, оставаться на вершине.

Что тогда говорить о чемпионате Англии? Придется обвинять в отсутствии класса «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Эти команды обесценили еще и такой расхожий штамп о том, что в конце сезона побеждают те, кому нужнее. Это совсем не так. Кстати, в Испании тоже подобная ситуация.

Вроде и нужнее этим топам, и класс у них выше, чем у середняков английских, а посмотрите на график набора очков в четырех заключительных турах. На четверых они одержали всего две победы. «Челси» набрал из 12 возможных пять очков, «Тоттенхэм» - три, «Манчестер Юнайтед» - два, «Арсенал» - одно.

Такая урожайность «Челси» на фоне конкурентов и позволила команде Маурицио Сарри ворваться в Лигу чемпионов с 71 очком. Помог «синим» «Брайтон», который отобрал очки у «Арсенала», сыграв с ним вничью. «Челси» стал недосягаем для пятой команды, поэтому как минимум с четвертого места выйдет в Лигу чемпионов. На самом деле и интрига вокруг четвертой путевки минимальна теперь.

«Тоттенхэм», доезжая на ободах до финиша чемпионата, умудрился практически гарантировать себе участие в Лиге чемпионов и без победы в текущем розыгрыше, на которую «шпоры» тоже еще имеют шансы. Чтобы лишиться возможности попасть в Лигу чемпионов через Премьер-Лигу, «Тоттенхэм» должен в последнем туре проиграть дома «Эвертону», а «Арсенал» при этом обязан выиграть у «Бернли» в гостях, но самое главное – «канонирам» в сочетании этих двух матчей необходимо отквитать разницу в восемь мячей на фоне «Тоттенхэма».

Сами оцените, насколько это реально. Скорее уж более реальным выглядит попадание «Арсенала» в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, шаг к которой «канониры» сделали, победив уверенно «Валенсию» в первом полуфинале. Но если у «Арсенала» есть хотя бы запасные двери, то для «Манчестер Юнайтед» все захлопнулось с ничьей в игре с абсолютно худшей командой лиги – «Хаддерсфилдом».